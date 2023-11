The Red Sea lancia il brand Shebara per resort di proprietà a gestione diretta Rsg Aprirà nell’estate del 2024 Shebara, il primo brand di resort di proprietà a gestione diretta Rsg nella destinazione The Red Sea: il mega complesso turistico da 28 mila kmq in fase di costruzione in un’area a 500 chilometri a nord di Gedda dalla società per azioni interamente controllata dal fondo Pubblico di Investimento saudita (Pif),. Shebara si aggiungerà a una serie di brand di ospitalità di fama internazionale che operano nella destinazione, tra cui St. Regis e Ritz Carlton Reserve, oltre a Six Senses, che ha iniziato ad accogliere i primi ospiti da questo mese. La presentazione del nuovo resort segue l’annuncio del mese scorso con cui Rsg ha rivelato lo sviluppo del Thuwal Private Retreat: un’esclusiva destinazione insulare anch’essa interamente di proprietà e gestita dalla stessa Red Sea Global. Situato sull’isola di Sheybarah, nella fiorente laguna di Al Wajh, caratterizzata da una spettacolare barriera corallina situata a 30-40 metri dalla spiaggia, Shebara sarà costituito da iconiche sfere di acciaio e sta ora reclutando attivamente il team operativo per l’apertura. Il resort disporrà di 73 ville, tra cui sistemazioni overwater e sulla spiaggia. Gli ospiti potranno arrivare in 45 minuti di barca dalla terraferma o in 20 minuti di idrovolante. Previste pure due piscine, una per famiglie e una per soli adulti, con terrazze dotate di ninfee con vista panoramica sul tramonto. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra due ristoranti di specialità, mentre il resort comprenderà anche una spa e un centro fitness immerso tra dune di sabbia. Sarà infine possibile prenotare un’isola in esclusiva, con un molo dedicato per l’ormeggio di yacht privati, una villa con quattro camere da letto e tre ville con una camera da letto, oltre a una spiaggia e un’area barbecue. Come per tutta la destinazione The Red Sea, anche Shebara sarà alimentata dalla luce del sole, grazie al proprio parco solare dedicato, che comprende più di 11 mila pannelli fotovoltaici. Il mese scorso il mega-complesso saudita ha accolto i suoi primi ospiti. Due dei suoi hotel sono aperti alle prenotazioni, mentre all’aeroporto Red Sea International atterrano voli regolari da settembre. Una volta completata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d’albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. The Red Sea comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e per il tempo libero. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Incontriamo al Wtm di Londra Pierfrancesco Carino, vice president international sales di Ita Airways e gli chiediamo quali sono i grandi progetti per il 2024. «Al Wtm siamo partiti con una novità che riguarda proprio per il mercato britannico. Ita Airways lancia tre 3 voli al giorno da Milano Linate a London City con il nuovo Airbus 220-100. Questo rappresenta un prodotto molto innovativo, infatti siamo gli unici a coprire questa tratta. Si tratta di una frequenza studiata proprio per il business travel londinese, italiano e internazionale. Inoltre settimana scorsa abbiamo aperto Rio de Janeiro, quindi rafforziamo l’investimento sul Sudamerica (San Paolo e Buenos Aires). Adesso Ita Airways ha quattro voli al giorno che connettono il Sudamerica con Roma. Inoltre c’è il grande focus sul Nord America, dove in questo momento abbiamo 122 frequenze settimanali e sei gateway. Abbiamo annunciato l’apertura della settima destinazione con la frequenza su Chicago e poi a maggio in Canada su Toronto. Altre novità sono legate alla flotta che si compone attualmente di 82 aerei. Il programma per l’anno prossimo è di arrivare a 96. Sempre rimanendo molti attenti alla sostenibilità». Naturalmente dobbiamo chiedere se ci sono novità sull'accordo Lufthansa-Ita. «Guardi al momento stiamo aspettando il semaforo verde dalla commissione europea». [post_title] => Carino (Ita Airways):«Focus su Chicago e Toronto e sulla flotta» [post_date] => 2023-11-08T12:49:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699447748000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455695" align="alignleft" width="292"] Francesco Tapinassi direttore Toscana Promozione Turistica[/caption] Al Wtm di Londra con Francesco Tapinassi direttore Toscana Promozione Turistica. Quali sono le strategie per l’anno che sta per arrivare? «Noi per il 2024 puntiamo a un forte rafforzamento della promozione internazionale di medio e lungo raggio, quindi americani in primis ma anche cinesi, giapponesi, puntando anche al Sud America, Brasile e Argentina. In sostanza riapriamo i riflettori sulla Toscana su mercati che negli ultimi anni erano un po’ sospesi. Naturalmente rivolgiamo attenzione anche sul mercato interno in relazione a ciò che è successo nel 2023 al turismo balneare che ha risentito della crisi economica del Paese e dell’aumento dei costi, generando così una lieve flessione anche da noi. I due grandi elementi sono questi . Il Paese obiettivo del 2024 per la Toscana è la Spagna su cui non avevamo mai attivato un’azione diretta. E poi tutta una serie di verticali iniziando dal turismo per le famiglie sul quale iniziamo a lavorare in questi giorni, ma anche a coloro che viaggiano con animali da compagnia che sono un target molto interessante per la nostra regione. A questo aggiungiamo tutto quello che abbiamo già fatto: il turismo di camper, per esempio, o quello balneare, visto che siamo la terza regione per numero di posti barca. E poi gli altre promozioni che presentiamo anche al Wtm come Benvenuti in Toscana, il progetto dedicato alle donne che viaggiano. Mentre il 2023 come possiamo riassumerlo? «Il 2023 già ad agosto era positivo su tutti i dati penso che con settembre e ottobre avremo un ulteriore incremento, trainato dagli arrivi stranieri e soprattutto dalle città d’arte. Quindi la crisi è sicuramente superata. Infine promuoveremo la Toscana che stiamo cercando di raccontare votata al benessere mentale, all’enogastronomia, al paesaggio. Insomma