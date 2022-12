Villa d’Este inaugura la Greenhouse: elegante salotto esterno affacciato sul lago Un elegante salotto esterno affacciato sul lago, a pochi passi dalla Veranda, lo storico ristorante dell’hotel. In occasione dell’apertura straordinaria per il periodo natalizio, Villa d’Esta inaugura la nuova Greenhouse: la struttura, realizzata interamente in vetro e dal design contemporaneo, accoglie gli ospiti con divani in velluto, arredamenti tartan, candele natalizie, ma soprattutto ghirlande e luci a incorniciare i due scenografici camini, grazie a una scenografia curata dal flower designer italiano Vincenzo Dascanio. Lo spazio è aperto già dal mattino per coloro che desiderano bere un caffè in tranquillità e, durante il giorno, gustare degli snack o un light lunch: dal caviale alle ostriche, passando per un intramontabile club Sandwich. Dal pomeriggio, immancabile l’appuntamento con l’Afternoon Tea di Villa d’Este: un viaggio alla scoperta della millenaria storia del the, tra i profumi della Cina e gli aromi dell’India, passando tra le note inconfondibili del Giappone e le atmosfere fumé del Sudafrica. Tutti i giorni dalle ore 17 è infatti possibile concedersi una pausa assaporando le migliori selezioni di the e tisane, accompagnate da sandwiches e vol-au-vent, oppure scones o una fetta di torta. Per i più audaci, una proposta speciale che vede in abbinamento i the più raffinati alle etichette di champagne più pregiate. Con l’arrivo della sera, la Greenhouse si trasforma infine in una zona lounge per rilassarsi e bere un cocktail prima di cena, oppure godersi un po’ di musica dal vivo. I mixology barman sono pronti a consigliare ogni ospite e preparare i signature cocktails di Villa d’Este, cinque in totale e legati alla storia della struttura e alle personalità che l’hanno frequentata. L’ultimo è il 1873, anno in cui la villa fu trasformata in hotel di lusso: grappa aromatizzata in casa ai mirtilli l’ingrediente principale, a ricordare quella bevuta dal gruppo di uomini d’affari milanesi per siglare l’accordo, in aggiunta a Chartreuse Jaune, orzata e acido citrico.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435836 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un elegante salotto esterno affacciato sul lago, a pochi passi dalla Veranda, lo storico ristorante dell'hotel. In occasione dell'apertura straordinaria per il periodo natalizio, Villa d'Esta inaugura la nuova Greenhouse: la struttura, realizzata interamente in vetro e dal design contemporaneo, accoglie gli ospiti con divani in velluto, arredamenti tartan, candele natalizie, ma soprattutto ghirlande e luci a incorniciare i due scenografici camini, grazie a una scenografia curata dal flower designer italiano Vincenzo Dascanio. Lo spazio è aperto già dal mattino per coloro che desiderano bere un caffè in tranquillità e, durante il giorno, gustare degli snack o un light lunch: dal caviale alle ostriche, passando per un intramontabile club Sandwich. Dal pomeriggio, immancabile l’appuntamento con l’Afternoon Tea di Villa d’Este: un viaggio alla scoperta della millenaria storia del the, tra i profumi della Cina e gli aromi dell’India, passando tra le note inconfondibili del Giappone e le atmosfere fumé del Sudafrica. Tutti i giorni dalle ore 17 è infatti possibile concedersi una pausa assaporando le migliori selezioni di the e tisane, accompagnate da sandwiches e vol-au-vent, oppure scones o una fetta di torta. Per i più audaci, una proposta speciale che vede in abbinamento i the più raffinati alle etichette di champagne più pregiate. Con l’arrivo della sera, la Greenhouse si trasforma infine in una zona lounge per rilassarsi e bere un cocktail prima di cena, oppure godersi un po’ di musica dal vivo. I mixology barman sono pronti a consigliare ogni ospite e preparare i signature cocktails di Villa d’Este, cinque in totale e legati alla storia della struttura e alle personalità che l'hanno frequentata. L’ultimo è il 1873, anno in cui la villa fu trasformata in hotel di lusso: grappa aromatizzata in casa ai mirtilli l’ingrediente principale, a ricordare quella bevuta dal gruppo di uomini d'affari milanesi per siglare l’accordo, in aggiunta a Chartreuse Jaune, orzata e acido citrico. [post_title] => Villa d'Este inaugura la Greenhouse: elegante salotto esterno affacciato sul lago [post_date] => 2022-12-13T13:00:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670936431000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Egitto fissa ulteriori, ambiziosi target di sviluppo per il settore turistico. Primo obiettivo del governo egiziano è quello di raggiungere i 7,4 miliardi di Gdp (circa 300 milioni di dollari) di investimenti nel comparto per l'anno fiscale 2022-2023, rispetto a 6,2 miliardi di Egp relativi all'anno 2021/22, pari ad una crescita del 19,4%. Lo ha comunicato il ministro della Pianificazione e dello Sviluppo economico Hala el-Said lo scorso 11 dicembre. Come riferito dal Daily News Egypt, questi nuovi obiettivi mirano a rafforzare il comparto del turismo che è stato e rimane uno dei più redditizi e vitali per l'economia dell'Egitto. Il Paese si è impegnato per stimolare la ripresa del turismo dopo il Covid-19 e dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, due "dei principali bacini di turisti in Egitto negli ultimi anni". Ciò ha comportato la comunicazione con il governo russo per la ripresa dei voli e la creazione di programmi intensivi di charter per i principali Paesi di provenienza, come Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e diversi Paesi dell'Europa orientale il cui numero non è diminuito. Intanto, il rapporto del ministero ha evidenziato che il numero di turisti è passato da 3,7 milioni nel 2020 a circa 8 milioni nel 2021, e il numero di pernottamenti nelle strutture ricettive è aumentato da 43 milioni di notti nel 2020 a 93,8 milioni nell'anno successivo. Ciò ha generato circa 9 miliardi di dollari di entrate nel 2021, rispetto ai 4,1 miliardi del 2020. [post_title] => L'Egitto mira ad