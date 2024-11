Santinato, Teamwork: “Vogliamo rendere la Wellness Hospitality Conference un evento globale” Oltre 600 persone iscritte, 30 aziende partner, 15 media e un programma che ha visto l’intervento di 30 esperti italiani e internazionali. Sono i numeri dell’ultima Wellness Hospitality Conference organizzata presso l’Nh Collection CityLife da Teamwork Hospitality. Un appuntamento dedicato al mondo del benessere, alla sua evoluzione, ai trend che influenzano il settore, ai concept e alle innovazioni richieste dal comparto termale e dalle spa degli hotel, per soddisfare al meglio i servizi e le esigenze degli ospiti. “Nei prossimi anni, l’ambizione è di trasformare la Wellness Hospitality Conference in un evento globale, riconosciuto come il luogo d’incontro privilegiato per l’innovazione e la leadership nel settore – spiega il ceo di Teamwork, Mauro Santinato -. Vogliamo espandere la rete di collaborazioni internazionali, coinvolgere nuove realtà all’avanguardia e approfondire temi come la sostenibilità, la tecnologia nel mondo del benessere e le strategie per attrarre le nuove generazioni di viaggiatori. Inoltre, il nostro obiettivo è di rafforzare il ruolo dell’Italia come hub per la wellness hospitality, valorizzando la tradizione e il know-how tricolore, ma al contempo guardando al futuro con un approccio visionario”. Durante la conferenza, organizzata con tavole rotonde, seminari e interviste sono state affrontante diverse tematiche: la tourism e wellness economy; i trend immobiliari; la progettazione di una spa che sia di valore, ma anche sostenibile. A queste si sono aggiunte il nuovo concetto di medical spa e longevity oltre che l’applicazione della tecnologia e dell’innovazione nel settore benessere. Molti anche i case studies di successo che caratterizzano il panorama italiano e internazionale presentati, oltre alle preziose testimonianze di professionisti spa manager e spa consultants. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Hotel Bernini Palace di Firenze lancia la prima edizione del “BTO Women Hotel Bernini Award”, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica: un fuori salone che celebra le donne creative e creatrici, capaci di fare e diffondere innovazione. L’Award targato Hotel Bernini Palace conferisce alle donne ben tre riconoscimenti – più una menzione speciale - dedicati a giornaliste (carta stampata, web o TV), artigiane, in particolar modo del Made in Italy, l’Innovazione e le Arti, e ideatrici e realizzatrici di progetti nel mondo dell’ospitalità ed enogastronomia che si distinguano per l’innovazione. La giuria, presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, riunisce Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte. Categoria Racconti di Viaggio: assegnato al miglior reportage o contenuto – web, cartaceo o audiovisivo – pubblicato tra settembre 2023 e settembre 2024, dedicato ad un viaggio al femminile. L’obiettivo è evidenziare e descrivere le emozioni più profonde della viaggiatrice, in una prospettiva di autenticità e aderenza alla realtà. Categoria Pezzi Unici: assegnato a una realtà femminile che operi nell’artigianato, capace di coniugare l'aspetto più progettuale con una sapiente manualità. Attraverso l’organizzazione di visite o laboratori il progetto offre un’esperienza di viaggio trasformativo, favorendo la conoscenza del territorio e la trasmissione di valori che contemplino antichi saperi e nuove filosofie, rivolte alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Categoria Accoglienza e Innovazione: assegnato ad una realtà al femminile dedicata all’accoglienza turistica - ospitalità ed enogastronomia - che abbia fatto dell’innovazione il vettore della propria trasformazione. Un progetto che grazie all’innovazione, intesa come cambiamento (digitale, sostenibile, responsabile) sia riuscita a costruire un’offerta empatica e originale per viaggiatrici (e viaggiatori). Una menzione speciale “Women for the Future” è rivolta a giovani donne, under 25, autrici di un progetto turistico innovativo dedicato all’universo femminile. La cerimonia di premiazione, mercoledì 27 novembre. «Il nostro 5 stelle - commenta David Foschi, direttore dell’Hotel Bernini Palace - si conferma un luogo capace di vivere pienamente il suo tempo, in ogni epoca della storia. Albergo fin dal ‘400 – è stato il primo a disporre di acqua corrente in città – e buvette dei senatori e deputati del Regno d’Italia all’epoca di Firenze capitale, ora promuove l’innovazione e i talenti contemporanei. A partire dalle donne che costruiscono e che innovano, e che con impegno e passione contribuiscono a trasformare il mondo». «BTO women sarà uno spazio di confronto tra imprenditrici, esperte, storyteller che raccontano, con modalità diverse, la bellezza del nostro mondo - aggiunge Clara Svanera, ideatrice del concept BTO women - È l’occasione per ascoltare le loro voci, condividere idee e costruire una rete di supporto e collaborazione empatica al femminile. Ci piace pensare che ogni voce che celebra il talento, la passione e la determinazione delle donne nel turismo possa contribuire a renderlo più inclusivo e innovativo per tutti». [post_title] => BTO Women Hotel Bernini Award, un nuovo premio per le ideatrici di progetti nel mondo dell'ospitalità [post_date] => 2024-11-25T13:20:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732540831000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477636" align="alignleft" width="300"] Schladming Dachstein sci Planai[/caption] Ski'n Card Lombardia è la nuova iniziativa per poter sciare in modalità 'pay per use' in Lombardia. E' stata presentata oggi dal sottosegretario alla presidenza con delega a sport e giovani, Federica Picchi, nel corso dell'evento 'Lombardia Winter Opening', al Belvedere 'Berlusconi' di palazzo Lombardia. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il sottosegretario con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. La Ski'n Card Lombardia è un'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia per incentivare la pratica degli sport invernali e il turismo montano. Si tratta di una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l'accesso ai comprensori sciistici della regione. Una delle tante iniziative per l’avvio della stagione promosse da Regione Lombardia in collaborazione con Anef Ski Lombardia, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci. Il contributo regionale è di 428 mila euro. Pubblico giovane "La nuova tessera - ha detto Picchi - è stata pensata per un pubblico giovane che ha bisogno di un aiuto per la promozione consente di sciare ottimizzando i costi. Cerchiamo di venire incontro alle persone il più possibile, promuovendo la montagna per godersi appieno la nostra Lombardia. "E' uno strumento che permette di utilizzare tutti i comprensori lombardi, - ha detto Piazza - aiuta gli atleti, favorisce la pratica degli appassionati affinché ci sia nuovo impulso alla pratica dello sci. Una modalità tecnologicamente avanzata che offre anche un vantaggio economico perché la montagna sia fruibile da più persone possibili". [post_title] => La Lombardia lancia la Ski'n Card Lombardia. Sciare in modalità pay per use [post_date] => 2024-11-25T13:19:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732540794000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 600 persone iscritte, 30 aziende partner, 15 media e un programma che ha visto l’intervento di 30 esperti italiani e internazionali. Sono i numeri dell'ultima Wellness Hospitality Conference organizzata presso l'Nh Collection CityLife da Teamwork Hospitality. Un appuntamento dedicato al mondo del benessere, alla sua evoluzione, ai trend che influenzano il settore, ai concept e alle innovazioni richieste dal comparto termale e dalle spa degli hotel, per soddisfare al meglio i servizi e le esigenze degli ospiti. “Nei prossimi anni, l’ambizione è di trasformare la Wellness Hospitality Conference in un evento globale, riconosciuto come il luogo d’incontro privilegiato per l’innovazione e la leadership nel settore - spiega il ceo di Teamwork, Mauro Santinato -. Vogliamo espandere la rete di collaborazioni internazionali, coinvolgere nuove realtà all’avanguardia e approfondire temi come la sostenibilità, la tecnologia nel mondo del benessere e le strategie per attrarre le nuove generazioni di viaggiatori. Inoltre, il nostro obiettivo è di rafforzare il ruolo dell’Italia come hub per la wellness hospitality, valorizzando la tradizione e il know-how tricolore, ma al contempo guardando al futuro con un approccio visionario”. Durante la conferenza, organizzata con tavole rotonde, seminari e interviste sono state affrontante diverse tematiche: la tourism e wellness economy; i trend immobiliari; la progettazione di una spa che sia di valore, ma anche sostenibile. A queste si sono aggiunte il nuovo concetto di medical spa e longevity oltre che l’applicazione della tecnologia e dell’innovazione nel settore benessere. Molti anche i case studies di successo che caratterizzano il panorama italiano e internazionale presentati, oltre alle preziose testimonianze di professionisti spa manager e spa consultants. [post_title] => Santinato, Teamwork: "Vogliamo rendere la Wellness Hospitality Conference un evento globale" [post_date] => 2024-11-25T12:14:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732536861000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono ben 70 i progetti branded residences oggi in essere nell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) per il gruppo Marriott, tra proprietà già operative e in pipeline. Solo negli ultimi due anni la compagnia con base nel Maryland ha firmato 26 accordi dedicati a questo segmento di mercato, con un impegno più che raddoppiato rispetto al biennio precedente. “Miriamo a continuare a soddisfare la crescente domanda globale di branded residences e di esperienze di lusso di alto livello. E la regione Emea, che ospita alcune delle destinazioni più ambite del mondo, è stata un motore fondamentale della nostra rapida crescita in questo segmento", spiega Dana Jacobsohn, chief development officer, global mixed-use development. Tra i progetti più recenti firmati Marriott ecco allora il The St. Regis Residences, Casares, Costa del Sol: annunciato quest'autunno, è una proprietà residenziale indipendente, prima branded residence di Marriott nel Paese. Il The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, la cui costruzione è appena iniziata, offrirà 200 unità abitative distribuite in sette edifici e 12 ville, ognuna delle quali dotata di un attracco esclusivo per gli yacht. Highgate, in collaborazione con Marriott, ha poi annunciato il progetto di rebranding di alcune sue proprietà in Algarve, Portogallo, con nuovi hotel e residenze co-locate la cui apertura è prevista per la metà del 2025: The Residences at The Westin Salgados Beach Resort, Algarve e Marriott Residences Salgados Resort, Algarve. The Ritz-Carlton Residences, Diriyah, che ha recentemente aperto, presenta invece un design ispirato al ricco patrimonio Najdi, con ville, appartamenti e duplex ha venduto il 70% delle sue unità nella prima ora di vendita, mentre il W Residences Manchester ha recentemente annunciato di aver venduto il 98% delle unità in meno di sei mesi. Entro la fine del 2024, la compagnia prevede di celebrare l'apertura di progetti molto attesi in tutta la regione, tra cui Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, il primo Ritz-Carlton Reserve nella regione Emea, che offrirà ai proprietari una fuga alla scoperta della cultura dell'Arabia Saudita e del mar Rosso. Situate nel cuore di Al Mouj, uno dei quartieri più esclusivi della destinazione, The Residences at the St. Regis Al Mouj Muscat Resort garantiscono una porta d'accesso alle meraviglie culturali dell'Oman. The Residences at the St. Regis Belgrade sono poi le prime residenze St. Regis nell'Europa sud-orientale, con vista sullo skyline di Belgrado. The Ritz-Carlton Residences, Baku sarà infine dotato di un design che trae ispirazione dalle diverse influenze della storia, della cultura, della lingua e della religione della città. [post_title] => Marriott spinge sui prodotti branded residences nell'area Emea [post_date] => 2024-11-25T11:16:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732533394000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair cerca nuovo personale di bordo a Palermo: la low cost irlandese ha programmato per domani, 26 novembre, un recruiting day per la ricerca di 150 membri del personale di cabina, che si svolgerà dalle 10:30 presso l'Ibis Style President del capoluogo siciliano. I partecipanti incontreranno gli attuali membri dell'equipaggio Ryanair e scopriranno la vita del personale di cabina e ciò che questo ruolo può offrire loro, le opportunità di carriera veloci e i benefit di viaggio scontati attraverso il network di oltre 235 destinazioni. "Invitiamo coloro che sono interessati a candidarsi a partecipare al nostro evento che si terrà presso l'Ibis Style President a Palermo - sottolinea una nota del vettore -. Queste opportunità per assistenti di volo offrono ai candidati la possibilità di assicurarsi le migliori posizioni per personale di cabina nel settore dell'aviazione, dove il duro lavoro viene ricompensato con opportunità di carriera veloci, viaggi scontati e altro