tutti quei temi trainanti per un pubblico attento e che ama la sostenibilità». [post_title] => Tapinassi (Toscana): «Il Paese obiettivo del 2024 è la Spagna» [post_date] => 2023-11-08T12:23:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699446220000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455667 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà nell'estate del 2024 Shebara, il primo brand di resort di proprietà a gestione diretta Rsg nella destinazione The Red Sea: il mega complesso turistico da 28 mila kmq in fase di costruzione in un’area a 500 chilometri a nord di Gedda dalla società per azioni interamente controllata dal fondo Pubblico di Investimento saudita (Pif),. Shebara si aggiungerà a una serie di brand di ospitalità di fama internazionale che operano nella destinazione, tra cui St. Regis e Ritz Carlton Reserve, oltre a Six Senses, che ha iniziato ad accogliere i primi ospiti da questo mese. La presentazione del nuovo resort segue l'annuncio del mese scorso con cui Rsg ha rivelato lo sviluppo del Thuwal Private Retreat: un'esclusiva destinazione insulare anch'essa interamente di proprietà e gestita dalla stessa Red Sea Global. Situato sull'isola di Sheybarah, nella fiorente laguna di Al Wajh, caratterizzata da una spettacolare barriera corallina situata a 30-40 metri dalla spiaggia, Shebara sarà costituito da iconiche sfere di acciaio e sta ora reclutando attivamente il team operativo per l'apertura. Il resort disporrà di 73 ville, tra cui sistemazioni overwater e sulla spiaggia. Gli ospiti potranno arrivare in 45 minuti di barca dalla terraferma o in 20 minuti di idrovolante. Previste pure due piscine, una per famiglie e una per soli adulti, con terrazze dotate di ninfee con vista panoramica sul tramonto. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra due ristoranti di specialità, mentre il resort comprenderà anche una spa e un centro fitness immerso tra dune di sabbia. Sarà infine possibile prenotare un'isola in esclusiva, con un molo dedicato per l'ormeggio di yacht privati, una villa con quattro camere da letto e tre ville con una camera da letto, oltre a una spiaggia e un'area barbecue. Come per tutta la destinazione The Red Sea, anche Shebara sarà alimentata dalla luce del sole, grazie al proprio parco solare dedicato, che comprende più di 11 mila pannelli fotovoltaici. Il mese scorso il mega-complesso saudita ha accolto i suoi primi ospiti. Due dei suoi hotel sono aperti alle prenotazioni, mentre all'aeroporto Red Sea International atterrano voli regolari da settembre. Una volta completata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. The Red Sea comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e per il tempo libero. [post_title] => The Red Sea lancia il brand Shebara per resort di proprietà a gestione diretta Rsg [post_date] => 2023-11-08T11:52:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699444338000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455666" align="alignleft" width="300"] Guy Luongo, ceo di Ixpira[/caption] Incontriamo al Wtm di Londra il ceo di Ixpira Guy Luongo, ed è l’occasione giusta per parlare un po’ di previsioni di intelligenza artificiale, di prospettive. «Posso affermare che nel turismo c’è grande fermento. Per fare un quadro della situazione si può dire che grandi gruppi industriali assorbono realtà più piccole e si stanno creando in Italia grosse concentrazioni. È il caso Msc con Italo, adesso andremo a vedere anche Alpitour. Questo si osserva in Italia ma anche in Europa. Sul nostro mercato, delle piattaforme online, c’è un assorbimento di piattaforme di seconda e terza linea da parte delle grande che puntano ad avere una posizione magari non di monopolio, ma di dominanza. Una sorta di tre o quattro grandi poli online che gestiscono tutto. Il futuro quindi si riassume nella capacità di stare sul mercato rispetto a queste grosse realtà. Con l’interrogativo grosso sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, che potrebbe essere usata per saltare l’intermediazione». Come si inserisce Ixpira in questa specie di complesso Risiko? «Ixpira continua a fare quello che sa fare bene, cioè distribuire la piattaforma per le prenotazioni alberghiere, cercando di ampliare il proprio patrimonio. In altre parole distribuiamo tanto prodotto di terzi ma continuiamo a fare la contrattazione diretta di alberghi in Italia. Adesso abbiamo lanciato una campagna per fare contrattazione alberghi anche in Albania e a Malta. Insomma cerchiamo di resistere a questa ondata con questo tipo di strategia, cioè aumentando il patrimonio. In ultimo stiamo lavorando per utilizzare l’intelligenza artificiale, ma non per sostituire la mano d’opera ma per rendere migliore il lavoro che fanno». [post_title] => Luongo (Ixpira):«Aumentiamo il patrimonio e lavoriamo con l'Intelligenza artificiale» [post_date] => 2023-11-08T11:34:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699443277000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre itinerari differenti, tutti con partenza il 22 dicembre 2023 da Milano, per un Capodanno in Thailandia griffato Kibo e ritorno in Italia il 6 gennaio. Chi ha in mente di scappare dal freddo di un inverno cittadino alla ricerca di sole, mare e spiagge può scegliere la prima proposta, che offre tre notti a Bangkok, con soggiorno nel centralissimo hotel Manhattan Bangkok, con tempo libero per visitare la città, e dieci notti al Kata Palma Resort di Phuket. L’isola più grande della Thailandia è tra le principali destinazioni turistiche, e offre ogni tipo di attività: dalla vita notturna alle escursioni naturalistiche, passando per templi e cucina raffinata dal respiro internazionale. Una destinazione alternativa per un Capodanno al sole, proposta a partire da 2.998 euro a persona in camera doppia con trattamento di b&b, trasferimenti inclusi. Si concentra invece sulla zona nord della Thailandia la seconda proposta di Kibo, che parte con un soggiorno di quattro notti a Bangkok all’hotel Golden Tulip Madison Suites con visita della città con guida in italiano. A seguire viene proposto il tour