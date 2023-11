Sergio Gabrielli nuovo direttore risorse umane della Icon Collection Sergio Gabrielli è il nuovo direttore risorse umane della Icon Collection, il brand di ospitalità di lusso del gruppo Ficcanterri. Con oltre trent’anni di esperienza nel settore alberghiero, maturati in compagnie italiane e internazionali, Gabrielli ha ricoperto ruoli chiave in aziende quali Ihg e Marriott, con esperienze significative presso lo Sheraton Roma Hotel & Conference Center. In precedenza, ha guidato le risorse umane per le strutture Bettoja e ha collaborato come docente presso la Uet (Università europea del turismo) nei master dedicati alla gestione del personale nel settore alberghiero dal 2005 al 2016. “Sono orgoglioso di essere stato chiamato in questa nuova avventura in Icon Collection – commenta lo stesso Gabrielli -. Il mio primo obiettivo sarà quello di valorizzare il talento di ogni membro del nostro team. Sono in piena sintonia con la visione del gruppo, che mira a creare un ambiente in cui ogni collaboratore si senta valorizzato e ispirato a contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi e a condividere insieme i nostri successi futuri. Insieme al top management, ai capi servizio e a tutto lo staff costruiremo un futuro di eccellenza nell’ospitalità, regalando esperienze indimenticabili ai nostri ospiti”. Condividi

\r

Proprio il capoluogo lombardo potrebbe essere protagonista anche dell'apertura di un futuro collegamento diretto da parte di Vietnam Airlines, volo che rappresenterebbe «un ulteriore spinta allo sviluppo dei rapporti tra Italia e Vietnam, che quest'anno celebrano i 50 anni di relazione diplomatiche tra i due Paesi e i 10 di parternariato strategico» ha dichiarato la vice ministro degli esteri, Nguyen Minh Hang.\r

\r

La valenza degli scambi commerciali tra i due paesi è confermata dai livelli di traffico che tra il 2015 e fino al 2019 «hanno registrato un tasso di crescita del 15,7% - ha ricordato Andrea Tucci, vice presidente Sea Milano -. Da sottolineare come il 50% dei flussi tra Italia e Vietnam origini proprio dalla catchment area di Milano, quindi è naturale pensare all'apertura di un futuro collegamento diretto. La composizione del traffico è prevalentemente italiana (70% circa) e al suo interno c'è un'elevata componente business».\r

\r

Ma sicuramente la destinazione Milano è molto appetibile anche per i cittadini vietnamiti, «parliamo di 100 milioni di abitanti, con una classe media in costante crescita e potenzialmente molto attratta dalla destinazione Milano/Italia, con le sue eccellenza di moda, food, calcio solo per citarne qualcuna» ha sottolineato la vice ministro.\r

E Vietnam Airlines sembra pronta a cogliere l'opportunità: «Il mercato Italia è per noi importante, anche se attualmente operiamo in Europa verso Francia, Germani e Regno Unito - ha concluso Nguyèn Tiến Hoàng, direttore generale Europa della compagnia aerea -. Abbiamo inviato un team per incontrare Sea e operatori per una nostra maggiore visibilità. Speriamo che il volo diretto possa diventare realtà nel 2023».\r

\r

\r

[gallery ids=\"456800,456805,456801\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Vietnam punta su Milano: dalla campagna promozionale al volo diretto","post_date":"2023-11-24T14:00:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700834412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha rinnovato la partnership con la Fifa fino al 2030, in qualità di Global Airline Partner. L'accordo coprirà importanti tornei, tra cui la Fifa World Cup 26™, la Fifa Women's World Cup 2027™ e la Fifa World Cup 2030™, oltre a tutti i tornei giovanili maschili e femminili, a partire dalla Fifa U-17 World Cup™ in Indonesia.\r

\r

La compagnia aerea è da maggio 2017 parte integrante delle iniziative globali della Fifa e, con questa rinnovata partnership, continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo del calcio a livello mondiale.\r

\r

«Come compagnia aerea, ci impegniamo a connettere le persone di tutto il mondo e questa partnership ci permette di raggiungere milioni di appassionati di calcio - ha dichiarato il ceo del gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Il calcio ha il potere di unire le persone, e siamo orgogliosi di continuare a far parte di questo incredibile viaggio. Attendiamo con emozione i prossimi tornei e non vediamo l'ora di creare esperienze indimenticabili per i tifosi di tutto il mondo».\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: la partnership con la Fifa viene estesa fino al 2030","post_date":"2023-11-24T12:43:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700829783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un approccio che mira a mettere in risalto l'uso di materiali e tessuti naturali con rifiniture contemporanee e senza tempo, in modo da creare un contesto funzionale in grado di richiamare lo stile europeo moderno, arricchito da elementi locali legati alla destinazione. E' la nuova strategia di design dedicata al Vecchio continente che il brand Courtyard by Marriott ha recentemente presentato presso l'appena ristrutturato Berlin City Center. \"Entro il 2024, abbiamo in programma l'apertura di cinque hotel che presenteranno il nuovo stile di design\", spiega Sandra Schulze-Potgieter, vice president, premium and select brands, Europe, Middle East and Africa. Tra questi ci sono anche il Courtyard Milan Linate e il Courtyard Turin in Italia, nonché il Courtyard Biel/Bienne in Svizzera, il Courtyard Yerevan in Armenia e il Courtyard Lyon East in Francia.\r

\r

Reinterpretato dal gruppo di interior design Living Design, Svezia, il Courtyard Berlin City Center dà quindi vita a un nuovo approccio progettuale. All'arrivo, i viaggiatori vengono accolti nella hall caratterizzata da una scelta di colori neutri, accentuata da un mix di materiali naturali come il marmo, la quercia e l'ottone, che conferiscono allo spazio un calore avvolgente. Passando accanto ai banchi di benvenuto per il check-in, gli ospiti entreranno in un'area lounge allestita da una parete espositiva rivestita in legno, apparecchi di illuminazione moderni e poltrone in tweed classico. La lounge è dotata di un tavolo comune dove gli ospiti possono interagire o lavorare al di fuori delle loro camere, e dei Media Pods, tipici di Courtyard, che offrono spazi di lavoro semi-privati per aumentare la produttività. Inoltre, la lobby ospita The Market: un concetto di vendita al dettaglio di Courtyard che offre una vasta selezione di prodotti culinari da asporto, bevande e articoli da viaggio.\r

\r

L'hotel conta 267 camere, monolocali e appartamenti dotati di angolo cottura, realizzati con un'attenzione particolare alla flessibilità, adatta alle esigenze dei viaggiatori moderni. Decorate con toni neutri e rilassanti, le camere di lusso rendono omaggio al paese con stampe a muro e un pannello specchiato con illustrazioni dello skyline di Berlino. Per consentire agli ospiti di non interrompere la loro routine sportiva, il centro fitness dell'hotel è poi aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette, e offre attrezzature cardio e per il \"rowing\" di Technogym all'avanguardia","post_title":"Nuovo design all'europea per Courtyard: riguarderà anche le aperture di Milano e Torino","post_date":"2023-11-24T11:49:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700826578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto ungherese per la Autograph Collection di casa Marriott. Il soft brand luxury della compagnia Usa esordisce nella capitale del paese con il Dorothea Hotel, Budapest. Situato all'interno di tre edifici storici nel distretto V della città, il nuovo albergo prende il nome dell'arciduchessa Dorothea, personaggio influente del 1800 che ha portato un significativo sviluppo culturale ed economico alla città.\r

\r

Concepito dall'architetto e designer Piero Lissoni, il Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection è una miscela di architettura e design d'interni che rende omaggio sia al passato, sia presente. I tre edifici sono stati costruiti in epoche diverse: Weber (1873), l'ex sede della United Budapest Metropolitan Savings Bank, in stile neorinascimentale; Mahart (1913), l'ex sede della Hungarian River and Sea Shipping Company, in stile art nouveau; e Munnich (1937), una struttura modernista con elementi art déco e Bauhaus.\r