ancora". [post_title] => Ryanair: recruiting day domani a Palermo per 150 nuovi membri del personale di cabina [post_date] => 2024-11-25T10:45:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732531513000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Migliorare il pool di talenti dell'industria dell'ospitalità attraverso iniziative educative e formative mirate e programmi incentrati sulla diversità. Nuova partnership strategica a lungo termine tra Mandarin Oriental e il gruppo Sommet Education. La collaborazione è strutturata intorno a tre obiettivi fondamentali: arricchire l'esperienza di apprendimento degli studenti con un'esposizione aziendale reale, consentire lo sviluppo dei dipendenti attraverso iniziative di formazione su misura e offrire opportunità di carriera e di apprendimento nel settore dell'ospitalità a persone ad alto potenziale provenienti da comunità poco servite. Questa partnership sfrutterà la rete mondiale di campus e istituti di Sommet Education, tra cui Les Roches, Glion, Ecole Ducasse, Invictus Education in Sudafrica, Indian School of Hospitality e Sommet Education Foundation. “Siamo orgogliosi di collaborare con Sommet Education, che ha formato molti dei nostri migliori talenti nei suoi istituti e sta sviluppando i talenti di domani - spiega il ceo di Mandarin Oriental, Laurent Kleitman -. Insieme aggiungeremo valore ai talenti, aiuteremo a far progredire le loro capacità e promuoveremo le opportunità di carriera nel nostro settore”. “Siamo entusiasti di collaborare con Mandarin Oriental, condividendo il valore dell'eccellenza nell'ospitalità e allineandoci su una visione incentrata sulle persone - aggiunge il ceo di Sommet Education, Benoît-Etienne Domenget -. Questa collaborazione si estende oltre i confini tradizionali, offrendo percorsi di carriera e di apprendimento nel settore dell'ospitalità a giovani studenti, dipendenti e persone di talento. Insieme, puntiamo a promuovere una nuova generazione di leader che plasmerà il futuro delle esperienze di ospitalità”. [post_title] => Al via una nuova partnership Mandarin Oriental - Sommet Education per la formazione [post_date] => 2024-11-25T10:13:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732529627000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro a Manila per il primo concept store "Emirates World" nel Sud-est asiatico: situato allo Shangri-La The Fort, nel cuore di Bonifacio Global City, Taguig City, il nuovo spazio di 221 metri quadrati è stato inaugurato da Adnan Kazim, vp esecutivo e cco della compagnia aerea di Dubai, alla presenza della first lady delle Filippine, Liza Araneta Marcos, insieme a Mohamed Obaid Al Qataam Al Zaabi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti nell'arcipelago. "Questo nuovo store è concepito come un punto di riferimento unico in cui i clienti possono scoprire prodotti e servizi di eccellenza di Emirates, e vivere un’anteprima della nostra celebre ospitalità a bordo - ha sottolineato il cco -. Questo spazio mira a stabilire nuovi standard nell’esperienza di retail, sia nelle Filippine che nel nostro network globale. L’Emirates World Store è parte di una strategia più ampia per avvicinarci ai nostri clienti durante la pianificazione dei loro viaggi e offrire un’esperienza che rispecchi i valori del nostro brand.” Un elemento distintivo dello spazio è la riproduzione della Lounge di bordo dell’A380, che permette ai clienti di apprezzare da vicino i dettagli esclusivi che caratterizzano il lusso e l’eccellenza dei prodotti Emirates in volo. I visitatori possono inoltre esplorare una selezione di articoli di merchandising e accessori da viaggio del marchio Emirates, inclusa l’ultima collezione Nba pensata per gli appassionati di basket. L’Emirates World Store è inoltre dotato di tecnologie all’avanguardia che lo distinguono dai tradizionali spazi di travel retail, come uno schermo interattivo per il self-service, che consente ai clienti di cercare rapidamente le opzioni di volo, verificare la disponibilità e altro ancora. Emirates volo a Manila dal 1990 e oggi serve le Filippine con 28 voli settimanali, per circa 22.700 posti settimanali da e per Dubai e permettendo ai viaggiatori di raggiungere oltre 140 destinazioni in tutto il mondo. [gallery ids="479632,479633,479635"] [post_title] => Emirates World: taglio del nastro a Manila del primo concept store nel Sud-est asiatico [post_date] => 2024-11-25T08:54:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732524849000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione degli Stati generali del turismo dei territori promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole del turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese. Il turismo rurale in Italia, infatti, rappresenta un'opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete. Mazzali «È una grande soddisfazione ospitare in Lombardia la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati con la collaborazione dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività e Feries e con la partecipazione di Istat - afferma Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia - Il turismo dei territori sta assumendo un’importanza crescente anche in Lombardia. Dalle nostre elaborazioni emerge, infatti, che da gennaio ad agosto del 2024, il 63% dei nostri pernottamenti si registra nei territori, mentre il 37% riguarda i comuni capoluogo. «La permanenza media nei territori è di 3,3 notti a fronte di 2,4 notti per i capoluoghi. Oggi - prosegue l’Assessore - il turista moderno non cerca solo una destinazione ma un’esperienza autentica, che lo porta a uscire dalle vie iconiche, per immergersi, piuttosto, nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali che piccoli centri offrono. «In questo quadro, il potenziale lombardo è alto: l’offerta di turismo dei territori è vasta, grazie a un territorio regionale caratterizzato da una varietà di paesaggi, monti, colline, laghi, costellati da borghi, castelli, ville e cascine. Ma anche piste ciclabili e sentieri per il trekking. Scenari ideali per quel ‘turismo outdoor’ che piace ai turisti internazionali, ma sempre di più anche a connazionali e lombardi che scelgono il turismo di prossimità. Da parte sua, Regione Lombardia valorizza i suoi borghi storici attraverso progetti e percorsi culturali e turistici. Forte è, inoltre, l’impegno degli operatori che offrono servizi ricettivi di qualità, anche nel settore extra-alberghiero”. Focus Lombardia Il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 ,forniti dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, evidenziano oltre 13 milioni di arrivi e circa 38 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si registra una netta prevalenza di turisti stranieri che nella stagione estiva raggiungono un picco del 74%. I primi cinque Paesi di provenienza sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi. L’analisi delle tracce digitali (sentiment) evidenzia un livello di apprezzamento molto alto 86/100, in crescita rispetto al 2023.