Vaccinato tutto il personale del Santo Stefano. Uvet Hotel Company a caccia di nuovi resort sul Mediterraneo

Uvet Hotel Company annuncia che tutto il personale dipendente e stagionale presso il Santo Stefano Resort & Spa, nell’arcipelago de La Maddalena, è stato vaccinato. “Dopo i difficili mesi trascorsi per via della pandemia da Covid-19, siamo molto contenti di poter dire che oggi possiamo garantire ai nostri ospiti un soggiorno in sicurezza e relax – spiega il responsabile di Uvet Hotel Company, Beppe Pellegrino -. Abbiamo sempre creduto

nella ripartenza e siamo alla continua ricerca di nuove strutture, in particolare in Puglia, Sardegna, Sicilia, Grecia e Spagna”.

Il Santo Stefano dispone in particolare di 299 camere, alcune con vista mare. Le quattro suite si affacciano direttamente sul mare con un patio privato arredato con lettini. Sono due poi i locali f&b all’interno della struttura: l’Allium, il ristorante principale spazioso e con vetrate panoramiche che affacciano sul mare; e il Covo, il ristorante vicino alla spiaggia dedicata allo sport, dove è possibile pranzare durante il giorno nella cornice dell’isola di Santo Stefano a due passi dal mare. La sera il Covo è aperto su prenotazione e a pagamento per cene romantiche, a tema e feste private. Il resort dispone infine di due spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni.