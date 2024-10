Scuderia Lipica: al via il restyling della spa dell’hotel Maestoso e del campo da golf Bilancio positivo per la Scuderia Lipica e l’hotel Maestoso in Slovenia. «Negli anni l’interesse per la Slovenia e per la Scuderia di Lipica, che comprende 300 ettari di territorio e 350 cavalli lipizzani, è cresciuto – commenta Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica -. Il 2024 chiuderà con un incremento del 15%. La situazione geopolitica influisce molto sul mondo dei viaggi, ma alcuni mercati, come quello francese, sono in forte aumento». A Lipica ha inoltre appena preso il via il radicale restyling della spa dell’Hotel Maestoso, che tra un anno inaugurerà una nuova piscina con aree wellness, saune e centro fitness di alto livello. Non solo: sarà pure rinnovato il campo da golf. L’investimento complessivo ammonta a 8 milioni di euro. In tale contesto il mercato italiano è destinato a crescere ancora soprattutto in bassa stagione, grazie a un’offerta in grado di andare incontro alle esigenze di target differenti. Condividi

\r

Il prossimo sarà un biennio importante per il gruppo altoatesino, con ben tre aperture in arrivo: si comincia ad aprile con il Falkensteiner Hotel Bozen da 113 camere: una struttura urban a vocazione leisure, che sta sorgendo all’interno del distretto Walter Park, dotato anche di servizi fitness, uffici e appartamenti. L’albergo, gestito in affitto, offrirà anche una spa con sauna panoramica e un rooftop con un ristorante a firma Mochi: un format austriaco di cucina panasiatica e focus sul Giappone, che a Vienna è uno dei locali più ricercati della città e che a Bolzano declinerà la propria proposta in piatti fusion capaci di integrare pure i prodotti altoatesini.\r

\r

A seguire, a fine 2025 sarà la volta del tanto atteso Falkensteiner Hotel Lake Garda di Salò: 170 appartamenti (di cui 96 disponibili da subito, gli altri entro il 2027) e 97 camere, a cui si aggiungeranno un rooftop terrace e un’Acquapura Spa con sezione adults-only e per bambini. Per il 2026 è infine in calendario l’inaugurazione dell’hotel siciliano di Licata. un progetto Vudafieri Severino & Partners da 130 camere a vocazione family. In questi ultimi due casi si tratta di strutture di proprietà dirette realizzate in partnership con una serie importanti di co-finanziatori. ","post_title":"Falkensteiner: fatturato in crescita del 10% nel 2024. Bene la domanda Italia","post_date":"2024-10-09T15:13:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728486805000]}]}}