Villas & Retreats, promuovere l’ospitalità di lusso e le eccellenze del territorio Promuovere l’ospitalità di lusso e le eccellenze del territorio. Per Villas & Retreats Sarzana l’occasione è il primo evento organizzato, in collaborazione con la Confcommercio della Spezia, per operatori specializzati nel segmento lusso tra Liguria e Toscana con un tour esclusivo nelle ville, visite guidate ed esperienze enogastronomiche. «L’obiettivo è quello di creare nuove opportunità per un turismo di qualità – commenta Massimo Conti, ceo Villas & Retreats – in linea con le tendenze emergenti del turismo familiare e sostenibile. Un’occasione per scoprire e valorizzare il territorio e per i t.o. un’opportunità straordinaria per scoprire destinazioni esclusive e arricchire l’offerta turistica con esperienze autentiche e sostenibili». Durante l’educational, organizzato da Villas & Retreats Sarzana tra Liguria e Toscana, che si svolgerà dal 1° al 4 ottobre, i t.o. specializzati nel segmento del lusso saranno ospitati presso “Villa Doria” a Porto Venere. «Abbiamo costruito un itinerario d’eccellenza – aggiunge Conti – tra Ville di Lusso e Esperienze Enogastronomiche. I partecipanti avranno l’opportunità di visitare alcune delle ville più prestigiose della Liguria e della Toscana, esplorando residenze che rappresentano l’eccellenza nell’ospitalità di lusso». Attualmente l’offerta di Villas & Retreats comprende 600 ville in tutto il mondo, di cui un centinaio concentrate tra Liguria e Toscana (costa, entroterra e Versilia). «Proponiamo pacchetti che includono il soggiorno nelle ville – continua Conti – ed una serie di servizi extra che possono essere inclusi ovviamente anche su richiesta. Siamo convinti che sia fondamentale far conoscere la vasta gamma di servizi e plus che il territorio offre. Si parte dalla cena privata in villa, ai servizi wellness, Concierge, ai tour privati, fino all’insegnante di yoga». La clientela è per la maggior parte straniera. «I clienti che arrivano dal Nord Europa – spiega il ceo Villas & Retreats – puntano sulla Lunigiana. In particolare scandinavi, norvegesi, olandesi ed inglesi apprezzano di più soggiornare nelle ville dell’entroterra: di giorni vanno un po’ al mare ma poi preferiscono il verde per ritemprarsi». La stagione in chiusura ha fatto registrare un calo del 30 per cento. «Le presenze sono in calo – conclude Massimo Conti – Riteniamo che l’Overtourism delle Cinque Terre ci abbia penalizzato, come anche la tassa di soggiorno troppo alta, il caro treni e il caos della raccolta differenziata. E’ necessario ricostruire l’immagine del territorio e far capire al cliente quali sono le reali eccellenze ma anche quali sono le pecche». Condividi

\r

La struttura, di proprietà di Fondazione Stelline, è stata operata fino a pochi mesi fa dal marchio Voihotels del gruppo Alpirour. Hnh ha vinto poco prima dell’estate il bando per la sua gestione, emesso dalla stessa fondazione. I piani, stando ad alcune voci, sarebbero ora quelli di rinnovare l’hotel, riposizionandolo nel segmento upper upscale - luxury, grazie al supporto dello studio Stefano Boeri Interiors.\r

\r

L’idea è quella di incrementare il numero di camere disponibili che attualmente sono 105, nonché di realizzare una spa, un centro fitness e un ristorante. L’investimento totale dovrebbe ammontare a 16 milioni di euro, includendo anche la ristrutturazione degli altri spazi del Palazzo delle Stelline adibite a ambienti espositivi e aree congressi.\r

\r

Fondazio0ne Stelline è controllata da comune e regione, che contribuiranno con 1,4 milione e 5,5 milioni rispettivamente, mentre il resto del capitale è stato raccolto tramite una leva finanziaria.","post_title":"Palazzo delle Stelline a Milano diventerà un MGallery gestito da Hnh","post_date":"2024-09-26T13:08:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727356125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

Lombardia e turismo. Sport, enogastronomia, storia e territorio. Questo e molto altro è la 'Valle dei segni Wine Trail', presentata a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali e dai promotori dell'iniziativa.\r

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà quest'anno dal 25 al 27 ottobre in Valcamonica.\r

