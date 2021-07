Thrends: 57 le nuove aperture di hotel di catena in Italia nei prossimi due anni

Sono 57 le nuove aperture di hotel di catena in pipeline in Italia nel prossimo biennio 2022-2023. Ce lo dice il Chain hotels database Italy di Thrends, che sottolinea come più di 45 delle strutture in arrivo appartengano ai segmenti a 4 e 5 stelle, per un totale di circa 7.500 camere.

Oltre il 50% dei nuovi alberghi brandizzati sono inoltre parte di gruppi internazionali, con Marriott International, Accor e Radisson che risultano essere le compagnie in maggiore fase di espansione sul territorio italiano. La maggior parte delle inaugurazione è infine concentrata in location cittadine (art & business) e leisure, in Lombardia, Lazio e Veneto. Nel dettaglio, la top 5 delle destinazioni interessate da nuove apertura di catena vede Milano al primo posto con 11 debutti, seguita da Roma con dieci, nonché Cortina, Firenze e Torino con tre.