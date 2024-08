Swadeshi Hotels entra nel settore degli studentati Il gruppo alberghiero italiano Swadeshi Hotels annuncia il suo ingresso nel settore degli studentati, lanciando un nuovo veicolo e un brand dedicati a questo ambizioso progetto. Entro la fine del 2024, Swadeshi Hotels avvierà la realizzazione di tre moderni studentati sul territorio italiano, in Campania, Lombardia e Veneto, le cui acquisizioni sono già state contrattualizzate. L’apertura agli studenti è prevista per marzo 2026, con una capacità complessiva di circa 900 posti letto. Il progetto rappresenta un investimento significativo per Swadeshi Group, con un budget complessivo di circa trenta milioni di euro per questo primo lotto. Nicola Ciccarelli, presidente del gruppo Swadeshi, ha dichiarato: “L’ambizione del gruppo è quella di realizzare dei veri e propri campus all’inglese ma profondamente innovativi, che siano capaci di ospitare studenti da ogni parte del mondo. I campus saranno concepiti con un’estrema attenzione verso le disabilità. Le strutture immobiliari saranno invece realizzate con i più innovativi metodi costruttivi rigorosamente in chiave green”. Swadeshi Hotels mira così a creare campus che non solo offrano un ambiente accogliente e inclusivo per tutti gli studenti, ma che siano anche all’avanguardia in termini di sostenibilità e tecnologia. “Ogni aspetto delle nuove strutture sarà progettato per garantire accessibilità e comfort, rispondendo alle esigenze di una popolazione studentesca internazionale e diversificata”, sottolinea il presidente Ciccarelli. Il design degli edifici rifletterà l’impegno del gruppo verso la sostenibilità ambientale. Saranno utilizzati materiali eco-friendly e tecniche costruttive a basso impatto ambientale. Inoltre, verranno implementati sistemi di gestione energetica efficienti e impianti per il riciclo delle acque, al fine di minimizzare l’impronta ecologica delle strutture. L’attenzione del gruppo Swadeshi verso l’innovazione non si limita solo alla costruzione degli edifici, ma si estende anche ai servizi offerti all’interno dei campus. “Gli studenti potranno usufruire di spazi comuni attrezzati con le più moderne tecnologie, aree studio funzionali, palestre, e zone verdi per il relax e lo sport all’aria aperta. Ogni campus sarà dotato di connettività internet ad alta velocità e di sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima tranquillità agli studenti e alle loro famiglie”. Un importante passo avanti nella creazione di un sistema di studentati moderno e innovativo in Italia, in grado di competere con le migliori strutture a livello internazionale, per un progetto che vuole contribuire anche allo sviluppo urbano sostenibile delle aree coinvolte. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472683 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Disservizi, voli cancellati, file chilometriche, milioni di viaggiatori in tutto il mondo e, quanto va particolarmente male, anche problemi informatici che bloccano intere nazioni e continenti mettendo in ginocchio i server su cui viaggiano i dati che tengono in piedi il pianeta: i voli aerei e tutto ciò che gravita attorno alla mobilità delle persone sono diventate il centro cruciale, il fulcro della vita di miliardi di essere umani, portando alla più naturale delle conseguenze che un’economia capitalistica possa avere - l’aumento dei costi dei biglietti dei voli aerei. Ce ne siamo accorti tutti, anche come percezione soggettiva, ma è ormai evidente che negli ultimi anni questo fenomeno continua ad avere un chiaro andamento crescente. Una tendenza che si può fronteggiare utilizzando una VPN per l'Italia, in grado di evitare quantomeno che l’algoritmo con cui vengono assegnati i costi dei biglietti “approfitti” dei nostri dati di ricerca per alzare le tariffe sulle tratte che più di altre possono essere di nostro interesse. In molti spesso si domandano: è legale compiere un’operazione del genere? La risposta è semplice: certo, anche perché non si viola nessuna legge o ordinamento giuridico. Per questo il consiglio ulteriore è quello di evitare che i siti web utilizzino i cookie per influenzare i prezzi – che vanno cancellati dal tuo browser dopo ogni ricerca. Se utilizzi una VPN, ti renderai facilmente conto facendo il confronto con la navigazione classica che il paragone a livello di offerta diventa veramente impietoso (considerando che i rincari alle volte superano anche il 50%) e soprattutto questo metodo può essere applicato con successo anche per altri tipi di acquisti, come autonoleggi, prenotare hotel con una VPN e shopping online in generale. Sui voli aerei invece permette un minimo di calmierare degli aumenti che restano decisamente corposi: quanto? Scopriamolo insieme. Perché sono saliti i costi dei voli? Sale il petrolio, ma anche la voglia di volare Come hanno raccontato diverse inchieste giornalistiche, i viaggiatori italiani negli ultimi mesi stanno realmente pagando tariffe aeree sensibilmente più alte rispetto allo stesso periodo del 2022 (l’anno di cui abbiamo gli ultimi dati definitivi è il 2023). Nei primi sei mesi dello scorso anno, le tariffe dei voli dall’Italia — nazionali e verso l’Europa — sono salite del 47,5%, con giugno che si è chiuso con +52%. Il carburante è invece calato del 22%, nello stesso periodo di tempo, con punte del -40 e -45% tra aprile e il mese appena passato. Le compagnie sostengono che il carburante sia quello acquistato in precedenza, ma gli addetti ai lavori sottolineano che non tutti i vettori adottano questa politica di «tutela» dalla fluttuazione del costo del petrolio. Oltre a quello c’è poi il continuo sbilanciamento della forbice tra domanda e offerta che regola il funzionamento di un’economia di mercato: se i biglietti richiesti superano sempre il numero di quelli offerti, il risultato sarà sempre la costante crescita dei prezzi - con buona pace di chi convoca tavoli tecnici e cerca soluzioni “a tavolino” di un fenomeno che non può avere argine a livello economico. Vediamo quindi alcuni esempi di come sono cambiati i costi di volo su tratte molto frequentate da italiani che studiano e lavorano all’estero e che usano gli aerei come unico mezzo di trasporto per tornare a casa e provare a