Soneva lancia il nuovo brand wellness Soul, tra medicina, scienza e pratiche di benessere olistico

Soneva Soul è il nuovo brand benessere del gruppo alberghiero omonimo. L’obiettivo? Combinare migliaia di anni di antiche pratiche di cura con la scienza e la medicina moderna per riconnettere mente, corpo e anima. “Soneva Soul è il coronamento di tutto ciò che abbiamo acquisito da quando abbiamo lanciato la nostra spa a Soneva Fushi nel 1995, il primo resort spa alle Maldive”, spiega il ceo e co-fondatore del gruppo, Sonu Shivdasani.

L’offerta del brand prevede la presenza di una spa, con programmi di attività fisica, del sonno, yoga e meditazione, nonché prodotti per il benessere e il miglioramento dello stile di vita. Il tutto curato da una squadra di specialisti, esperti in pratiche benessere innovative e rigenerative e servizi medici. Collegata da passerelle rialzate che si snodano tra gli alberi, la Soneva Soul Island Spa del maldiviano Soneva Jani è per esempio un complesso a tre livelli concepito in perfetta armonia con la cornice orientale dell’isola. Complementare all’esistente Over-water spa di The Gathering, si compone di sale per trattamenti all’aperto, suite di consultazione, sale di biomodulazione terapeutica, una palestra all’avanguardia e un juice bar. Un padiglione per lo yoga e una terrazza per la meditazione si trovano inoltre in alto sopra la cima degli alberi, regalando una vista a 360 gradi sulla laguna privata.

Soneva Soul è presente anche nel Soneva Fushi nell’atollo Baa, sempre alle Maldive, nonché nel thailandese Soneva Kiri. Nel futuro l’idea è che il brand possa lavorare anche con partner terzi, per lanciare destinazioni wellness in tutto il mondo. Da qui all’inizio del 2022, ogni Soneva Soul creerà un team permanente composto da un medico ayurvedico, un medico di medicina tradizionale cinese, un medico di medicina integrativa e terapisti altamente qualificati. Il team residente sarà supportato da una rete di specialisti internazionali del benessere esterni, selezionati sulla base della loro professionalità in pratiche wellness, medicina, fitness e spiritualità.