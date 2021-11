Tre indirizzi italiani tra le nove ultime new entry Leading Hotels of the World

Ci sono ben tre indirizzi italiani tra le nove ultime new entry dei Leading Hotels of the World: Villa Eden The Leading Park Retreat è situato all’interno di un parco di Merano e vanta un totale di 29 suite adults-only, nonché il Longevity Medical & Spa Centre.

Il Baglioni Resort Sardinia di San Teodoro è il nuovo arrivato estivo del gruppo omonimo: situato sulla spiaggia di Lu Impostu, è dotato di 98 camere totali, di una spa e diversi ristoranti, tra cui Gusto, guidato da chef Claudio Sadler.

Terza new entry tricolore è quindi l’Anantara Palazzo Naiadi di Roma, anche in questo caso nato dal rebranding di una struttura già esistente, fino a qualche anno fa gestita da Boscolo Hotels. La proprietà è inserita in un maestoso palazzo ottocentesco affacciato su piazza della Repubblica, di fronte alle terme di Diocleziano. La sua offerta include 238 camere, una spa, una piscina sul tetto, due ristoranti e un bar.

Le altre novità Leading sono quindi il Le K2 Chogori, nella francese Val d’Isère, i caraibici Rock House e Wymara Resort and Villas a Turks and Caicos, il J Hotel Shanghai Tower in Cina, il The Joule di Dallas, negli Stati Uniti, nonché il Nayara Hangaroa dell’isola di Pasqua.