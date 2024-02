Stefan Voncila, nuovo commercial director di Hilton Milan “È con grande soddisfazione che accogliamo Stefan nella nostra famiglia” commenta Daniele Fabbri, general manager di Hilton Milan – “La sua figura sarà fondamentale per l’azienda, soprattutto in un momento così cruciale, durante il quale l’hotel sta subendo un’importante ristrutturazione. Sono certo che, grazie alla sua lunga esperienza nei vari Hilton d’Europa, riusciremo a raggiungere traguardi importanti, che contribuiranno alla crescita dell’Hotel”. Sono le parole con le quali è stato accolto Stefan Voncila in Hilton Milan, dopo essere stato nominato commercial director presso l’Hilton Milan, assumendo la responsabilità delle strategie di vendita, delle negoziazioni e delle operazioni commerciali dell’hotel. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Stefan ha maturato una solida carriera all’interno degli hotel del gruppo Hilton, iniziando nel 2003 con l’Athenee Palace Hilton Bucharest e culminando con l’Hilton Prague, dove è stato selezionato attraverso il General Manager Elevator Programme. Prima di approdare a Milano, ha ricoperto il ruolo di Cluster Commercial Manager per tre hotel Hilton a Vienna, ottenendo il prestigioso premio Summit Award 2022 – Revenue Management Leader of the Year EMEA / APAC. “Apprezzo moltissimo il coinvolgimento di tutti i nostri team members nei confronti degli ospiti e soprattutto il loro modo di porsi e comunicare con gioia e grande professionalità – dichiara Voncila -. Sono molto orgoglioso in particolare delle iniziative ESG che il nostro General Manager mette in campo, anch’esse fondamentali per il successo dell’hotel. Sono certo che ci aspetta un futuro brillante insieme e sono impaziente di entrare nel vivo di questa nuova avventura.” Condividi