aumentare gli investimenti nel turismo di quasi il 20% nell'anno 2022-23 [post_date] => 2022-12-13T12:08:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670933293000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435808 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Budapest mostra il suo volto più scintillante e gioioso in occasione delle festività natalizie, periodo ideale per vivere un’esperienza unica nel cuore d’Europa. I mercatini natalizi sono la più grande attrazione della città e accolgono i turisti fino alla prima settimana di gennaio. Ogni anno più di 800.000 visitatori fanno tappa fra le numerose bancarelle di legno che regalano una vera e propria immersione nella cultura del paese; qui i viaggiatori possono trovare un'ampia e colorata varietà di merci ungheresi: le ceramiche, il miele, vestiti e gioielli fatti a mano, candele e giocattoli artigianali. La fiera di Natale più popolare è quella di Piazza Vörösmarty, dove si tengono anche concerti dal vivo, spettacoli di burattini e laboratori per tutta la famiglia, mentre il Festival dell'Avvento, situato accanto alla Basilica di Santo Stefano, accoglie i visitatori con lezioni di pattinaggio sul ghiaccio per bambini. Questo mercatino vanta anche uno dei più grandi spettacoli di light painting in 3D dell'Europa centrale, con spettacolari animazioni, che includono scene festive e religiose proiettate sulla facciata della Basilica. Poco distante da qui si trova l’enorme ruota panoramica, Budapest Eye, perfetta per una veduta spettacolare sulla città illuminata. Infine, d'obbligo una sosta tra le piste di pattinaggio della capitale ungherese, come quella posizionata davanti alla Basilica di Santo Stefano e la City Park Ice Rink, accanto al Castello Vajdahunyad. La pista ghiacciata ha una storia tutta sua: è la più grande e una delle più antiche del continente e da anni intrattiene i visitatori trasportandoli in una dimensione magica. [post_title] => Budapest: tutta la magia dell'inverno fra mercatini, festival e piste di pattinaggio [post_date] => 2022-12-13T11:16:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670930214000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo resort nella provincia costiera di Phu Yen. Il Mandarin Oriental, Bai Nom aprirà nel 2026 e sarà la terza proprietà del gruppo in Vietnam, dopo quelle in pipeline a Saigon e Da Nang. Il resort, il cui sviluppo è seguito dalla società real estate locale Indochina Kajima, sorgerà su un'ampia spiaggia di 800 metri, circondato da scenografici altipiani e con vista sulla costa e sull'oceano. Il nuovo hotel offrirà 72 suite e ville, tra cui 25 residenze firmate Mandarin Oriental complete di giardini privati, piscine e terrazze. A disposizione degli ospiti anche tre ristoranti e bar e una spa a picco sul mare, che offrirà i trattamenti signature del gruppo, oltre a una varietà di pratiche che spaziano dallo yoga alla meditazione. Esperienze termali interne ed esterne e una piscina olimpionica di 30 metri saranno parte integrante dell’offerta benessere. Non mancheranno infine divertenti attività per tutta la famiglia, tra sport acquatici, escursioni e avventure outdoor, campi da tennis e padel e un Children’s club, con tanto di piscina dedicata per i più piccoli. [post_title] => Prosegue l'espansione di Mandarin Oriental in Vietnam: terzo resort in arrivo nel 2026 [post_date] => 2022-12-13T11:10:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670929831000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435789" align="alignleft" width="300"] Roberto Boni[/caption] Autenticità, esperienza, avventura e active sono le nuove parole chiave che completano gli itinerari di Quality Group, che mantengono al contempo saldo il loro dna fondato su tre pilastri: natura, cultura, storia. Un modo insolito per rileggere i grandi classici dedicati ad Australia (con Nuova Zelanda e Polinesia), Canada e Perù. Australia, Nuova Zelanda e Polinesia Discover Australia presenta quindi una programmazione innovativa chiamata significativamente Fancy Australia Revolution. Si tratta di una proposta accessibile a tutti, grazie a quattro nuovissimi itinerari di breve durata (11/13 giorni), che riescono a conservare gli highlight della destinazione a un prezzo appetibile. Il tutto, favorito dal nuovo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Perth, che ha anche consentito lo sviluppo di proposte su tutto il Western Australia. “Abbiamo riconfermato tutti i prodotti e i programmi anche esclusivi d’epoca pre-Covid, fatto non del tutto scontato, con un calendario di partenze di tour in esclusiva con guida in italiano, distribuite sull'intero corso dell’anno - spiega il product manager Roberto Boni -. Sia per l’Australia, sia per la Nuova Zelanda presentiamo due nostri tour in esclusiva che si aggiungono agli itinerari classici, rivisti anche in chiave Fancy, parcellizzati sull’est e sull'ovest del paese, per estendere l’esperienza di viaggio in Australia a chi non può concedersi periodi particolarmente lunghi. Una scelta premiante a quanto dimostrano i dati: le vendite, concentrate nel secondo semestre, sono infatti in ripresa e rispetto al passato notiamo un incremento delle richieste di viaggi individuali e in famiglia”. Anche la Nuova Zelanda performa bene con un buoni riempimenti sulle partenze da marzo soprattutto per fly & drive e per la Polinesia, best seller nel 2022 che riconferma la sua crescita, sia come meta stand alone sia come estensione di tour. Sono state perciò ampliate le opportunità di soggiorno grazie ad accordi con alcune catene alberghiere che permettono di proporre un’offerta molto competitiva in strutture di differente categoria, dallo standard al lusso per soddisfare ogni budget. Canada [caption id="attachment_435795" align="alignleft" width="300"] Rosanna Nicastro[/caption] Il Canada del Diamante registra un buon andamento delle prenotazioni e rileva un cambio di passo della clientela, sempre più incline alla qualità del servizio e del prodotto. “Viaggiare bene è la richiesta che arriva dalla nostra clientela e che contraddistingue questo 2022 - racconta la product manager della destinazione, Rosanna Nicastro -. Sono infatti in netto incremento le prenotazioni di posti in business class e premium economy e chi viaggia con noi non lascia nulla al caso, cercando di completare gli itinerari con esperienze insolite e possibilmente uniche. Per rispondere a questa tendenza abbiamo inserito nella nostra programmazione la nuova sezione Canada Experience & Wildelife, che racchiude un’ampia selezione di proposte consigliate per rendere il viaggio indimenticabile”. Canada Experience & Wildelife suggerisce in particolare pacchetti esperienziali nella natura, spaziando da soggiorni sul lago Sacacomie da dedicare alla pesca o alla canoa, al trekking e alla mountain bike per ammirare cervi, alci o caribù, fino ai tour in barca alla ricerca di balene e puffins, o alle escursioni dedicate all’avvistamento degli orsi neri, dei grizzly e degli orsi polari... Tra le novità si aggiunge il tour in esclusiva Il Diamante Le meraviglie canadesi dell’ovest, con tre partenze tra agosto e settembre; è il solo tour di gruppo con guida in italiano che include una tappa a Campbell River, punto di partenza ideale per avvistare gli orsi grizzly solitamente inclusa solo nei fly & drive. E’ stata inoltre potenziata la sezione dedicata ai viaggi in treno con In treno da Halifax a Toronto: un viaggio individuale consigliato a chi preferisce la comodità del treno, mantenendo la propria autonomia, per un itinerario che attraversa il New Brunswick fino a raggiungere Toronto. Perù [caption id="attachment_435800" align="alignleft" width="300"] Gian Marco Caprotti[/caption] Le richieste per viaggi Qactive, Qsmart e Qexperience in Perù con Mistral Tour sono in significativo incremento, con numeri raddoppiati rispetto sia al 2019, sia alle previsioni del 2020. "Se le proposte di itinerari guidati in bus e gli over 50 continuano a rappresentare lo zoccolo duro della programmazione e della nostra clientela, è sicuramente in atto un cambiamento che riguarda sia la fascia d’età, sia le abitudini di consumo - sottolinea il product manager Perù, Gian Marco Caprotti -. Si amplia infatti il target dai 20 anni in su, che è la fascia di clientela sulla quale l’operatore sta scommettendo dal 2019, investendo nella costruzione di proposte di viaggio rispondenti alle loro esigenze; di pari passo sono cambiate le abitudini dei clienti che, in generale, richiedono sempre più frequentemente itinerari Qexperience, che includono percorsi in bici a Lima o il trekking sulle montagne arcobaleno, piuttosto che escursioni in dune buggy a Paracas oppure esperienze soft, ma allo stesso tempo adrenaliniche, coinvolgenti, autentiche ed emozionanti come l’e-bike in valle sacra". Se Sulle tracce degli Incas e Active Perù restano quindi tra le proposte più richieste, per rispondere ai nuovi trend di domanda Mistral riconferma gli 11 tour di gruppo ormai iconici della programmazione, impreziositi dagli itinerari Experience Perù e Active Perù, rinnovati e arricchiti. Ritorna a grande richiesta anche la proposta Qsmart Party Perù, ideale per spiriti liberi di tutte le età: un viaggio classico ristrutturato in chiave moderna, perché concepito come un tour di gruppo con una struttura precostituita ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione, senza andare a incidere troppo sui costi. Per gli amanti della natura, novità di Mistral Tour, si consiglia la crociera di tre o quattro giorni per immergersi e ammirare la foresta Amazzonica, da poter abbinare a tutti gli itinerari proposti. Infine, per scoprire il Perù con un tocco di charme, Mistral permette di personalizzare e completare l’esperienza di viaggio partendo dal soggiorno e scegliendo di alloggiare in case coloniali, piuttosto che palazzi storici o fazenda. [post_title] => Quality: esperienza e avventura per innovare i classici su Australia, Canada e Perù [post_date] => 2022-12-13T10:21:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670926914000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leolandia è pronta ad avviare nuove selezioni di personale per il 2023 e precisamente a gennaio, in vista della nuova stagione che partirà sabato 18 febbraio, con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, per dare alle famiglie con bambini l’occasione di trascorrere Carnevale al parco. Diverse le posizioni disponibili, con riferimento a tutte le aree di attività del parco: accoglienza e assistenza clienti, biglietterie, operatori giostre e giochi a premio, commessi, addetti alla ristorazione incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, truccabimbi, animatori con esperienza attoriale o attitudine alla danza, personaggi character, operai per le pulizie del parco, un manutentore meccanico senior e un aspirante manutentore. Posizioni aperte anche nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. Gli interessati possono segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni alla pagina dedicata del sito web di Leolandia. “Leolandia a pieno regime occupa circa 600 persone ed è un volano per l’occupazione di tutto il territorio. – dichiara il presidente Giuseppe Ira – Nel nostro panel possono quindi avere un ruolo importante anche le fasce solitamente più fragili che si affacciano sul mercato, come i giovani alle prime armi, a cui offriamo un’opportunità interessante per entrare nel mondo del lavoro e mettersi alla prova, scoprendo le proprie inclinazioni professionali in un ambiente dinamico e divertente”. Per la maggior parte delle posizioni è previsto un periodo di formazione e affiancamento all’interno del parco: sono quindi sufficienti in fase di selezione una spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali e al sorriso e la conoscenza delle lingue straniere per gli operatori a contatto con il pubblico. [post_title] => Leolandia seleziona personale per il 2023. Apertura anticipata al 18 febbraio, per Carnevale [post_date] => 2022-12-12T14:31:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670855463000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Virgin Gorda ha ottenuto un nuovo riconoscimento