di sette giorni completo della Thailandia, che tocca le classiche mete di Kanchanaburi, Ayutthaya Sukhothai Chiang Rai e Chiang Mai, in un percorso che si snoda intorno alle antiche capitali, tra templi, parchi naturali e pura immersione in una cultura spirituale antichissima. Le ultime tre notti sono riservate al relax, e si trascorrono nel lussuoso 5 stelle Dusit Thani Hua Hin, situato sulla spiaggia nella omonima località. Il costo, trasferimenti inclusi, parte da 3.708 euro a persona in camera doppia, con trattamento di b&b a Bangkok e Hua Hin, mentre per il tour con guida in italiano il trattamento è di pensione completa. Ideale per chi vuole concedersi una vacanza che diventa un auspicio spirituale per l’avvio del nuovo anno, la combinazione Thailandia e Cambogia inizia con un soggiorno di quattro notti a Bangkok, dove si alloggia sempre al Golden Tulip Madison Suites per visitare con la guida highlights come il palazzo Reale, il mercato Galleggiante e il parco nazionale di Erawan. Ci si sposta poi in aereo a Siem Reap da dove parte il tour classico della Cambogia, della durata di quattro giorni e focalizzato sui templi del parco archeologico di Angkor Wat, sulla natura e sul capoluogo Phnom Penh. Gli ultimi giorni sono riservati al relax a Ko Samet, una delle isole costiere orientali della Thailandia, nota per i suoi panorami spettacolari e per essere scelta da chi vuole tenersi lontano dai luoghi troppo affollati. Il costo, trasferimenti inclusi, parte da 3.729 euro a persona in camera doppia, con trattamento di b&b. [post_title] => Tre itinerari per un Capodanno in Thailandia con Kibo [post_date] => 2023-11-08T11:11:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699441915000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono dieci le ultime new entry del soft brand Relais & Châteaux. E tra le novità c'è anche il debutto del marchio in Egitto, con l'Al Moudira di Luxor, nonché l'italiano Palazzo Ripetta di Roma. Nato come conservatorio della Divina Provvidenza alla fine del ‘600, negli anni ‘60 la struttura viene acquistata dalla famiglia dell’attuale ceo, Giacomo Crisci, e arricchito negli anni con pezzi d’arte e di design, come l’iconica Sfera di Pomodoro e le opere di grandi artisti quali Bruno Liberatore e Giacomo Manzù, arrivando fino a pionieri della street art newyorkese, tra cui Angel Ortiz. Oggetto di una completa ristrutturazione terminata a settembre 2023, l'hotel conta oggi 78 camere e suite, cinque sale meeting, il ristorante San Baylon, il Baylon cocktail bar interno, Piazzetta Ripetta, racchiuso nel cortile esterno, e il nuovo ed esclusivo Etere rooftop, all’ultimo piano dell'edificio. “Sono lieto di dare il benvenuto in Relais & Châteaux a queste dieci nuove dimore, che arricchiscono la nostra attuale offerta - commenta il presidente, Laurent Gardinier -. Nel 2023 abbiamo accolto 27 nuovi associati, a dimostrazione del dinamismo della nostra rete e della volontà di consolidare la qualità e la diversità delle esperienze che gli ospiti possono vivere nelle nostre strutture". Le altre otto new entry Relais & Châteaux sono il Cap Maison di Saint Lucia, il de la Gaude di Aix-en-Provence, il canadese Fogo Island Inn, L'And Vineyards e il Valverde Santar in Portogallo, il Casa Chameleon in Costa Rica e il Catalochee Ranch negli Stati Uniti, nonché il ristorante La Tanière nel Quebec. [post_title] => C'è anche Palazzo Ripetti tra le dieci new entry Relais & Châteaux [post_date] => 2023-11-08T10:59:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699441169000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455625 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441878" align="alignright" width="300"] Francesca Marino[/caption] Per Grimaldi Lines, forte di una stagione appena chiusa in positivo, è tempo di affilare le armi per quanto concerne le proposte sul Capodanno e gli eventi a tema. Per tutte le destinazioni affacciate sul Mar Mediterraneo, Grimaldi Lines Tour Operator offre proposte turistiche complete di traversata via mare e soggiorno in hotel, villaggi e residence, nonché viaggi tematici pensati per persone accomunate dagli stessi interessi: eventi dedicati al fitness o al ballo, giochi didattici per studenti e convention aziendali sono solo alcuni esempi del ricco calendario. Da segnalare in modo particolare è l’evento di Capodanno, organizzato dal 29 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024, in collaborazione con Samarcanda Animazione. In occasione del veglione di San Silvestro, centinaia di persone soggiornano a bordo della nave in sosta lunga nel porto di Barcellona per scoprire una città che svela la sua magia e la sua allegria in ogni stagione e per godere di tutti i servizi offerti dalle ammiraglie Grimaldi Lines e dell’intrattenimento pensato e realizzato per tutte le età. Per quanto riguarda il rapporto con il mondo dell’intermediazione, non mancano accordi ad hoc con i principali tour operator e le più importanti agenzie di viaggio italiane ed estere. A queste realtà Grimaldi Lines riserva forza commerciale dedicata, canali di accesso preferenziali alle informazioni e condizioni economiche che possono diventare davvero molto vantaggiose, nel caso in cui la relazione si concretizzi in un numero rilevante di passeggeri. In particolare, per la gestione dei gruppi, che siano studenti in viaggio di istruzione, o religiosi in pellegrinaggio, o squadre sportive, o semplicemente adulti in vacanza, esiste un ufficio di risorse esperte, che possono trovare soluzioni ad hoc per ogni esigenza, in maniera tempestiva e competente. «Curiamo molto le proposte del nostro tour operator – commenta Francesca Marino passenger department manager di Grimaldi Group – Nel 2024 ci saranno maggiori investimenti e novità sulla programmazione ed organizzazione delle attività. L’obiettivo è quello di costruire un offerta sempre più tagliata in base alle esigenze del pubblico che ci sceglie per i servizi ed i plus». Sono confermati per la prossima stagione tutti i collegamenti marittimi che uniscono i principali porti del Nord e del Sud Italia alle isole maggiori. La