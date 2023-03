Romantik Hotel Oberwirt rafforza l’offerta, la nuova Spa Amadea accoglie gli ospiti Dal 1749, la famiglia Waldner, è votata all’arte dell’ospitalità nel Romantik Hotel Oberwirt . Da allora tante generazioni (ben 11) si sono susseguite con un unico scopo: far scoprire i piaceri della vita ai propri ospiti. Joseph Waldner e la figlia Barbara si dedicano a rendere speciali le vacanze, nell’elegante struttura di stile classico, con la cucina gourmet da gustare nelle antiche e raffinate stube in legno e tra i giardini fioriti, nelle raffinate camere e suite, fino ai momenti di benessere nelle due piscine di cui una immersa nel grande parco fiorito, con vista panoramica sulle vette. La nuova spa Amadea vanta sauna finlandese e biosauna, bagno turco, sauna a infrarossi, sala fitness e 4 sale relax tra cui una con le profumate e benefiche pareti di fieno, e trattamenti ispirati alla natura dei dintorni a base di miele, fango, vinaccioli e rose. L’Oberwirt è anche un wine hotel, che vanta una nuova e splendida cantina con una sala per le degustazioni guidate – dedicata alla padrona di casa Barbara – e 500 etichette internazionali selezionate, tra cui quelle della tenuta vinicola di famiglia. Settimane primaverili Dal 16 aprile al 14 maggio 2023, l’offerta Settimane primaverili comprende 7 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 6 cene con menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione, una raffinata cena di gala di 6 portate con musica dal vivo (il giovedì), un buono del valore di 70 euro per persona alla Spa, degustazione di vini, un’escursione primaverile con Wally, benvenuto in camera con una bottiglia di succo di mela, a partire da 1.336 euro per persona. Romantici soggiorni in coppia. Per una vacanza di coppia il Romantik Hotel Oberwirt propone Giornate per deliziarsi che include: 3 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 1 romantica cena a lume di candela nel ristorante á la carte, 1 trattamento di coppia alla Spa (50 minuti), benvenuto con 1 bottiglia di spumante in camera, a partire da 562 euro per persona. Le Giornate dei Piaceri sono ideali per ricaricare le energie includono 4 notti in mezza pensione con menu di 5 portate a scelta e un buono del valore di 45 euro per persona alla Spa. Il prezzo è a partire da 702 euro a persona. Per i Wine Lover. Gli amanti del vino possono approfittare della proposta Momenti di Piacere che comprende 5 pernottamenti, 4 menu di 5 portate a scelta nell’ambito della mezza pensione, 1 cena romantica di 5 portate nel ristorante à la carte, una degustazione di vini, e un buono del valore di 75 euro per persona alla Spa, a partire da 955 euro per persona. Per i Golfisti. Gli appassionati di golf hanno a disposizione l’offerta Golf Stay, che include 7 notti con ricca prima colazione a buffet, menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione ogni sera, 1 massaggio completo per persona alla SPA (50 minuti), la Golf In Card che offre sconti sui vicini 6 campi da golf, informazioni e prenotazioni presso la reception. Prezzo a partire da 1.108 euro a persona.