\r

All'arrivo, gli ospiti vengono accolti da un soffitto decorato e da pareti impreziosite da ritratti del fotografo d'arte e di moda ungherese Zoltán Tombor. Le 216 camere e suite dell'hotel sono inoltre divise in due categorie stilistiche differenti, contemporanee e tradizionali. Il cuore dell'hotel è poi il cortile interno, dove si trova il Pavilon Restaurant & Bar, un'oasi verde e ariosa guidata dallo chef Carmine di Luggo, che offre una nuova visione della gastronomia cittadina con piatti di provenienza locale. Al piano superiore, l'Anton's Bar & Deli propone un'esperienza di caffetteria artigianale, insieme a bocconcini leggeri e dolci appena sfornati durante la giornata, mentre la sera si trasforma in un bar dinamico e in uno spazio aperto che serve cocktail innovativi. L'hotel prevede peraltro l'apertura di altri due ristoranti guidati dal tre stellato Michelin Dani García nel 2024: BiBo, una brasserie andalusa sul tetto con vista panoramica su Buda, e Alelí, un'autentica osteria italiana al piano terra. Gli amanti del benessere possono infine cercare rifugio all'interno della spa da 650 metri quadrati, completa di tre sale per trattamenti, inclusa una per coppie, nonché di piscina, sauna, bagno turco e centro fitness.","post_title":"L'Autograph Collection debutta in Ungheria con il Dorothea Hotel, Budapest","post_date":"2023-11-24T11:28:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700825310000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sergio Gabrielli è il nuovo direttore risorse umane della Icon Collection, il brand di ospitalità di lusso del gruppo Ficcanterri. Con oltre trent'anni di esperienza nel settore alberghiero, maturati in compagnie italiane e internazionali, Gabrielli ha ricoperto ruoli chiave in aziende quali Ihg e Marriott, con esperienze significative presso lo Sheraton Roma Hotel & Conference Center. In precedenza, ha guidato le risorse umane per le strutture Bettoja e ha collaborato come docente presso la Uet (Università europea del turismo) nei master dedicati alla gestione del personale nel settore alberghiero dal 2005 al 2016.\r

\r

“Sono orgoglioso di essere stato chiamato in questa nuova avventura in Icon Collection - commenta lo stesso Gabrielli -. Il mio primo obiettivo sarà quello di valorizzare il talento di ogni membro del nostro team. Sono in piena sintonia con la visione del gruppo, che mira a creare un ambiente in cui ogni collaboratore si senta valorizzato e ispirato a contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi e a condividere insieme i nostri successi futuri. Insieme al top management, ai capi servizio e a tutto lo staff costruiremo un futuro di eccellenza nell'ospitalità, regalando esperienze indimenticabili ai nostri ospiti\".","post_title":"Sergio Gabrielli nuovo direttore risorse umane della Icon Collection","post_date":"2023-11-24T10:56:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700823367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456773\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini[/caption]\r

\r

Grandi ambizioni per l'Emilia Romagna. Superare il 16% del Pil entro il 2030 facendo del turismo la prima industria sul territorio per valore economico e posizionare l'Emilia-Romagna come regione turistica leader in Italia. Questo l'obiettivo presentato dalla Regione a Riccione nella giornata di lavori della conferenza '#Turismo Emilia-Romagna, destinazione futuro'.\r

\r

Presenti il presidente di regione Stefano Bonaccini, l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, la ceo di Enit Ivana Jelenic, insieme ad amministratori locali, operatori e rappresentanti di associazioni di categoria, cooperative e sindacati. In videocollegamento il saluto della ministra al turismo Daniela Santanchè.\r

\r

Tra gli obiettivi annunciati durante la conferenza, arrivare entro i prossimi anni a 65 milioni di presenze con il 35% da paesi esteri. Quelle registrate tra gennaio e settembre 2023 sfiorano già il 28% delle presenze totali e segnano una variazione positiva, +12,5%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

Strategia\r

La strategia della regione si basa sul rafforzamento del rapporto pubblico-privato a partire dalla riqualificazione delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, il sostegno al sistema aeroportuale e alla viabilità, il miglioramento degli impianti sportivi soprattutto in Appennino per ospitare eventi internazionali, l'aumento dei percorsi ciclabili per arrivare a 10 mila km, e il potenziamento delle 'infrastrutture verdi'. \r

\r

\"Abbiamo retto l'impatto delle restrizioni Covid e dell'alluvione con numeri che, nei primi nove mesi dell'anno, sono positivi sia per le presenze che per gli arrivi turistici - affermano Bonaccini e Corsini -. Grazie alla tenacia degli imprenditori e agli investimenti regionali sulla promozione del territorio, la riqualificazione delle strutture alberghiere con più del raddoppio della dotazione che arriverà a 45 milioni di euro, il rifacimento dei waterfront finanziati con 32 milioni di euro\".","post_title":"Emilia Romagna: obiettivo superare il 16% del Pil con il turismo","post_date":"2023-11-24T10:50:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700823055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il 2023? E' stato una piacevole sorpresa, non ci aspettavamo di uscire da una crisi così profonda e lunga con una ripresa così accelerata\": Andrea Tucci, vice president Sea Milan Airports, durante il Biz Travel Forum 2023 ha messo in luce i risultati positivi dell'anno che volge al termine. \r