riabbracciare i propri cari: Roma – Malaga 298,00 € (2022) a 357,25 € (2023) – 472,13€ (2024)| + 58% Roma – Atene 284,00 € – 386,00 € – 416,25€ (2024) | +46% Roma – Parigi 192,00 € – 210,50 € – 219,17€ (2024) | +14% Roma – Londra 239,00 € – 317,00 € – 349,46€ (2024) | +46% Milano – Atene 372,00 € – 442,00 € – 453,27€ (2024) | +22% Milano – Parigi 119,00 € – 169,00 € – 237,83€ (2024) | +99% Milano – Londra 171,00 € – 260,00 € – 319,03 (2024) | +86% Con una variabilità che va dal 10 fino a oltre il 60%, volare sta diventando sempre più un bene di lusso, per questo conviene provare a utilizzare il più possibile metodi che permettono di risparmiare almeno in parte. [post_title] => Aumentano i prezzi dei voli Europei per l'Italia: l'ultimo studio [post_date] => 2024-08-01T13:51:55+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => vpn [1] => vpn-per-italia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => vpn [1] => vpn per italia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722520315000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da oggi Venezia limita il numero di gruppi di turisti a 25 persone, nell'ultimo tentativo di ridurre l'impatto della folla sulla città lagunare. Le autorità locali vieteranno inoltre l'uso di altoparlanti alle guide turistiche, come misura volta a "proteggere la quiete dei residenti" e garantire ai pedoni una maggiore libertà di movimento. Saranno previste multe che vanno dai 25 ai 500 euro (da 21 a 422 sterline) per chi non rispetterà le misure, la cui entrata in vigore era originariamente prevista per giugno, ma è stata posticipata all'inizio di agosto. Le restrizioni riguardano il centro città e anche le isole di Murano, Burano e Torcello. Pagamento Ad aprile, Venezia è diventata la prima città al mondo a introdurre un sistema di pagamento per i visitatori. In un esperimento volto a dissuadere i turisti dall'arrivare nei periodi di punta. Il progetto pilota, seguito attentamente da altre mete turistiche europee, è durato 29 giorni e si è concluso a luglio, aprendo la strada a un periodo di consultazione per decidere come procedere con il progetto in futuro. Ci sono diverse eccezioni alle regole sui gruppi turistici. I bambini fino a due anni di età non sono inclusi nel conteggio e la limitazione è revocata per studenti in visita o per coloro che sono in viaggio di istruzione. [post_title] => Venezia: da oggi i gruppi non potranno superare le 25 persone [post_date] => 2024-08-01T12:28:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722515338000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La partnership che risale a cinque anni fa tra Adalte e Volonclick, brand del Gruppo Volonline, si amplia, con un particolare focus sugli escorted tour. "Esistono molte soluzioni e modelli di business per la vendita consolidata di hotel, attività, autonoleggio, voli - precisa Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline (nella foto) -. Prima della nascita di Adalte, non esisteva nulla che fosse dedicato agli escorted tour, ovvero ai circuiti che i to vendono da sempre in collaborazione con i migliori dmc. Adalte ha riempito questo vuoto, e i risultati sono evidenti. Infatti, secondo le nostre ultime analisi, negli ultimi mesi si è verificato un boom di vendite di escorted tour tramite la piattaforma Volonclick, e oggi rappresentano la quarta linea di prodotto per fatturato del brand. A dimostrazione che è aumentata la propensione del mercato verso la digitalizzazione anche degli escorted tour”. "Volonline è stato sicuramente uno dei precursori per la vendita online dei tour via Api, capendo da subito l'importanza del cambio di paradigma anche per questo servizio, che si distingue dagli altri servizi turistici per una complessità di gestione più accentuata - osserva il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Il management ha colto, da subito, l’opportunità di migliorare e automatizzare gratuitamente un processo interno che prima consumava tempo e denaro e, così facendo, ci ha permesso, insieme ad altri coraggiosi pionieri, di iniziare un processo che oggi ci vede promuovere il più grande database di tour dedicati al mercato italiano". [post_title] => Volonline rafforza la partnership con Adalte: focus sugli escorted tour [post_date] => 2024-08-01T12:26:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722515174000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La piattaforma B2B di Going si rinnova e viene semplificata: nella sezione "tailor made" il tour operator di Msc Cruises imprime una spinta ai contratti diretti con le strutture e nel dynamic packaging all’integrazione di provider XML. Dopo un primo e importante restyling avvenuto qualche anno fa, Going4You integra le crociere Msc e le funzionalità di Msc Book rendendole disponibili a tutte le agenzie di viaggio italiane contrattualizzate. Il collegamento con MSC consentirà al tour operator di alimentare la linea di prodotto Going4Cruise con una serie di combinazioni preimpostate per velocizzare e facilitare la vendita. Le proposte raccolte in Going2Maldives e Going2Sharm sono soluzioni di viaggio con voli di linea, low cost e voli charterizzati abbinati a soggiorni in hotel selezionati con trasferimenti inclusi, un servizio non secondario per le Maldive. Le proposte a oggi utilizzabili nelle sezioni Going4Cruise, Going2Maldives e Going2Sharm saranno ulteriormente arricchite. Il to implementerà questo strumento, di facile consultazione e prenotazione, su altre destinazioni. Mauritius e Seychelles saranno le prossime per completare l'area dell’Oceano Indiano. Le agenzie possono accedere registrandosi sul sito Travel.going.it e scrivendo all’indirizzo e-mail commerciale@going.it. [post_title] => Going ridisegna e semplifica la piattaforma b2b [post_date] => 2024-08-01T12:19:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722514760000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472647 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Minor Hotels Europe & Americas traccia un bilancio positivo del primo semestre 2024, con un fatturato di 1,15 miliardi di euro pari ad una crescita dell'11,5% rispetto agli 1,03 miliardi del primo semestre dello scorso anno. L'utile netto della società si è attestato a quota 71 milioni di euro, con un aumento del +57,4% rispetto all'analogo