Sardegna è ancora la destinazione di punta, sulla quale Grimaldi Lines opera con l’alta frequenza della linea Livorno-Olbia (e viceversa), con la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres (e viceversa), con la stagionale Civitavecchia-Olbia (e viceversa) e con i collegamenti in continuità territoriale da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e da Napoli e Palermo per Cagliari. La Sicilia non è da meno: le navi Grimaldi Lines raggiungono infatti regolarmente il porto di Palermo, partendo da Livorno, Napoli, Salerno e Cagliari. La politica tariffaria di Grimaldi Lines resta flessibile e targettizzata, per andare incontro alle diverse esigenze di chi viaggia. All’ormai storica offerta di Advanced Booking, che premia le prenotazioni anticipate, si affiancano infatti tutto l’anno promozioni speciali a tempo, come quella che è valida il giorno 17 di ogni mese. [post_title] => Grimaldi Lines, dal Capodanno agli eventi a tema tutte le proposte turistiche del t.o. [post_date] => 2023-11-08T10:51:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699440684000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Condè Nast Readers' Choice Awards, arrivati alla 36° edizione, sono i premi più importanti dell'industria dei viaggi, e celebrano i luoghi, gli hotel e le esperienze di viaggio che i lettori della celebre rivista Conde Nast Traveler amano di più e ispirano i viaggiatori di oggi. Tra i vincitori dei prestigiosi premi figurano Il Falconiere Relais & Spa, nella campagna toscana, e Palazzo Ripetta, nella capitale romana: 2 hotel appartenenti al brand Autentico Hotels che raggruppa strutture di lusso e dimore di pregio integrate nel territorio italiano e situate in contesti naturali, storici e artistici che si distinguono per i servizi e la massima cura ed attenzione al cliente. Per Autentico Hotels i due riconoscimenti rappresentano un'importante pietra miliare nella continua ricerca dell'eccellenza nel mondo dell'ospitalità, con la seguente classifica: il Falconiere Relais & Spa 7° posto categoria Hotel & Resorts Italia punteggio 95.12; Palazzo Ripetta 8° posto categoria Hotel & Resorts Roma punteggio 91.45. «Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento - spiega Silvia Baracchi, chef patron de Il Falconiere Relais & Spa a Cortona - ancor più perchè viene dai nostri fantastici Ospiti. Un percorso intenso, voluto, di crescita, di impegno costante e di sguardo proiettato al futuro. Un traguardo raggiunto, un riconoscimento che premia tutto il meraviglioso team de Il Falconiere” che si impegna incessantemente per superare le aspettative di chi ci sceglie. Questo premio ci motiva a perseguire la perfezione e a continuare ad offrire un servizio impeccabile, un ambiente accogliente e un'esperienza indimenticabile all'insegna dell'italianità». «Siamo emozionati ed onorati - commenta Giacomo Crisci, CEO di Palazzo Ripetta a Roma - di essere l’ottavo miglior hotel di Roma per i lettori di Conde Nast Traveler. Essendo iniziata appena quest’anno la nostra avventura, questo riconoscimento è un solido punto di partenza che mette in risalto la passione e la dedizione con la quale abbiamo immaginato e plasmato Palazzo Ripetta. Siamo molto fieri di essere un albergo indipendente e riteniamo che questa impostazione ci permetta di creare un’esperienza di soggiorno realmente unica e personalizzata per ogni ospite. Ed è proprio ai nostri ospiti che va il più sentito ringraziamento perché, con il loro feedback e supporto, hanno giocato un ruolo fondamentale nell’ottenere questo incredibile riconoscimento». [post_title] => Autentico Hotels, il Falconiere e Palazzo Ripetta premiati con i Condè Nast Readers' Choice Awards [post_date] => 2023-11-08T10:49:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699440591000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La prima interpretazione in mare de The Wizard of Oz, i live di una coinvolgente showband e il debutto di un cast di robot, gli skateboarder. Sono solo alcuni degli show che comporranno il cartellone degli spettacoli della nuova Icon of the Seas, che debutterà il prossimo gennaio. Sviluppata internamente da Royal Caribbean la varietà di produzioni di Icon prenderà vita giorno e notte: oltre 75 artisti di fama mondiale si esibiranno sotto i riflettori del nuovissimo AquaDome, con il suo avveniristico AquaTheater, nonché del Royal Theater e dell’arena di ghiaccio Absolute Zero, che saranno dotati di tecnologie all'avanguardia come sistemi di volo 3D e bracci robotici che fungono da trampolino per i tuffatori (e altro ancora). Per quanto riguarda l'intrattenimento giù dal palcoscenico, 50 musicisti e comici dal vivo animeranno l'intera Icon e le sue location, tra cui i nuovi Lou's Jazz 'n Blues e Dueling Pianos, e grandi classici come lo Schooner Bar e il pub inglese Point & Feather proposti con un tocco di novità. "Al centro di molti ricordi delle vacanze con Royal Caribbean c'è la nostra combinazione di intrattenimento dal vivo che con Icon of the Seas stiamo portando a un livello ancora più alto - sottolinea Nick Weir, senior vice president, entertainment di Royal Caribbean International -. A chi ama le produzioni importanti come quelle di Broadway e del West End o la musica dal vivo e gli show di luoghi unici come Las Vegas, all’interno di un’unica vacanza, Icon offrirà una varietà davvero completa che soddisferà ogni tipo di aspettativa e desiderio, oltre a colpi di scena mai visti prima e che si trovano solo su Royal Caribbean". [post_title] => Sono oltre 75 gli artisti che si esibiranno sui palcoscenici della nuova Icon of the Seas [post_date] => 2023-11-08T10:25:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699439103000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "the red sea lancia il brand shebara per resort di proprieta a gestione diretta rsg" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2701,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Incontriamo al Wtm di Londra Pierfrancesco Carino, vice president international sales di Ita Airways e gli chiediamo quali sono i grandi progetti per il 2024.\r

