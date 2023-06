Sarà Danilo Zucchetti a dirigere il nuovo Corinthia Rome in arrivo nel 2024 Tra le tante novità in apertura nel patinato mondo dell’hotellerie di lusso capitolina c’è anche il debutto in Italia del brand maltese Corinthia. E a dirigere la struttura romana che verrà inaugurata il prossimo anno sarà Danilo Zucchetti, già vice president operations di Baglioni Hotels. Prima ancora, Zucchetti è stato managing director del Villa d’Este sul lago di Come, dove ha lavorato per quasi due decenni, dopo essere stato general manager del Bauer e Palazzo di Venezia per sei anni. Il progetto Corinthia a Roma risale ancora al 2019, quando la compagnia maltese aveva annunciato la firma di un accordo con il fondo inglese Reuben Brothers, che ha sua volta aveva acquisito l’ex sede della Banca Centrale d’Italia, con l’intenzione appunto di convertirla in un albergo di lusso. L’immobile, situato in piazza del Parlamento, si sviluppa su una superfice di 7.500 metri quadrati e oltre a camere e suite, includerà un ristorante con cucina a vista, una terrazza panoramica e una spa aperta anche alla clientela esterna all’hotel.