periodo del 2023. Segno più anche per la tariffa media giornaliera, salita a 143 euro e dunque a +5,6% rispetto ai 135 euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'adr ha contribuito per il 70% alla crescita dell'8% dei ricavi per camera disponibile (RevPar), che sono passati da 90 euro a notte tra gennaio e giugno 2023 a 96 euro nel primo semestre di quest'anno. L'occupazione è stata in media del 67,6% nella prima metà del 2024, +1,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. In Italia, i ricavi a parità di perimetro nei primi sei mesi sono aumentati del 4%, con Venezia e le città minori che hanno superato Milano e Roma, dove la crescita è stata più moderata; l'occupazione si è attestata al 67%, con un aumento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, mentre l'Adr è aumentato del 5% a 185 euro. [post_title] => Minor Hotels: ricavi a +11,5% nel primo semestre dell'anno [post_date] => 2024-08-01T11:16:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722510966000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_203837" align="alignleft" width="300"] Gabriel Escarrer[/caption] Meliá Hotels International ha chiuso la prima metà del 2024 con dati finanziari che continuano a invitare all'ottimismo. La compagnia alberghiera è riuscita a ridurre il suo debito di 271,6 milioni. Ciò è stato possibile grazie al fatto di aver generato un flusso di cassa operativo di 70 milioni destinati interamente alla riduzione delle numeri rosse. L'obiettivo della società guidata da Gabriel Escarrer continua quindi ad essere quello di riportare il rapporto debito finanziario netto/Ebitda al di sotto di 2,5x. Proseguendo con i risultati, la compagnia alberghiera ha guadagnato nel primo semestre 51,4 milioni. I ricavi consolidati sono stati pari a 960 milioni, cinque punti in più rispetto all'anno precedente, e l'Ebitda è stato pari a 240,3 milioni (+10% vs 2023). Per il ceo Gabriel Escarrer, “i progressi compiuti nella riduzione del debito finanziario netto ci permettono di sentirci a nostro agio con il nostro obiettivo. La prima metà dell'anno rafforza quindi la nostra fiducia, non solo nelle stime aziendali favorevoli per quest'estate, ma anche nella capacità di rispettare senza problemi gli impegni espressi per la fine dell'anno." “In termini operativi possiamo parlare di un primo semestre positivo, segnato dal pieno recupero dei livelli di occupazione sia leisure, business che corporate precedenti alla pandemia, trend che, unito alla forza dei tassi, ci ha permesso di registrare un doppio Incremento del RevPAR a -cifre (+13,2%)” conclude. [post_title] => Meliá Hotels riesce a ridurre il debito. Escarrer: "Siamo in fiducia" [post_date] => 2024-08-01T10:28:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722508090000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472575 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Finland promuove le spiagge segrete per un viaggio Coast to Coast alla scoperta del Paese più felice del mondo. Spiagge incontaminate con sabbia finissima e acque cristalline, lontane dalle folle, accessibili senza stress anche in alta stagione. La Finlandia, con le sue spiagge senza fine e i laghi più grandi d’Europa è la destinazione ideale per sfuggire al caldo e alla folla di turisti che popola le mete balneari più battute nel periodo estivo. Per chi dunque è alla ricerca di una meta originale per una vacanza last minute, Visit Finland ha selezionato le migliori spiagge e località finlandesi che permettono di non rinunciare al mare, al relax e agli sport acquatici e non solo. Infinite distese di sabbia, sentieri di legno e dune dalle forme curiose plasmate dal vento sono i tratti distintivi di Yyteri, la spiaggia più lunga dei Paesi Nordici. Con un centro benessere, un hotel e persino un campo da golf, la spiaggia di Yyteri a Pori fa parte di una riserva naturale riconosciuta a livello internazionale, insignita della Bandiera Blu. Oltre a rilassarsi su queste spiagge adatte alle famiglie, è possibile praticare numerose altre attività, tra cui surf, paddle e persino bird watching. Perfino in Lapponia, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più belle della Finlandia in cui è possibile fare delle nuotate indimenticabili immergendosi nelle acque artiche sotto il sole di mezzanotte. Durante l'estate, quando il sole non tramonta mai, è il momento migliore per fare il bagno di mezzanotte. Con un po' di fortuna si può anche avere una renna come compagna di nuoto. A due passi dalla città di Turku, questa pittoresca cittadina è una delle località estive più belle della Finlandia. Con il suo delizioso porticciolo animato da barche a vela e il centro storico ricco di case in legno colorate che ospitano negozietti artigianali e locali accoglienti, Naantali è il luogo ideale in cui godersi una vacanza rilassante. Da qui è possibile fare passeggiate incantevoli seguendo uno dei tanti sentieri immersi nella natura, ma anche island hopping, gite in barca e escursioni in kayak. Da non perdere assolutamente: Kultaranta, la residenza estiva del presidente finlandese, e per le famiglie una visita al magico parco tematico dei Mumin sull'isola di Kailo. Infine, per i foodlovers questo piccolo centro è la meta ideale: la promenade sul mare, infatti, è costellata da piccoli locali e ristorantini eccellenti, tra cui Amandis dove è possibile assaporare il miglior waffle della Finlandia. A soli 10 minuti da Helsinki, Pihlajasaari è un'isola molto apprezzata per trascorrere una piacevole giornata estiva in riva al mare. L'isola è famosa per le sue pittoresche spiagge sabbiose e rocciose, perfette per gli amanti della tintarella e del nuoto. Su Läntinen Pihlajasaari si trova un boschetto protetto, incastonato tra le rocce, ma anche verdi prati e numerosissime specie di uccelli. Un buon modo per esplorare la natura e la storia dell'isola è il sentiero naturalistico di due chilometri. Quest'isola è la meta perfetta per i picnic, ma anche per gustare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari. [post_title] => Finlandia, spiagge segrete per un viaggio coast to coast [post_date] => 2024-07-31T10:32:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722421961000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_472464" align="alignright" width="300"] Nella foto il