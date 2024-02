Sandals approda a Saint Vincent e punta sull’offerta emozionale. Mercato italiano in netta ripresa Si chiama Sandals Saint Vincent and The Grenadines la grande novità del gruppo Sri per il 2024. In apertura il prossimo 27 marzo, includerà 301 camere, dodici ristoranti e cinque bar, per un totale di ben 16 differenti concept f&b. Ma l’anno si apre bene anche dal punto di vista dei numeri provenienti del mercato italiano: “Dopo un 2023 in crescita in doppia cifra percentuale rispetto ai dodici mesi precedenti – spiega il sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International, Christian Casagrande -, i primi mesi di quest’anno si sono già aperti molto bene, tanto che nel 2024 contiamo di tornare definitivamente ai livelli pre-Covid. L’aspetto forse più interessante è che le prenotazioni, al momento, riguardano soprattutto il periodo compreso tra febbraio e aprile, mentre l’estate non è ancora del tutto partita. Ciò farebbe presagire una stagione booking piuttosto lunga. Il che è positivo, se pensiamo che l’anno scorso, invece, a seguito di un inizio da record, le vendite si sono poi un po’ normalizzate, frenate anche dal costo dei voli e dagli effetti dell’inflazione”. E buone notizie arrivano anche dal fronte dei collegamenti aerei che, secondo Casagrande, soprattutto sulle tratte tra Europa e Usa vedrebbero finalmente un certo calo delle tariffe rispetto ai prezzi del 2022. A livello di prodotto, Sandals, sta puntando in particolare sulla parte esperienziale dell’offerta: “A Bahamas e Curaçao, per esempio, per alcune tipologie di camere mettiamo oggi a disposizione la formula inclusive island dining: un voucher da 250 dollari che i nostri ospiti possono utilizzare in alcuni ristoranti selezionati della destinazione”. Sono inoltre ripartire già dal 2023 le operazioni di co-marketing in collaborazione con i principali operatori italiani per eventi in presenza, serate e roadshow, nonché webinar formativi dedicati alle adv. Sempre a loro è inoltre riservata la formula Sell & go, che garantisce pernottamenti gratis agli agenti che vendono le strutture Sandals. “In programma per quest’anno – conclude Casagrande – ci sono infine anche due o tre fam trip ad hoc, riservati agli operatori e agli adv italiani”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Sandals Saint Vincent and The Grenadines la grande novità del gruppo Sri per il 2024. In apertura il prossimo 27 marzo, includerà 301 camere, dodici ristoranti e cinque bar, per un totale di ben 16 differenti concept f&b. Ma l'anno si apre bene anche dal punto di vista dei numeri provenienti del mercato italiano: "Dopo un 2023 in crescita in doppia cifra percentuale rispetto ai dodici mesi precedenti - spiega il sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International, Christian Casagrande -, i primi mesi di quest'anno si sono già aperti molto bene, tanto che nel 2024 contiamo di tornare definitivamente ai livelli pre-Covid. L'aspetto forse più interessante è che le prenotazioni, al momento, riguardano soprattutto il periodo compreso tra febbraio e aprile, mentre l'estate non è ancora del tutto partita. Ciò farebbe presagire una stagione booking piuttosto lunga. Il che è positivo, se pensiamo che l'anno scorso, invece, a seguito di un inizio da record, le vendite si sono poi un po' normalizzate, frenate anche dal costo dei voli e dagli effetti dell'inflazione". E buone notizie arrivano anche dal fronte dei collegamenti aerei che, secondo Casagrande, soprattutto sulle tratte tra Europa e Usa vedrebbero finalmente un certo calo delle tariffe rispetto ai prezzi del 2022. A livello di prodotto, Sandals, sta puntando in particolare sulla parte esperienziale dell'offerta: "A Bahamas e Curaçao, per esempio, per alcune tipologie di camere mettiamo oggi a disposizione la formula inclusive island dining: un voucher da 250 dollari che i nostri ospiti possono utilizzare in alcuni ristoranti selezionati della destinazione". Sono inoltre ripartire già dal 2023 le operazioni di co-marketing in collaborazione con i principali operatori italiani per eventi in presenza, serate e roadshow, nonché webinar formativi dedicati alle adv. Sempre a loro è inoltre riservata la formula Sell & go, che garantisce pernottamenti gratis agli agenti che vendono le strutture Sandals. "In programma per quest'anno - conclude Casagrande - ci sono infine anche due o tre fam trip ad hoc, riservati agli operatori e agli adv italiani". [post_title] => Sandals approda a Saint Vincent e punta sull'offerta emozionale. Mercato italiano in netta ripresa [post_date] => 2024-02-07T13:11:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707311512000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Icelandair Group ha centrato un utile netto di 11 milioni di dollari per l'intero 2023 - rispetto al rosso da 6 milioni di dollari del 2022 - nonostante l'attività vulcanica in Islanda abbia pesato sui risultati degli ultimi tre mesi dell'anno. I ricavi sono saliti del 20% a quota 1,5 miliardi di dollari mentre l'utile operativo del gruppo è stato di 21 milioni di dollari, con ricavi unitari "da record" e un aumento del 17% del numero di passeggeri a 4,3 milioni. Il vettore riferisce di una forte domanda in tutti i mercati passeggeri, ma in particolare sui servizi dal Nord America all'Islanda. Nell'ultimo trimestre del 2023, tuttavia, la perdita netta di 38 milioni di dollari e la perdita operativa di 50 milioni di dollari sono state molto più pesanti rispetto all'anno precedente e sono state causate dalle difficoltà create dall'attività vulcanica in Islanda. Questa battuta d'arresto ha fatto seguito a "uno dei terzi trimestri più forti" della storia della