\r

«Al Wtm siamo partiti con una novità che riguarda proprio per il mercato britannico. Ita Airways lancia tre 3 voli al giorno da Milano Linate a London City con il nuovo Airbus 220-100. Questo rappresenta un prodotto molto innovativo, infatti siamo gli unici a coprire questa tratta. Si tratta di una frequenza studiata proprio per il business travel londinese, italiano e internazionale.\r

\r

Inoltre settimana scorsa abbiamo aperto Rio de Janeiro, quindi rafforziamo l’investimento sul Sudamerica (San Paolo e Buenos Aires). Adesso Ita Airways ha quattro voli al giorno che connettono il Sudamerica con Roma. Inoltre c’è il grande focus sul Nord America, dove in questo momento abbiamo 122 frequenze settimanali e sei gateway. Abbiamo annunciato l’apertura della settima destinazione con la frequenza su Chicago e poi a maggio in Canada su Toronto.\r

\r

Altre novità sono legate alla flotta che si compone attualmente di 82 aerei. Il programma per l’anno prossimo è di arrivare a 96. Sempre rimanendo molti attenti alla sostenibilità».\r

\r

Naturalmente dobbiamo chiedere se ci sono novità sull'accordo Lufthansa-Ita.\r

\r

«Guardi al momento stiamo aspettando il semaforo verde dalla commissione europea».","post_title":"Carino (Ita Airways):«Focus su Chicago e Toronto e sulla flotta»","post_date":"2023-11-08T12:49:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699447748000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455695\" align=\"alignleft\" width=\"292\"] Francesco Tapinassi direttore Toscana Promozione Turistica[/caption]\r

\r

Al Wtm di Londra con Francesco Tapinassi direttore Toscana Promozione Turistica.\r

\r

Quali sono le strategie per l’anno che sta per arrivare?\r

\r

«Noi per il 2024 puntiamo a un forte rafforzamento della promozione internazionale di medio e lungo raggio, quindi americani in primis ma anche cinesi, giapponesi, puntando anche al Sud America, Brasile e Argentina. In sostanza riapriamo i riflettori sulla Toscana su mercati che negli ultimi anni erano un po’ sospesi.\r

\r

Naturalmente rivolgiamo attenzione anche sul mercato interno in relazione a ciò che è successo nel 2023 al turismo balneare che ha risentito della crisi economica del Paese e dell’aumento dei costi, generando così una lieve flessione anche da noi.\r

\r

I due grandi elementi sono questi . Il Paese obiettivo del 2024 per la Toscana è la Spagna su cui non avevamo mai attivato un’azione diretta. E poi tutta una serie di verticali iniziando dal turismo per le famiglie sul quale iniziamo a lavorare in questi giorni, ma anche a coloro che viaggiano con animali da compagnia che sono un target molto interessante per la nostra regione. A questo aggiungiamo tutto quello che abbiamo già fatto: il turismo di camper, per esempio, o quello balneare, visto che siamo la terza regione per numero di posti barca.\r

\r

E poi gli altre promozioni che presentiamo anche al Wtm come Benvenuti in Toscana, il progetto dedicato alle donne che viaggiano.\r

\r

Mentre il 2023 come possiamo riassumerlo?\r

\r

«Il 2023 già ad agosto era positivo su tutti i dati penso che con settembre e ottobre avremo un ulteriore incremento, trainato dagli arrivi stranieri e soprattutto dalle città d’arte. Quindi la crisi è sicuramente superata.\r

\r

Infine promuoveremo la Toscana che stiamo cercando di raccontare votata al benessere mentale, all’enogastronomia, al paesaggio. Insomma tutti quei temi trainanti per un pubblico attento e che ama la sostenibilità».","post_title":"Tapinassi (Toscana): «Il Paese obiettivo del 2024 è la Spagna»","post_date":"2023-11-08T12:23:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699446220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà nell'estate del 2024 Shebara, il primo brand di resort di proprietà a gestione diretta Rsg nella destinazione The Red Sea: il mega complesso turistico da 28 mila kmq in fase di costruzione in un’area a 500 chilometri a nord di Gedda dalla società per azioni interamente controllata dal fondo Pubblico di Investimento saudita (Pif),.\r

\r

Shebara si aggiungerà a una serie di brand di ospitalità di fama internazionale che operano nella destinazione, tra cui St. Regis e Ritz Carlton Reserve, oltre a Six Senses, che ha iniziato ad accogliere i primi ospiti da questo mese. La presentazione del nuovo resort segue l'annuncio del mese scorso con cui Rsg ha rivelato lo sviluppo del Thuwal Private Retreat: un'esclusiva destinazione insulare anch'essa interamente di proprietà e gestita dalla stessa Red Sea Global.\r

