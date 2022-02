Sandals: soggiorni sostitutivi gratuiti per chi risulta positivo al Covid in vacanza

Soggiorno sostitutivo gratuito per tutti coloro risultassero positivo al Covid-19 durante la vacanza. In più, la possibilità di realizzare tamponi antigenici o Pcr free presso i resort del gruppo. Sandals Resorts International lancia la nuova Sandals Holiday Assurance: qualora la vacanza venisse interrotta, la politica di protezione permette quindi di ricevere un voucher da utilizzare per riprogrammarla. Quanti hanno prenotato o prenoteranno entro fine giugno 2022 un soggiorno presso uno dei Sandals Resorts, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022, otterranno inclusa nel prezzo la nuova assicurazione. Il buono dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di emissione.

“Vogliamo far sì che vacanza sia sinonimo di divertimento e gioia e, pur comprendendo le reali preoccupazioni che potrebbero pesare sui nostri ospiti, stiamo adottando misure straordinarie per offrire un soggiorno in totale sicurezza, in modo che i viaggiatori possano godersi l’intero viaggio, dalla prenotazione al rientro a casa”, spiega il presidente esecutivo di Sandals, Adam Stewart. Per gli ospiti italiani, c’è inoltre anche la possibilità di effettuare test Pcr o antigenici anti-Covid-19 gratuiti in loco, in base a quanto richiesto dalle autorità locali nelle isole in cui sono presenti i Sandals Resorts e Beaches Resorts. Gli esami sono effettuati all’interno dei resort entro 72 ore dalla partenza con risultati disponibili entro 24 ore (secondo le normative vigenti in Italia allo stato attuale).