compagnia, tanto che il bilancio dell'intero anno è stato comunque positivo. Si prevede però che le conseguenze si protrarranno sui risultati del primo trimestre 2024: "L'attività sismica nel sud-ovest dell'Islanda è iniziata a novembre, con la conseguente copertura mediatica globale; la domanda si è indebolita e, di conseguenza i ricavi", ha dichiarato il ceo del vettore, Bogi Nils Bogason. In ogni caso il trend della domanda per l'estate è "buono", con indicazioni che mostrano come la domanda di viaggi in Islanda stia migliorando dopo le recenti battute d'arresto. [post_title] => Icelandair è tornata a fare profitti nel 2023, a dispetto dell'attività vulcanica in Islanda [post_date] => 2024-02-07T11:50:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707306612000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “L'Uruguay ha avuto una forte ripresa del turismo lo scorso anno", ha detto Remo Monzeglio, viceministro del turismo sullo stand dell'Uruguay, presente per il secondo anno consecutivo alla Bit di Milano. Soddisfatto dei risultati di fine anno, con 3,835,041 arrivi per turismo nel paese, il viceministro ha sottolineato come il forte aumento del numero di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022, è stato dovuto soprattutto ai principali paesi di provenienza che sono Argentina, Uruguay e Brasile, mentre l'Europa è rimasta stabile al quinto posto. L’anno scorso il turismo nel piccolo paese latino-americano ha generato entrate per un totale di 1.776 milioni di dollari, +27,1% rispetto al 2022. Per raggiungere queste cifre, il Ministero del Turismo ha lavorato in coordinamento con il settore privato, realizzando campagne di promozione in Uruguay, nella regione e oltre. "Questi numeri sono stati appena inferiori al dato storico del 2017-, ha commentato il viceministro, - e grazie a un nuovo film, uscito da poco su Netflix, l’Uruguay sta per essere proiettato all’attenzione del palcoscenico globale”. "La Società della Neve" racconta la storia di 16 giovani uruguaiani sopravvissuti a un incidente aereo sulle Ande nel 1972. Dopo essere rimasti per due mesi e mezzo in una remota zona innevata, e dovendo ricorre al cannibalismo per sopravvivere, i ragazzi sono riusciti ad allertare le squadre di ricerca che alla fine li hanno salvati”. “Una storia straordinaria, che in questo nuova versione cinematografica avrà un impatto positivo sui flussi turistici verso l'Uruguay. Noi siamo un Paese sicuro, dove il visitatore trova un mix di spiagge oceaniche, esperienze di ecoturismo, turismo del benessere, tour culturali di siti Unesco, enogastronomia ed eccellenti opportunità per meeting ed eventi aziendali”. [post_title] => Uruguay: netta ripresa delle entrate turistiche. E la promozione passa anche dal cinema [post_date] => 2024-02-07T09:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707297342000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’ente del turismo del Kerala è tornato a Milano per il consueto incontro con le agenzie di viaggio. Un aggiornamento sull'offerta turistica in collaborazione con i principali partner dell'industria turistica locale in un worshop alla presenza della console in Italia T. Ajungla Jamir. Nel mentre, si strizza l’occhio al mercato italiano, che se pur posizionato al tredicesimo posto per arrivi internazionali, attrae per il suo potenziale di crescita. Nel 2023 gli italiani in Kerala sono stati 11 mila contro i 28 mila del 2019, ma in rapida ripresa grazie anche a una buona connessione di voli dall’Italia garantiti da Qatar Airways e Etihad Airways, partner della serata. Il New York Times ha definito il Kerala una delle destinazioni al mondo più visitata nel 2023. “Un mercato turistico destinato a crescere dopo la battuta di arresto dovuta alla pandemia. Il 2023 ha registrato 6 milioni di viaggiatori internazionali. L’obiettivo al momento è superare i 10 milioni. Il nostro prodotto turistico è ben conosciuto e apprezzato in Europa grazie a prodotti di valore: mare, entroterra, natura, cultura millenaria, cucina per un turismo balneare, sportivo, esperienziale e culturale unici, come unici sono l’ayurveda, le spezie, il tea. Il tutto facilitato da connessioni su 4 aeroporti principali, infrastrutture e ricettivo di ottimo livello che soddisfano tutte le esigenze, fino al luxury.”, ha spiegato Mr. P.B Nooh, direttore del Kerala Tourism. Perché viaggiare nel Kerala? Per una serie di unicità. “perché è un Paese unico, (God’s own country il claim della promozione turistica, il Paese di Dio) come unica è l’ayurveda, le spezie di alta qualità, le foreste tropicali, le Backwaters e le spiagge tropicali”. Vacanze all’insegna del benessere, molto richiesta in Europa grazie all’ayurveda con i suoi resort e centri medici specializzati. Una tradizione millenaria unica per il clima, il territorio e la biodiversità come unici sono gli effetti benefici della medicina olistica, l’ampia offerta di centri di benessere ayurveda, ottime infrastrutture e centri di rigorosa formazione scientifica. Le spezie sono parte integrante della storia. La cucina offre una varietà di piatti vegetariani, di pesce o carne in grado di soddisfare le preferenze di tutti i viaggiatori. Un Paese tropicale con 580 chilometri di costa per una vacanza balneare rilassante su spiagge come Kovalam e Varkala, contornate da palme di cocco e resort e la possibilità di praticare attività e sport acquatici. Un mondo affascinante, tutto da scoprire è quello delle Backwaters, la rete di canali, laghi, estuari e delta che si estendono per tutto il Kerala e che sfociano nel mar Arabico; flora e fauna unici da unire all’esperienza delle case galleggianti, le Kettuvallam. Per una vacanza full immersion nella natura una soluzione interessante è quella del caravan: Caravan