​ In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sempre nei primi otto mesi dell’anno i visitatori delle aree extraurbane hanno superato quelli dei capoluoghi, rispettivamente con il 63,2% ed il 36,8%. Una tendenza confermata anche sul fronte della permanenza media, che registra più giorni nei territori (3,3) che nei capoluoghi (2,4). Secondo le analisi di Regione Lombardia il turismo dei territori è superiore a quello dei capoluoghi per tutti i mesi considerati e raggiunge il picco nella stagione estiva, a differenza di quello dei capoluoghi, che rimane sostanzialmente costante lungo tutto il periodo. Infine, in tutte le Province si registra una prevalenza del turismo dei territori, ad eccezione di Milano in cui è il capoluogo che attrae la maggioranza di turisti. Focus Italia: le anticipazioni per la stagione fredda e il 2025 Secondo i dati rilevati da Feries tramite i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it il turismo rurale in Italia è un'alternativa sempre più apprezzata da chi è alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili e di un’ospitalità di qualità, a misura di viaggiatore. A confermarlo è anche la recente indagine condotta dall’azienda su oltre 1.400 turisti italiani e stranieri sui trend del settore per l’autunno/inverno con un’anteprima delle tendenze per il 2025. Secondo le rilevazioni per la stagione fredda il soggiorno in agriturismo è tra le preferenze del 61% degli intervistati, mentre il 40% si orienta per la casa vacanze. In entrambi i casi a convincere è l’offerta dell’ospitalità extraurbana, in grado di coniugare un ambiente familiare e accogliente con esperienze uniche, a contatto con la natura e servizi sempre più evoluti. Sul fronte delle intenzioni di viaggio, l’81% degli italiani pensa di fare un viaggio nei prossimi mesi contro il 74% degli stranieri ma, se tra i connazionali solo il 15% ha già prenotato, la percentuale sale al 27% tra gli ospiti internazionali, evidenziando la tendenza all’estero per l’early booking. Tra le destinazioni l’Italia resta la meta ideale per Italiani e stranieri, rispettivamente con il 74% e il 53% delle preferenze. Esperienze Quanto al periodo di viaggio, in generale i dati rilevano una buona distribuzione per i vari periodi della stagione autunno/inverno con una percentuale significativa (37%) fuori dai ponti e dalle festività. Sul fronte delle esperienze di viaggio più ricercate da italiani e turisti internazionali, al primo posto del podio salgono i borghi, scelti dal 68% degli italiani e dal 77% dei turisti internazionali. Seguono i soggiorni all’insegna dell’enogastronoma, amatissimi dagli stranieri con il 75% delle preferenze e scelti da un italiano su tre e i mercatini di Natale, con una media delle preferenze del 25% tra connazionali e non. Guardando al prossimo anno, i dati previsionali evidenziano una tendenza alla destagionalizzazione con viaggi distribuiti durante l’anno anche tra i connazionali. Se il periodo estivo continua a essere il prescelto dal 54% degli italiani, la primavera registra un interesse crescente con il 45% delle intenzioni di viaggio. Nessuna novità sul fronte delle mete di viaggio, tra cui l’Italia continua a essere la regina indiscussa. Sebbene il desiderio di viaggiare in Europa sia forte (42%), lo Stivale resta al primo posto delle scelte di italiani e stranieri (57%). [post_title] => Regione Lombardia: buone prospettive dagli Stati generali del turismo dei territori [post_date] => 2024-11-22T13:30:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732282252000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479588 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due nuovi bandi di gara e cinque nuovi maestri artigiani Wonder. Mano a Mano, il progetto veneziano della fondazione The Place of Wonders, la realtà di corporate social responsability del marchio italiano The Hospitality Experience, conferma la seconda edizione dell'iniziativa per l'anno 2024/2025. Nel ruolo di ambassador, il Londra Palace Venezia, con affaccio su Riva degli Schiavoni, e Venezia da Vivere, partner nella selezione degli artigiani. Sotto la direzione di Michela Canzi Blanc, la fondazione eroga inoltre sei nuove borse di studio a totale copertura dei costi dei corsi dedicati alla formazione di giovani studenti, così da garantire accesso alle più antiche tecniche del saper fare di maestri artigiani veneziani. Di queste, quattro sono nuovamente dedicate all'arte delle perle di vetro, dichiarata Patrimonio culturale immateriale dall'Unesco nel 2020, sotto la guida di Alessia Fuga, designer e insegnante di tecniche di lavorazione a lume, e di Marisa Convento, artista nota per le sue creazioni con perle di Murano nonché una delle ultime Impiraresse. I cinque nuovi maestri artigiani che entrano a far parte di Mano a Mano sono invece Lunardelli Venezia, dal 1967 punto di riferimento in Laguna per la lavorazione del legno; Arzanart, laboratorio artistico che crea carta marmorizzata artigianale, utilizzando la tradizionale tecnica veneziana risalente al diciassettesimo secolo; Saverio Pastor, uno degli ultimi maestri remèri, dedito alla creazione artigianale delle forcole e dei remi veneziani; Giuliana Longo, erede della famiglia Longo che dal 1901 confeziona i tradizionali cappelli da gondoliere e creazioni su misura; Martina Vidal, che reinterpreta in chiave moderna la tradizione del merletto buranese. A supporto delle donazioni per finanziare i percorsi formativi, ai nuovi Wonders, la fondazione ha commissionato la seconda edizione della Capsule Collection di Mano a Mano: cinque manufatti in edizione limitata, disponibili da marzo 2025 all'interno del Relais & Châteaux Londra Palace Venezia. [post_title] => The Hospitality Experience: riparte il progetto Mano a Mano dedicato all'artigianato veneziano [post_date] => 2024-11-22T13:18:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732281516000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "santinato teamwork vogliamo rendere la wellness hospitality conference un evento globale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2300,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Bernini Palace di Firenze lancia la prima edizione del “BTO Women Hotel Bernini Award”, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica: un fuori salone che celebra le donne creative e creatrici, capaci di fare e diffondere innovazione. \r