\r

L'appuntamento dell'ultimo week end di ottobre, coinvolge 12 Comuni e 10 cantine locali e si compone di tre tracciati di differente complessità, rispettivamente da: 55, 18 e 8 km che si snodano tra vigne, uliveti, laghi e il parco delle incisioni rupestri, e 4 Cammini: Carlo Magno, Antica Via Valeriana, Ciclovia dell’Oglio e Via Decia.\r

\r

«Ogni edizione della Wine Trail - sottolinea l'assessore Mazzali - dimostra come sport e turismo possano essere strumenti potenti per far conoscere il patrimonio naturale e culturale di quest'area. La partecipazione di atleti provenienti da 15 nazioni è la prova di quanto la Valle Camonica riesca a incantare e attrarre un pubblico internazionale, non solo per la competizione sportiva, ma anche per le sue bellezze e per l’ospitalità. Ogni tappa del percorso, che si snoda tra il Lago Moro e le cantine locali, racconta la storia di un territorio che ha saputo mantenere vive le proprie tradizioni, ma al tempo stesso si apre con entusiasmo al mondo».","post_title":"La Lombardia promuove la Valcamonica la “Valle della Wine Trail”","post_date":"2024-09-26T12:34:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727354087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Promuovere l’ospitalità di lusso e le eccellenze del territorio. Per Villas & Retreats Sarzana l’occasione è il primo evento organizzato, in collaborazione con la Confcommercio della Spezia, per operatori specializzati nel segmento lusso tra Liguria e Toscana con un tour esclusivo nelle ville, visite guidate ed esperienze enogastronomiche.\r

\r

«L'obiettivo è quello di creare nuove opportunità per un turismo di qualità – commenta Massimo Conti, ceo Villas & Retreats - in linea con le tendenze emergenti del turismo familiare e sostenibile. Un'occasione per scoprire e valorizzare il territorio e per i t.o. un'opportunità straordinaria per scoprire destinazioni esclusive e arricchire l'offerta turistica con esperienze autentiche e sostenibili».\r

\r

Durante l’educational, organizzato da Villas & Retreats Sarzana tra Liguria e Toscana, che si svolgerà dal 1° al 4 ottobre, i t.o. specializzati nel segmento del lusso saranno ospitati presso “Villa Doria” a Porto Venere. «Abbiamo costruito un itinerario d'eccellenza – aggiunge Conti - tra Ville di Lusso e Esperienze Enogastronomiche. I partecipanti avranno l'opportunità di visitare alcune delle ville più prestigiose della Liguria e della Toscana, esplorando residenze che rappresentano l'eccellenza nell'ospitalità di lusso».\r

\r

Attualmente l’offerta di Villas & Retreats comprende 600 ville in tutto il mondo, di cui un centinaio concentrate tra Liguria e Toscana (costa, entroterra e Versilia).\r

\r

«Proponiamo pacchetti che includono il soggiorno nelle ville – continua Conti – ed una serie di servizi extra che possono essere inclusi ovviamente anche su richiesta. Siamo convinti che sia fondamentale far conoscere la vasta gamma di servizi e plus che il territorio offre. Si parte dalla cena privata in villa, ai servizi wellness, Concierge, ai tour privati, fino all’insegnante di yoga».\r

\r

La clientela è per la maggior parte straniera. «I clienti che arrivano dal Nord Europa – spiega il ceo Villas & Retreats – puntano sulla Lunigiana. In particolare scandinavi, norvegesi, olandesi ed inglesi apprezzano di più soggiornare nelle ville dell’entroterra: di giorni vanno un po’ al mare ma poi preferiscono il verde per ritemprarsi».\r

\r

La stagione in chiusura ha fatto registrare un calo del 30 per cento.\r

\r

«Le presenze sono in calo – conclude Massimo Conti – Riteniamo che l’Overtourism delle Cinque Terre ci abbia penalizzato, come anche la tassa di soggiorno troppo alta, il caro treni e il caos della raccolta differenziata. E’ necessario ricostruire l’immagine del territorio e far capire al cliente quali sono le reali eccellenze ma anche quali sono le pecche».","post_title":"Villas & Retreats, promuovere l'ospitalità di lusso e le eccellenze del territorio","post_date":"2024-09-26T12:14:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727352864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Finlandia, che da anni domina le classifiche globali della felicità, offre preziosi spunti per trovare il giusto equilibrio, anche durante una vacanza.\r