Parks verranno sviluppati come parchi privati e resort ibridi. Tra le alture del Kerala ci sono numerosi patrimoni Unesco, spezie pregiate, piantagioni di tea, foreste spettacolari e 15 santuari di fauna selvatica, 2 riserve di tigri e 5 parchi nazionali. L’Eliturismo è tra i nuovi pacchetti escursionistici offerti per vivere un’esperienza in elicottero da un punto di vista diverso sulle bellezze della destinazione. [gallery columns="2" size="medium" ids="460684,460683"] [post_title] => Il Kerala scommette sul potenziale ancora inespresso del mercato Italia [post_date] => 2024-02-06T11:13:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ayurveda [1] => eliturismo [2] => ente-del-turismo [3] => kerala ) [post_tag_name] => Array ( [0] => ayurveda [1] => eliturismo [2] => Ente del Turismo [3] => Kerala ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707217987000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460720 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Torre Melina, ed è stato ottenuto dalla ristrutturazione completa dell'ex Hotel Rey Juan Carlos I, l'albergo di debutto a Barcellona del brand Gran Meliá. Il nuovo indirizzo dispone di 330 camere e 61 suite, con viste panoramiche sulle montagne o sulla città, compresa una penthouse da 300 metri quadrati sviluppata su tre piani. L'hotel è circondata da 25 mila mq di giardini progettati dall’architetto paesaggista Josep Fontserè i Mestre, creatore del Parc de la Ciutadella e del mercato del Born. Il restyling complessivo dell'edificio è stato invece condotto dallo Studio Asah di Álvaro e Adriana Sans, che hanno puntato a valorizzare il progetto originale dell'architetto Carlos Ferrater, inaugurato in occasione dei Giochi Olimpici del 1992 nel quartiere a nord della Diagonal, vicino al Palau de Congressos de Catalunya, al Polo Club e al Camp Nou. A disposizione degli ospiti vi sono anche una spa, numerose piscine all’aperto riscaldate, una spiaggia artificiale e un rooftop panoramico con vista a 360 gradi sulla città. Torre Melina dispone inoltre di 18 sale per meeting ed eventi di diversa dimensione. Particolare attenzione è posta all’offerta gastronomica, che include ambienti dall'atmosfera elegante e di tendenza, nonché terrazze per pranzi, cene e banchetti di matrimonio immersi nella natura. Oltre ai ristoranti all-day dining Gala e L’Amaranta, l'albergo propone l'Erre de Urrechu Barcelona dello chef Íñigo Urrechu, il Beso Pedralbes del gruppo Beso, in apertura in primavera vicino alla piscina esterna, nonché il Chroma by Erick Lorincz, gestito dal celebre mixologist Erik Lorincz. [post_title] => Il brand Gran Meliá approda a Barcellona con il Torre Melina [post_date] => 2024-02-05T10:21:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707128484000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio". Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici. Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba. [post_title] => Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba [post_date] => 2024-02-02T10:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706868056000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460636 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 2,3 miliardi di passeggeri gli aeroporti europei nel 2023 hanno raggiunto il 94,6% dei livelli pre-pandemia, in particolare grazie all'aumento del 21% del traffico passeggeri internazionale. L'analisi di Aci Europe evidenzia come Londra Heathrow - con un totale di 79,2 milioni di passeggeri - si sia confermato come l'aeroporto più trafficato d'Europa; al secondo posto si è piazzato Istanbul, con 76 milioni, seguito da Parigi Charles de Gaulle (67,4 milioni), Amsterdam Schiphol (61,9 milioni) e Madrid (60,2 milioni). Complessivamente, questi aeroporti hanno aggiunto 58 milioni di passeggeri rispetto al 2022, pur rimanendo un passo indietro rispetto al 2019 (meno 6,5%) "soprattutto a causa della relativa debolezza del mercato asiatico, del lento ritorno dei viaggi d'affari e dello stretto controllo della capacità dei loro vettori hub". Ciò contrasta con gli aeroporti regionali e più piccoli, che "hanno completato la loro ripresa nel 2023", registrando un aumento del traffico passeggeri combinato del 17,6% rispetto al 2022 e del 3% rispetto ai livelli pre-pandemia. Per il 2024 le previsioni di Aci Europe puntano al superamento dei dati pre-Covid, con una crescita del 7,2% del traffico passeggeri rispetto al 2023, il che si tradurrebbe in un aumento dell'1,4% rispetto ai volumi 2019. "Anche il 2023 è stato un anno di ripresa a più velocità e di grandi divergenze per gli aeroporti europei in termini di traffico passeggeri. Mentre molti hanno superato il loro precedente record annuale in termini di volume di passeggeri, il 57% è rimasto ancora al di sotto dei volumi precedenti alla pandemia - ha commentato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. I conflitti geopolitici hanno contribuito in modo significativo a questa ripresa a più velocità, colpendo soprattutto gli aeroporti di Ucraina, Israele, Finlandia e di altri Paesi dell'Europa orientale. "Guardando al 2024, è probabile che i divari di performance tra gli aeroporti si riducano, ma non si annullino. Le tensioni geopolitiche fanno indubbiamente parte della nostra nuova realtà, così come i cambiamenti strutturali nel mercato dell'aviazione. I grandi punti interrogativi riguarderanno le pressioni sull'offerta e la resistenza della domanda nel settore del tempo libero, con quest'ultima che difficilmente continuerà a sfidare la macroeconomia, ma sarà sempre più legata ad essa. Dobbiamo anche tenere d'occhio le questioni operative, in particolare il controllo delle frontiere con il previsto avvio del Sistema di ingresso-uscita Schengen il prossimo