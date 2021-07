Starhotels: Elisabetta Fabri assume il controllo al 100% della società

Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels Spa, ha assunto il totale controllo della società. La Fabri, già azionista al 55% della stessa, in data 30 giugno scorso ha infatti rilevato attraverso la propria holding le azioni possedute dal socio di minoranza, cioè il 45% del capitale sociale della Starhotels Spa.

“La congiuntura attuale può diventare una straordinaria opportunità di cambiamento per il Paese. Ora è il momento di fare scelte coraggiose, virtuose ed eticamente sane – afferma Elisabetta Fabri -. La nuova compagine azionaria contribuirà a dare ulteriore slancio al gruppo e alle sue attività. Ricorderemo il 2020 come un anno disastroso economicamente ma che ci ha arricchito moralmente ed ispirato a fare del bene. Siamo stati tra i primi a riaprire le nostre strutture, alcune di esse non hanno mai chiuso pur assicurando sempre la massima sicurezza a tutti gli ospiti e lo staff. Dall’inizio della pandemia stiamo sostenendo tutti i nostri dipendenti con l’anticipo della cassa integrazione”.

Il cda del gruppo lo scorso 14 giugno ha approvato all’unanimità il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2020, con una perdita di 26 milioni di euro, a causa dell’inevitabile impatto della pandemia sul turismo. E’ stata deliberata anche la pubblicazione del bilancio consolidato, con ricavi a 48,82 milioni di euro (217,49 milioni di euro nell’anno precedente) in calo del 77,6%. Il Gruppo chiude il 2020 con un Ebitda negativo di 11,4 milioni di euro e una perdita netta pari a 34,6 milioni di euro.

“Inoltre, per contribuire tangibilmente alla ripresa dell’economia nazionale, abbiamo preso l’impegno morale di investire esclusivamente nel vero Made in Italy con l’acquisto di prodotti manufatti in Italia, con preferenza per aziende artigiane. L’intero speso di prodotti e servizi – che ogni anno ammonta a circa 75 milioni di euro – sarà destinato unicamente ad imprese italiane. Sono confidente che per quanto riguarda la mia azienda possiamo guardare con fiducia ad un futuro di crescita: crescita di valore, di competenze e di talenti, crescita di qualità. Puntando al 100% delle nostre capacità perché siamo al 100% italiani, con il cuore ci siamo al 100% e abbiamo il 100% della libertà di scelta”.