\r

Visit Finland svela i segreti di questa felicità duratura con una serie di attività ispirate allo stile di vita finlandese che permetteranno a ogni viaggiatore di vivere un’esperienza che non solo rigenera il corpo, ma arricchisce l’anima.\r

Dalla connessione profonda con la natura, alle saune che purificano corpo e mente, la Finlandia è la destinazione ideale per chi cerca una fuga rigenerante, in ogni stagione dell’anno e per chi desidera ritrovare la serenità anche una volta tornato a casa.\r

\r

Alla base della filosofia di vita finlandese, il design non è semplicemente una questione estetica, ma un vero e proprio strumento per promuovere felicità ed equilibrio da applicare alla vita quotidiana.\r

\r

Un buon modo per scoprire e trarre ispirazione dal design finlandese è esplorando le città e le loro architetture eccezionali, come la capitale dove si trovano il Design Museum e il quartiere del design di Helsinki o il nuovo Aalto Museum Centre di Jyväskylä.\r

\r

In Finlandia la ruska indica il cambiamento del colore delle foglie in giallo, rosso e marrone. Il momento migliore per immergersi nella magia di questo spettacolo naturale è proprio alla fine di settembre, periodo in cui molti finlandesi si dirigono a nord alla ricerca di pace e relax, circondati dai colori autunnali. Anche se la Lapponia offre alcuni dei panorami più suggestivi, la ruska è un fenomeno vivace che abbraccia l'intero Paese, da nord a sud. Con oltre quaranta parchi nazionali, si ha l’imbarazzo della scelta su dove andare per osservare lo splendore della stagione del foliage autunnale.\r

\r

A Tampere, la capitale finlandese della sauna, questa pratica si trasforma in un'esperienza unica di distacco dalla frenesia quotidiana. Qui, l’antica pratica del bagno di vapore non è solo una tradizione, ma un vero e proprio rituale dedicato al relax e alla rigenerazione profonda. Tra le numerose saune pubbliche di Tampere vi è anche Rajaportin, la sauna più antica della Finlandia ancora in uso.\r

\r

In Finlandia, la corsa è parte integrante della cultura sportiva, con una lunga tradizione che continua a ispirare atleti e appassionati di ogni livello. Le splendide località naturali e le sicure aree urbane del Paese offrono un ambiente ideale per dedicarsi a questo sport in modo sostenibile e salutare. Le foreste, i parchi e le coste finlandesi permettono di immergersi nella natura, mentre le città, con il loro design accogliente e ampi spazi verdi, offrono una dimensione urbana vibrante e sicura per chi corre.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Visit Finland, la vacanza per immergersi nelle attività ispirate allo stile di vita locale","post_date":"2024-09-26T09:38:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727343511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si estende la partnership tra il brand The Cocoon Collection il marchio natural luxury 120% Lino, appartenente alla holding Fine Sun. La collaborazione, che si era già concretizzata in un’apertura a insegna 120% Lino presso il resort You & Me Maldives, si estende ora con un nuovo spazio presso il Bawe Island, il primo 5 stelle lusso one island one resort by The Cocoon Collection a Zanzibar.\r

\r

Lo store, con una superficie di 50 mq e sei vetrine, è caratterizzato da una cornice verde esterna e dall’utilizzo di materiali naturali che ben si legano sia all’ambiente lussuoso ma accogliente del resort, sia all’identità sostenibile e naturale del brand. La novità completa l’offerta di shopping per la clientela del resort. La gamma proposta comprende sia le collezioni uomo, sia quelle dedicate alla donna.\r

\r

\"Questa collaborazione rappresenta un passo importante per noi - spiega il founder e corporate sales manager The Cocoon Collection, Attilio Azzola -. Con 120% Lino siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti un'esperienza di shopping esclusiva e raffinata, perfettamente in linea con la nostra filosofia di lusso sostenibile e naturale. Un aspetto distintivo del Bawe Island è infatti il suo impegno per la sostenibilità ambientale. La struttura è integrata nel territorio e adotta misure innovative come la creazione del più grande parco solare di Zanzibar, l'implementazione di micro turbine eoliche e il riciclo delle acque scure. Inoltre, in collaborazione con il governo locale, stiamo sviluppando un’area marina protetta attorno all’isola per preservare il nostro meraviglioso mare e i suoi fondali\".","post_title":"Anche il nuovo Bawe Island vanta ora uno store 120% Lino al proprio interno","post_date":"2024-09-26T09:03:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727341402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Messico è l’altrove per eccellenza, la meta che si evoca quando si desidera staccare da tutto e ritrovare il ritmo giusto, preferibilmente latino, per la propria vita. Kibo propone allora un viaggio che consente di vivere un tour del paese e qualche giorno di relax sulla riviera Maya, affacciata sul mar dei Caraibi.\r

