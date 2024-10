Rocco Forte ufficializza Palazzo Castelluccio a Noto. Aprirà nel 2026 Terza struttura in Sicilia per il gruppo Rocco Forte che ufficializza l’acquisizione di Palazzo Castelluccio a Noto, già anticipata in occasione dell’evento True Sicilia svoltosi nella medesima località. Quando aprirà nel 2026, la nuova struttura sarà dotata di 31 camere, un ristorante, un bar, spazi per meeting ed eventi, spa, palestra e giardino. Questa proprietà di 5 mila metri quadrati andrà a integrare l’offerta delle due strutture della compagnia già esistenti nella regione: il Villa Igiea di Palermo e il Verdura Resort di Sciacca. A curare gli interni, così come è già avvenuto per la Rocco Forte House Milan, saranno la vicepresidente e direttrice del design del gruppo, Olga Polizzi, in collaborazione con gli architetti Paolo Moschino e Philip Vergeylen. Situato nel cuore della città parte del Patrimonio Unesco, Palazzo Castelluccio è una delle più grandi residenze nobiliari della val di Noto. Fu costruito nel 1782 dal marchese di Lorenzo del Castelluccio. Fu uno degli edifici più importanti a essere ricostruito 100 anni dopo il catastrofico terremoto del 1.693 in cui la maggior parte della città venne tragicamente distrutta e, in linea con una nuova ondata di stile architettonico del tempo, venne realizzato in calcare locale compattato, che si trasforma in un bagliore color miele dorato quando colpito dalla luce del sole. A differenza dell’architettura prevalentemente barocca che domina Noto, Palazzo Castelluccio ha però uno stile neoclassico e contava originariamente 105 stanze, fra cui una sala da musica, una cappella e una sala da ballo. La new entry siciliana è parte delle quattro nuove aperture Rocco Forte previste nei prossimi tre anni, incluse Milano, la Sardegna e Napoli. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475754 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Festival ed eventi dedicati ai sapori e alla cultura locali: l'Ungheria d'autunno si tinge dei colori del foliage e conduce i visitatori per mano alla scoperto del ricco patrimonio dove trovano posto i sapori più tradizionali, dalla paprika, dallo street food con i lángos e i kurtoskalacs, e le prestigiose cantine del Tokaj. Tra le kermesse più interessanti della stagione c'è sicuramente The Tokaj Harvest Days (04-06 ottobre 2024): ogni anno dalla sua nascita, nel 1932, il festival propone tematiche sempre diverse che si pongono come obiettivo quello di approfondire il mondo enologo. Quest’anno il tema scelto è “Vini bianchi, cultura colorata” e mira a promuovere la tradizione culturale e a mostrare ai visitatori i valori della regione. Il festival della Natura di Hortobágy si svolge invece il 26 ottobre, giornata simbolo della continuità delle tradizioni ungheresi. Durante il festival i visitatori avranno la possibilità di ammirare il suggestivo spettacolo naturale della migrazione delle gru, che rappresenta uno degli eventi faunistici più affascinanti del parco nazionale di Hortobágy. Il territorio è la più grande pianura dell'Europa dell'Est, che si estende per oltre 800 chilometri quadrati, ed è noto per le sue tradizioni agricole e le tecniche di irrigazione storiche. Le popolazioni locali, tra cui i pastori ungheresi, mantengono vive usanze secolari, come la pastorizia e danze folcloristiche, offrendo un’autentica espressione della cultura ungherese. Non da meno, il Sausage Festival a Csaba (25-27 ottobre 2024), un evento che celebra la ricca tradizione culinaria del territorio. Le salsicce ungheresi si distinguono per il loro sapore intenso e la varietà di spezie utilizzate, come paprika e aglio, che riflettono le tradizioni gastronomiche locali. Questa festa popolare, rinomata in tutta Europa centro-orientale, si pone come un'importante vetrina per queste specialità culinarie, custodendo gelosamente le tradizioni gastronomiche della città. [post_title] => Ungheria d'autunno: primo piano sui festival dedicati ai sapori e alla cultura [post_date] => 2024-10-01T14:44:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727793858000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terza struttura in Sicilia per il gruppo Rocco Forte che ufficializza l'acquisizione di Palazzo Castelluccio a Noto, già anticipata in occasione dell’evento True Sicilia svoltosi nella medesima località. Quando aprirà nel 2026, la nuova struttura sarà dotata di 31 camere, un ristorante, un bar, spazi per meeting ed eventi, spa, palestra e giardino. Questa proprietà di 5 mila metri quadrati andrà a integrare l'offerta delle due strutture della compagnia già esistenti nella regione: il Villa Igiea di Palermo e il Verdura Resort di Sciacca. A curare gli interni, così come è già avvenuto per la Rocco Forte House Milan, saranno la vicepresidente e direttrice del design del gruppo, Olga Polizzi, in collaborazione con gli architetti Paolo Moschino e Philip Vergeylen. Situato nel cuore della città parte del Patrimonio Unesco, Palazzo Castelluccio è una delle più grandi residenze nobiliari della val di Noto. Fu costruito nel 1782 dal marchese di Lorenzo del Castelluccio. Fu uno degli edifici più importanti a essere ricostruito 100 anni dopo il catastrofico terremoto del 1.693 in cui la maggior parte della città venne tragicamente distrutta e, in linea con una nuova ondata di stile architettonico del tempo, venne realizzato in calcare locale compattato, che si trasforma in un bagliore color miele dorato quando colpito dalla luce del sole. A differenza dell’architettura prevalentemente barocca che domina Noto, Palazzo Castelluccio ha però uno stile neoclassico e contava originariamente 105 stanze, fra cui una sala da musica, una cappella e una sala da ballo. La new entry siciliana è parte delle quattro nuove aperture Rocco Forte previste nei prossimi tre anni, incluse Milano, la Sardegna e Napoli. [post_title] => Rocco Forte ufficializza Palazzo Castelluccio a Noto. Aprirà nel 2026 [post_date] => 2024-10-01T11:28:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727782090000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È morto questa mattina a Milano Luciano Adami. Ci ha lasciato uno che aveva al posto delle idee dei panorami, delle frontiere e ogni volta cercava di raggiungerle, con una fantasia imprenditoriale che non si è più vista nel nostro settore. Uomo dalla simpatia travolgente ma anche severamente gentile. Una chiacchierata con lui ti faceva aprire così tanto il cervello che ad un certo punto dovevi dire: Lucia', basta, sei troppo oltre per per me. Titolare del tour operator Aviomar e tra i fondatori di Astoi Confindustria viaggi, ha portato nel settore un segno di innovazione e coraggio. Quando ci incontravamo era sempre una piccola festa. Mi dispiace molto che se ne sia andato. Uno dei pochi cervelli funzionanti che abbia mai incontrato. E poi quell'assenza totale di vanagloria, quella modestia che è essenzialmente solo di chi coltiva la cultura delle grandi idee. Mi mancava già quando si era ritirato e ne chiedevo sempre notizie a Luca. Adesso sarà un po' più dura. Tutto il gruppo Travel si stringe alla famiglia. [post_title] => Ci ha lasciato il grande Luciano Adami [post_date] => 2024-10-01T11:24:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727781892000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Una presenta la versatilità della sua proposta in Sicilia: dei 54 hotel della compagnia dislocati in Italia, sei si trovano sull’isola e tre di questi sulla costa orientale, ricca di bellezza naturale e storica, alle pendici della “Muntagna”, l’Etna, che per i siciliani è una generosa genitrice, fonte di acqua potabile, di fertilità e dello scuro basalto con cui si costruiscono strade e case. Si atterra all’aeroporto di Catania (che offrirà presto anche un volo giornaliero per New York) e si visita la città. Fondata dai greci nel 729 a.C., Catania ebbe grande importanza nel corso della storia (nel 1.400 fu capitale del Regno di Sicilia), ma è stata più volte colpita da terremoti ed eruzioni. Oggi le sue strade ampie corrono tra palazzi in stile barocco siciliano: il centro storico - patrimonio Unesco - è stato ricostruito dopo la devastante eruzione del 1.669 e il terremoto del 1.693. E' stata preservata però una parte dell’anfiteatro romano e alcuni edifici delle antiche terme. La vita scorre vivace a partire dal primo mattino, quando apre la Pescheria, il mercato del pesce. Piazze e strade si riempiono di attività di ogni tipo, tra cui l’offerta gastronomica street-food di locali. Per la sua vitalità lavorativa Catania viene definita la Milano della Sicilia. In via Etnea il Palace Catania Una Esperienze, 4 stelle, con 94 camere e un centro congressi, è la location ideale per un turismo leisure e business: spazi ampi e luminosi, camere funzionali dalle fresche tonalità marine, nove ampie sale modulabili per congressi ed eventi e un rooftop con vista sul centro della città e sull’Etna. L’offerta è completata da una ricca proposta f&b con prodotti a chilometri zero e una grande attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Tra le esperienze per gli ospiti, un giro alla scoperta dell’arte fantasiosa e rivolta alla tradizione della bottega Cartura, attiva da 25 anni a Catania. Il percorso verso il mare conduce a Giardini Naxos, dove si trovava la colonia da cui i greci calcidesi partirono per fondare proprio Catania. Qui si trova l’Unahotels Naxos Beach Sicilia. Il resort 4 stelle dispone di 189 stanze d’hotel e 448 camere distribuite in villette all’interno di un vasto parco verde, con cinque ristoranti e sei bar. Anche qui è grande l’attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, con la forza lavoro soprattutto di provenienza locale. La struttura ospita ampie piscine, uno spazio attrezzato per i bambini, un