autunno, per il quale devono ancora essere risolte molte questioni in sospeso". [post_title] => Aci Europe: traffico passeggeri proiettato oltre i livelli pre-Covid [post_date] => 2024-02-02T09:45:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706867133000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460635 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitMalta quest'anno torna in Bit a Milano, tra i membri dello stand Adutei (Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia), dopo un 2023 che ha raggiunto dati record per i flussi turistici dall'Italia. Lo scorso anno Malta, Gozo e Comino hanno visto gli arrivi dal nostro Paese ancora in cima alla classifica dei mercati che generano il maggior flusso turistico verso l'arcipelago, con 524.485 arrivi da gennaio a novembre 2023, con un incremento, per lo stesso periodo, del 39,5% rispetto al 2022. Un periodo da ricordare anche per i dati relativi alla permanenza media (+27,9%) e la spesa dei turisti (+36,7%). Più nel dettaglio il solo mese di novembre ha registrato un +17% di arrivi di italiani, un +6,3% del numero di notti trascorse sulle isole e un +3,2%, consolidando la forza della destinazione anche nelle stagioni di spalla. La presenza in fiera sottolinea una volta di più la valenza che l’ente sta dando al Nord Italia, un’occasione per incontrare sia il consumatore finale che gli operatori del settore, e che va a sommarsi alle numerose azioni di advertising in corso, soprattutto nel capoluogo lombardo. Proprio uno dei mezzi metropolitani transitanti sulla linea M5 lilla – quella che conduce alla polo fieristico – è al momento completamente brandizzato con la campagna promozionale invernale di VisitMalta. Sul fronte investimenti rivolti al trade, l’ente sta dando ampio spazio alle occasioni di conoscenza del territorio, organizzando numerosi fam trip per gli operatori al fine di far scoprire la destinazione dedicando ciascun viaggio a focus specifici quali cultura, viaggi di gruppo, outdoor e lifestyle. Con Adutei, VisitMalta sta organizzando anche un panel che si terrà al padiglione 4, Bit Arena in programma il 5 febbraio ore 10 dal titolo Viaggi all’estero oggi e domani: le destinazioni estere e Fto in dialogo, a cui parteciperà Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia. Ester Tamasi sarà inoltre coinvolta in un appuntamento dedicato al turismo al femminile organizzato dalla Regione Toscana lunedì 5 febbraio ore 11 dal titolo Benvenute in Toscana - Esperienze nel mondo (pad 3 – stand C93) durante il quale verrà raccontata la nascita e l’evoluzione del progetto Nessuna donna è un’isola, la mostra fotografica dedicata alle viaggiatrici donne e all’isola di Gozo, esposta in via Dante a Milano lo scorso autunno e che oggi è diventata una pubblicazione online dai forti connotati emozionali scaricabile gratuitamente qui. [post_title] => VisitMalta punta sul bacino del Nord Italia con numerose iniziative per trade e pubblico [post_date] => 2024-02-02T09:43:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706867012000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460351 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il dominicano Viva V Samanà by Wyndham festeggia un ottimo 2023, chiuso con un'occupazione media oltre l'80%, e apre il 2024 all'insegna dell'offerta esperienziale. "Il dato dello scorso anno è molto incoraggiante anche in considerazione del fatto che abbiamo aumentato il numero delle camere di ben il 30%, arrivando a un totale di 286 - spiega la vice president sales and revenue management del gruppo Viva Resorts, Giuliana Carniel -. E il trend delle prenotazioni per la stagione in corso sta seguendo il medesimo andamento. Va inoltre tenuto conto che la penisola di Samaná non è una destinazione di massa, ma si rivolge soprattutto a quanti prediligono soggiorni naturalistici e aperti al fascino dell’avventura". Scoprire le cascate del Limon, navigare nel parco nazionale Los Haitises, passeggiare lungo le spiagge libere, andare in bicicletta al tramonto “sono infatti solo alcune delle escursioni predilette dai nostri ospiti - prosegue la manager -. Insieme peraltro alle nostre proposte wellness presso la Coconut Whispers Spa, che includono tra le altre cose lezioni di yoga nel parco e un corso di mixology con sottofondo del suono delle onde. La clientela italiana del Viva V Samaná proviene principalmente dal Centro-Nord, apprezza l’accesso adults only e mostra un approccio alla destinazione tipico dei viaggiatori, più che dei turisti". Nel periodo che va da metà gennaio a fine marzo, una delle migliori experience proposte riguarda in particolare l’avvistamento delle balene jorabadas. Ogni inverno, infatti, circa 1.500-2 mila esemplari arrivano nelle calde acque della baia di Samaná, dopo aver percorso circa 2.700 miglia nautiche (5 mila chilometri): tradotto in cifre percentuali, ciò significa che oltre il 10% delle balene jorobadas censite al mondo approda puntualmente a Samaná nel periodo invernale, per far nascere i propri cuccioli. [post_title] => Dopo un ottimo 2023 il nuovo anno del Viva V Samanà si apre all'insegna delle esperienze [post_date] => 2024-01-30T11:21:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706613707000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sandals approda a saint vincent e punta sullofferta emozionale mercato italiano in netta ripresa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":125,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":523,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Sandals Saint Vincent and The Grenadines la grande novità del gruppo Sri per il 2024. In apertura il prossimo 27 marzo, includerà 301 camere, dodici ristoranti e cinque bar, per un totale di ben 16 differenti concept f&b.\r

