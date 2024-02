The Social Hub apre nella spagnola Donostia-San Sebastián la sua diciassettesima struttura Con un investimento di oltre 50 milioni di euro, il format di ospitalità ibrido The Social Hub apre in Spagna, a Donostia-San Sebastián, la propria diciassettesima struttura. Operativa da domani, 1° febbraio, la proprietà dispone di 328 camere distribuite su una superficie complessiva di oltre 14 mila metri quadrati con un rooftop e una piscina, un ampio co-working di oltre 550 metri quadrati con uffici, scrivanie e spazi dedicati per riunioni ed eventi, un ristorante aperto a tutti a pranzo e a cena, il bar grab-and-go, una grande cucina comune e una palestra completamente attrezzata. L’hotel offre inoltre una serie di programmi e attività rivolte agli ospiti e ai residenti di San Sebastián: da programmi educativi, come corsi di lingua e inserimento culturale, a sessioni di mindfulness e body fitness, fino a eventi culturali aperti al pubblico. Con il terzo hotel in Spagna e le proprietà in fase di sviluppo a Porto (apertura nell’autunno del 2024) e Lisbona (data di apertura da annunciare), The Social Hub continua a crescere nella penisola iberica a un ritmo sostenuto, contando altre 16 proprietà che operano in città europee come Amsterdam, Berlino, Bologna, Firenze, Parigi e Vienna. Condividi

