Voihotels: partnership con Treedom per la piantumazione di 1.500 nuovi alberi in tre anni

Una partnership volta a piantumare 1.500 nuovi alberi, da frutto e forestali, in tre anni a partire dal 2022. Voihotels annuncia una nuova collaborazione con Treedom, piattaforma web che finanzia direttamente progetti agroforestali diffusi sul territorio, realizzando ecosistemi sostenibili e permettendo a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi, al fine di garantire nel tempo sovranità alimentare e opportunità di reddito.

Quello della sostenibilità è peraltro per Voihotels una responsabilità a tutto tondo, con diverse iniziative intraprese per promuovere la responsabilità sociale nel mondo del turismo: tra queste il progetto di certificazione Gstc (Global Sustainable Tourism Council), per ridurre i consumi energetici, che ha visto la certificazione di 13 strutture, la totalità degli hotel in Italia. Tra le altre attività virtuose il recupero degli oli esausti, che vengono riciclati per ottenere oli rigenerati da reimmettere nel mercato, evitando così gli ingenti danni che potrebbero essere prodotti se immessi in natura. Un recupero vantaggioso il cui ricavato viene devoluto, grazie alla partnership con Renoil (Consorzio nazionale di raccolta e recupero oli grassi vegetali e animali esausti), proprio al progetto Treedom. Un’altra attività è la collaborazione con Worldrise, l’associazione che agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino, con cui Voihotels promuove anche l’educazione sul mare e le sue meraviglie, coinvolgendo gli ospiti con attività mirate, materiale informativo e iniziative per favorire la conoscenza e la formazione sulle tematiche ambientali.

Tutte le strutture Voihotels sono inoltre certificate Dream&Charme, organismo internazionale indipendente, imparziale, specializzato e legalmente accreditato. A partire dalla stagione estiva 2019 la compagnia ha poi annunciato lo stop alla plastica monouso nei propri hotel e introdotto D Planet: una innovativa linea cosmetica realizzata con Allegrini e composta da detergente mani e shampoo-doccia completamente plastic free.

“Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un’ospitalità ai più alti standard di sostenibilità ambientale, sensibilizzando i nostri ospiti e vivendo in armonia con i territori in cui si trovano i nostri hotel – spiega l’amministratore delegato Voihotels, Paolo Terrinoni -. La nuova partnership con Treedom va ad aggiungersi a quelle già in essere, inserendosi nel percorso intrapreso da tempo, volto a valorizzare le eccellenze locali e a sostenere la bellezza della tradizione italiana fatta di territori ricchi di storia, sapori e particolarità da tutelare e promuovere”.