\r

L’Award targato Hotel Bernini Palace conferisce alle donne ben tre riconoscimenti – più una menzione speciale - dedicati a giornaliste (carta stampata, web o TV), artigiane, in particolar modo del Made in Italy, l’Innovazione e le Arti, e ideatrici e realizzatrici di progetti nel mondo dell’ospitalità ed enogastronomia che si distinguano per l’innovazione. \r

\r

La giuria, presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, riunisce Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte.\r

\r

Categoria Racconti di Viaggio: assegnato al miglior reportage o contenuto – web, cartaceo o audiovisivo – pubblicato tra settembre 2023 e settembre 2024, dedicato ad un viaggio al femminile. L’obiettivo è evidenziare e descrivere le emozioni più profonde della viaggiatrice, in una prospettiva di autenticità e aderenza alla realtà. \r

\r

Categoria Pezzi Unici: assegnato a una realtà femminile che operi nell’artigianato, capace di coniugare l'aspetto più progettuale con una sapiente manualità. Attraverso l’organizzazione di visite o laboratori il progetto offre un’esperienza di viaggio trasformativo, favorendo la conoscenza del territorio e la trasmissione di valori che contemplino antichi saperi e nuove filosofie, rivolte alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. \r

\r

Categoria Accoglienza e Innovazione: assegnato ad una realtà al femminile dedicata all’accoglienza turistica - ospitalità ed enogastronomia - che abbia fatto dell’innovazione il vettore della propria trasformazione. Un progetto che grazie all’innovazione, intesa come cambiamento (digitale, sostenibile, responsabile) sia riuscita a costruire un’offerta empatica e originale per viaggiatrici (e viaggiatori). \r

\r

Una menzione speciale “Women for the Future” è rivolta a giovani donne, under 25, autrici di un progetto turistico innovativo dedicato all’universo femminile. La cerimonia di premiazione, mercoledì 27 novembre.\r

\r

\r

\r

«Il nostro 5 stelle - commenta David Foschi, direttore dell’Hotel Bernini Palace - si conferma un luogo capace di vivere pienamente il suo tempo, in ogni epoca della storia. Albergo fin dal ‘400 – è stato il primo a disporre di acqua corrente in città – e buvette dei senatori e deputati del Regno d’Italia all’epoca di Firenze capitale, ora promuove l’innovazione e i talenti contemporanei. A partire dalle donne che costruiscono e che innovano, e che con impegno e passione contribuiscono a trasformare il mondo». \r

\r

«BTO women sarà uno spazio di confronto tra imprenditrici, esperte, storyteller che raccontano, con modalità diverse, la bellezza del nostro mondo - aggiunge Clara Svanera, ideatrice del concept BTO women - È l’occasione per ascoltare le loro voci, condividere idee e costruire una rete di supporto e collaborazione empatica al femminile. Ci piace pensare che ogni voce che celebra il talento, la passione e la determinazione delle donne nel turismo possa contribuire a renderlo più inclusivo e innovativo per tutti».\r

\r

\r

\r

","post_title":"BTO Women Hotel Bernini Award, un nuovo premio per le ideatrici di progetti nel mondo dell'ospitalità","post_date":"2024-11-25T13:20:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732540831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477636\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Schladming Dachstein sci Planai[/caption]\r

\r

Ski'n Card Lombardia è la nuova iniziativa per poter sciare in modalità 'pay per use' in Lombardia. E' stata presentata oggi dal sottosegretario alla presidenza con delega a sport e giovani, Federica Picchi, nel corso dell'evento 'Lombardia Winter Opening', al Belvedere 'Berlusconi' di palazzo Lombardia. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il sottosegretario con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.\r

\r

La Ski'n Card Lombardia è un'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia per incentivare la pratica degli sport invernali e il turismo montano. Si tratta di una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l'accesso ai comprensori sciistici della regione. Una delle tante iniziative per l’avvio della stagione promosse da Regione Lombardia in collaborazione con Anef Ski Lombardia, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci. Il contributo regionale è di 428 mila euro.\r

Pubblico giovane\r

\"La nuova tessera - ha detto Picchi - è stata pensata per un pubblico giovane che ha bisogno di un aiuto per la promozione consente di sciare ottimizzando i costi. Cerchiamo di venire incontro alle persone il più possibile, promuovendo la montagna per godersi appieno la nostra Lombardia.\r

\r

\"E' uno strumento che permette di utilizzare tutti i comprensori lombardi, - ha detto Piazza - aiuta gli atleti, favorisce la pratica degli appassionati affinché ci sia nuovo impulso alla pratica dello sci. Una modalità tecnologicamente avanzata che offre anche un vantaggio economico perché la montagna sia fruibile da più persone possibili\".","post_title":"La Lombardia lancia la Ski'n Card Lombardia. Sciare in modalità pay per use","post_date":"2024-11-25T13:19:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732540794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 600 persone iscritte, 30 aziende partner, 15 media e un programma che ha visto l’intervento di 30 esperti italiani e internazionali. Sono i numeri dell'ultima Wellness Hospitality Conference organizzata presso l'Nh Collection CityLife da Teamwork Hospitality. Un appuntamento dedicato al mondo del benessere, alla sua evoluzione, ai trend che influenzano il settore, ai concept e alle innovazioni richieste dal comparto termale e dalle spa degli hotel, per soddisfare al meglio i servizi e le esigenze degli ospiti.\r