Crediamo di poter trainare la crescita del settore con questa concezione di viaggio - conclude Paloma Blazquez -. Basti pensare che abbiamo anche rilevato l'aumento di budget e la permanenza media dei turisti". [post_title] => Evaneos, Blazquez: Italia mercato in crescita, sempre più richieste per il turismo sostenibile [post_date] => 2023-03-13T10:05:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678701923000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441141 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stata sottoscritta la sesta edizione del Patto per il lavoro nel settore del Turismo, l’accordo tra Regione Liguria, sindacati e categorie datoriali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il 2023. La misura, finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, mira, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, ad incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici che di durata dell’occupazione degli addetti. Quest'anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1 marzo 2023 con contratti di durata non inferiore a sette mesi e per un importo complessivo di 6 milioni di euro. L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il 28 giugno con chiusura al 31 dicembre. «Il Patto per il lavoro nel turismo è una delle forme più avanzate di collaborazione che Regione Liguria mette in campo tra il mondo delle imprese, soprattutto quelle turistiche, sulle quali abbiamo molto puntato in questi anni in termini di sviluppo, e il mondo della formazione e delle professionalità che servono per migliorare sempre di più la nostra offerta turistica – afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Si tratta del primo accordo del genere sottoscritto in Italia, uno strumento importante per aiutarci a trovare le professionalità adatte a migliorare la qualità della nostra offerta turistica anno dopo anno. Durante il covid lo abbiamo autorizzato per dare una mano alle imprese che hanno molto faticato». «A partire dal 2018 il Patto per il lavoro nel settore turismo è divenuto un caposaldo della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro poiché riteniamo di importanza strategica che questa amministrazione mantenga un supporto al comparto turistico in quanto volano dell'economia e dell'occupazione ligure – dichiara l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - Negli anni 2020 e 2021 il Patto ha svolto un ruolo fondamentale di sostegno alle imprese per arginare gli effetti della pandemia e per questo si ritenne opportuno accorciare significativamente la durata dei contratti incentivabili. Dal 2022 si è deciso di tornare allo spirito originale del Patto che nacque come intervento volto a favorire il complesso processo di destagionalizzazione e abbiamo ottenuto un ottimo risultato: 953 domande presentate dalle imprese per circa 10 milioni di euro che hanno portato alla sottoscrizione di 3.605 contratti di assunzione di cui 304 a tempo indeterminato. Quest'anno abbiamo incrementato ulteriormente la durata dei contratti oggetti di incentivo a partire da sette mesi, con l'impegno espresso di ritornare nel 2024 ad incentivare unicamente contratti di durata pari o superiore agli otto mesi». «Un’ ulteriore azione intrapresa, grazie al Fondo Sociale Europeo, per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro in un settore strategico per la Liguria – spiega l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - Come Regione stiamo mettendo in atto azioni concrete, anche nell’ambito della formazione, per far sì che le aziende che cercano personale da assumere, possano aderire ai bandi attivi e possano trovare personale qualificato da inserire in organico. Stiamo lavorando per aumentare la competitività delle imprese liguri, per far diminuire la disoccupazione e far crescere il nostro territorio». [post_title] => Liguria, nuovo patto per il Turismo per supportare le imprese e migliorare l'offerta [post_date] => 2023-03-13T09:10:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678698657000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo di pubblico per la serata "Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso". L'evento, accolto nella bellissima Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma, è stato organizzato dall'Ufficio Spagnolo per il Turismo e il Ministero del Turismo del Principato delle Asturie, che hanno incontrato circa 100 ospiti tra agenti di viaggio e giornalisti della stampa di settore per raccontare i punto di forza di questa destinazione, accompagnati da un percorso gastronomico alla scoperta delle bontà del territorio, con lo chef stellato Ricardo Stores, ritolare del ristorante El Ritiro. La presentazione è stata guidata da Arturo Escudero Garcia di Turespaña Ita e ha visto gli interventi di Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell'Ufficio Spagnolo per il Turismo a Roma, dell’Ambasciata Spagnola a Roma e del vice ministro del Turismo del Principato delle Asturie, Graciela Blanco Rodriguez. "Le Asturie sono una piccola regione situata nel cuore della Spagna verde - racconta Graciela Blanco Rodriguez - con un milione di abitanti e circa 2 milioni e mezzo di turisti l'anno, il 19% dei quali internazionali. Abbiamo una bellissima costa, secondo Greenpeace il tratto di costa meglio conservato di tutta la Spagna, costellata da villaggi di pescatori e caratterizzati da tradizioni marinare e sapori genuini. Sono 200 le spiagge delle Asturie, circondate per la maggior parte da una lussureggiante vegetazione, che consente di godere del mare ai piedi delle montagne". [gallery ids="441284,441285,441286,441287,441288,441289"] Presente anche il country manager Italia di Ryanair Mauro Bolla: "Presentiamo la rotta Fiumicino-Oviedo, che avrà 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. Si tratta di una nuova rotta che ci sta dando soddisfazioni: nonostante sia partita in inverno, ha avuto un buon successo ed è stata confermata anche per questa summer, andando ad arricchire il network di oltre 1100 voli tra Italia e Spagna settimanali, con 116 rotte servite". La media gallery dell'evento è visualizzabile a questo link: https://eventi.travelquotidiano.com/it/gallery/110 [post_title] => Le Asturie si presentano a Roma: grande successo per l'evento b2b [post_date] => 