\r

Ma l'anno si apre bene anche dal punto di vista dei numeri provenienti del mercato italiano: \"Dopo un 2023 in crescita in doppia cifra percentuale rispetto ai dodici mesi precedenti - spiega il sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International, Christian Casagrande -, i primi mesi di quest'anno si sono già aperti molto bene, tanto che nel 2024 contiamo di tornare definitivamente ai livelli pre-Covid. L'aspetto forse più interessante è che le prenotazioni, al momento, riguardano soprattutto il periodo compreso tra febbraio e aprile, mentre l'estate non è ancora del tutto partita. Ciò farebbe presagire una stagione booking piuttosto lunga. Il che è positivo, se pensiamo che l'anno scorso, invece, a seguito di un inizio da record, le vendite si sono poi un po' normalizzate, frenate anche dal costo dei voli e dagli effetti dell'inflazione\".\r

\r

E buone notizie arrivano anche dal fronte dei collegamenti aerei che, secondo Casagrande, soprattutto sulle tratte tra Europa e Usa vedrebbero finalmente un certo calo delle tariffe rispetto ai prezzi del 2022. A livello di prodotto, Sandals, sta puntando in particolare sulla parte esperienziale dell'offerta: \"A Bahamas e Curaçao, per esempio, per alcune tipologie di camere mettiamo oggi a disposizione la formula inclusive island dining: un voucher da 250 dollari che i nostri ospiti possono utilizzare in alcuni ristoranti selezionati della destinazione\".\r

\r

Sono inoltre ripartire già dal 2023 le operazioni di co-marketing in collaborazione con i principali operatori italiani per eventi in presenza, serate e roadshow, nonché webinar formativi dedicati alle adv. Sempre a loro è inoltre riservata la formula Sell & go, che garantisce pernottamenti gratis agli agenti che vendono le strutture Sandals. \"In programma per quest'anno - conclude Casagrande - ci sono infine anche due o tre fam trip ad hoc, riservati agli operatori e agli adv italiani\".","post_title":"Sandals approda a Saint Vincent e punta sull'offerta emozionale. Mercato italiano in netta ripresa","post_date":"2024-02-07T13:11:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707311512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair Group ha centrato un utile netto di 11 milioni di dollari per l'intero 2023 - rispetto al rosso da 6 milioni di dollari del 2022 - nonostante l'attività vulcanica in Islanda abbia pesato sui risultati degli ultimi tre mesi dell'anno.\r

\r

I ricavi sono saliti del 20% a quota 1,5 miliardi di dollari mentre l'utile operativo del gruppo è stato di 21 milioni di dollari, con ricavi unitari \"da record\" e un aumento del 17% del numero di passeggeri a 4,3 milioni. Il vettore riferisce di una forte domanda in tutti i mercati passeggeri, ma in particolare sui servizi dal Nord America all'Islanda.\r

\r

Nell'ultimo trimestre del 2023, tuttavia, la perdita netta di 38 milioni di dollari e la perdita operativa di 50 milioni di dollari sono state molto più pesanti rispetto all'anno precedente e sono state causate dalle difficoltà create dall'attività vulcanica in Islanda. Questa battuta d'arresto ha fatto seguito a \"uno dei terzi trimestri più forti\" della storia della compagnia, tanto che il bilancio dell'intero anno è stato comunque positivo.\r

\r

Si prevede però che le conseguenze si protrarranno sui risultati del primo trimestre 2024: \"L'attività sismica nel sud-ovest dell'Islanda è iniziata a novembre, con la conseguente copertura mediatica globale; la domanda si è indebolita e, di conseguenza i ricavi\", ha dichiarato il ceo del vettore, Bogi Nils Bogason.\r

