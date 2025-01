Slow-snow: tre rifugi esclusivi per vivere le Dolomiti in modo alternativo Non solo sci: l’Alto Adige d’inverno offre infinite alternative per chi cerca un’esperienza più lenta e rigenerante. Ecco tre rifugi esclusivi per rilassarsi nelle Dolomiti. Hotel Engel Ayurpura A Nova Levante, in Val d’Ega, l’Engel Ayurpura è un boutique hotel di 15 stanze che punta al bilanciamento di mente, corpo e spirito attraverso i trattamenti ayurvedici, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza personalizzata e rigenerante in armonia con la natura. Punto di partenza di chilometri di sentieri invernali e piste da sci, a due passi dal Lago di Carezza, la struttura di design comprende Spa panoramica, infinity pool d’acqua salina riscaldata e sauna panoramica. Hotel Plunhof L’Hotel Plunhof si trova vicino a Racines, a pochi chilometri da Vipiteno, in Val Ridanna, nei pressi dei 65 km di piste di fondo e biathlon. Circondato da boschi e da vette che superano i 3000 metri, l’hotel 4 stelle S è membro di “Alpine Pearls”, sinonimo di un turismo consapevole, senza stress e in armonia con la natura. Fiore all’occhiello della struttura la pluripremiata Minera Acqua & SPA: 4000 metri quadri di wellness ispirati agli oltre 800 anni di tradizione mineraria indoor e outdoor tra saune, bagno turco, biosauna e sauna a infrarossi. Hotel Gnollhof– Mystic Place Dolomites In Valle Isarco, a Gudon, l’hotel Gnollhof si pone come meta alternativa alle classiche rotte invernali preferendo alle piste da sci, raggiungibili in shuttle, ciaspolate e discese in slittino. Immancabile l’area benessere con trattamenti al miele e con olii essenziali, sauna, bagno turco e infinity pool con affaccio sulla valle. La struttura offre una cucina prelibata e la possibilità di degustare anche i vini pluripremiati della tenuta di famiglia Taschlerhof. Di Elisa Biagioli Condividi

\r

La struttura si affaccia direttamente sulla spiaggia, una delle più spettacolari dell’isola, con una vista a 180 gradi sulla laguna turchese. Richiami architettonici isolani caratterizzano gli esterni, con una veranda da colazione a inizio giornata, un light lunch a pranzo o una cena sotto le stelle. A disposizione anche barbecue, piscina climatizzata e gazebo per rilassarsi ammirando l’oceano.\r

\r

Per gli interni, a contrasto, è stato scelto uno stile moderno: un ampio salone, con area living e salotto, comunica con la veranda; completa il piano terra una cucina completamente attrezzata. Da uno scenografico scalone in legno si accede poi alle due camere da letto, ognuna con cabina armadio e sala da bagno, rifinita con marmi preziosi e dettagli madreperlati. Un butler si prende cura della casa h24, mentre le experience personalizzate proposte dal resort si declinano tra le altre cose in massaggi fronte mare, tea tasting a metà pomeriggio, sessioni private di mixology al tramonto, chef privato per barbecue o cene per festeggiare un’occasione importante. Completano i servizi esclusivi la Vip lounge in aeroporto all’arrivo e alla partenza, nonché il trasferimento in limousine da/per l’aeroporto.\r

\r

Affiliato Leading Hotels of the World, oltre alla Royal Villa, il Royal Palm Beachcomber dispone di appena 68 suite affacciate sulla Grand Sable, la costa nord-ovest protetta dagli alisei. A completare l'offerta una spa Beachcomber, uno sport centre e quattro ristoranti, nonché un’ampia gamma di attività di terra e di mare, tra cui la novità di un campo da padel, e la vicinanza al green 18 buche del Mont Choisy Le Golf.","post_title":"Mauritius: il Royal Palm Beachcomber rinnova la sua villa da 385 mq affacciata sulla spiaggia","post_date":"2025-01-29T10:52:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738147936000]}]}}