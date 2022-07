Tre new entry tra i manager Starhotels: Alex Dallocchio nuovo coo della compagnia

Grandi manovre in casa Starhotels che annuncia ben tre cambi ai vertici: Alex Dallocchio è il nuovo chief operating officer della compagnia, mentre Lorenzo Nencini assume la carica di general manager degli Starhotels Metropole e Michelangelo di Roma. Graziano Luddi è stato quindi nominato director of special projects.

Dallocchio è un professionista appassionato al settore dell’hôtellerie fin dagli albori della sua carriera. Numerose le sue esperienze internazionali negli Stati Uniti come director of operations dello Sheraton Austin At The Capitol in Texas e general manager di varie strutture tra cui l’Hyatt Place di Las Vegas. E’ stato inoltre area vice president del Beverly Hills Marriott e dell’Hilton di Las Vegas. Dallocchio entra quindi ora con entusiasmo a far parte di Starhotels con il ruolo di coo della compagnia,

assumendo la guida di tutte le dimensioni operative.

Anche Nencini vanta un importante background nell’industria del turismo. La sua carriera nel settore ha avuto inizio nel Jolly Hotel di Londra ed è proseguita poi in strutture di lusso a Firenze e Napoli, per approdare nel 2014 in Nh Hotel Group, per cui ha ricoperto il ruolo di general manager del Grand Hotel Verdi a Milano, di Villa Carpegna a Roma e del Panorama di Napoli. Nel ruolo di direttore degli Starhotels Metropole e Michelangelo di Roma, Nencini raccoglie il testimone lasciato proprio da Graziano Luddi, assumendo la guida di due proprietà di grande rilevanza strategica sulla piazza di Roma, firmate Starhotels Premium.

Luddi, infine, dopo aver maturato grande esperienza negli anni trascorsi in compagnia, per cui ha diretto tra gli altri gli Starhotels Premium di Firenze e appunto di Roma, rientra in forze nella sede fiorentina del gruppo in qualità di director of special projects