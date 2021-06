Romantik Hotels, camera con vigna tra masi, relais e antiche tradizioni

Svegliarsi circondati dai vigneti, passeggiare tra i filari verdi che disegnano geometrie e spandono profumi tra le colline, respirare all’aria aperta e godere di degustazioni di calici da intenditori. Il distanziamento interpersonale non è un problema se la vacanza è nella vigna. Un modo di viaggiare che unisce gastronomia, turismo sostenibile ed esperienze autentiche. Ecco alcune strutture del gruppo Romantik Hotels & Restaurants dove immergersi nel vigneto.

Due suite esclusive, dove il design incontra la storia, in un’azienda vinicola che da 800 anni è immersa tra vigne e uve. Le antiche mura del Maso Grottner del Romantik Hotel Turm prestigioso 5 stelle di Fiè allo Sciliar (BZ) del nuovo marchio di lusso Pearls by Romantik, raccontano della passione per il vino della famiglia Pramstrahler, la quale con l’aiuto del famoso vignaiolo Markus Prackwieser, produce vini eccellenti, i cui nomi richiamano mitici volatili, come il Pinot bianco Pica, il Gewürztraminer Tetrix, il Sauvignon Bubo e il Pinot nero Corax. Con la proposta “Maso Grottner da conoscere”, 2 notti al Romantik Hotel Turm più 2 notti in una suite di design del maso, 3 giorni in mezza pensione e una serata romantica finale con menu di degustazione di 5 portate con vini abbinati, sono a partire da 818 euro a persona.

Il verde paesaggio delle dolci colline del Prosecco Patrimonio dell’Umanità Unesco si spalanca davanti agli occhi degli ospiti del Romantik Relais d’Arfanta a Tarzo (TV), romantica casa di campagna che custodisce 7 esclusive suite tutte diverse e arredate con mobili artigianali, tessuti di seta, vasche in marmo e pavimenti in legno, proprio in mezzo ai filari. Gli amanti del vino, possono approfittare della proposta “Prosecco & Tasting” con degustazioni e tour alla scoperta dei segreti e le origini del Prosecco Docg. Il pacchetto include 3 notti con colazione e cocktail di benvenuto, ma anche un itinerario con autista privato per visitare i migliori tre produttori del celebre vino, per poi concludere l’esperienza con la visita al museo “Prosecco Shire” di Vittorio Veneto. È compreso anche un ingresso riservato nel centro benessere del relais. Il prezzo è a partire 432 euro a persona.

È l’orgoglio della famiglia Waldner, la Tenuta vinicola Eichenstein del Romantik Hotel Oberwirt di Marlengo (BZ), capolavoro architettonico in legno e pietra perfettamente integrato in idilliaci vigneti, che si estendono per 4 ettari su un pendio assolato a 550 metri di altitudine circondato dal bosco. I profumi seducenti dei cuvée “Gloria Dei” e “Baccara” e quello dolce dei Sauvignon conquistano tutti i sensi, tra visite guidate ed approfondimenti enologici. Una suite di 200 metri quadri con sauna a infrarossi e piscina esterna è la perla del soggiorno nella tenuta, le cui ampissime vetrate regalano una vista impareggiabile sui filari e sui boschi. Per il Romantik Hotel Oberwirt: prezzi a partire da 128 euro a persona a notte con prima colazione (e da 108 euro al giorno per soggiorni settimanali); per le camere dello Chalet nella tenuta vinicola, prezzi a partire da 460 euro a notte per 2 persone (e da 400 euro al giorno per soggiorni settimanali) nello Chalet Eichenstein.