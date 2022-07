Torna la Luxury Hospitality Conference: appuntamento a Milano il 15 settembre

Torna il prossimo 15 settembre la Luxury Hospitality Conference: la seconda edizione dell’appuntamento Teamwork dedicato al lusso nell’ospitalità si terrà presso l’Nh Collection CityLife di Milano. Realizzato in collaborazione con Hotelmypasssion, l’evento mira ad approfondire i temi di un settore a cui è interessato il 70% degli investitori globali. Gli hotel di lusso sono stati infatti il principale driver delle attività di merger&acquisition fino al 2019. In quell’anno sono stati in particolare 3,3 i miliardi di euro investiti in asset alberghieri in Italia, con una spiccata preferenza proprio per quelli di lusso, che hanno rappresentato il 42% del totale, per un valore di 1,25 miliardi.

Mai come negli ultimi anni il concetto di lusso è però cambiato nei desideri, nelle aspettative e nelle scelte degli ospiti e mai come negli ultimi due anni si è evidenziata l’esigenza di analizzare il mercato per meglio comprenderne le dinamiche, individuare le esigenze delle nuove generazioni di viaggiatori e studiare le tendenze, i nuovi sentiment e le prospettive. Dalla tecnologia alla guest experience, dal web alla qualità del servizio, dal marketing al management. Di questo si parlerà perciò nel corso dell’intera giornata, che vedrà 45 testimonial d’eccellenza condividere visioni, nuove interpretazioni del concept, case history, strategie, fattori distintivi, segmentazione e approccio psicologico al mondo del lusso nell’ospitalità. Architetti di fama internazionale illustreranno quindi le loro più recenti realizzazioni e offriranno spunti di riflessione sui temi sfidanti legati alla progettazione e alla fruizione degli spazi per l’ospitalità luxury; saranno approfonditi i temi legati agli investimenti e alle prospettive, i trend della ristorazione di lusso, le performance del lusso in Italia, il lusso e l’operatività quotidiana, le nuove sfide del comunicare e vendere il lusso.