\r

Il programma inizia da Città del Messico, la metropoli per definizione, che vanta una storia millenaria da capitale dell’impero azteco, e prosegue verso Oaxaca, città d’alta quota (oltre 1.500 metri), il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio Unesco dell’umanità. Si toccano poi Tehuantepec, conosciuta per la cultura matriarcale e gli abiti tipici indossati delle donne, resi celebri dall’artista Frida Kahlo, e San Cristobal de Las Casas, una delle prime città a essere fondata dagli spagnoli sulla Sierra Madre. Il tour prosegue quindi per il sito archeologico di Palenque, che custodisce tracce della cultura Maya, e per Campeche, costeggiando il golfo del Messico fino a giungere a Merida e Cancun, location turistica internazionale.\r

\r

L’itinerario in movimento si dipana su dieci giorni, dopo i quali le ultime tre notti si soggiorna a Playa del Carmen, località nota per le acque e la movimentata vita notturna. Il The Reef Playacar Beach Resort offre un trattamento all inclusive. Il viaggio con volo dall’Italia, trasferimenti, tasse aeroportuali è proposto da Kibo a partire da 4.369 euro a persona, in camera doppia.","post_title":"Il Messico di Kibo tra relax, storia e tradizioni","post_date":"2024-09-25T11:47:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727264875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove nomine per Cathay Pacific ai vertici del management della divisione europea. Adrien Ng è stato scelto in qualità di regional director for Southern Europe, con sede a Parigi.\r

\r

Adrien Ng - che succede a Maggie Wong, nominata chief operating officer di Hong Kong Airport Services, parte del gruppo Cathay - supervisionerà le operazioni commerciali, la pianificazione strategica e il coinvolgimento degli stakeholder di Cathay nell'Europa meridionale, in particolare in Francia, Italia e Spagna. Con una vasta esperienza internazionale in affari aziendali e consulenza legale, Adrien ha precedentemente ricoperto vari ruoli strategici all'interno di Cathay.\r

\r

Ha svolto un ruolo chiave nel rappresentare, promuovere e proteggere gli interessi dell'azienda presso il governo di Hong Kong, i consolati generali e le camere di commercio, oltre ad aver contribuito allo sviluppo di strategie di coinvolgimento della comunità. Laureato in giurisprudenza presso la London School of Economics, ha conseguito una laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università di Hong Kong. Ha lavorato a Londra, Shanghai, Vancouver e Hong Kong prima di trasferirsi a Parigi per rafforzare la presenza di Cathay nell'Europa meridionale.\r

\r

Brian Tsoi è stato invece nominato regional general manager for Europe, con sede a Francoforte. Prima di assumere questo ruolo, è stato regional director per l'Europa settentrionale e, ancora prima General Manager Airport Service Delivery, è stato responsabile delle operazioni aeroportuali di Cathay.\r

\r

Da quando è entrato a far parte di Cathay nel 2005, Brian ha ricoperto vari incarichi nei settori formazione e sviluppo, servizi di bordo, vendite e sviluppo prodotti. Ha inoltre ricoperto posizioni di leadership in Nuova Zelanda, Indonesia, Bahrein e Arabia Saudita e ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Hong Kong Airport Service Ltd. e LSG SkyChefs Hong Kong Ltd.\r

\r

[caption id=\"attachment_475311\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Brian Tsoi_Regional General Manager for Europe[/caption]\r

\r

Nel suo nuovo incarico, Brian Tsoi assumerà la responsabilità del mercato europeo, rafforzando ulteriormente l'impegno di Cathay in questa regione strategica. Forte sostenitore della diversità e dell'inclusione, continuerà anche a supportare la rete Fly With Pride di Cathay.","post_title":"Cathay Pacific: due nuovi manager ai vertici della divisione europea","post_date":"2024-09-25T10:41:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727260886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un piccolo comune, il più piccolo della Provincia di Reggio Emilia, ma con grandi ambizioni che si fondano sul valore del territorio, inteso come accoglienza ed eccellenze gastronomiche.\r

\r

Vetto, in totale 1.800 abitanti, è all’interno della Riserva MaB Unesco. Siamo nel territorio del Parmigiano Reggiano e nei pressi del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.\r