2023-03-10T14:51:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678459916000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutta nel capoluogo lombardo il Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel: il soft brand di casa Marriott International è infatti andato a rinominare l'ex Four Points Milan Center by Sheraton dallo scorso febbraio, in seguito a un'operazione di restyling del valore di circa 10 milioni di euro. Situato nel cuore della metropoli, tra porta Nuova e la stazione Centrale, il Duo Milan esprime la propria peculiarità nel nome e nella location dalla doppia anima. “L’operazione di rebranding è un salto di qualità e la realizzazione di un prodotto unico per differenziarci dai competitor - spiega il general manager, Fabio Leoni -. A Milano ci sono circa 500 strutture con un’impostazione principalmente business. Noi abbiamo pensato di stare al passo coi tempi. Gli ospiti che giungono in città viaggiano infatti ormai anche per piacere. Passando a Tribute ci rivolgiamo quindi alla domanda bleisure, grazie anche agli spazi frizzanti che sono stati realizzati”. L’operazione sta peraltro già portando i propri frutti con un pricing superiore in media ai 185 euro per camera. “Siamo cresciuti anche su TripAdvisor. Oggi su 550 strutture a Milano, siamo al sesto posto – aggiunge Leoni - Puntiamo a un’utenza per il 60% italiano e 40% straniera, prettamente americana e asiatica”. Le strategie di promozione sono rivolte ai key account, corporate, agenzie di viaggio attraverso attività online, offline e canali social. Presenza garantita anche alle fiere di settore. L’hotel dispone quindi oggi di 239 camere, undici suite e cinque meeting room dalla capienza massima di 50 persone, nonché di una lobby dall’ambiente aperto e flessibile con spazi di coworking che richiamano lo stile delle carrozze ferroviarie: un concept familiare alla zona di Porta Nuova. La proposta f&b si declinerà poi nel ristorante Duo Bostrot da 120 coperti e nel concept giovane Duo Cafè. Ma vera punta di diamante del Duo Milan Porta Nuova saranno il lounge bar e il ristorante peruviano Alegrìa, entrambi situati al dodicesimo piano, con vista spettacolare sull’intera città. Uno spazio all’esterno, il courtyard, sarà inoltre disponibile entro la fine di marzo con 40 sedute. Completamente rinnovato pure il fitness center. [post_title] => Apre il Tribute Duo Milan Porta Nuova. Focus sulla domanda bleisure [post_date] => 2023-03-10T13:19:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678454340000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441250" align="alignleft" width="300"] Carlo Babini[/caption] Si chiama The, The Hospitality Experience, e al momento raccoglie le tre strutture Londra Palace Venezia, The Place Firenze e l'umbro Borgo dei Conti Resort. E' il nuovo brand dell'ospitalità appena lanciato dalla famiglia Babini che, tramite la holding immobiliare Bacamul, possiede gli asset alberghieri, insieme a una serie di negozi e qualche ufficio, tra cui un palazzo milanese di via Montenapoleone affittato a Lvmh. “The nasce dal desiderio di valorizzare le unicità delle nostre strutture, sotto il segno di valori condivisi che guidano l'ospitalità, il nostro staff e management - spiega il ceo e owner di The Hospitality Experience, Carlo Babini -. Oggi, in particolar modo, il mio obiettivo è quello di creare una struttura gestionale centralizzata, solida e coesa, su cui poter costruire progetti futuri nel segno di un'accoglienza già caratterizzata dalla gestione diretta di ogni dettaglio, dalla formazione del personale e dal forte know-how consolidato negli anni”. La storia della famiglia nel settore dell'ospitalità è iniziata nel 1938, anno d'acquisto dell'hotel D'Angleterre et Beau Rivage a Venezia, oggi conosciuto come Londra Palace Venezia: una struttura in riva degli Schiavoni e affacciata sulla basilica di San Giorgio, che conta 52 camere e suite con ben 100 finestre totali. L'hotel gestito direttamente dalla proprietà, dal 2012 fa parte dell'associazione Relais & Châteaux. Nel 2003 il portfolio si amplia grazie all'acquisizione dell'attuale The Place Firenze in piazza Santa Maria Novella: un Leading Hotels of the World da 20 camere e suite, di cui una parte recentemente rinnovate, così come gli spazi comuni e l'ampio dehors. Il Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, nel diciannovesimo secolo castello e dimora della famiglia Rossi Scotti in Umbria, è stato infine restaurato e aperto nel 2008 ed è attualmente protagonista di un'importante ristrutturazione che si dovrebbe concludere alla fine di quest'anno. Il gruppi vanta inoltre un totale di 150 dipendenti, la cui previsione di crescita percentuale si attesta al 20% per il prossimo biennio. Fortemente voluta dalla famiglia stessa e guidata dal direttore Michela Babini, insieme al brand The è inoltre nata la fondazione The Place of Wonders, dedicata a proteggere, salvaguardare, supportare e promuovere la tradizione secolare dell'artigianato e della creatività italiana. Suo scopo è quello di avvicinare gli ospiti degli hotel alla scoperta delle meraviglie artistiche e artigiane dei luoghi in cui si trovano gli alberghi della collezione stessa. A Firenze, la fondazione è quindi già attiva con un progetto dedicato alle arti orafe, in partnership con la scuola Lao – le Arti orafe di Giò Carbone -, finanziando borse di studio rivolte a giovani studenti e aspiranti artigiani. Allo stesso tempo il locale The Place organizza visite presso le botteghe e i laboratori artigiani della città. [post_title] => Nasce The: il nuovo brand italiano The Hospitality Experience [post_date] => 2023-03-10T12:15:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678450538000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A spuntarla alla fine sarà con ogni probabilità il fondo sovrano saudita Pif. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore, il Public Investment Fund di Riad avrebbe infatti battuto al photo-finish un operatore industriale (Lvmh secondo altre voci, ndr) nella gara di selezione di un nuovo partner finanziario della compagnia: un'operazione iniziata a fine anno sotto la guida di Rotschild. Pif si preparerebbe in particolare a rilevare il 23% acquisito da Cdp Equity nel 2014 per 76 milioni di euro, a cui si dovrebbe aggiungere un'ulteriore quota del 26% direttamente rilevata dalla famiglia azionista, arrivando in questo modo al 49% della società. La valutazione complessiva del gruppo supererebbe gli 1,2 miliardi di euro, assestandosi quindi ben al di sopra dei poco meno di 350 milioni stimati all'epoca dell'entrata di Cdp nella compagina azionaria della società britannica. In questi otto anni però le cose sono cambiate. E parecchio. All'epoca la compagnia di Sir Rocco Forte, che continuerà a mantenerne il controllo anche dopo l'entrata di Pif, era sotto pressione finanziaria. Inoltre dal 2014 a oggi il gruppo si espanso particolarmente, soprattutto in Italia, dove il portfolio del brand è passato da tre a sette strutture. A oggi, il gruppo vanta a livello internazionale 14 hotel e 20 ville, per un totale di più di 1.500 camere, a cui si aggiungono 42 tra bar e ristoranti stellati. Altre strutture sarebbero inoltre in pipeline. Per Rocco Forte il 2022 si è chiuso con un fatturato attorno ai 300 milioni di sterline e margini operativi lordi per una sessantina di milioni (pari a circa 340 milioni e 68 milioni di euro rispettivamente). Paiono insomma continuare gli investimenti nel turismo del fondo saudita che, in patria sta tra l'altro dando recentemente vita a un paio di mega-progetti di sviluppo lungo la costa nord-occidentale del Paese, con i complessi The Red Sea e Amaala. [post_title] => Il fondo saudita Pif pronto ad acquisire il 49% di Rocco Forte [post_date] => 2023-03-10T10:52:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678445562000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441213 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air rafforza in maniera significativa il proprio network di collegamenti verso la Cina dal prossimo 17 marzo, in seguito all'accordo tra i due Paesi di aumentare il numero di voli ai livelli pre-Covid. I voli tra la Corea del Sud e la Cina continentale saliranno da 13 a 84 frequenze alla settimana entro la fine di marzo, per poi raggiungere le 99 frequenze settimanali a maggio. La frequenza settimanale dei voli della compagnia aerea sulle rotte cinesi raggiungerà il 38% e il 43% dei livelli del 2019 rispettivamente nei mesi di marzo/aprile e maggio/giugno. Grazie alla ripresa del servizio e all'aumento dei voli, la compagnia aerea offrirà orari diversificati e più convenienti tra gli aeroporti di Incheon e Gimpo e le principali destinazioni della Cina, come Pechino e Shanghai. Korean Air lavorerà anche per rivitalizzare le industrie dell'aviazione e del turismo e il ruolo dell'aeroporto di Incheon come hub attraverso l'espansione dei network di transito dalla Cina. La compagnia aerea sottoporrà a ispezioni preliminari le sue filiali commerciali e i servizi aeroportuali in Cina per garantire la sicurezza delle operazioni e la comodità dei passeggeri in vista del previsto aumento della domanda di passeggeri. [post_title] => Korean Air: massiccio incremento dei voli verso la Cina, fino a 99 frequenze settimanali [post_date] => 2023-03-10T09:31:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678440696000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441014 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arrivano in Toscana i primi 4 treni Pop di Trenitalia. Sono solo i primi del 2023 e inizieranno a circolare sulla linea di cintura Pistoia-Prato-Firenze-Montevarchi; entro quest’anno ne arriveranno altri 15 che porteranno la flotta a 19 Pop totali. «Aumenta, e lo dico con soddisfazione - spiega il presidente della Regione Eugenio Giani -, l’offerta di trasporto pubblico attraverso nuovi treni che hanno tutti gli standard qualitativi per offrire comfort e notevole efficienza. E’ un altro passo avanti verso la mobilità sostenibile, ma soprattutto aumentando l’offerta di trasporto pubblico, in questo caso su treno, possiamo auspicare che la scelta del trasporto pubblico possa finalmente prevalere rispetto all’uso del mezzo privato». Tecnologicamente avanzati ed ecologici i nuovi Pop a 4 carrozze consentono di far viaggiare 500 persone con oltre 300 posti a sedere e 12 posti per le bici. Una nuova esperienza di viaggio grazie ad un maggiore comfort, prese elettriche e USB ad ogni posto, climatizzazione autoregolante, maggiori informazioni durante il viaggio grazie alla presenza di 30 monitor presenti su ogni treno e 32 telecamere di videosorveglianza. Inoltre è stato aumentato lo spazio per i mezzi a due ruote grazie alla presenza di 12 posti bici, con possibilità di ricarica delle bici elettriche. Attenzione anche per l’accessibilità dei viaggiatori a mobilità ridotta con la presenza di un bagno attrezzato e due posti per sedie a rotelle. I treni POP porteranno benefici anche per l’ambiente grazie alla riduzione del 30% di consumi energetici rispetto ai treni precedenti. Oltre ad essere mezzi realizzati con materiali che per il 95% potranno essere riciclati. «Prosegue il percorso di rinnovamento della flotta del Regionale di Trenitalia - aggiunge Sabrina De Filippis, direttore Business regionale di Trenitalia - I nuovi treni Pop che circoleranno nella regione, frutto del piano di investimenti portato avanti in questi anni, contribuiranno a rendere l’esperienza di viaggio dei passeggeri ancora più confortevole e sostenibile e ad abbassare l’età media dei mezzi in circolazione». [post_title] => Toscana e mobilità sostenibile, prosegue rinnovamento flotta Trenitalia [post_date] => 2023-03-09T10:10:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678356633000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "romantik hotel oberwirt rafforza lofferta la nuova spa amadea accoglie gli ospiti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":930,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 1749, la famiglia Waldner, è votata all’arte dell’ospitalità nel Romantik Hotel Oberwirt . Da allora tante generazioni (ben 11) si sono susseguite con un unico scopo: far scoprire i piaceri della vita ai propri ospiti. Joseph Waldner e la figlia Barbara si dedicano a rendere speciali le vacanze, nell’elegante struttura di stile classico, con la cucina gourmet da gustare nelle antiche e raffinate stube in legno e tra i giardini fioriti, nelle raffinate camere e suite, fino ai momenti di benessere nelle due piscine di cui una immersa nel grande parco fiorito, con vista panoramica sulle vette.\r

