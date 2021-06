World Capital: cresce l’offerta upscale e lusso in Puglia

Ammonta a complessivi poco più di 4 miliardi di euro il patrimonio immobiliare alberghiero in Puglia. Lo rivela il report Italian Real Estate Hotels Value: una ricerca firmata World Capital e Pkf hotelexperts, con il patrocinio di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Rics e Confindustria Assoimmobiliare.

Nel dettaglio, i 3 stelle pugliesi varrebbero in totale 1 miliardo, i 4 stelle 2,6 miliardi e i 5 stelle 408 milioni. Da sottolineare la crescita recente dell’offerta upscale e lusso nella regione, in particolare a Bari, dove l’offerta a 5 stelle è salita di circa il 20%. Ma è la città di Lecce a registrare il valore immobiliare a camera per un 5 stelle più elevato, pari mediamente a 224.800 euro. Fra le destinazioni mare, sempre per una struttura di fascia alta, spicca Polignano a Mare, con un valore immobiliare a camera che sfiora i 313 mila euro.

“Il cluster mare, e in particolare la Puglia, sono oggi capaci di attirare brand di elevato standing internazionale – dichiara Monica Badin, senior real estate consultant hospitality department di World Capital –. Oltre a Roma, Milano, Venezia, Firenze, che rappresentano delle solide garanzie per gli investitori, anche le località leisure hanno infatti il loro grande appeal: soprattutto Puglia, Sardegna e Sicilia. Soffermandoci sul fronte operazioni immobiliari, notiamo perciò che il trend verso il mercato leisure è positivo. E ciò anche grazie al boom del fenomeno staycation”.