\r

“Nei prossimi anni, l’ambizione è di trasformare la Wellness Hospitality Conference in un evento globale, riconosciuto come il luogo d’incontro privilegiato per l’innovazione e la leadership nel settore - spiega il ceo di Teamwork, Mauro Santinato -. Vogliamo espandere la rete di collaborazioni internazionali, coinvolgere nuove realtà all’avanguardia e approfondire temi come la sostenibilità, la tecnologia nel mondo del benessere e le strategie per attrarre le nuove generazioni di viaggiatori. Inoltre, il nostro obiettivo è di rafforzare il ruolo dell’Italia come hub per la wellness hospitality, valorizzando la tradizione e il know-how tricolore, ma al contempo guardando al futuro con un approccio visionario”.\r

\r

Durante la conferenza, organizzata con tavole rotonde, seminari e interviste sono state affrontante diverse tematiche: la tourism e wellness economy; i trend immobiliari; la progettazione di una spa che sia di valore, ma anche sostenibile. A queste si sono aggiunte il nuovo concetto di medical spa e longevity oltre che l’applicazione della tecnologia e dell’innovazione nel settore benessere. Molti anche i case studies di successo che caratterizzano il panorama italiano e internazionale presentati, oltre alle preziose testimonianze di professionisti spa manager e spa consultants.","post_title":"Santinato, Teamwork: \"Vogliamo rendere la Wellness Hospitality Conference un evento globale\"","post_date":"2024-11-25T12:14:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732536861000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben 70 i progetti branded residences oggi in essere nell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) per il gruppo Marriott, tra proprietà già operative e in pipeline. Solo negli ultimi due anni la compagnia con base nel Maryland ha firmato 26 accordi dedicati a questo segmento di mercato, con un impegno più che raddoppiato rispetto al biennio precedente.\r

\r

“Miriamo a continuare a soddisfare la crescente domanda globale di branded residences e di esperienze di lusso di alto livello. E la regione Emea, che ospita alcune delle destinazioni più ambite del mondo, è stata un motore fondamentale della nostra rapida crescita in questo segmento\", spiega Dana Jacobsohn, chief development officer, global mixed-use development.\r

\r

Tra i progetti più recenti firmati Marriott ecco allora il The St. Regis Residences, Casares, Costa del Sol: annunciato quest'autunno, è una proprietà residenziale indipendente, prima branded residence di Marriott nel Paese. Il The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, la cui costruzione è appena iniziata, offrirà 200 unità abitative distribuite in sette edifici e 12 ville, ognuna delle quali dotata di un attracco esclusivo per gli yacht. Highgate, in collaborazione con Marriott, ha poi annunciato il progetto di rebranding di alcune sue proprietà in Algarve, Portogallo, con nuovi hotel e residenze co-locate la cui apertura è prevista per la metà del 2025: The Residences at The Westin Salgados Beach Resort, Algarve e Marriott Residences Salgados Resort, Algarve. The Ritz-Carlton Residences, Diriyah, che ha recentemente aperto, presenta invece un design ispirato al ricco patrimonio Najdi, con ville, appartamenti e duplex ha venduto il 70% delle sue unità nella prima ora di vendita, mentre il W Residences Manchester ha recentemente annunciato di aver venduto il 98% delle unità in meno di sei mesi.\r

\r

Entro la fine del 2024, la compagnia prevede di celebrare l'apertura di progetti molto attesi in tutta la regione, tra cui Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, il primo Ritz-Carlton Reserve nella regione Emea, che offrirà ai proprietari una fuga alla scoperta della cultura dell'Arabia Saudita e del mar Rosso. Situate nel cuore di Al Mouj, uno dei quartieri più esclusivi della destinazione, The Residences at the St. Regis Al Mouj Muscat Resort garantiscono una porta d'accesso alle meraviglie culturali dell'Oman. The Residences at the St. Regis Belgrade sono poi le prime residenze St. Regis nell'Europa sud-orientale, con vista sullo skyline di Belgrado. The Ritz-Carlton Residences, Baku sarà infine dotato di un design che trae ispirazione dalle diverse influenze della storia, della cultura, della lingua e della religione della città.","post_title":"Marriott spinge sui prodotti branded residences nell'area Emea","post_date":"2024-11-25T11:16:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732533394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair cerca nuovo personale di bordo a Palermo: la low cost irlandese ha programmato per domani, 26 novembre, un recruiting day per la ricerca di 150 membri del personale di cabina, che si svolgerà dalle 10:30 presso l'Ibis Style President del capoluogo siciliano.\r

\r

I partecipanti incontreranno gli attuali membri dell'equipaggio Ryanair e scopriranno la vita del personale di cabina e ciò che questo ruolo può offrire loro, le opportunità di carriera veloci e i benefit di viaggio scontati attraverso il network di oltre 235 destinazioni.\r

\r

\"Invitiamo coloro che sono interessati a candidarsi a partecipare al nostro evento che si terrà presso l'Ibis Style President a Palermo - sottolinea una nota del vettore -. Queste opportunità per assistenti di volo offrono ai candidati la possibilità di assicurarsi le migliori posizioni per personale di cabina nel settore dell'aviazione, dove il duro lavoro viene ricompensato con opportunità di carriera veloci, viaggi scontati e altro ancora\".","post_title":"Ryanair: recruiting day domani a Palermo per 150 nuovi membri del personale di cabina","post_date":"2024-11-25T10:45:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732531513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Migliorare il pool di talenti dell'industria dell'ospitalità attraverso iniziative educative e formative mirate e programmi incentrati sulla diversità. Nuova partnership strategica a lungo termine tra Mandarin Oriental e il gruppo Sommet Education. La collaborazione è strutturata intorno a tre obiettivi fondamentali: arricchire l'esperienza di apprendimento degli studenti con un'esposizione aziendale reale, consentire lo sviluppo dei dipendenti attraverso iniziative di formazione su misura e offrire opportunità di carriera e di apprendimento nel settore dell'ospitalità a persone ad alto potenziale provenienti da comunità poco servite. Questa partnership sfrutterà la rete mondiale di campus e istituti di Sommet Education, tra cui Les Roches, Glion, Ecole Ducasse, Invictus Education in Sudafrica, Indian School of Hospitality e Sommet Education Foundation.\r