\r

La nuova spa Amadea vanta sauna finlandese e biosauna, bagno turco, sauna a infrarossi, sala fitness e 4 sale relax tra cui una con le profumate e benefiche pareti di fieno, e trattamenti ispirati alla natura dei dintorni a base di miele, fango, vinaccioli e rose.\r

\r

L’Oberwirt è anche un wine hotel, che vanta una nuova e splendida cantina con una sala per le degustazioni guidate - dedicata alla padrona di casa Barbara - e 500 etichette internazionali selezionate, tra cui quelle della tenuta vinicola di famiglia.\r

\r

\r

\r

Settimane primaverili Dal 16 aprile al 14 maggio 2023, l’offerta Settimane primaverili comprende 7 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 6 cene con menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione, una raffinata cena di gala di 6 portate con musica dal vivo (il giovedì), un buono del valore di 70 euro per persona alla Spa, degustazione di vini, un’escursione primaverile con Wally, benvenuto in camera con una bottiglia di succo di mela, a partire da 1.336 euro per persona.\r

\r

Romantici soggiorni in coppia. Per una vacanza di coppia il Romantik Hotel Oberwirt propone Giornate per deliziarsi che include: 3 pernottamenti con ricca prima colazione a buffet, 1 romantica cena a lume di candela nel ristorante á la carte, 1 trattamento di coppia alla Spa (50 minuti), benvenuto con 1 bottiglia di spumante in camera, a partire da 562 euro per persona. Le Giornate dei Piaceri sono ideali per ricaricare le energie includono 4 notti in mezza pensione con menu di 5 portate a scelta e un buono del valore di 45 euro per persona alla Spa. Il prezzo è a partire da 702 euro a persona.\r

\r

Per i Wine Lover. Gli amanti del vino possono approfittare della proposta Momenti di Piacere che comprende 5 pernottamenti, 4 menu di 5 portate a scelta nell'ambito della mezza pensione, 1 cena romantica di 5 portate nel ristorante à la carte, una degustazione di vini, e un buono del valore di 75 euro per persona alla Spa, a partire da 955 euro per persona. \r

\r

Per i Golfisti. Gli appassionati di golf hanno a disposizione l’offerta Golf Stay, che include 7 notti con ricca prima colazione a buffet, menu di 5 portate a scelta dal menu della mezza pensione ogni sera, 1 massaggio completo per persona alla SPA (50 minuti), la Golf In Card che offre sconti sui vicini 6 campi da golf, informazioni e prenotazioni presso la reception. Prezzo a partire da 1.108 euro a persona.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Romantik Hotel Oberwirt rafforza l'offerta, la nuova Spa Amadea accoglie gli ospiti","post_date":"2023-03-13T12:19:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678709975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce in Italia la richiesta di proposte turistiche sostenibili. Lo conferma Paloma Blazquez, country manager Southern Europe di Evaneos, la piattaforma dedicata ai viaggi su misura e responsabili in diretta connessione con agenzie locali per valorizzare viaggi responsabili: \"Da oltre dieci anni proponiamo in Italia questo tipo di prodotti e lo slow travel: il mercato tricolore si conferma uno dei principali bacini insieme alla Spagna. Il 2022 si è rivelato un anno di completa ripresa e anche le aspettative per la prossima estate sono molto interessanti. Abbiamo notato non solo una crescita di richieste ma anche un'attenzione maggiore da parte delle agenzie di viaggio italiane affiliate, che attualmente sono circa 60, tutte selezionate e in linea con la nostra mission: richiedono viaggi ed esperienze più rispettosi e a contatto con le realtà locali. In generale, abbiamo registrato una crescita notevole da vari tipi di target di viaggiatori ma soprattutto le famiglie sono state il traino di questo ultimo periodo, non solo per le destinazioni estere ma anche per l'Italia stessa come la Toscana, Sicilia e Umbria\".\r

\r

L'offerta è sempre più ampia: non solo mete a lungo raggio come le novità Uganda e Uzbekistan che si affiancano alle più consolidate Perù, Tanzania, Islanda, Giordania ma anche numerose new entry per il corto raggio. Tante infatti le proposte in Italia e Spagna con il lancio di nuovi itinerari, in treno e a piedi, anche in località già note, ma per conoscerle in modo diverso. Si rafforza poi l'impegno di Evaneos per mantenere l'87% dell'importo di ogni viaggio a favore degli attori locali delle destinazioni visitate: \"Modello che permette commissioni più basse e margini più alti per le agenzie che propongo questa forma di turismo che ha come obiettivo migliorare le condizioni economico-sociali dei territori interessati dalla proposta\", prosegue Paloma Blazquez . Inoltre, si rafforzano le iniziative dedicate alla formazione e al supporto delle adv, tramite l'organizzazione due volte l'anno di alcuni workshop in Italia per promuovere al meglio i progetti di sostenibilità anche grazie alla raccolta fondi attivata alla fine del 2022 e che ha raccolto 20 milioni di euro.\r

\r

\"Lavoriamo in più di 160 destinazioni in tutto il mondo e sono stati 600 mila i viaggiatori che si sono affidati a noi. Crediamo di poter trainare la crescita del settore con questa concezione di viaggio - conclude Paloma Blazquez -. Basti pensare che abbiamo anche rilevato l'aumento di budget e la permanenza media dei turisti\".","post_title":"Evaneos, Blazquez: Italia mercato in crescita, sempre più richieste per il turismo sostenibile","post_date":"2023-03-13T10:05:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678701923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441141","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stata sottoscritta la sesta edizione del Patto per il lavoro nel settore del Turismo, l’accordo tra Regione Liguria, sindacati e categorie datoriali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il 2023. La misura, finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, mira, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, ad incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici che di durata dell’occupazione degli addetti.\r

\r

Quest'anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1 marzo 2023 con contratti di durata non inferiore a sette mesi e per un importo complessivo di 6 milioni di euro. L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il 28 giugno con chiusura al 31 dicembre.\r