dalla rivista Forbes che l'ha inserita, all’ottavo posto, nella lista delle migliori destinazioni da visitare nel 2023. L'isola è la sola caraibica ad essere stata selezionata. Nell'articolo “Here They Are: The 23 Best Places To Travel In 2023”, la prestigiosa testata americana ha descritto l'isola delle British Virgin Islands come "una destinazione dalle acque limpide e calme che offre esperienze di snorkeling eccellenti". L'isola è un luogo di vacanza ricercato da coppie, famiglie, appassionati di snorkeling e amanti della spiaggia. “The 23 Best Places to Travel In 2023” è stato creato sulla base delle raccomandazioni dei migliori consulenti di viaggio. "Virgin Gorda si è guadagnata l'ottavo posto tra le migliori destinazioni al mondo, ed è stata anche l'unica destinazione caraibica menzionata e noi non potremmo esserne più orgogliosi - ha commentato il direttore del Turismo delle Isole Vergini Britanniche, Clive McCoy -. Questo riflette il duro lavoro dei nostri partner industriali, delle parti interessate e della British Virgin Islands Tourist Board and Film Commission". McCoy rimane ottimista sul futuro dei viaggi nelle Bvi. Ha sottolineato che sono in programma diversi viaggi stampa per scoprire l’isola. "Queste esperienze coinvolgenti daranno alla stampa, influencer, consulenti di viaggio e partner commerciali una conoscenza approfondita di ciò che la destinazione offre". [post_title] => Bvi: Virgin Gorda nell'elenco delle destinazioni da visitare nel 2023 secondo Forbes [post_date] => 2022-12-12T14:10:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670854253000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia ha raggiunto lo scorso sabato quota 10 milioni di visitatori internazionali da inizio 2022. I dati resi noti dalla Tat mostrano dunque un primo consolidamento della ripresa turistica post Covid, benché con numeri ancora distanti dai livelli del 2019, quando il Paese aveva totalizzato circa 40 milioni di arrivi. Oggi, a seguito dell'allentamento delle restrizioni in quasi tutto il mondo il governo thailandese prevede per il 2022 di generare quasi 16 miliardi di dollari di entrate turistiche. Secondo quando dichiarato dal ministro delle Finanze Arkhom Termpittayapaisith il numero di visitatori dovrebbe crescere anche l'anno prossimo: i dati del governo indicano che la Thailandia accoglierà circa 23 milioni di turisti nel 2023, mentre alcuni analisti ritengono che la piena ripresa del numero degli arrivi potrebbe concretizzarsi nel 2024. Fondamentale sarà il ritorno dei turisti cinesi, che prima della pandemia rappresentavano il primo mercato straniero per numero di visitatori in Thailandia. [post_title] => La Thailandia ha superato i 10 milioni di visitatori internazionali [post_date] => 2022-12-12T11:24:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670844251000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435555 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha recentemente aperto a Roma l'Umiltà 36, dopo un importante intervento a cura dell’interior contractor valtellinese Concreta, che ha realizzato l'arredo delle 47 chiavi della struttura distribuite su quattro piani tra camere e suite, a cui si aggiungono due piani di appartamenti con metrature importanti, tutte diverse tra loro. La proprietà si colloca all'interno di un palazzo storico che aveva precedentemente ospitato uffici direzionali e spazi commerciali e che rivela il suo tratto elegante fin dall'ingresso, dove un portone in legno si apre in un alto androne con volta a botte. La direzione dei lavori è stata affidata allo studio CaberlonCaroppi, che ha progettato il concept, disegnato gli interni e coadiuvato gli interventi strutturali, proponendo un ritorno al progetto originale dello stabile, enfatizzando maggiormente le altezze e ripristinando la doppia altezza del piano che negli anni, attraverso le varie destinazioni d’uso, era stata ribassata in un piano ammezzato. L'offerta dell'Umiltà 36 è completata dal Dandy Cafè, The Unexpected Place in Rome, mentre all'ultimo piano, la terrazza Flores panoramica con affaccio sul Quirinale e sul Vittoriano è pensata per ospitare il ristorante all'aperto in versione lounge e cocktail bar. Parte del piano terra è infine stato destinato al ristorante El Porteño Gourmet di ispirazione argentina e gestito dagli ideatori del Porteño di Milano. Aperto a settembre 2022, con i suoi 120 posti a sedere accoglie gli ospiti sette giorni su sette, a pranzo e a cena. Umiltà 36 fa parte della Shedir Collection, controllata da Eduardo Safdie, che è anche socio del gruppo alberghiero fiorentino JK Place. Al momento gestisce quattro strutture, due di proprietà (il Maalot di Roma e il Capri Tiberio Palace) e altrettante in affitto (il Vilòn e lo stesso Umiltà 36, entrambi situati nella città Eterna). Un'ulteriore apertura capitolina è attesa per il prossimo aprile, quando è in calendario l'inaugurazione di Palazzo Roma. Stando a quanto dichiarato dal ceo della compagnia, Claudio Ceccherelli, a Pambianco Hotellerie, la Shedir Collection dovrebbe chiudere l'anno con un fatturato di 28 milioni di euro. [post_title] => Concreta e CaberlonCaroppi a monte del progetto capitolino Umiltà 36 della Shedir Collection [post_date] => 2022-12-09T13:40:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670593251000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "villa deste inaugura la greenhouse elegante salotto esterno affacciato sul lago" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2509,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un elegante salotto esterno affacciato sul lago, a pochi passi dalla Veranda, lo storico ristorante dell'hotel. In occasione dell'apertura straordinaria per il periodo natalizio, Villa d'Esta inaugura la nuova Greenhouse: la struttura, realizzata interamente in vetro e dal design contemporaneo, accoglie gli ospiti con divani in velluto, arredamenti tartan, candele natalizie, ma soprattutto ghirlande e luci a incorniciare i due scenografici camini, grazie a una scenografia curata dal flower designer italiano Vincenzo Dascanio.\r