\r

Situato sull'isola di Sheybarah, nella fiorente laguna di Al Wajh, caratterizzata da una spettacolare barriera corallina situata a 30-40 metri dalla spiaggia, Shebara sarà costituito da iconiche sfere di acciaio e sta ora reclutando attivamente il team operativo per l'apertura. Il resort disporrà di 73 ville, tra cui sistemazioni overwater e sulla spiaggia. Gli ospiti potranno arrivare in 45 minuti di barca dalla terraferma o in 20 minuti di idrovolante. Previste pure due piscine, una per famiglie e una per soli adulti, con terrazze dotate di ninfee con vista panoramica sul tramonto. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra due ristoranti di specialità, mentre il resort comprenderà anche una spa e un centro fitness immerso tra dune di sabbia. Sarà infine possibile prenotare un'isola in esclusiva, con un molo dedicato per l'ormeggio di yacht privati, una villa con quattro camere da letto e tre ville con una camera da letto, oltre a una spiaggia e un'area barbecue.\r

\r

Come per tutta la destinazione The Red Sea, anche Shebara sarà alimentata dalla luce del sole, grazie al proprio parco solare dedicato, che comprende più di 11 mila pannelli fotovoltaici. Il mese scorso il mega-complesso saudita ha accolto i suoi primi ospiti. Due dei suoi hotel sono aperti alle prenotazioni, mentre all'aeroporto Red Sea International atterrano voli regolari da settembre. Una volta completata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. The Red Sea comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e per il tempo libero.","post_title":"The Red Sea lancia il brand Shebara per resort di proprietà a gestione diretta Rsg","post_date":"2023-11-08T11:52:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699444338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455666\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Guy Luongo, ceo di Ixpira[/caption]\r

\r

Incontriamo al Wtm di Londra il ceo di Ixpira Guy Luongo, ed è l’occasione giusta per parlare un po’ di previsioni di intelligenza artificiale, di prospettive.\r

\r

«Posso affermare che nel turismo c’è grande fermento. Per fare un quadro della situazione si può dire che grandi gruppi industriali assorbono realtà più piccole e si stanno creando in Italia grosse concentrazioni. È il caso Msc con Italo, adesso andremo a vedere anche Alpitour. Questo si osserva in Italia ma anche in Europa. Sul nostro mercato, delle piattaforme online, c’è un assorbimento di piattaforme di seconda e terza linea da parte delle grande che puntano ad avere una posizione magari non di monopolio, ma di dominanza. Una sorta di tre o quattro grandi poli online che gestiscono tutto. Il futuro quindi si riassume nella capacità di stare sul mercato rispetto a queste grosse realtà. Con l’interrogativo grosso sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, che potrebbe essere usata per saltare l’intermediazione».\r

\r

Come si inserisce Ixpira in questa specie di complesso Risiko?\r

\r

«Ixpira continua a fare quello che sa fare bene, cioè distribuire la piattaforma per le prenotazioni alberghiere, cercando di ampliare il proprio patrimonio. In altre parole distribuiamo tanto prodotto di terzi ma continuiamo a fare la contrattazione diretta di alberghi in Italia. Adesso abbiamo lanciato una campagna per fare contrattazione alberghi anche in Albania e a Malta. Insomma cerchiamo di resistere a questa ondata con questo tipo di strategia, cioè aumentando il patrimonio.\r

\r

In ultimo stiamo lavorando per utilizzare l’intelligenza artificiale, ma non per sostituire la mano d’opera ma per rendere migliore il lavoro che fanno».","post_title":"Luongo (Ixpira):«Aumentiamo il patrimonio e lavoriamo con l'Intelligenza artificiale»","post_date":"2023-11-08T11:34:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699443277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre itinerari differenti, tutti con partenza il 22 dicembre 2023 da Milano, per un Capodanno in Thailandia griffato Kibo e ritorno in Italia il 6 gennaio. Chi ha in mente di scappare dal freddo di un inverno cittadino alla ricerca di sole, mare e spiagge può scegliere la prima proposta, che offre tre notti a Bangkok, con soggiorno nel centralissimo hotel Manhattan Bangkok, con tempo libero per visitare la città, e dieci notti al Kata Palma Resort di Phuket. L’isola più grande della Thailandia è tra le principali destinazioni turistiche, e offre ogni tipo di attività: dalla vita notturna alle escursioni naturalistiche, passando per templi e cucina raffinata dal respiro internazionale. Una destinazione alternativa per un Capodanno al sole, proposta a partire da 2.998 euro a persona in camera doppia con trattamento di b&b, trasferimenti inclusi.\r

\r

Si concentra invece sulla zona nord della Thailandia la seconda proposta di Kibo, che parte con un soggiorno di quattro notti a Bangkok all’hotel Golden Tulip Madison Suites con visita della città con guida in italiano. A seguire viene proposto il tour di sette giorni completo della Thailandia, che tocca le classiche mete di Kanchanaburi, Ayutthaya Sukhothai Chiang Rai e Chiang Mai, in un percorso che si snoda intorno alle antiche capitali, tra templi, parchi naturali e pura immersione in una cultura spirituale antichissima. Le ultime tre notti sono riservate al relax, e si trascorrono nel lussuoso 5 stelle Dusit Thani Hua Hin, situato sulla spiaggia nella omonima località. Il costo, trasferimenti inclusi, parte da 3.708 euro a persona in camera doppia, con trattamento di b&b a Bangkok e Hua Hin, mentre per il tour con guida in italiano il trattamento è di pensione completa.\r