\r

«Il Patto per il lavoro nel turismo è una delle forme più avanzate di collaborazione che Regione Liguria mette in campo tra il mondo delle imprese, soprattutto quelle turistiche, sulle quali abbiamo molto puntato in questi anni in termini di sviluppo, e il mondo della formazione e delle professionalità che servono per migliorare sempre di più la nostra offerta turistica – afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Si tratta del primo accordo del genere sottoscritto in Italia, uno strumento importante per aiutarci a trovare le professionalità adatte a migliorare la qualità della nostra offerta turistica anno dopo anno. Durante il covid lo abbiamo autorizzato per dare una mano alle imprese che hanno molto faticato».\r

\r

«A partire dal 2018 il Patto per il lavoro nel settore turismo è divenuto un caposaldo della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro poiché riteniamo di importanza strategica che questa amministrazione mantenga un supporto al comparto turistico in quanto volano dell'economia e dell'occupazione ligure – dichiara l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - Negli anni 2020 e 2021 il Patto ha svolto un ruolo fondamentale di sostegno alle imprese per arginare gli effetti della pandemia e per questo si ritenne opportuno accorciare significativamente la durata dei contratti incentivabili. Dal 2022 si è deciso di tornare allo spirito originale del Patto che nacque come intervento volto a favorire il complesso processo di destagionalizzazione e abbiamo ottenuto un ottimo risultato: 953 domande presentate dalle imprese per circa 10 milioni di euro che hanno portato alla sottoscrizione di 3.605 contratti di assunzione di cui 304 a tempo indeterminato. Quest'anno abbiamo incrementato ulteriormente la durata dei contratti oggetti di incentivo a partire da sette mesi, con l'impegno espresso di ritornare nel 2024 ad incentivare unicamente contratti di durata pari o superiore agli otto mesi».\r

\r

«Un’ ulteriore azione intrapresa, grazie al Fondo Sociale Europeo, per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro in un settore strategico per la Liguria – spiega l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - Come Regione stiamo mettendo in atto azioni concrete, anche nell’ambito della formazione, per far sì che le aziende che cercano personale da assumere, possano aderire ai bandi attivi e possano trovare personale qualificato da inserire in organico. Stiamo lavorando per aumentare la competitività delle imprese liguri, per far diminuire la disoccupazione e far crescere il nostro territorio».","post_title":"Liguria, nuovo patto per il Turismo per supportare le imprese e migliorare l'offerta","post_date":"2023-03-13T09:10:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678698657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo di pubblico per la serata \"Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso\".\r

\r

L'evento, accolto nella bellissima Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma, è stato organizzato dall'Ufficio Spagnolo per il Turismo e il Ministero del Turismo del Principato delle Asturie, che hanno incontrato circa 100 ospiti tra agenti di viaggio e giornalisti della stampa di settore per raccontare i punto di forza di questa destinazione, accompagnati da un percorso gastronomico alla scoperta delle bontà del territorio, con lo chef stellato Ricardo Stores, ritolare del ristorante El Ritiro.\r

\r

La presentazione è stata guidata da Arturo Escudero Garcia di Turespaña Ita e ha visto gli interventi di Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell'Ufficio Spagnolo per il Turismo a Roma, dell’Ambasciata Spagnola a Roma e del vice ministro del Turismo del Principato delle Asturie, Graciela Blanco Rodriguez.\r

\r

\"Le Asturie sono una piccola regione situata nel cuore della Spagna verde - racconta Graciela Blanco Rodriguez - con un milione di abitanti e circa 2 milioni e mezzo di turisti l'anno, il 19% dei quali internazionali. Abbiamo una bellissima costa, secondo Greenpeace il tratto di costa meglio conservato di tutta la Spagna, costellata da villaggi di pescatori e caratterizzati da tradizioni marinare e sapori genuini. Sono 200 le spiagge delle Asturie, circondate per la maggior parte da una lussureggiante vegetazione, che consente di godere del mare ai piedi delle montagne\".\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"441284,441285,441286,441287,441288,441289\"]\r

\r

\r

\r

Presente anche il country manager Italia di Ryanair Mauro Bolla: \"Presentiamo la rotta Fiumicino-Oviedo, che avrà 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. Si tratta di una nuova rotta che ci sta dando soddisfazioni: nonostante sia partita in inverno, ha avuto un buon successo ed è stata confermata anche per questa summer, andando ad arricchire il network di oltre 1100 voli tra Italia e Spagna settimanali, con 116 rotte servite\".\r

\r

La media gallery dell'evento è visualizzabile a questo link:\r

\r

https://eventi.travelquotidiano.com/it/gallery/110","post_title":"Le Asturie si presentano a Roma: grande successo per l'evento b2b","post_date":"2023-03-10T14:51:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678459916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutta nel capoluogo lombardo il Duo Milan Porta Nuova, a Tribute Portfolio Hotel: il soft brand di casa Marriott International è infatti andato a rinominare l'ex Four Points Milan Center by Sheraton dallo scorso febbraio, in seguito a un'operazione di restyling del valore di circa 10 milioni di euro.\r

\r

Situato nel cuore della metropoli, tra porta Nuova e la stazione Centrale, il Duo Milan esprime la propria peculiarità nel nome e nella location dalla doppia anima. “L’operazione di rebranding è un salto di qualità e la realizzazione di un prodotto unico per differenziarci dai competitor - spiega il general manager, Fabio Leoni -. A Milano ci sono circa 500 strutture con un’impostazione principalmente business. Noi abbiamo pensato di stare al passo coi tempi. Gli ospiti che giungono in città viaggiano infatti ormai anche per piacere. Passando a Tribute ci rivolgiamo quindi alla domanda bleisure, grazie anche agli spazi frizzanti che sono stati realizzati”.\r