\r

“Siamo orgogliosi di collaborare con Sommet Education, che ha formato molti dei nostri migliori talenti nei suoi istituti e sta sviluppando i talenti di domani - spiega il ceo di Mandarin Oriental, Laurent Kleitman -. Insieme aggiungeremo valore ai talenti, aiuteremo a far progredire le loro capacità e promuoveremo le opportunità di carriera nel nostro settore”.\r

\r

“Siamo entusiasti di collaborare con Mandarin Oriental, condividendo il valore dell'eccellenza nell'ospitalità e allineandoci su una visione incentrata sulle persone - aggiunge il ceo di Sommet Education, Benoît-Etienne Domenget -. Questa collaborazione si estende oltre i confini tradizionali, offrendo percorsi di carriera e di apprendimento nel settore dell'ospitalità a giovani studenti, dipendenti e persone di talento. Insieme, puntiamo a promuovere una nuova generazione di leader che plasmerà il futuro delle esperienze di ospitalità”.","post_title":"Al via una nuova partnership Mandarin Oriental - Sommet Education per la formazione","post_date":"2024-11-25T10:13:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732529627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro a Manila per il primo concept store \"Emirates World\" nel Sud-est asiatico: situato allo Shangri-La The Fort, nel cuore di Bonifacio Global City, Taguig City, il nuovo spazio di 221 metri quadrati è stato inaugurato da Adnan Kazim, vp esecutivo e cco della compagnia aerea di Dubai, alla presenza della first lady delle Filippine, Liza Araneta Marcos, insieme a Mohamed Obaid Al Qataam Al Zaabi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti nell'arcipelago.\r

\r

\r

\"Questo nuovo store è concepito come un punto di riferimento unico in cui i clienti possono scoprire prodotti e servizi di eccellenza di Emirates, e vivere un’anteprima della nostra celebre ospitalità a bordo - ha sottolineato il cco -. Questo spazio mira a stabilire nuovi standard nell’esperienza di retail, sia nelle Filippine che nel nostro network globale. L’Emirates World Store è parte di una strategia più ampia per avvicinarci ai nostri clienti durante la pianificazione dei loro viaggi e offrire un’esperienza che rispecchi i valori del nostro brand.”\r

\r

Un elemento distintivo dello spazio è la riproduzione della Lounge di bordo dell’A380, che permette ai clienti di apprezzare da vicino i dettagli esclusivi che caratterizzano il lusso e l’eccellenza dei prodotti Emirates in volo. I visitatori possono inoltre esplorare una selezione di articoli di merchandising e accessori da viaggio del marchio Emirates, inclusa l’ultima collezione Nba pensata per gli appassionati di basket.\r

L’Emirates World Store è inoltre dotato di tecnologie all’avanguardia che lo distinguono dai tradizionali spazi di travel retail, come uno schermo interattivo per il self-service, che consente ai clienti di cercare rapidamente le opzioni di volo, verificare la disponibilità e altro ancora.\r

\r

Emirates volo a Manila dal 1990 e oggi serve le Filippine con 28 voli settimanali, per circa 22.700 posti settimanali da e per Dubai e permettendo ai viaggiatori di raggiungere oltre 140 destinazioni in tutto il mondo.\r

\r

\r

[gallery ids=\"479632,479633,479635\"]\r

\r

\r

","post_title":"Emirates World: taglio del nastro a Manila del primo concept store nel Sud-est asiatico","post_date":"2024-11-25T08:54:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732524849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione degli Stati generali del turismo dei territori promossa da Feries, leader italiano nella ricettività extra-alberghiera online, in collaborazione con regione Lombardia. Un evento partecipato che ha avuto l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto per dare impulso a una crescita organica e consapevole del turismo rurale, esperienziale e diffuso che caratterizza il nostro Paese.\r

Il turismo rurale in Italia, infatti, rappresenta un'opportunità unica di sviluppo economico e di implementazione di un nuovo modello turistico in grado di unire tradizione e innovazione. Tuttavia, il settore, che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita, risulta ancora particolarmente frammentato e per questo necessita di un sistema integrato che permetta agli attori che ne fanno parte di unirsi e fare rete.\r

\r

Mazzali\r

«È una grande soddisfazione ospitare in Lombardia la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati con la collaborazione dell’Osservatorio regionale per il Turismo e l’Attrattività e Feries e con la partecipazione di Istat - afferma Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia - Il turismo dei territori sta assumendo un’importanza crescente anche in Lombardia. Dalle nostre elaborazioni emerge, infatti, che da gennaio ad agosto del 2024, il 63% dei nostri pernottamenti si registra nei territori, mentre il 37% riguarda i comuni capoluogo.\r

\r

«La permanenza media nei territori è di 3,3 notti a fronte di 2,4 notti per i capoluoghi. Oggi - prosegue l’Assessore - il turista moderno non cerca solo una destinazione ma un’esperienza autentica, che lo porta a uscire dalle vie iconiche, per immergersi, piuttosto, nella bellezza della natura e nel calore delle tradizioni locali che piccoli centri offrono. \r

\r

«In questo quadro, il potenziale lombardo è alto: l’offerta di turismo dei territori è vasta, grazie a un territorio regionale caratterizzato da una varietà di paesaggi, monti, colline, laghi, costellati da borghi, castelli, ville e cascine. Ma anche piste ciclabili e sentieri per il trekking. Scenari ideali per quel ‘turismo outdoor’ che piace ai turisti internazionali, ma sempre di più anche a connazionali e lombardi che scelgono il turismo di prossimità. Da parte sua, Regione Lombardia valorizza i suoi borghi storici attraverso progetti e percorsi culturali e turistici. Forte è, inoltre, l’impegno degli operatori che offrono servizi ricettivi di qualità, anche nel settore extra-alberghiero”.\r

Focus Lombardia\r

Il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 ,forniti dall’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività, evidenziano oltre 13 milioni di arrivi e circa 38 milioni di pernottamenti, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si registra una netta prevalenza di turisti stranieri che nella stagione estiva raggiungono un picco del 74%. I primi cinque Paesi di provenienza sono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito ed i Paesi Bassi.\r