teatro e diversi negozi. Offre anche un ricco programma di attività quotidiane: dallo sport alle escursioni. Tra le esperienze a disposizione degli ospiti, i percorsi alla scoperta dell’Etna con la guida ambientale escursionistica Gaetano Maenza. Con un transfer o con un’imbarcazione si raggiunge poi l'Unahotels Capotaormina: una struttura 4 stelle con 190 camere e tre ristoranti. Si annida sulla cima del promontorio e tutte le camere sono affacciate sul mare, rivolte al profilo della Muntagna, con il suo pennacchio di fumo che si perde all’orizzonte. Ampia l’offerta mice, con la possibilità di riservare la struttura per eventi e matrimoni. Un ascensore scende per oltre 50 metri nella roccia, quindi un tunnel porta alla spiaggia, con piscina e ristorante. Gli amanti del passato potranno anche visitare l’antico teatro di Taormina. [gallery ids="475694,475691,475701,475700,475702,475699"] [post_title] => La Sicilia orientale protagonista dell'offerta del Gruppo Una [post_date] => 2024-10-01T10:44:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727779466000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ricco calendario di appuntamenti autunnali sul territorio riservati ad approfondire le relazioni con il trade italiano. Sono partite una settimana fa da Torino le Glamour nights di Costa Crociere: dodici serate dedicate a oltre mille agenti di viaggio, che toccheranno anche Milano, Brescia, Padova, Cagliari, Firenze, Bari, Bologna, Roma, Palermo, Napoli e Catania. Tutte occasioni non solo per festeggiare un’estate caratterizzata da una crescita costante, ma anche per creare momenti di ascolto e dialogo, al fine di rafforzare sempre di più il rapporto con i partner della distribuzione e condividere risultati, novità e obiettivi futuri. Il piano strategico di iniziative commerciali definito da Costa a supporto delle attività del trade proseguirà quindi senza sosta fino alla fine dell’anno. “Le agenzie di viaggio sono il nostro più importante e strategico canale di vendita – afferma il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni –. Per questo ci piace avere l’opportunità di condividere con loro, di persona, risultati, novità e obiettivi per il nuovo anno e allo stesso tempo raccogliere spunti e comprendere le loro esigenze. Le Glamour nights rappresentano un vero e proprio viaggio strategico attraverso l’Italia, che siamo certi renderà ancora più solida e di valore la collaborazione e l’attività con la rete distributiva”. [post_title] => Partite le Glamour nights Costa: 12 appuntamenti per oltre mille adv coinvolte [post_date] => 2024-10-01T10:20:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727778033000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Namibia, Sudafrica, Tanzania, Kenya, Marocco e Madagascar: queste le sei destinazioni African Explorer con soluzioni esclusive per il prossimo periodo festivo di fine anno. Un’offerta che spazia dal collaudato abbinamento di safari e relax in Kenya dal Mara al mare, alle atmosfere da tè nel deserto del Marocco e alle dune color albicocca di Namibia Explorer, fino alle meraviglie del Sudafrica (disponibile sia nella versione smart, più economica ed easy, sia nella Explorer, per quanti cercano servizi più ricercati e piccoli gruppi). “Riscontriamo sempre di più – spiega il titolare del to milanese, Alessandro Simonetti – una domanda di esperienze autentiche e sostenibili, di attività legate al turismo responsabile che tengano conto delle comunità locali. Complice, da questo punto di vista, la crescita tra i nostri clienti di un pubblico di Millennials e gen Z, generazioni preparate e sensibili nei confronti di queste tematiche. Una tendenza che si sposa benissimo anche con la nostra proposta per Namibia, Tanzania e Kenya che, insieme a Sudafrica e Madagascar, costituiscono le destinazioni preferite dai nostri clienti anche per i viaggi di Natale e Capodanno”. E per il 2025 arriva anche la novità Tunisia, che andrà ad affiancarsi a Marocco ed Egitto per quanto riguarda l'Africa mediterranea: “Si tratta di una regione sulla quale stiamo puntando molto negli ultimi anni. Nonostante non rientri tra le nostre destinazioni core ci sono ampi margini di crescita e siamo convinti che il nostro approccio explorer all’idea di viaggio, che tante soddisfazioni continua a darci per l’Africa sub-sahariana, possa sposarsi benissimo anche con Egitto, Tunisia e Marocco”. Il to sarà presente alla fiera di Rimini con un desk all'interno dell'African Village del padiglione C2. Nel corso della manifestazione sarà dedicata un’attenzione particolare anche al marchio World Explorer, di cui saranno illustrate al trade tutte le novità relative a destinazioni, tendenze e proiezioni riguardo il prossimo futuro per il continente asiatico. A saltare subito all’occhio è la consistente crescita della destinazione Giappone, la più richiesta quest’anno nelle versioni explorer, best e smart, divenuta, a poco più