\r

L’operazione sta peraltro già portando i propri frutti con un pricing superiore in media ai 185 euro per camera. “Siamo cresciuti anche su TripAdvisor. Oggi su 550 strutture a Milano, siamo al sesto posto – aggiunge Leoni - Puntiamo a un’utenza per il 60% italiano e 40% straniera, prettamente americana e asiatica”. Le strategie di promozione sono rivolte ai key account, corporate, agenzie di viaggio attraverso attività online, offline e canali social. Presenza garantita anche alle fiere di settore.\r

\r

L’hotel dispone quindi oggi di 239 camere, undici suite e cinque meeting room dalla capienza massima di 50 persone, nonché di una lobby dall’ambiente aperto e flessibile con spazi di coworking che richiamano lo stile delle carrozze ferroviarie: un concept familiare alla zona di Porta Nuova. La proposta f&b si declinerà poi nel ristorante Duo Bostrot da 120 coperti e nel concept giovane Duo Cafè. Ma vera punta di diamante del Duo Milan Porta Nuova saranno il lounge bar e il ristorante peruviano Alegrìa, entrambi situati al dodicesimo piano, con vista spettacolare sull’intera città. Uno spazio all’esterno, il courtyard, sarà inoltre disponibile entro la fine di marzo con 40 sedute. Completamente rinnovato pure il fitness center.\r

\r

","post_title":"Apre il Tribute Duo Milan Porta Nuova. Focus sulla domanda bleisure","post_date":"2023-03-10T13:19:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678454340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441250\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Babini[/caption]\r

\r

Si chiama The, The Hospitality Experience, e al momento raccoglie le tre strutture Londra Palace Venezia, The Place Firenze e l'umbro Borgo dei Conti Resort. E' il nuovo brand dell'ospitalità appena lanciato dalla famiglia Babini che, tramite la holding immobiliare Bacamul, possiede gli asset alberghieri, insieme a una serie di negozi e qualche ufficio, tra cui un palazzo milanese di via Montenapoleone affittato a Lvmh.\r

\r

“The nasce dal desiderio di valorizzare le unicità delle nostre strutture, sotto il segno di valori condivisi che guidano l'ospitalità, il nostro staff e management - spiega il ceo e owner di The Hospitality Experience, Carlo Babini -. Oggi, in particolar modo, il mio obiettivo è quello di creare una struttura gestionale centralizzata, solida e coesa, su cui poter costruire progetti futuri nel segno di un'accoglienza già caratterizzata dalla gestione diretta di ogni dettaglio, dalla formazione del personale e dal forte know-how consolidato negli anni”.\r

\r

La storia della famiglia nel settore dell'ospitalità è iniziata nel 1938, anno d'acquisto dell'hotel D'Angleterre et Beau Rivage a Venezia, oggi conosciuto come Londra Palace Venezia: una struttura in riva degli Schiavoni e affacciata sulla basilica di San Giorgio, che conta 52 camere e suite con ben 100 finestre totali. L'hotel gestito direttamente dalla proprietà, dal 2012 fa parte dell'associazione Relais & Châteaux. Nel 2003 il portfolio si amplia grazie all'acquisizione dell'attuale The Place Firenze in piazza Santa Maria Novella: un Leading Hotels of the World da 20 camere e suite, di cui una parte recentemente rinnovate, così come gli spazi comuni e l'ampio dehors. Il Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, nel diciannovesimo secolo castello e dimora della famiglia Rossi Scotti in Umbria, è stato infine restaurato e aperto nel 2008 ed è attualmente protagonista di un'importante ristrutturazione che si dovrebbe concludere alla fine di quest'anno. Il gruppi vanta inoltre un totale di 150 dipendenti, la cui previsione di crescita percentuale si attesta al 20% per il prossimo biennio.\r

\r

Fortemente voluta dalla famiglia stessa e guidata dal direttore Michela Babini, insieme al brand The è inoltre nata la fondazione The Place of Wonders, dedicata a proteggere, salvaguardare, supportare e promuovere la tradizione secolare dell'artigianato e della creatività italiana. Suo scopo è quello di avvicinare gli ospiti degli hotel alla scoperta delle meraviglie artistiche e artigiane dei luoghi in cui si trovano gli alberghi della collezione stessa. A Firenze, la fondazione è quindi già attiva con un progetto dedicato alle arti orafe, in partnership con la scuola Lao – le Arti orafe di Giò Carbone -, finanziando borse di studio rivolte a giovani studenti e aspiranti artigiani. Allo stesso tempo il locale The Place organizza visite presso le botteghe e i laboratori artigiani della città.","post_title":"Nasce The: il nuovo brand italiano The Hospitality Experience","post_date":"2023-03-10T12:15:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678450538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A spuntarla alla fine sarà con ogni probabilità il fondo sovrano saudita Pif. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore, il Public Investment Fund di Riad avrebbe infatti battuto al photo-finish un operatore industriale (Lvmh secondo altre voci, ndr) nella gara di selezione di un nuovo partner finanziario della compagnia: un'operazione iniziata a fine anno sotto la guida di Rotschild. Pif si preparerebbe in particolare a rilevare il 23% acquisito da Cdp Equity nel 2014 per 76 milioni di euro, a cui si dovrebbe aggiungere un'ulteriore quota del 26% direttamente rilevata dalla famiglia azionista, arrivando in questo modo al 49% della società. La valutazione complessiva del gruppo supererebbe gli 1,2 miliardi di euro, assestandosi quindi ben al di sopra dei poco meno di 350 milioni stimati all'epoca dell'entrata di Cdp nella compagina azionaria della società britannica.\r