team Blu Hotels con, al centro, a destra il presidente Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti e a sinistra il vice presidente Fabrizio Piantoni[/caption] Un riconoscimento che premia l'impegno a favore dell'inclusione e della parità per Blu Hotels che ha ottenuto la certificazione per la parità di genere Uni/Pdr 125:2022, rilasciata da Kiwa Cermet Italia. Il gruppo, fondato nel 1993, è così uno dei primi nel settore dell'ospitalità a ricevere questo riconoscimento. "Questa certificazione premia la nostra scelta di adottare criteri di assunzione basati sulla diversity, che mirino a garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche culturali, etniche, religiose, di genere e di orientamento sessuale di ognuno - dichiara il Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels -. Siamo convinti, oggi più che mai, che alla base di un ambiente di lavoro sereno ci debba essere il concetto di inclusione, che veda coesistere e collaborare gruppi eterogenei di dipendenti”. “Il raggiungimento di questa certificazione testimonia gli sforzi costanti per creare un luogo di lavoro in cui tutti i nostri dipendenti, indipendentemente dal genere, abbiano le stesse opportunità di crescita”, aggiunge Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore risorse umane del gruppo. La certificazione è arrivata al termine di un approfondito percorso di valutazione, basato sull’analisi delle politiche aziendali in alcuni ambiti specifici: assunzione e promozione equilibrate, life work balance, mirando a una sempre maggiore flessibilità lavorativa, parità salariale e tutela della genitorialità, prevedendo premi welfare alla nascita e una biblioteca interna sui temi della genitorialità e del family care. Negli anni Blu Hotels ha introdotto pacchetti sanitari integrativi, flessibilità lavorativa, opportunità di formazione, un premio di fine stagione per tutti i dipendenti e un nuovo sistema di gestione delle mance che ne prevede una distribuzione più equa. In Blu Hotels, il 75% dei dipendenti della sede centrale e il 50% dei dipendenti degli hotel sono donne. La parità di genere in azienda è sempre stata un elemento indispensabile per la crescita del gruppo, che incoraggia attivamente le donne a candidarsi per posizioni a tutti i livelli, inclusi ruoli di leadership. Attualmente, la quasi totalità dei capi reparto della sede operativa è costituita da donne e più di un terzo dei direttori d’albergo è donna. [post_title] => Blu Hotels ottiene la certificazione per la parità di genere [post_date] => 2024-07-30T10:50:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722336651000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472507 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flix e Europe's Famous Hostels hanno siglato una collaborazione per promuovere in Europa un approccio più virtuoso al viaggio, estendendo l’iniziativa sia al periodo estivo che alla bassa stagione. Le due realtà prevedono un sistema di agevolazioni che punta a valorizzare gli sforzi dei viaggiatori più responsabili e si basa su un duplice vantaggio. Da un lato, chi prenota tramite famoushostels.com beneficerà di uno sconto fino al 20% sul soggiorno in ostello se raggiunge la sua destinazione con FlixBus anziché con altre soluzioni di trasporto più inquinanti, evitando così significative emissioni di CO2. Il valore esatto dello sconto su ciascuna prenotazione è calcolato dalla piattaforma Eco-Wanderer sviluppata da Europe's Famous Hostels, che confronta il fattore medio di emissioni per passeggero/km di FlixBus con quello di un volo aereo per un itinerario specifico e genera un voucher corrispondente. Per riscattare lo sconto, i viaggiatori dovranno semplicemente mostrare il biglietto FlixBus e il voucher generato al momento del check-in presso la struttura selezionata. Inoltre, i viaggiatori riceveranno uno sconto da utilizzare sulla rete internazionale di Flix, che collega più di 5.600 destinazioni in oltre 40 Paesi. [post_title] => Flix si allea con Europe's Famous Hostels per un turismo responsabile [post_date] => 2024-07-30T10:38:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722335917000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "swadeshi hotels studentati" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1853,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472683","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disservizi, voli cancellati, file chilometriche, milioni di viaggiatori in tutto il mondo e, quanto va particolarmente male, anche problemi informatici che bloccano intere nazioni e continenti mettendo in ginocchio i server su cui viaggiano i dati che tengono in piedi il pianeta: i voli aerei e tutto ciò che gravita attorno alla mobilità delle persone sono diventate il centro cruciale, il fulcro della vita di miliardi di essere umani, portando alla più naturale delle conseguenze che un’economia capitalistica possa avere - l’aumento dei costi dei biglietti dei voli aerei. Ce ne siamo accorti tutti, anche come percezione soggettiva, ma è ormai evidente che negli ultimi anni questo fenomeno continua ad avere un chiaro andamento crescente. Una tendenza che si può fronteggiare utilizzando una VPN per l'Italia, in grado di evitare quantomeno che l’algoritmo con cui vengono assegnati i costi dei biglietti “approfitti” dei nostri dati di ricerca per alzare le tariffe sulle tratte che più di altre possono essere di nostro interesse. In molti spesso si domandano: è legale compiere un’operazione del genere? La risposta è semplice: certo, anche perché non si viola nessuna legge o ordinamento giuridico. Per questo il consiglio ulteriore è quello di evitare che i siti web utilizzino i cookie per influenzare i prezzi – che vanno cancellati dal tuo browser dopo ogni ricerca. Se utilizzi una VPN, ti renderai facilmente conto facendo il confronto con la navigazione classica che il paragone a livello di offerta diventa veramente impietoso (considerando che i rincari alle volte superano anche il 50%) e soprattutto questo metodo può essere applicato con successo anche per altri tipi di acquisti, come autonoleggi, prenotare hotel con una VPN e shopping online in generale. Sui voli aerei invece permette un minimo di calmierare degli aumenti che restano decisamente corposi: quanto? Scopriamolo insieme.\r

