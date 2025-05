Waldorf Astoria sbarca sul Nilo con esperienze e servizi esclusivi Prende il nome di Waldorf Astoria Nile River Experience, il nuovo progetto firmato Hilton e Middle East For Nile Cruisers, che consentirà di portare il servizio elegante e distintivo di Waldorf Astoria sul fiume più lungo e famoso dell’Africa. Da fine 2026, i viaggiatori potranno scegliere itinerari di quattro e sei notti, per navigare da Luxor ad Assuan o viceversa, con attracchi privati in entrambe le località. Durante il percorso, gli ospiti potranno ammirare i templi di Luxor e della Valle dei Re, oltre a numerose altre attrazioni culturali a Esna, Edfu, Kom Ombo e Assuan. A bordo, il servizio Waldorf Astoria garantito da concierge personali dedicati. La Waldorf Astoria Nile River Experience disporrà di cinque ponti e 29 suite, ognuna delle quali offrirà un rifugio con viste mozzafiato. Servizi di alto livello saranno presenti in ogni area, inclusi un centro fitness e una spa. Verrà proposta un’ampia selezione di esperienze gastronomiche, tra cui l’iconico Peacock Alley di Waldorf Astoria, una brasserie con cucina egiziana, mediterranea e internazionale e un rooftop deck. “Waldorf Astoria sta vivendo una nuova era del lusso, creando esperienze indimenticabili e coinvolgenti nelle destinazioni più ambite al mondo – afferma Dino Michael, senior vice president and global head, Hilton Luxury Brands -. Quest’anno e in futuro, il marchio si appresta a consolidare la propria posizione globale con l’attesa riapertura del leggendario Waldorf Astoria New York e con nuove aperture in località come Osaka e Costa Rica, oltre a future destinazioni come Sydney, Londra, Jaipur e altre ancora”. Hilton conta oggi 14 hotel in Egitto e si appresta a triplicare la propria presenza, con il debutto dei suoi brand lifestyle. Condividi

