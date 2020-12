The Pavilions Anana Krabi: apre a febbraio 2021 l’eco-resort sostenibile nella baia di Phang-Nga The Pavilions Hotels & Resorts ha annunciato la prossima apertura del The Pavilions Anana Krabi (formalmente Anana Krabi Ecological Resort): un resort eco-sostenibile situato sulla costa sud-occidentale della baia di Phang-Nga in Thailandia. La struttura è il secondo resort a entrare a far parte del gruppo e accoglierà gli ospiti a partire da febbraio 2021. Il complesso, circondato dalle famose scogliere calcaree di Krabi e dalla vegetazione, ha come missione regalare ai propri ospiti benessere, sostenibilità e una esperienza nel segno dell’ecologia. The Farm, la fattoria dell’eco-resort, utilizza i principi rigenerativi del compostaggio e della conservazione dell’acqua e fornisce prodotti a chilometro zero al ristorante, al bar e alla scuola di cucina vegana. La struttura garantisce anche esperienze di escursioni uniche come la long-tail boat a energia solare per scoprire, nel fiume di mangrovie, un centro yoga e benessere e un centro fitness, padiglioni yoga, sauna e bagni turchi, con cinque sale per trattamenti termali tra cui una stanza dedicata al sale dell’Himalaya. L’acqua della piscina principale di 35 metri proviene dalle vicine montagne vulcaniche. Gli ospiti nuoteranno in un’acqua dalla consistenza della seta con l’aggiunta di minerali unici per il benessere della pelle e del corpo. Quattro sono le tipologie di camere disponibili, a partire da 32 metri quadrati, tutte dotate di balcone privato, tv Lcd da 43 pollici, minibar gratuito e macchine per caffè espresso. Sono inoltre presenti spa e suite familiari con un soggiorno spazioso fino a 55 metri quadrati. Altri elementi di rilievo sono poi il bar a 360 gradi con grandiosi panorami al tramonto e piatti della tradizione, oltre a The Pavilions Spa, una realtà pluripremiata che offre trattamenti di ispirazione locale con prodotti del luogo per garantire l’autenticità della vocazione ecosostenibile degli hotel. Un ristorante “dalla fattoria alla tavola” presenta infine prodotti provenienti dalla fattoria del resort e dai coltivatori locali prendendo spunto da The Pavilions Himalayas, il resort eco-sostenibile di punta del gruppo. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Anana Krabi nella famiglia The Pavilions Hotels & Resorts e di espandere ulteriormente il focus ecologico del nostro marchio, sviluppando il progetto iniziato con The Pavilions Himalayas e Mongolia. Il resort è in piena sintonia con la nostra missione e filosofia”, commenta Gordon Oldham, fondatore e proprietario di The Pavilions Hotels & Resorts».