\r

Lo spazio è aperto già dal mattino per coloro che desiderano bere un caffè in tranquillità e, durante il giorno, gustare degli snack o un light lunch: dal caviale alle ostriche, passando per un intramontabile club Sandwich. Dal pomeriggio, immancabile l’appuntamento con l’Afternoon Tea di Villa d’Este: un viaggio alla scoperta della millenaria storia del the, tra i profumi della Cina e gli aromi dell’India, passando tra le note inconfondibili del Giappone e le atmosfere fumé del Sudafrica. Tutti i giorni dalle ore 17 è infatti possibile concedersi una pausa assaporando le migliori selezioni di the e tisane, accompagnate da sandwiches e vol-au-vent, oppure scones o una fetta di torta. Per i più audaci, una proposta speciale che vede in abbinamento i the più raffinati alle etichette di champagne più pregiate.\r

\r

Con l’arrivo della sera, la Greenhouse si trasforma infine in una zona lounge per rilassarsi e bere un cocktail prima di cena, oppure godersi un po’ di musica dal vivo. I mixology barman sono pronti a consigliare ogni ospite e preparare i signature cocktails di Villa d’Este, cinque in totale e legati alla storia della struttura e alle personalità che l'hanno frequentata. L’ultimo è il 1873, anno in cui la villa fu trasformata in hotel di lusso: grappa aromatizzata in casa ai mirtilli l’ingrediente principale, a ricordare quella bevuta dal gruppo di uomini d'affari milanesi per siglare l’accordo, in aggiunta a Chartreuse Jaune, orzata e acido citrico.","post_title":"Villa d'Este inaugura la Greenhouse: elegante salotto esterno affacciato sul lago","post_date":"2022-12-13T13:00:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670936431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto fissa ulteriori, ambiziosi target di sviluppo per il settore turistico. Primo obiettivo del governo egiziano è quello di raggiungere i 7,4 miliardi di Gdp (circa 300 milioni di dollari) di investimenti nel comparto per l'anno fiscale 2022-2023, rispetto a 6,2 miliardi di Egp relativi all'anno 2021/22, pari ad una crescita del 19,4%. Lo ha comunicato il ministro della Pianificazione e dello Sviluppo economico Hala el-Said lo scorso 11 dicembre.\r

\r

Come riferito dal Daily News Egypt, questi nuovi obiettivi mirano a rafforzare il comparto del turismo che è stato e rimane uno dei più redditizi e vitali per l'economia dell'Egitto.\r

\r

Il Paese si è impegnato per stimolare la ripresa del turismo dopo il Covid-19 e dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, due \"dei principali bacini di turisti in Egitto negli ultimi anni\". Ciò ha comportato la comunicazione con il governo russo per la ripresa dei voli e la creazione di programmi intensivi di charter per i principali Paesi di provenienza, come Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e diversi Paesi dell'Europa orientale il cui numero non è diminuito.\r

\r

Intanto, il rapporto del ministero ha evidenziato che il numero di turisti è passato da 3,7 milioni nel 2020 a circa 8 milioni nel 2021, e il numero di pernottamenti nelle strutture ricettive è aumentato da 43 milioni di notti nel 2020 a 93,8 milioni nell'anno successivo. Ciò ha generato circa 9 miliardi di dollari di entrate nel 2021, rispetto ai 4,1 miliardi del 2020.","post_title":"L'Egitto mira ad aumentare gli investimenti nel turismo di quasi il 20% nell'anno 2022-23","post_date":"2022-12-13T12:08:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1670933293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Budapest mostra il suo volto più scintillante e gioioso in occasione delle festività natalizie, periodo ideale per vivere un’esperienza unica nel cuore d’Europa.\r

I mercatini natalizi sono la più grande attrazione della città e accolgono i turisti fino alla prima settimana di gennaio. Ogni anno più di 800.000 visitatori fanno tappa fra le numerose bancarelle di legno che regalano una vera e propria immersione nella cultura del paese; qui i viaggiatori possono trovare un'ampia e colorata varietà di merci ungheresi: le ceramiche, il miele, vestiti e gioielli fatti a mano, candele e giocattoli artigianali.\r