\r

Ideale per chi vuole concedersi una vacanza che diventa un auspicio spirituale per l’avvio del nuovo anno, la combinazione Thailandia e Cambogia inizia con un soggiorno di quattro notti a Bangkok, dove si alloggia sempre al Golden Tulip Madison Suites per visitare con la guida highlights come il palazzo Reale, il mercato Galleggiante e il parco nazionale di Erawan. Ci si sposta poi in aereo a Siem Reap da dove parte il tour classico della Cambogia, della durata di quattro giorni e focalizzato sui templi del parco archeologico di Angkor Wat, sulla natura e sul capoluogo Phnom Penh. Gli ultimi giorni sono riservati al relax a Ko Samet, una delle isole costiere orientali della Thailandia, nota per i suoi panorami spettacolari e per essere scelta da chi vuole tenersi lontano dai luoghi troppo affollati. Il costo, trasferimenti inclusi, parte da 3.729 euro a persona in camera doppia, con trattamento di b&b.","post_title":"Tre itinerari per un Capodanno in Thailandia con Kibo","post_date":"2023-11-08T11:11:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699441915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono dieci le ultime new entry del soft brand Relais & Châteaux. E tra le novità c'è anche il debutto del marchio in Egitto, con l'Al Moudira di Luxor, nonché l'italiano Palazzo Ripetta di Roma. Nato come conservatorio della Divina Provvidenza alla fine del ‘600, negli anni ‘60 la struttura viene acquistata dalla famiglia dell’attuale ceo, Giacomo Crisci, e arricchito negli anni con pezzi d’arte e di design, come l’iconica Sfera di Pomodoro e le opere di grandi artisti quali Bruno Liberatore e Giacomo Manzù, arrivando fino a pionieri della street art newyorkese, tra cui Angel Ortiz. Oggetto di una completa ristrutturazione terminata a settembre 2023, l'hotel conta oggi 78 camere e suite, cinque sale meeting, il ristorante San Baylon, il Baylon cocktail bar interno, Piazzetta Ripetta, racchiuso nel cortile esterno, e il nuovo ed esclusivo Etere rooftop, all’ultimo piano dell'edificio.\r

\r

“Sono lieto di dare il benvenuto in Relais & Châteaux a queste dieci nuove dimore, che arricchiscono la nostra attuale offerta - commenta il presidente, Laurent Gardinier -. Nel 2023 abbiamo accolto 27 nuovi associati, a dimostrazione del dinamismo della nostra rete e della volontà di consolidare la qualità e la diversità delle esperienze che gli ospiti possono vivere nelle nostre strutture\".\r

\r

Le altre otto new entry Relais & Châteaux sono il Cap Maison di Saint Lucia, il de la Gaude di Aix-en-Provence, il canadese Fogo Island Inn, L'And Vineyards e il Valverde Santar in Portogallo, il Casa Chameleon in Costa Rica e il Catalochee Ranch negli Stati Uniti, nonché il ristorante La Tanière nel Quebec.","post_title":"C'è anche Palazzo Ripetti tra le dieci new entry Relais & Châteaux","post_date":"2023-11-08T10:59:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699441169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441878\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Francesca Marino[/caption]\r

\r

Per Grimaldi Lines, forte di una stagione appena chiusa in positivo, è tempo di affilare le armi per quanto concerne le proposte sul Capodanno e gli eventi a tema.\r

\r

Per tutte le destinazioni affacciate sul Mar Mediterraneo, Grimaldi Lines Tour Operator offre proposte turistiche complete di traversata via mare e soggiorno in hotel, villaggi e residence, nonché viaggi tematici pensati per persone accomunate dagli stessi interessi: eventi dedicati al fitness o al ballo, giochi didattici per studenti e convention aziendali sono solo alcuni esempi del ricco calendario.\r

\r

Da segnalare in modo particolare è l’evento di Capodanno, organizzato dal 29 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024, in collaborazione con Samarcanda Animazione. In occasione del veglione di San Silvestro, centinaia di persone soggiornano a bordo della nave in sosta lunga nel porto di Barcellona per scoprire una città che svela la sua magia e la sua allegria in ogni stagione e per godere di tutti i servizi offerti dalle ammiraglie Grimaldi Lines e dell’intrattenimento pensato e realizzato per tutte le età. Per quanto riguarda il rapporto con il mondo dell’intermediazione, non mancano accordi ad hoc con i principali tour operator e le più importanti agenzie di viaggio italiane ed estere.\r

\r

A queste realtà Grimaldi Lines riserva forza commerciale dedicata, canali di accesso preferenziali alle informazioni e condizioni economiche che possono diventare davvero molto vantaggiose, nel caso in cui la relazione si concretizzi in un numero rilevante di passeggeri. In particolare, per la gestione dei gruppi, che siano studenti in viaggio di istruzione, o religiosi in pellegrinaggio, o squadre sportive, o semplicemente adulti in vacanza, esiste un ufficio di risorse esperte, che possono trovare soluzioni ad hoc per ogni esigenza, in maniera tempestiva e competente.\r

\r

«Curiamo molto le proposte del nostro tour operator – commenta Francesca Marino passenger department manager di Grimaldi Group – Nel 2024 ci saranno maggiori investimenti e novità sulla programmazione ed organizzazione delle attività. L’obiettivo è quello di costruire un offerta sempre più tagliata in base alle esigenze del pubblico che ci sceglie per i servizi ed i plus».\r