\r

In ogni caso il trend della domanda per l'estate è \"buono\", con indicazioni che mostrano come la domanda di viaggi in Islanda stia migliorando dopo le recenti battute d'arresto.","post_title":"Icelandair è tornata a fare profitti nel 2023, a dispetto dell'attività vulcanica in Islanda","post_date":"2024-02-07T11:50:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707306612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“L'Uruguay ha avuto una forte ripresa del turismo lo scorso anno\", ha detto Remo Monzeglio, viceministro del turismo sullo stand dell'Uruguay, presente per il secondo anno consecutivo alla Bit di Milano. Soddisfatto dei risultati di fine anno, con 3,835,041 arrivi per turismo nel paese, il viceministro ha sottolineato come il forte aumento del numero di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022, è stato dovuto soprattutto ai principali paesi di provenienza che sono Argentina, Uruguay e Brasile, mentre l'Europa è rimasta stabile al quinto posto. L’anno scorso il turismo nel piccolo paese latino-americano ha generato entrate per un totale di 1.776 milioni di dollari, +27,1% rispetto al 2022. \r

\r

Per raggiungere queste cifre, il Ministero del Turismo ha lavorato in coordinamento con il settore privato, realizzando campagne di promozione in Uruguay, nella regione e oltre. \"Questi numeri sono stati appena inferiori al dato storico del 2017-, ha commentato il viceministro, - e grazie a un nuovo film, uscito da poco su Netflix, l’Uruguay sta per essere proiettato all’attenzione del palcoscenico globale”. \r

\r

\"La Società della Neve\" racconta la storia di 16 giovani uruguaiani sopravvissuti a un incidente aereo sulle Ande nel 1972. Dopo essere rimasti per due mesi e mezzo in una remota zona innevata, e dovendo ricorre al cannibalismo per sopravvivere, i ragazzi sono riusciti ad allertare le squadre di ricerca che alla fine li hanno salvati”. \r

\r

“Una storia straordinaria, che in questo nuova versione cinematografica avrà un impatto positivo sui flussi turistici verso l'Uruguay. Noi siamo un Paese sicuro, dove il visitatore trova un mix di spiagge oceaniche, esperienze di ecoturismo, turismo del benessere, tour culturali di siti Unesco, enogastronomia ed eccellenti opportunità per meeting ed eventi aziendali”.","post_title":"Uruguay: netta ripresa delle entrate turistiche. E la promozione passa anche dal cinema","post_date":"2024-02-07T09:15:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707297342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’ente del turismo del Kerala è tornato a Milano per il consueto incontro con le agenzie di viaggio. Un aggiornamento sull'offerta turistica in collaborazione con i principali partner dell'industria turistica locale in un worshop alla presenza della console in Italia T. Ajungla Jamir.\r

\r

\r

Nel mentre, si strizza l’occhio al mercato italiano, che se pur posizionato al tredicesimo posto per arrivi internazionali, attrae per il suo potenziale di crescita. Nel 2023 gli italiani in Kerala sono stati 11 mila contro i 28 mila del 2019, ma in rapida ripresa grazie anche a una buona connessione di voli dall’Italia garantiti da Qatar Airways e Etihad Airways, partner della serata.\r

\r

Il New York Times ha definito il Kerala una delle destinazioni al mondo più visitata nel 2023. “Un mercato turistico destinato a crescere dopo la battuta di arresto dovuta alla pandemia. Il 2023 ha registrato 6 milioni di viaggiatori internazionali. L’obiettivo al momento è superare i 10 milioni. Il nostro prodotto turistico è ben conosciuto e apprezzato in Europa grazie a prodotti di valore: mare, entroterra, natura, cultura millenaria, cucina per un turismo balneare, sportivo, esperienziale e culturale unici, come unici sono l’ayurveda, le spezie, il tea. Il tutto facilitato da connessioni su 4 aeroporti principali, infrastrutture e ricettivo di ottimo livello che soddisfano tutte le esigenze, fino al luxury.”, ha spiegato Mr. P.B Nooh, direttore del Kerala Tourism.\r

\r

Perché viaggiare nel Kerala? Per una serie di unicità. “perché è un Paese unico, (God’s own country il claim della promozione turistica, il Paese di Dio) come unica è l’ayurveda, le spezie di alta qualità, le foreste tropicali, le Backwaters e le spiagge tropicali”.\r

\r

Vacanze all’insegna del benessere, molto richiesta in Europa grazie all’ayurveda con i suoi resort e centri medici specializzati. Una tradizione millenaria unica per il clima, il territorio e la biodiversità come unici sono gli effetti benefici della medicina olistica, l’ampia offerta di centri di benessere ayurveda, ottime infrastrutture e centri di rigorosa formazione scientifica.\r

\r

Le spezie sono parte integrante della storia. La cucina offre una varietà di piatti vegetariani, di pesce o carne in grado di soddisfare le preferenze di tutti i viaggiatori. \r

\r

Un Paese tropicale con 580 chilometri di costa per una vacanza balneare rilassante su spiagge come Kovalam e Varkala, contornate da palme di cocco e resort e la possibilità di praticare attività e sport acquatici. \r

\r

Un mondo affascinante, tutto da scoprire è quello delle Backwaters, la rete di canali, laghi, estuari e delta che si estendono per tutto il Kerala e che sfociano nel mar Arabico; flora e fauna unici da unire all’esperienza delle case galleggianti, le Kettuvallam.\r

\r

Per una vacanza full immersion nella natura una soluzione interessante è quella del caravan: Caravan Parks verranno sviluppati come parchi privati e resort ibridi. \r

\r

Tra le alture del Kerala ci sono numerosi patrimoni Unesco, spezie pregiate, piantagioni di tea, foreste spettacolari e 15 santuari di fauna selvatica, 2 riserve di tigri e 5 parchi nazionali.\r