\r

Perché sono saliti i costi dei voli? Sale il petrolio, ma anche la voglia di volare\r

\r

Come hanno raccontato diverse inchieste giornalistiche, i viaggiatori italiani negli ultimi mesi stanno realmente pagando tariffe aeree sensibilmente più alte rispetto allo stesso periodo del 2022 (l’anno di cui abbiamo gli ultimi dati definitivi è il 2023). Nei primi sei mesi dello scorso anno, le tariffe dei voli dall’Italia — nazionali e verso l’Europa — sono salite del 47,5%, con giugno che si è chiuso con +52%. Il carburante è invece calato del 22%, nello stesso periodo di tempo, con punte del -40 e -45% tra aprile e il mese appena passato. Le compagnie sostengono che il carburante sia quello acquistato in precedenza, ma gli addetti ai lavori sottolineano che non tutti i vettori adottano questa politica di «tutela» dalla fluttuazione del costo del petrolio. Oltre a quello c’è poi il continuo sbilanciamento della forbice tra domanda e offerta che regola il funzionamento di un’economia di mercato: se i biglietti richiesti superano sempre il numero di quelli offerti, il risultato sarà sempre la costante crescita dei prezzi - con buona pace di chi convoca tavoli tecnici e cerca soluzioni “a tavolino” di un fenomeno che non può avere argine a livello economico. Vediamo quindi alcuni esempi di come sono cambiati i costi di volo su tratte molto frequentate da italiani che studiano e lavorano all’estero e che usano gli aerei come unico mezzo di trasporto per tornare a casa e provare a riabbracciare i propri cari:\r