La fiera di Natale più popolare è quella di Piazza Vörösmarty, dove si tengono anche concerti dal vivo, spettacoli di burattini e laboratori per tutta la famiglia, mentre il Festival dell'Avvento, situato accanto alla Basilica di Santo Stefano, accoglie i visitatori con lezioni di pattinaggio sul ghiaccio per bambini. Questo mercatino vanta anche uno dei più grandi spettacoli di light painting in 3D dell'Europa centrale, con spettacolari animazioni, che includono scene festive e religiose proiettate sulla facciata della Basilica. Poco distante da qui si trova l’enorme ruota panoramica, Budapest Eye, perfetta per una veduta spettacolare sulla città illuminata.\r

Infine, d'obbligo una sosta tra le piste di pattinaggio della capitale ungherese, come quella posizionata davanti alla Basilica di Santo Stefano e la City Park Ice Rink, accanto al Castello Vajdahunyad. La pista ghiacciata ha una storia tutta sua: è la più grande e una delle più antiche del continente e da anni intrattiene i visitatori trasportandoli in una dimensione magica.","post_title":"Budapest: tutta la magia dell'inverno fra mercatini, festival e piste di pattinaggio","post_date":"2022-12-13T11:16:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1670930214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo resort nella provincia costiera di Phu Yen. Il Mandarin Oriental, Bai Nom aprirà nel 2026 e sarà la terza proprietà del gruppo in Vietnam, dopo quelle in pipeline a Saigon e Da Nang. Il resort, il cui sviluppo è seguito dalla società real estate locale Indochina Kajima, sorgerà su un'ampia spiaggia di 800 metri, circondato da scenografici altipiani e con vista sulla costa e sull'oceano. Il nuovo hotel offrirà 72 suite e ville, tra cui 25 residenze firmate Mandarin Oriental complete di giardini privati, piscine e terrazze.\r

\r

A disposizione degli ospiti anche tre ristoranti e bar e una spa a picco sul mare, che offrirà i trattamenti signature del gruppo, oltre a una varietà di pratiche che spaziano dallo yoga alla meditazione. Esperienze termali interne ed esterne e una piscina olimpionica di 30 metri saranno parte integrante dell’offerta benessere. Non mancheranno infine divertenti attività per tutta la famiglia, tra sport acquatici, escursioni e avventure outdoor, campi da tennis e padel e un Children’s club, con tanto di piscina dedicata per i più piccoli.","post_title":"Prosegue l'espansione di Mandarin Oriental in Vietnam: terzo resort in arrivo nel 2026","post_date":"2022-12-13T11:10:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670929831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435789\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Boni[/caption]\r

\r

Autenticità, esperienza, avventura e active sono le nuove parole chiave che completano gli itinerari di Quality Group, che mantengono al contempo saldo il loro dna fondato su tre pilastri: natura, cultura, storia. Un modo insolito per rileggere i grandi classici dedicati ad Australia (con Nuova Zelanda e Polinesia), Canada e Perù. \r

\r

Australia, Nuova Zelanda e Polinesia\r

\r

Discover Australia presenta quindi una programmazione innovativa chiamata significativamente Fancy Australia Revolution. Si tratta di una proposta accessibile a tutti, grazie a quattro nuovissimi itinerari di breve durata (11/13 giorni), che riescono a conservare gli highlight della destinazione a un prezzo appetibile. Il tutto, favorito dal nuovo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Perth, che ha anche consentito lo sviluppo di proposte su tutto il Western Australia. “Abbiamo riconfermato tutti i prodotti e i programmi anche esclusivi d’epoca pre-Covid, fatto non del tutto scontato, con un calendario di partenze di tour in esclusiva con guida in italiano, distribuite sull'intero corso dell’anno - spiega il product manager Roberto Boni -. Sia per l’Australia, sia per la Nuova Zelanda presentiamo due nostri tour in esclusiva che si aggiungono agli itinerari classici, rivisti anche in chiave Fancy, parcellizzati sull’est e sull'ovest del paese, per estendere l’esperienza di viaggio in Australia a chi non può concedersi periodi particolarmente lunghi. Una scelta premiante a quanto dimostrano i dati: le vendite, concentrate nel secondo semestre, sono infatti in ripresa e rispetto al passato notiamo un incremento delle richieste di viaggi individuali e in famiglia”.\r

\r

Anche la Nuova Zelanda performa bene con un buoni riempimenti sulle partenze da marzo soprattutto per fly & drive e per la Polinesia, best seller nel 2022 che riconferma la sua crescita, sia come meta stand alone sia come estensione di tour. Sono state perciò ampliate le opportunità di soggiorno grazie ad accordi con alcune catene alberghiere che permettono di proporre un’offerta molto competitiva in strutture di differente categoria, dallo standard al lusso per soddisfare ogni budget.\r

\r

Canada\r

\r

[caption id=\"attachment_435795\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Rosanna Nicastro[/caption]\r

\r

Il Canada del Diamante registra un buon andamento delle prenotazioni e rileva un cambio di passo della clientela, sempre più incline alla qualità del servizio e del prodotto. “Viaggiare bene è la richiesta che arriva dalla nostra clientela e che contraddistingue questo 2022 - racconta la product manager della destinazione, Rosanna Nicastro -. Sono infatti in netto incremento le prenotazioni di posti in business class e premium economy e chi viaggia con noi non lascia nulla al caso, cercando di completare gli itinerari con esperienze insolite e possibilmente uniche. Per rispondere a questa tendenza abbiamo inserito nella nostra programmazione la nuova sezione Canada Experience & Wildelife, che racchiude un’ampia selezione di proposte consigliate per rendere il viaggio indimenticabile”.\r

