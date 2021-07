Scott Malkin, presidente del gruppo proprietario del Fidenza Village, apre due nuovi hotel in California

Si chiamano Mission Pacific Hotel e Seabird Resort: sono le due nuove strutture californiane, realizzate a Oceanside Beach, località della contea di San Diego, da parte della Sd Malkin Properties: società real estate di Scott Malkin, già fondatore di Value Retail che gestisce la Bicester Village Shopping Collection, di cui è parte il Fidenza Village.

Il Mission Pacific Hotel dispone in particolare di 161 camere, tra cui 38 suite. A ciò si aggiunge un rooftop con una grande piscina, una jacuzzi con cabine private, tavoli e sofà. Tra gli altri servizi, un centro fitness aperto 24 ore su 24, una biblioteca e uno spazio per conferenze di oltre 1.200 mq con vista sull’oceano. Sul fronte culinario, gli ospiti potranno inoltre godere di quattro diverse esperienze enogastronomiche, che vanno dal surf-casual all’alta cucina.

Aperto il 25 maggio, accanto allo stesso Mission Pacific, il Seabird Resort vanta un’architettura in stile marino. La struttura dispone di 226 stanze ed è un vero e proprio resort di design sulla spiaggia. I servizi includono una piscina circondata da una grande terrazza che guarda l’oceano, nonché lo Shelter club: un gazebo a bordo piscina dove gli ospiti dell’hotel possono sorseggiare drink e assaporare snack; la Sunny’s spa e la Beauty lounge offrono poi una serie di trattamenti benessere ed estetici. Disponibile pure una libreria e oltre 185 metri quadrati di spazio per conferenze e cerimonie. Cuore delle due innovative proposte enogastronomiche della struttura è la cucina creativa di chef Kurtis Habecker, che utilizza solo prodotti naturali e locali, realizzati dalle piccole fattorie di San Diego. Cucina a vista e area per la pasta fatta a mano, invece, per il Piper Restaurant, che propone pietanze locali per celebrare l’autentica cucina californiana.