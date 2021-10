Sojern: “USA sarà al primo posto per le prenotazioni alberghiere in Italia”

Il mercato americano è in ascesa in Italia, con prenotazioni in aumento nei prossimi mesi secondo le analisi sul mondo dell’hotellerie di Sojern.

In base a ciò che si rileva dai data partner della multinazionale, dal 1° agosto al 30 settembre il mercato italiano è stato il sul podio con il 47,5% delle preferenze, seguito dalla Francia con grande distacco (13.2%), ma già si notavano, stabili al terzo posto, gli Stati Uniti, con una quota dell’8,3%. Se guardiamo invece al futuro, nelle prenotazioni per i prossimi mesi, effettuate a settembre, la visione si fa ancora più ottimistica: al primo posto delle prenotazioni alberghiere verso l’Italia troviamo gli Stati Uniti con il 53,69% di quota di mercato. Ed a seguire la rinascita del turismo dalla Gran Bretagna che si affaccia al nuovo anno in Italia con l’8,15% delle prenotazioni. Gli italiani che hanno già scelto un hotel in Italia con largo anticipo sono invece solo il 7,48%.

“Non è semplice intercettare la domanda perché l’analisi del percorso del cliente prima di arrivare all’atto della prenotazione è un sistema complesso cui Sojern è in grado di risalire attraverso una visione completa dei bisogni, dei desideri e delle esigenze” afferma Giulio Farinelli, business development manager Sojern Italia.

Una virata di mercato così impegnativa in un periodo così breve è indispensabile che sia intercettata in tempo dagli albergatori. Un tipo di analisi che si rende necessaria di fronte all’inefficacia della strategia classiche del digital marketing che rischiano di diventare obsolete talvolta nel giro di poche ore. L’analisi in tempo reale della domanda è ormai un must nel mercato globale. Ed è il modus operandi di Sojern attraverso molteplici canali che assumono diversa importanza in base alla fase di acquisto: ispirazione, pianificazione e prenotazione.

Investire su una o due di queste fasi imputa uno spreco degli investimenti e una loro dispersione, mentre la multicanalità comporta un’ottimizzazione integrata delle campagne con un risultato complessivo superiore alla somma dei singoli numeri su ciascuna fase, perché si moltiplica da un passaggio all’altro.