\r

Roma – Malaga 298,00 € (2022) a 357,25 € (2023) – 472,13€ (2024)| + 58%\r

\r

Roma – Atene 284,00 € – 386,00 € – 416,25€ (2024) | +46%\r

\r

Roma – Parigi 192,00 € – 210,50 € – 219,17€ (2024) | +14%\r

\r

Roma – Londra 239,00 € – 317,00 € – 349,46€ (2024) | +46%\r

\r

Milano – Atene 372,00 € – 442,00 € – 453,27€ (2024) | +22%\r

\r

Milano – Parigi 119,00 € – 169,00 € – 237,83€ (2024) | +99%\r

\r

Milano – Londra 171,00 € – 260,00 € – 319,03 (2024) | +86%\r

\r

Con una variabilità che va dal 10 fino a oltre il 60%, volare sta diventando sempre più un bene di lusso, per questo conviene provare a utilizzare il più possibile metodi che permettono di risparmiare almeno in parte.","post_title":"Aumentano i prezzi dei voli Europei per l'Italia: l'ultimo studio","post_date":"2024-08-01T13:51:55+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["vpn","vpn-per-italia"],"post_tag_name":["vpn","vpn per italia"]},"sort":[1722520315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da oggi Venezia limita il numero di gruppi di turisti a 25 persone, nell'ultimo tentativo di ridurre l'impatto della folla sulla città lagunare. Le autorità locali vieteranno inoltre l'uso di altoparlanti alle guide turistiche, come misura volta a \"proteggere la quiete dei residenti\" e garantire ai pedoni una maggiore libertà di movimento.\r

\r

Saranno previste multe che vanno dai 25 ai 500 euro (da 21 a 422 sterline) per chi non rispetterà le misure, la cui entrata in vigore era originariamente prevista per giugno, ma è stata posticipata all'inizio di agosto. Le restrizioni riguardano il centro città e anche le isole di Murano, Burano e Torcello.\r

Pagamento\r

Ad aprile, Venezia è diventata la prima città al mondo a introdurre un sistema di pagamento per i visitatori. In un esperimento volto a dissuadere i turisti dall'arrivare nei periodi di punta.\r

Il progetto pilota, seguito attentamente da altre mete turistiche europee, è durato 29 giorni e si è concluso a luglio, aprendo la strada a un periodo di consultazione per decidere come procedere con il progetto in futuro.\r

Ci sono diverse eccezioni alle regole sui gruppi turistici. I bambini fino a due anni di età non sono inclusi nel conteggio e la limitazione è revocata per studenti in visita o per coloro che sono in viaggio di istruzione.","post_title":"Venezia: da oggi i gruppi non potranno superare le 25 persone","post_date":"2024-08-01T12:28:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722515338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La partnership che risale a cinque anni fa tra Adalte e Volonclick, brand del Gruppo Volonline, si amplia, con un particolare focus sugli escorted tour.\r

\r

\"Esistono molte soluzioni e modelli di business per la vendita consolidata di hotel, attività, autonoleggio, voli - precisa Luca Adami, cto e cmo del Gruppo Volonline (nella foto) -. Prima della nascita di Adalte, non esisteva nulla che fosse dedicato agli escorted tour, ovvero ai circuiti che i to vendono da sempre in collaborazione con i migliori dmc. Adalte ha riempito questo vuoto, e i risultati sono evidenti. Infatti, secondo le nostre ultime analisi, negli ultimi mesi si è verificato un boom di vendite di escorted tour tramite la piattaforma Volonclick, e oggi rappresentano la quarta linea di prodotto per fatturato del brand. A dimostrazione che è aumentata la propensione del mercato verso la digitalizzazione anche degli escorted tour”.\r

\r

\"Volonline è stato sicuramente uno dei precursori per la vendita online dei tour via Api, capendo da subito l'importanza del cambio di paradigma anche per questo servizio, che si distingue dagli altri servizi turistici per una complessità di gestione più accentuata - osserva il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Il management ha colto, da subito, l’opportunità di migliorare e automatizzare gratuitamente un processo interno che prima consumava tempo e denaro e, così facendo, ci ha permesso, insieme ad altri coraggiosi pionieri, di iniziare un processo che oggi ci vede promuovere il più grande database di tour dedicati al mercato italiano\".","post_title":"Volonline rafforza la partnership con Adalte: focus sugli escorted tour","post_date":"2024-08-01T12:26:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722515174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La piattaforma B2B di Going si rinnova e viene semplificata: nella sezione \"tailor made\" il tour operator di Msc Cruises imprime una spinta ai contratti diretti con le strutture e nel dynamic packaging all’integrazione di provider XML.\r

Dopo un primo e importante restyling avvenuto qualche anno fa, Going4You integra le crociere Msc e le funzionalità di Msc Book rendendole disponibili a tutte le agenzie di viaggio italiane contrattualizzate. Il collegamento con MSC consentirà al tour operator di alimentare la linea di prodotto Going4Cruise con una serie di combinazioni preimpostate per velocizzare e facilitare la vendita.\r

Le proposte raccolte in Going2Maldives e Going2Sharm sono soluzioni di viaggio con voli di linea, low cost e voli charterizzati abbinati a soggiorni in hotel selezionati con trasferimenti inclusi, un servizio non secondario per le Maldive. \r

Le proposte a oggi utilizzabili nelle sezioni Going4Cruise, Going2Maldives e Going2Sharm saranno ulteriormente arricchite. Il to implementerà questo strumento, di facile consultazione e prenotazione, su altre destinazioni. Mauritius e Seychelles saranno le prossime per completare l'area dell’Oceano Indiano.\r

