Venezia: Palazzo Rota torna agli antichi splendori grazie a Pacini Group Palazzo Rota torna agli antichi fasti grazie all’opera di Pacini Group. La dimora storica del 1300 a pochi passi da piazza San Marco, è la novità assoluta del panorama veneziano con 6 appartamenti di lusso, destinati ad ospiti alla ricerca di esperienze più sofisticate ed intime. Edificato originariamente come opificio tessile, ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, diventando vetreria, poi museo e ancora residenza nobiliare: ogni trasformazione ha lasciato un’impronta, facendo di questo edificio un prezioso testimone del retaggio veneziano. Il nome rimanda all’iconico stemma in pietra, posto sulla facciata principale rivolta verso Piazza San Marco, la ruota che richiama le origini laboriose e simboleggia il fluire del tempo. «Offrire gli appartamenti di Palazzo Rota nel cuore di piazza San Marco significa regalare ai nostri ospiti un’esperienza esclusiva e autentica. Siamo convinti che il vero lusso nasca dal rispetto delle proprie radici: solo conoscendole e valorizzandole si può dare vita a un’innovazione che custodisca l’anima di un luogo» dichiara Emidio Pacini, ceo di Pacini Group. Le residenze Le residenze, con superfici variabili dai 50 agli 80 metri quadri, prendono il nome dalle isole della laguna: Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Lido di Venezia e San Giorgio Maggiore. Proprio quest’ultima si distingue per la presenza di una terrazza privata, dalla quale si gode una vista mozzafiato sui tetti e sul campanile di San Marco. Gli interni, progettati dallo studio Marco Piva, raccontano Venezia attraverso scelte che ne reinterpretano l’identità in chiave contemporanea. Le geometrie delle finiture si ispirano al veneziano Carlo Scarpa, con linee pulite e raffinati giochi tridimensionali che omaggiano il maestro e la sua capacità di fondere rigore formale e sensibilità materica. Tessuti e carte da parati della storica azienda veneziana Rubelli, alcune tratte da motivi seicenteschi rielaborati in versione moderna, diventano un omaggio alla città e alla sua tradizione tessile, qui trasformata in un linguaggio attuale. «Venezia impone a chi progetta il rispetto di una storia millenaria e di un contesto unico al mondo. Nel progetto di Palazzo Rota, ogni spazio abitativo racconta questo dialogo: l’interior design diventa un ponte tra memoria e modernità, dove il fascino del passato si fonde con l’eleganza e il comfort del vivere contemporaneo» aggiunge Marco Piva, co-founder studio Marco Piva. Palazzo Rota è la seconda struttura di Pacini Group a Venezia dopo il The Venice Times recentemente entrato sotto il brand Vignette Collection – Ihg. Condividi

\r

\r

Agli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, Napoli, Venezia, Bologna, Verona, Cagliari, Torino, Olbia, Alghero e Treviso - dove gli appositi erogatori sono già attivi - \"si sono aggiunti numerosi scali che hanno implementato o stanno perfezionando l’installazione dei distributori\", spiega una nota dell’associazione.\r

\r

\r

Tra le novità più recenti, \"i punti di refill sono stati attivati negli aeroporti di Bergamo, Palermo e Cuneo mentre entro la fine dell’anno saranno presenti anche negli scali di Catania, Pisa, Firenze, Trieste, Trapani, Pescara, Rimini, Comiso e Salerno, ampliando ulteriormente la copertura nazionale. Con modalità differenti ma sempre senza alcun costo per i viaggiatori, garantiscono l’accesso all’acqua potabile in airside anche gli aeroporti di Genova e Grosseto\".\r

\r

L’iniziativa, conclude Assaeroporti, ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e contribuire alla riduzione della plastica monouso. Un’azione concreta con benefici per l’ambiente e la collettività, per scali sempre più sostenibili e a misura di viaggiatore.","post_title":"Aeroporti: entro fine anno acqua gratuita per i passeggeri in 22 scali italiani","post_date":"2025-10-17T09:30:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760693456000]}]}}