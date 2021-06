Undici new entry in Preferred Hotels negli ultimi quattro mesi, tra cui Villa Barbarich in Italia

Da un rinnovato rifugio di charme a New York a uno chalet super lusso svizzero, fino a Villa Barbarich, nelle immediate vicinanza di Venezia. Sono undici le new entry del brand Preferred Hotels & Resorts degli ultimi quattro mesi. In Italia, come accennato, si tratta di Villa Barbarich: boutique hotel del sedicesimo secolo che propone 31 camere, un giardino con patio, piscina e vasca idromassaggio, nonché il ristorante Malipiero con cucina regionale preparata con ingredienti locali.

Le altre novità europee sono invece l’Haycock Manor di Wansford nel Regno Unito, La Esperanza Granada e l’Artiem Madrid in Spagna, l’Ultima Gstaad e l’Ultima Corfu in Svizzera e in Grecia, nonché il Parkhotel Quellenhof Aachen in Germania. Al di fuori del Vecchio continente, infine, sono entrati in Preferred il ModernHaus SoHo di New York e il Pendry Chicago negli Stati Uniti, The Fives Oceanfront Puerto Morelos in Messico e The Park Kolkata in India.

Gli agenti e consulenti di viaggio possono prenotare i viaggi dei loro clienti tramite gds con i codici PH e PV