\r

Canada Experience & Wildelife suggerisce in particolare pacchetti esperienziali nella natura, spaziando da soggiorni sul lago Sacacomie da dedicare alla pesca o alla canoa, al trekking e alla mountain bike per ammirare cervi, alci o caribù, fino ai tour in barca alla ricerca di balene e puffins, o alle escursioni dedicate all’avvistamento degli orsi neri, dei grizzly e degli orsi polari... Tra le novità si aggiunge il tour in esclusiva Il Diamante Le meraviglie canadesi dell’ovest, con tre partenze tra agosto e settembre; è il solo tour di gruppo con guida in italiano che include una tappa a Campbell River, punto di partenza ideale per avvistare gli orsi grizzly solitamente inclusa solo nei fly & drive. E’ stata inoltre potenziata la sezione dedicata ai viaggi in treno con In treno da Halifax a Toronto: un viaggio individuale consigliato a chi preferisce la comodità del treno, mantenendo la propria autonomia, per un itinerario che attraversa il New Brunswick fino a raggiungere Toronto.\r

\r

Perù\r

\r

[caption id=\"attachment_435800\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gian Marco Caprotti[/caption]\r

\r

Le richieste per viaggi Qactive, Qsmart e Qexperience in Perù con Mistral Tour sono in significativo incremento, con numeri raddoppiati rispetto sia al 2019, sia alle previsioni del 2020. \"Se le proposte di itinerari guidati in bus e gli over 50 continuano a rappresentare lo zoccolo duro della programmazione e della nostra clientela, è sicuramente in atto un cambiamento che riguarda sia la fascia d’età, sia le abitudini di consumo - sottolinea il product manager Perù, Gian Marco Caprotti -. Si amplia infatti il target dai 20 anni in su, che è la fascia di clientela sulla quale l’operatore sta scommettendo dal 2019, investendo nella costruzione di proposte di viaggio rispondenti alle loro esigenze; di pari passo sono cambiate le abitudini dei clienti che, in generale, richiedono sempre più frequentemente itinerari Qexperience, che includono percorsi in bici a Lima o il trekking sulle montagne arcobaleno, piuttosto che escursioni in dune buggy a Paracas oppure esperienze soft, ma allo stesso tempo adrenaliniche, coinvolgenti, autentiche ed emozionanti come l’e-bike in valle sacra\".\r

\r

Se Sulle tracce degli Incas e Active Perù restano quindi tra le proposte più richieste, per rispondere ai nuovi trend di domanda Mistral riconferma gli 11 tour di gruppo ormai iconici della programmazione, impreziositi dagli itinerari Experience Perù e Active Perù, rinnovati e arricchiti. Ritorna a grande richiesta anche la proposta Qsmart Party Perù, ideale per spiriti liberi di tutte le età: un viaggio classico ristrutturato in chiave moderna, perché concepito come un tour di gruppo con una struttura precostituita ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione, senza andare a incidere troppo sui costi. Per gli amanti della natura, novità di Mistral Tour, si consiglia la crociera di tre o quattro giorni per immergersi e ammirare la foresta Amazzonica, da poter abbinare a tutti gli itinerari proposti. Infine, per scoprire il Perù con un tocco di charme, Mistral permette di personalizzare e completare l’esperienza di viaggio partendo dal soggiorno e scegliendo di alloggiare in case coloniali, piuttosto che palazzi storici o fazenda.\r

\r

","post_title":"Quality: esperienza e avventura per innovare i classici su Australia, Canada e Perù","post_date":"2022-12-13T10:21:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670926914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leolandia è pronta ad avviare nuove selezioni di personale per il 2023 e precisamente a gennaio, in vista della nuova stagione che partirà sabato 18 febbraio, con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, per dare alle famiglie con bambini l’occasione di trascorrere Carnevale al parco.\r

\r

Diverse le posizioni disponibili, con riferimento a tutte le aree di attività del parco: accoglienza e assistenza clienti, biglietterie, operatori giostre e giochi a premio, commessi, addetti alla ristorazione incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, truccabimbi, animatori con esperienza attoriale o attitudine alla danza, personaggi character, operai per le pulizie del parco, un manutentore meccanico senior e un aspirante manutentore. Posizioni aperte anche nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. \r

\r

Gli interessati possono segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni alla pagina dedicata del sito web di Leolandia.\r

“Leolandia a pieno regime occupa circa 600 persone ed è un volano per l’occupazione di tutto il territorio. – dichiara il presidente Giuseppe Ira – Nel nostro panel possono quindi avere un ruolo importante anche le fasce solitamente più fragili che si affacciano sul mercato, come i giovani alle prime armi, a cui offriamo un’opportunità interessante per entrare nel mondo del lavoro e mettersi alla prova, scoprendo le proprie inclinazioni professionali in un ambiente dinamico e divertente”.\r

\r

Per la maggior parte delle posizioni è previsto un periodo di formazione e affiancamento all’interno del parco: sono quindi sufficienti in fase di selezione una spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali e al sorriso e la conoscenza delle lingue straniere per gli operatori a contatto con il pubblico.","post_title":"Leolandia seleziona personale per il 2023. Apertura anticipata al 18 febbraio, per Carnevale","post_date":"2022-12-12T14:31:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1670855463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Gorda ha ottenuto un nuovo riconoscimento dalla rivista Forbes che l'ha inserita, all’ottavo posto, nella lista delle migliori destinazioni da visitare nel 2023. L'isola è la sola caraibica ad essere stata selezionata. Nell'articolo “Here They Are: The 23 Best Places To Travel In 2023”, la prestigiosa testata americana ha descritto l'isola delle British Virgin Islands come \"una destinazione dalle acque limpide e calme che offre esperienze di snorkeling eccellenti\". L'isola è un luogo di vacanza ricercato da coppie, famiglie, appassionati di snorkeling e amanti della spiaggia.\r

\r

“The 23 Best Places to Travel In 2023” è stato creato sulla base delle raccomandazioni dei migliori consulenti di viaggio.\r

\r

\"Virgin Gorda si è guadagnata l'ottavo posto tra le migliori destinazioni al mondo, ed è stata anche l'unica destinazione caraibica menzionata e noi non potremmo esserne più orgogliosi - ha commentato il direttore del Turismo delle Isole Vergini Britanniche, Clive McCoy -. Questo riflette il duro lavoro dei nostri partner industriali, delle parti interessate e della British Virgin Islands Tourist Board and Film Commission\". McCoy rimane ottimista sul futuro dei viaggi nelle Bvi. Ha sottolineato che sono in programma diversi viaggi stampa per scoprire l’isola. \"Queste esperienze coinvolgenti daranno alla stampa, influencer, consulenti di viaggio e partner commerciali una conoscenza approfondita di ciò che la destinazione offre\".","post_title":"Bvi: Virgin Gorda nell'elenco delle destinazioni da visitare nel 2023 secondo Forbes","post_date":"2022-12-12T14:10:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1670854253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ha raggiunto lo scorso sabato quota 10 milioni di visitatori internazionali da inizio 2022. I dati resi noti dalla Tat mostrano dunque un primo consolidamento della ripresa turistica post Covid, benché con numeri ancora distanti dai livelli del 2019, quando il Paese aveva totalizzato circa 40 milioni di arrivi.\r

\r

Oggi, a seguito dell'allentamento delle restrizioni in quasi tutto il mondo il governo thailandese prevede per il 2022 di generare quasi 16 miliardi di dollari di entrate turistiche.\r

\r

Secondo quando dichiarato dal ministro delle Finanze Arkhom Termpittayapaisith il numero di visitatori dovrebbe crescere anche l'anno prossimo: i dati del governo indicano che la Thailandia accoglierà circa 23 milioni di turisti nel 2023, mentre alcuni analisti ritengono che la piena ripresa del numero degli arrivi potrebbe concretizzarsi nel 2024. Fondamentale sarà il ritorno dei turisti cinesi, che prima della pandemia rappresentavano il primo mercato straniero per numero di visitatori in Thailandia.","post_title":"La Thailandia ha superato i 10 milioni di visitatori internazionali","post_date":"2022-12-12T11:24:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1670844251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha recentemente aperto a Roma l'Umiltà 36, dopo un importante intervento a cura dell’interior contractor valtellinese Concreta, che ha realizzato l'arredo delle 47 chiavi della struttura distribuite su quattro piani tra camere e suite, a cui si aggiungono due piani di appartamenti con metrature importanti, tutte diverse tra loro. La proprietà si colloca all'interno di un palazzo storico che aveva precedentemente ospitato uffici direzionali e spazi commerciali e che rivela il suo tratto elegante fin dall'ingresso, dove un portone in legno si apre in un alto androne con volta a botte. La direzione dei lavori è stata affidata allo studio CaberlonCaroppi, che ha progettato il concept, disegnato gli interni e coadiuvato gli interventi strutturali, proponendo un ritorno al progetto originale dello stabile, enfatizzando maggiormente le altezze e ripristinando la doppia altezza del piano che negli anni, attraverso le varie destinazioni d’uso, era stata ribassata in un piano ammezzato.\r

\r

L'offerta dell'Umiltà 36 è completata dal Dandy Cafè, The Unexpected Place in Rome, mentre all'ultimo piano, la terrazza Flores panoramica con affaccio sul Quirinale e sul Vittoriano è pensata per ospitare il ristorante all'aperto in versione lounge e cocktail bar. Parte del piano terra è infine stato destinato al ristorante El Porteño Gourmet di ispirazione argentina e gestito dagli ideatori del Porteño di Milano. Aperto a settembre 2022, con i suoi 120 posti a sedere accoglie gli ospiti sette giorni su sette, a pranzo e a cena.\r

\r

Umiltà 36 fa parte della Shedir Collection, controllata da Eduardo Safdie, che è anche socio del gruppo alberghiero fiorentino JK Place. Al momento gestisce quattro strutture, due di proprietà (il Maalot di Roma e il Capri Tiberio Palace) e altrettante in affitto (il Vilòn e lo stesso Umiltà 36, entrambi situati nella città Eterna). Un'ulteriore apertura capitolina è attesa per il prossimo aprile, quando è in calendario l'inaugurazione di Palazzo Roma. Stando a quanto dichiarato dal ceo della compagnia, Claudio Ceccherelli, a Pambianco Hotellerie, la Shedir Collection dovrebbe chiudere l'anno con un fatturato di 28 milioni di euro.","post_title":"Concreta e CaberlonCaroppi a monte del progetto capitolino Umiltà 36 della Shedir Collection","post_date":"2022-12-09T13:40:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670593251000]}]}}