Le agenzie possono accedere registrandosi sul sito Travel.going.it e scrivendo all’indirizzo e-mail commerciale@going.it.","post_title":"Going ridisegna e semplifica la piattaforma b2b","post_date":"2024-08-01T12:19:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722514760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Minor Hotels Europe & Americas traccia un bilancio positivo del primo semestre 2024, con un fatturato di 1,15 miliardi di euro pari ad una crescita dell'11,5% rispetto agli 1,03 miliardi del primo semestre dello scorso anno. L'utile netto della società si è attestato a quota 71 milioni di euro, con un aumento del +57,4% rispetto all'analogo periodo del 2023.\r

\r

Segno più anche per la tariffa media giornaliera, salita a 143 euro e dunque a +5,6% rispetto ai 135 euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'adr ha contribuito per il 70% alla crescita dell'8% dei ricavi per camera disponibile (RevPar), che sono passati da 90 euro a notte tra gennaio e giugno 2023 a 96 euro nel primo semestre di quest'anno.\r

\r

L'occupazione è stata in media del 67,6% nella prima metà del 2024, +1,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente.\r

\r

In Italia, i ricavi a parità di perimetro nei primi sei mesi sono aumentati del 4%, con Venezia e le città minori che hanno superato Milano e Roma, dove la crescita è stata più moderata; l'occupazione si è attestata al 67%, con un aumento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, mentre l'Adr è aumentato del 5% a 185 euro.\r

\r

","post_title":"Minor Hotels: ricavi a +11,5% nel primo semestre dell'anno","post_date":"2024-08-01T11:16:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722510966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_203837\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriel Escarrer[/caption]\r

\r

Meliá Hotels International ha chiuso la prima metà del 2024 con dati finanziari che continuano a invitare all'ottimismo. La compagnia alberghiera è riuscita a ridurre il suo debito di 271,6 milioni.\r

\r

Ciò è stato possibile grazie al fatto di aver generato un flusso di cassa operativo di 70 milioni destinati interamente alla riduzione delle numeri rosse. L'obiettivo della società guidata da Gabriel Escarrer continua quindi ad essere quello di riportare il rapporto debito finanziario netto/Ebitda al di sotto di 2,5x.\r

\r

Proseguendo con i risultati, la compagnia alberghiera ha guadagnato nel primo semestre 51,4 milioni. I ricavi consolidati sono stati pari a 960 milioni, cinque punti in più rispetto all'anno precedente, e l'Ebitda è stato pari a 240,3 milioni (+10% vs 2023).\r

\r

Per il ceo Gabriel Escarrer, “i progressi compiuti nella riduzione del debito finanziario netto ci permettono di sentirci a nostro agio con il nostro obiettivo. La prima metà dell'anno rafforza quindi la nostra fiducia, non solo nelle stime aziendali favorevoli per quest'estate, ma anche nella capacità di rispettare senza problemi gli impegni espressi per la fine dell'anno.\"\r

\r

“In termini operativi possiamo parlare di un primo semestre positivo, segnato dal pieno recupero dei livelli di occupazione sia leisure, business che corporate precedenti alla pandemia, trend che, unito alla forza dei tassi, ci ha permesso di registrare un doppio Incremento del RevPAR a -cifre (+13,2%)” conclude.","post_title":"Meliá Hotels riesce a ridurre il debito. Escarrer: \"Siamo in fiducia\"","post_date":"2024-08-01T10:28:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722508090000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Finland promuove le spiagge segrete per un viaggio Coast to Coast alla scoperta del Paese più felice del mondo.\r

\r

Spiagge incontaminate con sabbia finissima e acque cristalline, lontane dalle folle, accessibili senza stress anche in alta stagione.\r

\r

La Finlandia, con le sue spiagge senza fine e i laghi più grandi d’Europa è la destinazione ideale per sfuggire al caldo e alla folla di turisti che popola le mete balneari più battute nel periodo estivo.\r

\r

Per chi dunque è alla ricerca di una meta originale per una vacanza last minute, Visit Finland ha selezionato le migliori spiagge e località finlandesi che permettono di non rinunciare al mare, al relax e agli sport acquatici e non solo.\r

\r

Infinite distese di sabbia, sentieri di legno e dune dalle forme curiose plasmate dal vento sono i tratti distintivi di Yyteri, la spiaggia più lunga dei Paesi Nordici. Con un centro benessere, un hotel e persino un campo da golf, la spiaggia di Yyteri a Pori fa parte di una riserva naturale riconosciuta a livello internazionale, insignita della Bandiera Blu. Oltre a rilassarsi su queste spiagge adatte alle famiglie, è possibile praticare numerose altre attività, tra cui surf, paddle e persino bird watching.\r

\r

Perfino in Lapponia, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più belle della Finlandia in cui è possibile fare delle nuotate indimenticabili immergendosi nelle acque artiche sotto il sole di mezzanotte. Durante l'estate, quando il sole non tramonta mai, è il momento migliore per fare il bagno di mezzanotte. Con un po' di fortuna si può anche avere una renna come compagna di nuoto.\r

\r

A due passi dalla città di Turku, questa pittoresca cittadina è una delle località estive più belle della Finlandia. Con il suo delizioso porticciolo animato da barche a vela e il centro storico ricco di case in legno colorate che ospitano negozietti artigianali e locali accoglienti, Naantali è il luogo ideale in cui godersi una vacanza rilassante. Da qui è possibile fare passeggiate incantevoli seguendo uno dei tanti sentieri immersi nella natura, ma anche island hopping, gite in barca e escursioni in kayak. Da non perdere assolutamente: Kultaranta, la residenza estiva del presidente finlandese, e per le famiglie una visita al magico parco tematico dei Mumin sull'isola di Kailo. Infine, per i foodlovers questo piccolo centro è la meta ideale: la promenade sul mare, infatti, è costellata da piccoli locali e ristorantini eccellenti, tra cui Amandis dove è possibile assaporare il miglior waffle della Finlandia.\r

