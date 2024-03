Un nuovo Marriott in arrivo sul waterfront di Levante di Genova? Potrebbe essere il gruppo Marriott a mettere una delle proprie insegne sul nuovo 5 stelle da 130 camere in fase di costruzione sul waterfront di Levante di Genova: l’area al centro di un importante processo di riqualificazione su progetto di Renzo Piano. L’indiscrezione arriva dalle colonne del Secolo XIX. Va detto però che al momento non è giunta alcuna conferma dal gruppo real estate Cds Holding che in collaborazione con il fondo Orion sta curando lo sviluppo del waterfront. L’edificio destinato a ospitare l’hotel, dovrebbe includere anche alcuni appartamenti destinati a diventare residenze private, oppure a essere utilizzati come soluzioni ricettive dotate di servizi alberghieri. Infine, stando a quanto dichiarato dal direttore generale di Cds, Massimo Moretti, l’ultimo piano dello stesso immobile dovrebbe contenere degli uffici per operatori marittimi e imprese internazionali. Condividi