\r

L’Eliturismo è tra i nuovi pacchetti escursionistici offerti per vivere un’esperienza in elicottero da un punto di vista diverso sulle bellezze della destinazione.\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"460684,460683\"]\r

\r

","post_title":"Il Kerala scommette sul potenziale ancora inespresso del mercato Italia","post_date":"2024-02-06T11:13:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ayurveda","eliturismo","ente-del-turismo","kerala"],"post_tag_name":["ayurveda","eliturismo","Ente del Turismo","Kerala"]},"sort":[1707217987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Torre Melina, ed è stato ottenuto dalla ristrutturazione completa dell'ex Hotel Rey Juan Carlos I, l'albergo di debutto a Barcellona del brand Gran Meliá. Il nuovo indirizzo dispone di 330 camere e 61 suite, con viste panoramiche sulle montagne o sulla città, compresa una penthouse da 300 metri quadrati sviluppata su tre piani. L'hotel è circondata da 25 mila mq di giardini progettati dall’architetto paesaggista Josep Fontserè i Mestre, creatore del Parc de la Ciutadella e del mercato del Born. Il restyling complessivo dell'edificio è stato invece condotto dallo Studio Asah di Álvaro e Adriana Sans, che hanno puntato a valorizzare il progetto originale dell'architetto Carlos Ferrater, inaugurato in occasione dei Giochi Olimpici del 1992 nel quartiere a nord della Diagonal, vicino al Palau de Congressos de Catalunya, al Polo Club e al Camp Nou.\r

\r

A disposizione degli ospiti vi sono anche una spa, numerose piscine all’aperto riscaldate, una spiaggia artificiale e un rooftop panoramico con vista a 360 gradi sulla città. Torre Melina dispone inoltre di 18 sale per meeting ed eventi di diversa dimensione. Particolare attenzione è posta all’offerta gastronomica, che include ambienti dall'atmosfera elegante e di tendenza, nonché terrazze per pranzi, cene e banchetti di matrimonio immersi nella natura. Oltre ai ristoranti all-day dining Gala e L’Amaranta, l'albergo propone l'Erre de Urrechu Barcelona dello chef Íñigo Urrechu, il Beso Pedralbes del gruppo Beso, in apertura in primavera vicino alla piscina esterna, nonché il Chroma by Erick Lorincz, gestito dal celebre mixologist Erik Lorincz.","post_title":"Il brand Gran Meliá approda a Barcellona con il Torre Melina","post_date":"2024-02-05T10:21:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707128484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio\".\r

\r

Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici.\r

\r

Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba.","post_title":"Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba","post_date":"2024-02-02T10:00:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706868056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 2,3 miliardi di passeggeri gli aeroporti europei nel 2023 hanno raggiunto il 94,6% dei livelli pre-pandemia, in particolare grazie all'aumento del 21% del traffico passeggeri internazionale.\r

\r

L'analisi di Aci Europe evidenzia come Londra Heathrow - con un totale di 79,2 milioni di passeggeri - si sia confermato come l'aeroporto più trafficato d'Europa; al secondo posto si è piazzato Istanbul, con 76 milioni, seguito da Parigi Charles de Gaulle (67,4 milioni), Amsterdam Schiphol (61,9 milioni) e Madrid (60,2 milioni).\r

Complessivamente, questi aeroporti hanno aggiunto 58 milioni di passeggeri rispetto al 2022, pur rimanendo un passo indietro rispetto al 2019 (meno 6,5%) \"soprattutto a causa della relativa debolezza del mercato asiatico, del lento ritorno dei viaggi d'affari e dello stretto controllo della capacità dei loro vettori hub\".\r

\r

Ciò contrasta con gli aeroporti regionali e più piccoli, che \"hanno completato la loro ripresa nel 2023\", registrando un aumento del traffico passeggeri combinato del 17,6% rispetto al 2022 e del 3% rispetto ai livelli pre-pandemia.\r

\r

Per il 2024 le previsioni di Aci Europe puntano al superamento dei dati pre-Covid, con una crescita del 7,2% del traffico passeggeri rispetto al 2023, il che si tradurrebbe in un aumento dell'1,4% rispetto ai volumi 2019.\r

\r

\"Anche il 2023 è stato un anno di ripresa a più velocità e di grandi divergenze per gli aeroporti europei in termini di traffico passeggeri. Mentre molti hanno superato il loro precedente record annuale in termini di volume di passeggeri, il 57% è rimasto ancora al di sotto dei volumi precedenti alla pandemia - ha commentato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. I conflitti geopolitici hanno contribuito in modo significativo a questa ripresa a più velocità, colpendo soprattutto gli aeroporti di Ucraina, Israele, Finlandia e di altri Paesi dell'Europa orientale.\r