L’analisi delle tracce digitali (sentiment) evidenzia un livello di apprezzamento molto alto 86/100, in crescita rispetto al 2023.​\r

In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sempre nei primi otto mesi dell’anno i visitatori delle aree extraurbane hanno superato quelli dei capoluoghi, rispettivamente con il 63,2% ed il 36,8%. Una tendenza confermata anche sul fronte della permanenza media, che registra più giorni nei territori (3,3) che nei capoluoghi (2,4).\r

Secondo le analisi di Regione Lombardia il turismo dei territori è superiore a quello dei capoluoghi per tutti i mesi considerati e raggiunge il picco nella stagione estiva, a differenza di quello dei capoluoghi, che rimane sostanzialmente costante lungo tutto il periodo. Infine, in tutte le Province si registra una prevalenza del turismo dei territori, ad eccezione di Milano in cui è il capoluogo che attrae la maggioranza di turisti.\r

\r

Focus Italia: le anticipazioni per la stagione fredda e il 2025\r

Secondo i dati rilevati da Feries tramite i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it il turismo rurale in Italia è un'alternativa sempre più apprezzata da chi è alla ricerca di esperienze autentiche e sostenibili e di un’ospitalità di qualità, a misura di viaggiatore. \r

A confermarlo è anche la recente indagine condotta dall’azienda su oltre 1.400 turisti italiani e stranieri sui trend del settore per l’autunno/inverno con un’anteprima delle tendenze per il 2025. Secondo le rilevazioni per la stagione fredda il soggiorno in agriturismo è tra le preferenze del 61% degli intervistati, mentre il 40% si orienta per la casa vacanze. In entrambi i casi a convincere è l’offerta dell’ospitalità extraurbana, in grado di coniugare un ambiente familiare e accogliente con esperienze uniche, a contatto con la natura e servizi sempre più evoluti.\r

Sul fronte delle intenzioni di viaggio, l’81% degli italiani pensa di fare un viaggio nei prossimi mesi contro il 74% degli stranieri ma, se tra i connazionali solo il 15% ha già prenotato, la percentuale sale al 27% tra gli ospiti internazionali, evidenziando la tendenza all’estero per l’early booking. Tra le destinazioni l’Italia resta la meta ideale per Italiani e stranieri, rispettivamente con il 74% e il 53% delle preferenze.\r

\r

Esperienze\r

Quanto al periodo di viaggio, in generale i dati rilevano una buona distribuzione per i vari periodi della stagione autunno/inverno con una percentuale significativa (37%) fuori dai ponti e dalle festività. Sul fronte delle esperienze di viaggio più ricercate da italiani e turisti internazionali, al primo posto del podio salgono i borghi, scelti dal 68% degli italiani e dal 77% dei turisti internazionali. Seguono i soggiorni all’insegna dell’enogastronoma, amatissimi dagli stranieri con il 75% delle preferenze e scelti da un italiano su tre e i mercatini di Natale, con una media delle preferenze del 25% tra connazionali e non.\r

Guardando al prossimo anno, i dati previsionali evidenziano una tendenza alla destagionalizzazione con viaggi distribuiti durante l’anno anche tra i connazionali. Se il periodo estivo continua a essere il prescelto dal 54% degli italiani, la primavera registra un interesse crescente con il 45% delle intenzioni di viaggio. Nessuna novità sul fronte delle mete di viaggio, tra cui l’Italia continua a essere la regina indiscussa. Sebbene il desiderio di viaggiare in Europa sia forte (42%), lo Stivale resta al primo posto delle scelte di italiani e stranieri (57%).","post_title":"Regione Lombardia: buone prospettive dagli Stati generali del turismo dei territori","post_date":"2024-11-22T13:30:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732282252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due nuovi bandi di gara e cinque nuovi maestri artigiani Wonder. Mano a Mano, il progetto veneziano della fondazione The Place of Wonders, la realtà di corporate social responsability del marchio italiano The Hospitality Experience, conferma la seconda edizione dell'iniziativa per l'anno 2024/2025. Nel ruolo di ambassador, il Londra Palace Venezia, con affaccio su Riva degli Schiavoni, e Venezia da Vivere, partner nella selezione degli artigiani.\r

\r

Sotto la direzione di Michela Canzi Blanc, la fondazione eroga inoltre sei nuove borse di studio a totale copertura dei costi dei corsi dedicati alla formazione di giovani studenti, così da garantire accesso alle più antiche tecniche del saper fare di maestri artigiani veneziani. Di queste, quattro sono nuovamente dedicate all'arte delle perle di vetro, dichiarata Patrimonio culturale immateriale dall'Unesco nel 2020, sotto la guida di Alessia Fuga, designer e insegnante di tecniche di lavorazione a lume, e di Marisa Convento, artista nota per le sue creazioni con perle di Murano nonché una delle ultime Impiraresse.\r

\r

I cinque nuovi maestri artigiani che entrano a far parte di Mano a Mano sono invece Lunardelli Venezia, dal 1967 punto di riferimento in Laguna per la lavorazione del legno; Arzanart, laboratorio artistico che crea carta marmorizzata artigianale, utilizzando la tradizionale tecnica veneziana risalente al diciassettesimo secolo; Saverio Pastor, uno degli ultimi maestri remèri, dedito alla creazione artigianale delle forcole e dei remi veneziani; Giuliana Longo, erede della famiglia Longo che dal 1901 confeziona i tradizionali cappelli da gondoliere e creazioni su misura; Martina Vidal, che reinterpreta in chiave moderna la tradizione del merletto buranese.\r

\r

A supporto delle donazioni per finanziare i percorsi formativi, ai nuovi Wonders, la fondazione ha commissionato la seconda edizione della Capsule Collection di Mano a Mano: cinque manufatti in edizione limitata, disponibili da marzo 2025 all'interno del Relais & Châteaux Londra Palace Venezia.","post_title":"The Hospitality Experience: riparte il progetto Mano a Mano dedicato all'artigianato veneziano","post_date":"2024-11-22T13:18:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732281516000]}]}}