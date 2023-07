Unahotels ancora al fianco della Pallacanestro Reggiana per la quarta stagione consecutiva Si chiamerà ancora Unahotels Reggio Emilia la squadra di pallacanestro della città emiliana che milita nella seria A della Lega Basket. Il brand del gruppo Una sarà infatti main sponsor del team per il quarto anno consecutivo, in una partnership che comprende anche le squadre del settore giovanile. “Siamo felici di portare avanti il sodalizio con la società biancorossa. La sponsorship è parte di un percorso sempre più ampio intrapreso dalla nostra compagnia, e più nello specifico dal brand Unahotels, nel mondo dello sport a livello nazionale – commenta Giorgio Marchegiani, amministratore delegato del gruppo Una -. Il nostro impegno nel continuare a investire importanti risorse per supportare una società sportiva d’eccellenza come la Pallacanestro Reggiana conferma la solidità, la leadership, l’attaccamento ai valori dello sport e la lungimiranza del gruppo e dei suoi azionisti”. La vocazione di Unahotels verso la pallacanestro italiana è sancita non solo dalla storica e rilevante presenza dei suoi hotel in città chiave di questo sport, come Milano, Varese, Bologna, Treviso e Pesaro, che lo hanno reso riferimento di ospitalità per la cestistica nazionale, ma anche da una condivisione di valori comuni, come l’ambizione, la tenacia e la passione, che da sempre fanno parte di quell’etica sportiva abbracciata anche dalla Pallacanestro Reggiana. “Il rinnovato impegno al fianco del club biancorosso è per noi motivo di grande orgoglio ed esprime la profonda sintonia che si è instaurata negli anni passati insieme – aggiunge il direttore generale del gruppo Una, Fabrizio Gaggio -. Tutto questo, inoltre, conferma il supporto della più grande catena alberghiera italiana, e in particolare della collezione Unahotels, a tutto il mondo dello sport italiano e delle sue eccellenze. Siamo pieni di entusiasmo in vista della nuova stagione e delle soddisfazioni che potremo vivere insieme”. Condividi