\r

\"Chiuderemo con gli stessi numeri del 2019 che era stato un anno record. Da luglio stiamo crescendo costantemente, salvo un piccolo rallentamento dell'autunno\". E le problematiche legate al difficile contesto internazionale incidono solo parzialmente sui risultati: \"La guerra in Ucraina pesa un 6% sul nostro traffico e quella in Medio Oriente per il 4%\".\r

\r

Tra gli elementi positivi che hanno sostenuto la performance 2023 \"c'è la fortissima ripresa del traffico di lungo raggio, che è molto dinamico e risponde ad una domanda elevata. Il numero dei passeggeri stranieri, in particolare, rappresenta uno share superiore a quello degli italiani sulle rotte internazionali, siamo ad un 51% rispetto al 49% dei nostri connazionali\".\r

\r

Un dato che, secondo Tucci, riflette \"l'arricchimento del nostro portfolio di rotte che è un elemento vincente\", una necessità per uno aeroporto come Milano Malpensa \"che manca di un hub carrier - ma il momento drammatico del dehubbing di Alitalia è stato egregiamente superato - e vive prevalentemente di traffico p2p e gode di una catchment area veramente ampia\".","post_title":"Sea, Tucci: \"Il 2023 è stato una piacevole sorpresa: ripresa più accelerata del previsto\"","post_date":"2023-11-24T08:49:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700815794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456740","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vola nell'estate 2024 Ita Airways mettendo in vendita i biglietti per i collegamenti stagionali della prossima summer. Il network della compagnia aerea viene ampliato ulteriormente con l'aggiunta di alcune delle destinazioni leisure più richieste del Mediterraneo: Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

\r

In particolare, nel picco della stagione estiva 2024, Ita Airways collegherà Roma Fiumicino e Milano Linate con Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria. Ma anche Roma Fiumicino con Spalato e Cefalonia.\r

\r

I voli sono già acquistabili attraverso tutti i canali di distribuzione del vettore italiano.","post_title":"Ita Airways: in vendita i voli stagionali dell'estate 2024","post_date":"2023-11-24T08:32:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1700814729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Da domani, 24 novembre, Bruxelles si veste a festa e inaugura ufficialmente la stagione dei mercatini di Natale, guardando anche alla fine dell'anno con “Winter Wonders”: le “meraviglie d’inverno” coinvolgeranno ogni strada della Capitale, che si trasformerà in una favola animata da parate, spettacoli e canti tradizionali, in un tripudio di luci e colori.\r

\r

Tutto comincia dalla Grand Place, con l’accensione dell’albero di Natale decorato con centinaia di palline e chilometri di ghirlande, affiancato da un presepe a grandezza naturale. Più di 250 chalet in legno offriranno infiniti spunti per doni speciali e originali, dall’artigianato agli addobbi natalizi, dai giocattoli agli articoli per la casa. La Torre del Municipio resterà aperta e visitabile per indimenticabili “selfie” sullo sfondo di Bruxelles e, sempre in tema di suggestive vedute dall’alto, tornerà a girare anche la ruota panoramica con le sue 24 cabine accessibili ai disabili. Place de Brouckère ospiterà un vero e proprio stadio del ghiaccio con pattinaggio e 3 piste di curling, affiancato da numerosi chalet per rifocillarsi tra praline, birra e vin brulée. E la sera, tutto illuminato sarà ancora più bello! Si potrà anche ballare sul ghiaccio, ogni sabato con la disco “on-ice” e ogni giovedì con il dj set dalle 18 alle 22.\r

\r

Tra le novità 2023 c'è anche la collaborazione con il Canada, per promuovere e valorizzare la cultura ancestrale degli indigeni del Quebec: il fulcro dell’attività sarà allestito nella centralissima Place de la Bourse, con un villaggio tradizionale, animato da danze, canti ed esperienze multimediali. I visitatori potranno anche entrare in una vera Shaputuan, la tipica tenda indigena. Per la gioia dei bambini, non mancheranno le giostre, mentre il focus sull’arte ruota attorno alle celebrazioni per i 150 anni di René Magritte.\r

\r

«Con una media di 3,5 milioni di visitatori ogni anno provenienti da ogni parte del mondo, i mercatini di Bruxelles sono un appuntamento da non perdere, che regala a tutti gli amanti delle atmosfere natalizie una vera e propria immersione nello spirito più autentico delle feste» commenta Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles.\r

\r

\r

[gallery ids=\"456726,456725,456727\"]\r

\r

","post_title":"Bruxelles inaugura domani la stagione delle feste, tra mercatini ed eventi","post_date":"2023-11-23T15:01:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700751681000]}]}}