\r

A soli 10 minuti da Helsinki, Pihlajasaari è un'isola molto apprezzata per trascorrere una piacevole giornata estiva in riva al mare. L'isola è famosa per le sue pittoresche spiagge sabbiose e rocciose, perfette per gli amanti della tintarella e del nuoto. Su Läntinen Pihlajasaari si trova un boschetto protetto, incastonato tra le rocce, ma anche verdi prati e numerosissime specie di uccelli. Un buon modo per esplorare la natura e la storia dell'isola è il sentiero naturalistico di due chilometri. Quest'isola è la meta perfetta per i picnic, ma anche per gustare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Finlandia, spiagge segrete per un viaggio coast to coast","post_date":"2024-07-31T10:32:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722421961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_472464\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nella foto il team Blu Hotels con, al centro, a destra il presidente Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti e a sinistra il vice presidente Fabrizio Piantoni[/caption]\r

\r

Un riconoscimento che premia l'impegno a favore dell'inclusione e della parità per Blu Hotels che ha ottenuto la certificazione per la parità di genere Uni/Pdr 125:2022, rilasciata da Kiwa Cermet Italia. \r

\r

Il gruppo, fondato nel 1993, è così uno dei primi nel settore dell'ospitalità a ricevere questo riconoscimento.\r

\r

\"Questa certificazione premia la nostra scelta di adottare criteri di assunzione basati sulla diversity, che mirino a garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche culturali, etniche, religiose, di genere e di orientamento sessuale di ognuno - dichiara il Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels -. Siamo convinti, oggi più che mai, che alla base di un ambiente di lavoro sereno ci debba essere il concetto di inclusione, che veda coesistere e collaborare gruppi eterogenei di dipendenti”.\r

\r

“Il raggiungimento di questa certificazione testimonia gli sforzi costanti per creare un luogo di lavoro in cui tutti i nostri dipendenti, indipendentemente dal genere, abbiano le stesse opportunità di crescita”, aggiunge Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore risorse umane del gruppo.\r

\r

La certificazione è arrivata al termine di un approfondito percorso di valutazione, basato sull’analisi delle politiche aziendali in alcuni ambiti specifici: assunzione e promozione equilibrate, life work balance, mirando a una sempre maggiore flessibilità lavorativa, parità salariale e tutela della genitorialità, prevedendo premi welfare alla nascita e una biblioteca interna sui temi della genitorialità e del family care.\r

\r

Negli anni Blu Hotels ha introdotto pacchetti sanitari integrativi, flessibilità lavorativa, opportunità di formazione, un premio di fine stagione per tutti i dipendenti e un nuovo sistema di gestione delle mance che ne prevede una distribuzione più equa.\r

\r

In Blu Hotels, il 75% dei dipendenti della sede centrale e il 50% dei dipendenti degli hotel sono donne. La parità di genere in azienda è sempre stata un elemento indispensabile per la crescita del gruppo, che incoraggia attivamente le donne a candidarsi per posizioni a tutti i livelli, inclusi ruoli di leadership. Attualmente, la quasi totalità dei capi reparto della sede operativa è costituita da donne e più di un terzo dei direttori d’albergo è donna.","post_title":"Blu Hotels ottiene la certificazione per la parità di genere","post_date":"2024-07-30T10:50:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722336651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472507","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flix e Europe's Famous Hostels hanno siglato una collaborazione per promuovere in Europa un approccio più virtuoso al viaggio, estendendo l’iniziativa sia al periodo estivo che alla bassa stagione.\r

\r

Le due realtà prevedono un sistema di agevolazioni che punta a valorizzare gli sforzi dei viaggiatori più responsabili e si basa su un duplice vantaggio.\r

\r

Da un lato, chi prenota tramite famoushostels.com beneficerà di uno sconto fino al 20% sul soggiorno in ostello se raggiunge la sua destinazione con FlixBus anziché con altre soluzioni di trasporto più inquinanti, evitando così significative emissioni di CO2.\r

\r

Il valore esatto dello sconto su ciascuna prenotazione è calcolato dalla piattaforma Eco-Wanderer sviluppata da Europe's Famous Hostels, che confronta il fattore medio di emissioni per passeggero/km di FlixBus con quello di un volo aereo per un itinerario specifico e genera un voucher corrispondente. Per riscattare lo sconto, i viaggiatori dovranno semplicemente mostrare il biglietto FlixBus e il voucher generato al momento del check-in presso la struttura selezionata.\r

\r

Inoltre, i viaggiatori riceveranno uno sconto da utilizzare sulla rete internazionale di Flix, che collega più di 5.600 destinazioni in oltre 40 Paesi.\r

\r

","post_title":"Flix si allea con Europe's Famous Hostels per un turismo responsabile","post_date":"2024-07-30T10:38:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722335917000]}]}}