\r

«Il nostro punto di forza è il territorio – spiega il sindaco Fabio Ruffini – con la sua storia e la sua cultura. Comprende alcuni piccoli Borghi che possono essere recuperati come Alberghi Diffusi per andare incontro ai viaggiatori che desiderano vivere a contatto con storia e tradizioni. Fare parte della Riserva MaB e del Paesaggio Protetto sono importanti riconoscimenti che testimoniano il valore ambientale di Vetto. Oggi i viaggiatori cercano itinerari meno battutati e Vetto può offrire molto. Basti pensare al Sentiero dei Ducati e agli anelli che i ciclisti possono percorrere».\r

\r

Il territorio comprende alcuni hotel e B&B in grado di garantire ottimi servizi a chi sceglie Vetto e la sua montagna.\r

\r

«La nostra offerta deve essere rafforzata – aggiunge il sindaco – I B&B sono in crescita e come Comune puntiamo a recuperare una struttura alberghiera. Il turismo e l’agricoltura sono strettamente collegati al territorio per questo vogliamo valorizzare sia l’accoglienza che le nostre eccellenze gastronomiche, in primis il conosciutissimo Parmigiano Reggiano insieme a tutti gli altri prodotti locali. Siamo convinti che le opportunità siano tantissime, ma è importante non snaturare il territorio. La nostra unicità va difesa e valorizzata».\r

\r

Tra i punti di forza dell’offerta, oltre alla gastronomia, le Feste legate alle tradizioni locali, numerose in estate ma anche in altre stagioni.\r

\r

«I turisti stranieri sono affascinati dalla Storia di Matilde di Canossa – conclude Fabio Ruffini – una figura che noi italiani conosciamo meno ma molto presente nelle Vallate in diversi percorsi che vale la pena scoprire».","post_title":"Vetto (Reggio Emilia), puntare sul turismo senza snaturare il territorio","post_date":"2024-09-25T10:28:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727260134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nell’Anno delle Radici italiane nel mondo e in vista del Giubileo 2025, Aeroporti di Roma ha siglato un memorandum of understanding con la National Italian American Foundation (Niaf) per promuovere nuove esperienze di viaggio tra Italia e Stati Uniti attraverso la piattaforma di prenotazione voli di Adr “FlyandvisitRome.com” e assicurare la migliore accoglienza in arrivo a Roma Fiumicino valorizzando l’eccellenza del “Leonardo da Vinci” e il ruolo della capitale come destinazione turistica di riferimento a livello globale.\r

\r

In una fase di crescita espansiva del traffico intercontinentale sullo scalo di Fiumicino (18% sul 2019 e del 23% sul 2023), l’obiettivo di Aeroporti di Roma è quello di far conoscere ad un più ampio pubblico, anche oltreoceano, le potenzialità della propria piattaforma di prenotazione-voli FlyandvisitRome.com, da poco lanciata, e consentire a tutti i soci della Niaf - organizzazione che rappresenta oltre 20 milioni di cittadini italoamericani residenti negli Stati Uniti - di trovare e acquistare i biglietti più convenienti, integrando il proprio viaggio con uno stop-over, una lunga sosta di almeno 24 ore, nella Capitale.\r

\r

Ma non solo: i soci Niaf oltre a poter prenotare – con il servizio QPass - un appuntamento per effettuare i controlli di sicurezza, potranno usufruire gratuitamente di “Airport in the city”, il servizio di check-in-off-airport che consente di effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva direttamente alla stazione di Roma Termini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione, nonché usufruire di sconti e campagne promozionali in corso negli esercizi commerciali dell'aeroporto.\r

\r

«L’Italia e gli Stati Uniti non sono mai stati così vicini - osserva Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -, con 12 partenze giornaliere sulla tratta Roma-New York fanno dell'aeroporto di Fiumicino il terzo hub in Europa per numero di collegamenti verso la Grande Mela subito dopo Londra e Parigi, e prima di Amsterdam, Francoforte e Madrid, per un totale di 39 partenze giornaliere da Fiumicino verso 16 destinazioni diverse del Nord America, inclusa le nuove rotte Ita Airways per Chicago e Toronto».","post_title":"Aeroporti di Roma: patto con la Niaf per nuovi servizi ed esperienze di viaggio tra Italia e Usa","post_date":"2024-09-25T09:35:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727256951000]}]}}