\r

\r

\r

\"Guardando al 2024, è probabile che i divari di performance tra gli aeroporti si riducano, ma non si annullino. Le tensioni geopolitiche fanno indubbiamente parte della nostra nuova realtà, così come i cambiamenti strutturali nel mercato dell'aviazione. I grandi punti interrogativi riguarderanno le pressioni sull'offerta e la resistenza della domanda nel settore del tempo libero, con quest'ultima che difficilmente continuerà a sfidare la macroeconomia, ma sarà sempre più legata ad essa. Dobbiamo anche tenere d'occhio le questioni operative, in particolare il controllo delle frontiere con il previsto avvio del Sistema di ingresso-uscita Schengen il prossimo autunno, per il quale devono ancora essere risolte molte questioni in sospeso\".","post_title":"Aci Europe: traffico passeggeri proiettato oltre i livelli pre-Covid","post_date":"2024-02-02T09:45:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706867133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitMalta quest'anno torna in Bit a Milano, tra i membri dello stand Adutei (Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia), dopo un 2023 che ha raggiunto dati record per i flussi turistici dall'Italia.\r

Lo scorso anno Malta, Gozo e Comino hanno visto gli arrivi dal nostro Paese ancora in cima alla classifica dei mercati che generano il maggior flusso turistico verso l'arcipelago, con 524.485 arrivi da gennaio a novembre 2023, con un incremento, per lo stesso periodo, del 39,5% rispetto al 2022. Un periodo da ricordare anche per i dati relativi alla permanenza media (+27,9%) e la spesa dei turisti (+36,7%). Più nel dettaglio il solo mese di novembre ha registrato un +17% di arrivi di italiani, un +6,3% del numero di notti trascorse sulle isole e un +3,2%, consolidando la forza della destinazione anche nelle stagioni di spalla.\r

La presenza in fiera sottolinea una volta di più la valenza che l’ente sta dando al Nord Italia, un’occasione per incontrare sia il consumatore finale che gli operatori del settore, e che va a sommarsi alle numerose azioni di advertising in corso, soprattutto nel capoluogo lombardo.\r

Proprio uno dei mezzi metropolitani transitanti sulla linea M5 lilla – quella che conduce alla polo fieristico – è al momento completamente brandizzato con la campagna promozionale invernale di VisitMalta. Sul fronte investimenti rivolti al trade, l’ente sta dando ampio spazio alle occasioni di conoscenza del territorio, organizzando numerosi fam trip per gli operatori al fine di far scoprire la destinazione dedicando ciascun viaggio a focus specifici quali cultura, viaggi di gruppo, outdoor e lifestyle. \r

Con Adutei, VisitMalta sta organizzando anche un panel che si terrà al padiglione 4, Bit Arena in programma il 5 febbraio ore 10 dal titolo Viaggi all’estero oggi e domani: le destinazioni estere e Fto in dialogo, a cui parteciperà Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia.\r

Ester Tamasi sarà inoltre coinvolta in un appuntamento dedicato al turismo al femminile organizzato dalla Regione Toscana lunedì 5 febbraio ore 11 dal titolo Benvenute in Toscana - Esperienze nel mondo (pad 3 – stand C93) durante il quale verrà raccontata la nascita e l’evoluzione del progetto Nessuna donna è un’isola, la mostra fotografica dedicata alle viaggiatrici donne e all’isola di Gozo, esposta in via Dante a Milano lo scorso autunno e che oggi è diventata una pubblicazione online dai forti connotati emozionali scaricabile gratuitamente qui. \r

","post_title":"VisitMalta punta sul bacino del Nord Italia con numerose iniziative per trade e pubblico","post_date":"2024-02-02T09:43:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706867012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il dominicano Viva V Samanà by Wyndham festeggia un ottimo 2023, chiuso con un'occupazione media oltre l'80%, e apre il 2024 all'insegna dell'offerta esperienziale. \"Il dato dello scorso anno è molto incoraggiante anche in considerazione del fatto che abbiamo aumentato il numero delle camere di ben il 30%, arrivando a un totale di 286 - spiega la vice president sales and revenue management del gruppo Viva Resorts, Giuliana Carniel -. E il trend delle prenotazioni per la stagione in corso sta seguendo il medesimo andamento. Va inoltre tenuto conto che la penisola di Samaná non è una destinazione di massa, ma si rivolge soprattutto a quanti prediligono soggiorni naturalistici e aperti al fascino dell’avventura\".\r

\r

Scoprire le cascate del Limon, navigare nel parco nazionale Los Haitises, passeggiare lungo le spiagge libere, andare in bicicletta al tramonto “sono infatti solo alcune delle escursioni predilette dai nostri ospiti - prosegue la manager -. Insieme peraltro alle nostre proposte wellness presso la Coconut Whispers Spa, che includono tra le altre cose lezioni di yoga nel parco e un corso di mixology con sottofondo del suono delle onde. La clientela italiana del Viva V Samaná proviene principalmente dal Centro-Nord, apprezza l’accesso adults only e mostra un approccio alla destinazione tipico dei viaggiatori, più che dei turisti\".\r

\r

Nel periodo che va da metà gennaio a fine marzo, una delle migliori experience proposte riguarda in particolare l’avvistamento delle balene jorabadas. Ogni inverno, infatti, circa 1.500-2 mila esemplari arrivano nelle calde acque della baia di Samaná, dopo aver percorso circa 2.700 miglia nautiche (5 mila chilometri): tradotto in cifre percentuali, ciò significa che oltre il 10% delle balene jorobadas censite al mondo approda puntualmente a Samaná nel periodo invernale, per far nascere i propri cuccioli.","post_title":"Dopo un ottimo 2023 il nuovo anno del Viva V Samanà si apre all'insegna delle esperienze","post_date":"2024-01-30T11:21:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706613707000]}]}}