\r

In questi otto anni però le cose sono cambiate. E parecchio. All'epoca la compagnia di Sir Rocco Forte, che continuerà a mantenerne il controllo anche dopo l'entrata di Pif, era sotto pressione finanziaria. Inoltre dal 2014 a oggi il gruppo si espanso particolarmente, soprattutto in Italia, dove il portfolio del brand è passato da tre a sette strutture. A oggi, il gruppo vanta a livello internazionale 14 hotel e 20 ville, per un totale di più di 1.500 camere, a cui si aggiungono 42 tra bar e ristoranti stellati. Altre strutture sarebbero inoltre in pipeline. Per Rocco Forte il 2022 si è chiuso con un fatturato attorno ai 300 milioni di sterline e margini operativi lordi per una sessantina di milioni (pari a circa 340 milioni e 68 milioni di euro rispettivamente).\r

\r

Paiono insomma continuare gli investimenti nel turismo del fondo saudita che, in patria sta tra l'altro dando recentemente vita a un paio di mega-progetti di sviluppo lungo la costa nord-occidentale del Paese, con i complessi The Red Sea e Amaala.","post_title":"Il fondo saudita Pif pronto ad acquisire il 49% di Rocco Forte","post_date":"2023-03-10T10:52:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678445562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air rafforza in maniera significativa il proprio network di collegamenti verso la Cina dal prossimo 17 marzo, in seguito all'accordo tra i due Paesi di aumentare il numero di voli ai livelli pre-Covid.\r

\r

I voli tra la Corea del Sud e la Cina continentale saliranno da 13 a 84 frequenze alla settimana entro la fine di marzo, per poi raggiungere le 99 frequenze settimanali a maggio. La frequenza settimanale dei voli della compagnia aerea sulle rotte cinesi raggiungerà il 38% e il 43% dei livelli del 2019 rispettivamente nei mesi di marzo/aprile e maggio/giugno.\r

\r

Grazie alla ripresa del servizio e all'aumento dei voli, la compagnia aerea offrirà orari diversificati e più convenienti tra gli aeroporti di Incheon e Gimpo e le principali destinazioni della Cina, come Pechino e Shanghai.\r

\r

Korean Air lavorerà anche per rivitalizzare le industrie dell'aviazione e del turismo e il ruolo dell'aeroporto di Incheon come hub attraverso l'espansione dei network di transito dalla Cina.\r

\r

La compagnia aerea sottoporrà a ispezioni preliminari le sue filiali commerciali e i servizi aeroportuali in Cina per garantire la sicurezza delle operazioni e la comodità dei passeggeri in vista del previsto aumento della domanda di passeggeri.","post_title":"Korean Air: massiccio incremento dei voli verso la Cina, fino a 99 frequenze settimanali","post_date":"2023-03-10T09:31:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678440696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arrivano in Toscana i primi 4 treni Pop di Trenitalia. Sono solo i primi del 2023 e inizieranno a circolare sulla linea di cintura Pistoia-Prato-Firenze-Montevarchi; entro quest’anno ne arriveranno altri 15 che porteranno la flotta a 19 Pop totali.\r

\r

«Aumenta, e lo dico con soddisfazione - spiega il presidente della Regione Eugenio Giani -, l’offerta di trasporto pubblico attraverso nuovi treni che hanno tutti gli standard qualitativi per offrire comfort e notevole efficienza. E’ un altro passo avanti verso la mobilità sostenibile, ma soprattutto aumentando l’offerta di trasporto pubblico, in questo caso su treno, possiamo auspicare che la scelta del trasporto pubblico possa finalmente prevalere rispetto all’uso del mezzo privato».\r

\r

Tecnologicamente avanzati ed ecologici i nuovi Pop a 4 carrozze consentono di far viaggiare 500 persone con oltre 300 posti a sedere e 12 posti per le bici. Una nuova esperienza di viaggio grazie ad un maggiore comfort, prese elettriche e USB ad ogni posto, climatizzazione autoregolante, maggiori informazioni durante il viaggio grazie alla presenza di 30 monitor presenti su ogni treno e 32 telecamere di videosorveglianza.\r

\r

Inoltre è stato aumentato lo spazio per i mezzi a due ruote grazie alla presenza di 12 posti bici, con possibilità di ricarica delle bici elettriche. Attenzione anche per l’accessibilità dei viaggiatori a mobilità ridotta con la presenza di un bagno attrezzato e due posti per sedie a rotelle. I treni POP porteranno benefici anche per l’ambiente grazie alla riduzione del 30% di consumi energetici rispetto ai treni precedenti. Oltre ad essere mezzi realizzati con materiali che per il 95% potranno essere riciclati.\r

\r

«Prosegue il percorso di rinnovamento della flotta del Regionale di Trenitalia - aggiunge Sabrina De Filippis, direttore Business regionale di Trenitalia - I nuovi treni Pop che circoleranno nella regione, frutto del piano di investimenti portato avanti in questi anni, contribuiranno a rendere l’esperienza di viaggio dei passeggeri ancora più confortevole e sostenibile e ad abbassare l’età media dei mezzi in circolazione».","post_title":"Toscana e mobilità sostenibile, prosegue rinnovamento flotta Trenitalia","post_date":"2023-03-09T10:10:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678356633000]}]}}