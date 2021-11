Smy Hotels si espande in Italia con l’Aran Blu Roma Mare di Ostia

La catena di gestione alberghiera del gruppo Logitravel, Smy Hotels, si espande in Italia con una nuova struttura a Ostia, acquisita grazie a un contratto d’affitto. Lo Smy Aran Blu Roma Mare è un 4 stelle situato sul lungomare a 300 metri dal porto della città. Si sviluppa su cinque piani e dispone di 68 camere, ristorante aperto al pubblico fronte spiaggia, sala eventi e parcheggio. Si trova a 10 minuti di auto dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

In precedenza, l’albergo era gestito da Barceló Hotel Group con il marchio Occidental. Per adeguare la struttura agli standard del marchio Smy Hotels, il gestore realizzerà interventi leggeri di adeguamento. Lo Smy Aran Blu Roma Mare si aggiunge allo Smy Area Roma, altro 4 stelle aperto nella capitale. Salgono così a otto gli hotel italiani del brand. L’acquisizione di Olbia è la seconda della settimana, dopo il Wyndham Mediterranean White di Santorini, che sarà gestito in joint venture tra Smy Hotels e Ok Group (OkLogi Hotels).