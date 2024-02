The Cocoon Collection: nuova partnership con il brand di abbigliamento 120% Lino L’inaugurazione di un esclusivo store monomarca di circa 40 metri quadrati all’interno dello You&Me Maldives è il primo passo della nuova collaborazione tra The Cocoon Collection e il brand natural luxury 120% Lino, appartenente alla holding italiana Fine Sun. La partnership prevede in futuro ulteriori opening oltre ad attività di marketing congiunte, finalizzate a rafforzare il posizionamento di entrambi i marchi nel segmento lusso a livello mondiale. “Abbiamo voluto fortemente inserire 120% Lino all’interno del nostro resort in quanto abbiamo individuato numerosi punti in comune con la nostra realtà – spiega il founder e corporate sales manager The Cocoon Collection, Attilio Azzola -. Il brand incarna perfettamente una moda che guarda al benessere del cliente, promuove l’alta qualità e la naturalezza dei tessuti e si caratterizza per un’eleganza semplice e unica, proprio come il nostro resort You&Me Maldives. Grazie a questa affinità, stiamo valutando di inserire 120% Lino anche nel nostro resort in progettazione sull’isola tropicale di Bawe, sulla costa ovest di Zanzibar, che sarà pronto entro il 2024. La struttura mira a diventare un punto di riferimento per la sostenibilità, grazie a una serie di misure inedite sul territorio che prevedranno il parco solare più grande di Zanzibar, la presenza di micro turbine eoliche, il riciclo delle acque scure e la creazione, in collaborazione con il governo locale, di un’aera marina protetta attorno all’isola.” Condividi

