Tus seguirà la comunicazione integrata di Ag Group

La prima sfida di Tus sarà l’inaugurazione e il lancio a livello mondiale del Tornabuoni, nuovo 5 stelle del gruppo Ag, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo settembre. La compagnia fondata da Andrea Girolami ha infatti scelto la società di consulenza strategico-creativa di Marco Roccabianca e Osvaldo Adinolfi per curare la comunicazione integrata del proprio gruppo: una collaborazione pluriennale con un piano globale e completo, pensato per accompagnare l’azienda nella sua crescita all’interno del mercato turistico italiano e internazionale: partendo da un’evoluzione della brand identity, passando per l’ideazione di nuovi creative content e pay off, arrivando infine alla realizzazione di campagne articolate di comunicazione online e offline. Obiettivo, definire un nuovo posizionamento globale di Ag Group.

“Abbiamo scelto Tus (The Unusual Suspects) perché siamo certi che possa essere il miglior partner del nostro gruppo in un modo nuovo e creativo nella evoluzione che Ag Group sta implementando – spiega la director of sales marketing & pr, Maria Chiara Picardi -. Nel rispetto della nostra identità e dei nostri valori, siamo certi che Tus saprà emozionare e stupire, valorizzando il nostro brand con spunti nuovi e originali”.

“Siamo orgogliosi della collaborazione con Ag Group: una realtà saldamente italiana ma dalla visione turistica internazionale – le fa eco Adinolfi -: raccogliamo perciò con determinazione questa nuova sfida. In uno scenario che vede una positiva ripresa del turismo mondiale e dell’ospitalità ricettiva italiana, siamo entusiasti di poter sostenere strategicamente l’obiettivo di Ag Group promuovendo la sua visione e la sua narrazione. Il tutto, sempre garantendo l’unusual imprinting che ormai ci contraddistingue: un solido approccio strategico sapientemente miscelato con una creatività inaspettata”.