VRetreats ufficializza la new entry Tornabuoni di Firenze La novità era già nota dallo scorso giugno, da quando il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, aveva presentato proprio a Firenze le cinque new entry VRetreats della prima parte dell’anno. Ma ora arriva l’ufficializzazione del rebranding della struttura toscana: il Tornabuoni, già parte di The Unbound Collection by Hyatt, è entrato a far parte della collezione lusso della divisione alberghiera del gruppo. Situata in uno degli edifici più antichi di Firenze, simbolo di pregio e fascino sin dal tredicesimo secolo, realizzata dalla famiglia Bombeni e poi passata alla famiglia inglese Minerbetti, discendente dei Becket, la struttura oggi presenta uno stile che rievoca il Rinascimento. Un luogo dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto per soggiornarvi: Henry James, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, la famiglia Agnelli e Barbara Bush, solo per citarne alcuni. Situato in una posizione strategica, all’incrocio della storica via de’ Tornabuoni, di piazza Santa Trinità e di via del Parione, l’hotel dispone di 62 camere e suite curate dall’interior designer Andrea Auletta. La proposta culinaria si declina in quattro spazi differenti, inclusa una terrazza, e una cantina polivalente. Al piano terra il ristorante Il Magnifico celebra i sapori della tradizione gastronomica toscana mentre Il Magnifico Cafè è l’ideale per chi è alla ricerca di una cucina ispirata ai bistrot, abbinata a un buon bicchiere di vino o cocktail dal sapore internazionale. Al quarto piano la Butterfly Terrace, aperta anche al pubblico esterno, è la scelta perfetta per chi desidera bere qualcosa ammirando i tetti di Firenze e la cupola del Brunelleschi, mentre il Lucie Gourmet Restaurant è il fine dining, di prossima apertura, che si contraddistingue sia per la cucina tradizionale italiana sia per quella più internazionale. Per gli amanti del buon vino, La Cave, la cantina al piano meno uno vanta una collezione unica di bottiglie di vino italiane e champagne francesi, con la possibilità di organizzare degustazioni, così come eventi e cene private. Tra gli altri servizi a disposizione degli ospiti, il concierge 24 ore su 24, una piccola cantina a disposizione in ogni suite per gustare una selezione di vini e una palestra completamente attrezzata, con la possibilità di allenarsi con un personal trainer o prendere parte a sessioni private di yoga. Condividi