\r

Sono confermati per la prossima stagione tutti i collegamenti marittimi che uniscono i principali porti del Nord e del Sud Italia alle isole maggiori. La Sardegna è ancora la destinazione di punta, sulla quale Grimaldi Lines opera con l’alta frequenza della linea Livorno-Olbia (e viceversa), con la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres (e viceversa), con la stagionale Civitavecchia-Olbia (e viceversa) e con i collegamenti in continuità territoriale da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e da Napoli e Palermo per Cagliari. La Sicilia non è da meno: le navi Grimaldi Lines raggiungono infatti regolarmente il porto di Palermo, partendo da Livorno, Napoli, Salerno e Cagliari.\r

\r

La politica tariffaria di Grimaldi Lines resta flessibile e targettizzata, per andare incontro alle diverse esigenze di chi viaggia. All’ormai storica offerta di Advanced Booking, che premia le prenotazioni anticipate, si affiancano infatti tutto l’anno promozioni speciali a tempo, come quella che è valida il giorno 17 di ogni mese.\r

\r

","post_title":"Grimaldi Lines, dal Capodanno agli eventi a tema tutte le proposte turistiche del t.o.","post_date":"2023-11-08T10:51:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699440684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Condè Nast Readers' Choice Awards, arrivati alla 36° edizione, sono i premi più importanti dell'industria dei viaggi, e celebrano i luoghi, gli hotel e le esperienze di viaggio che i lettori della celebre rivista Conde Nast Traveler amano di più e ispirano i viaggiatori di oggi.\r

\r

Tra i vincitori dei prestigiosi premi figurano Il Falconiere Relais & Spa, nella campagna toscana, e Palazzo Ripetta, nella capitale romana: 2 hotel appartenenti al brand Autentico Hotels che raggruppa strutture di lusso e dimore di pregio integrate nel territorio italiano e situate in contesti naturali, storici e artistici che si distinguono per i servizi e la massima cura ed attenzione al cliente.\r

\r

Per Autentico Hotels i due riconoscimenti rappresentano un'importante pietra miliare nella continua ricerca dell'eccellenza nel mondo dell'ospitalità, con la seguente classifica: il Falconiere Relais & Spa 7° posto categoria Hotel & Resorts Italia punteggio 95.12; Palazzo Ripetta 8° posto categoria Hotel & Resorts Roma punteggio 91.45.\r

\r

«Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento - spiega Silvia Baracchi, chef patron de Il Falconiere Relais & Spa a Cortona - ancor più perchè viene dai nostri fantastici Ospiti. Un percorso intenso, voluto, di crescita, di impegno costante e di sguardo proiettato al futuro. Un traguardo raggiunto, un riconoscimento che premia tutto il meraviglioso team de Il Falconiere” che si impegna incessantemente per superare le aspettative di chi ci sceglie. Questo premio ci motiva a perseguire la perfezione e a continuare ad offrire un servizio impeccabile, un ambiente accogliente e un'esperienza indimenticabile all'insegna dell'italianità».\r

\r

«Siamo emozionati ed onorati - commenta Giacomo Crisci, CEO di Palazzo Ripetta a Roma - di essere l’ottavo miglior hotel di Roma per i lettori di Conde Nast Traveler. Essendo iniziata appena quest’anno la nostra avventura, questo riconoscimento è un solido punto di partenza che mette in risalto la passione e la dedizione con la quale abbiamo immaginato e plasmato Palazzo Ripetta. Siamo molto fieri di essere un albergo indipendente e riteniamo che questa impostazione ci permetta di creare un’esperienza di soggiorno realmente unica e personalizzata per ogni ospite. Ed è proprio ai nostri ospiti che va il più sentito ringraziamento perché, con il loro feedback e supporto, hanno giocato un ruolo fondamentale nell’ottenere questo incredibile riconoscimento».\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels, il Falconiere e Palazzo Ripetta premiati con i Condè Nast Readers' Choice Awards","post_date":"2023-11-08T10:49:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699440591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La prima interpretazione in mare de The Wizard of Oz, i live di una coinvolgente showband e il debutto di un cast di robot, gli skateboarder. Sono solo alcuni degli show che comporranno il cartellone degli spettacoli della nuova Icon of the Seas, che debutterà il prossimo gennaio. Sviluppata internamente da Royal Caribbean la varietà di produzioni di Icon prenderà vita giorno e notte: oltre 75 artisti di fama mondiale si esibiranno sotto i riflettori del nuovissimo AquaDome, con il suo avveniristico AquaTheater, nonché del Royal Theater e dell’arena di ghiaccio Absolute Zero, che saranno dotati di tecnologie all'avanguardia come sistemi di volo 3D e bracci robotici che fungono da trampolino per i tuffatori (e altro ancora). Per quanto riguarda l'intrattenimento giù dal palcoscenico, 50 musicisti e comici dal vivo animeranno l'intera Icon e le sue location, tra cui i nuovi Lou's Jazz 'n Blues e Dueling Pianos, e grandi classici come lo Schooner Bar e il pub inglese Point & Feather proposti con un tocco di novità.\r

\r

\"Al centro di molti ricordi delle vacanze con Royal Caribbean c'è la nostra combinazione di intrattenimento dal vivo che con Icon of the Seas stiamo portando a un livello ancora più alto - sottolinea Nick Weir, senior vice president, entertainment di Royal Caribbean International -. A chi ama le produzioni importanti come quelle di Broadway e del West End o la musica dal vivo e gli show di luoghi unici come Las Vegas, all’interno di un’unica vacanza, Icon offrirà una varietà davvero completa che soddisferà ogni tipo di aspettativa e desiderio, oltre a colpi di scena mai visti prima e che si trovano solo su Royal Caribbean\".","post_title":"Sono oltre 75 gli artisti che si esibiranno sui palcoscenici della nuova Icon of the Seas","post_date":"2023-11-08T10:25:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699439103000]}]}}