di un anno dalla reintroduzione post-pandemica nel catalogo World Explorer, una delle destinazioni preferite dalla clientela dell'operatore “C’era davvero tanta voglia di Giappone. E siamo soddisfatti di essere riusciti a intercettare questo interesse per il Paese con una proposta all’altezza delle aspettative dei nostri clienti”. Conferme importanti anche per il Sudest asiatico e per l’India: “Bene Indonesia e Bali, dove abbiamo riconfermato tantissimi tour. Il subcontinente indiano si attesta come destinazione cruciale, grazie anche ai nostri viaggi d’autore realizzati in collaborazione con Pierpaolo Di Nardo, travel designer e noto autore delle guide Polaris sull'India. Significativa pure la reintroduzione in catalogo dello Sri Lanka, tornato da quest’anno tra le nostre destinazioni”. [post_title] => Afican Explorer: sei destinazioni per Capodanno e new entry Tunisia per il 2025 [post_date] => 2024-10-01T10:10:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727777437000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways acquisterà una quota del 25% di Virgin Australia dalla società di private equity statunitense Bain Capital: l'operazione andrà a intensificare la competizione con Qantas sulle rotte australiane. L'acquisto della quota di minoranza - l'importo dell'operazione non è stato svelato - dovrà essere approvato dal governo australiano, che l'anno scorso ha negato a Qatar Airways la possibilità di effettuare collegamenti aggiuntivi a Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. «Questa partnership rappresenta il tassello mancante nella strategia a lungo termine di Virgin Australia - ha dichiarato Jayne Hrdlicka, ceo di Virgin Australia -. Significa che abbiamo un importante azionista dalle potenzialità che noi non abbiamo, che ha un'esperienza che noi non abbiamo, che può aiutarci a competere meglio a livello nazionale dandoci accesso a tutta una serie di economie di scala». Nell'ambito dell'accordo con Qatar Airways, Virgin Australia prevede di aprire nuovi voli da Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney verso Doha con aeromobili in leasing entro la metà del 2025, previa approvazione dell'autorità australiana di regolamentazione della concorrenza. Qatar Airways possiede già una partecipazione del 25% nel gruppo Iag, oltre ad una quota del 10% in Latam Airlines e Cathay Pacific Airways, nonché il 3,4% in China Southern Airlines. [post_title] => Qatar Airways entra nel capitale di Virgin Australia con una quota del 25% [post_date] => 2024-10-01T09:58:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727776730000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A bordo della Suprema, ormeggiata nel porto di Napoli, si è tenuta ieri la quinta edizione dei Gnv Awards, l’evento annuale della compagnia di traghetti del gruppo Msc pensato per rafforzare il proprio legame con i partner commerciali, celebrare il proprio impegno e la propria attenzione verso il settore trade e premiare le migliori agenzie di viaggio. Nel 2024 GNV ha nominato cinque nuovi Elite Partner tra agenzie di viaggio italiane ed estere. Durante la serata sono state inoltre annunciate tre ulteriori agenzie Premium. “Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo abbiamo in agenda il proseguimento e rafforzamento del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni che troverà forte slancio con l'ingresso di quattro nuovi traghetti entro il 2026: il Polaris in arrivo entro il 2024, l'Orion nel 2025, il Virgo e la quarta unità nel 2026. Tutte navi che risponderanno ai più alti standard in termini di efficienza e impatto ambientale. Saranno infatti dotate delle predisposizioni per il cold ironing e due di esse saranno alimentate a dual fuel gnl. Stiamo inoltre concentrando gli investimenti nel rinnovamento delle navi già operative, tra tutti quello appena realizzato sull'Excelsior per il restyling e l’ammodernamento di alcune aree e servizi a bordo. È solo l'inizio di un progetto che vedrà il progressivo coinvolgimento anche di altre unità della flotta” ha dichiarato l’a.d. di Gnv, Matteo Catani, durante la conferenza stampa. Durante la due giorni dei Gnv Awards 2024, sono stati consegnati premi a 200 partner commerciali e nominati appunto gli Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma che garantisce alle top adv di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate. E consolidare così la propria conoscenza dei servizi e dei prodotti Gnv, garantirne massima visibilità e diffusione e offrire al cliente un servizio ancor più completo. La compagnia ha presentato anche i risultati della stagione 2024 con 1,6 milioni di passeggeri trasportati e performance da record in Sardegna (+6%) e Marocco (+7%) [caption id="attachment_475638" align="alignright" width="225"] Matteo Della Valle[/caption] “Possiamo ritenerci soddisfatti della stagione appena trascorsa considerando il difficile contesto di mercato entro il quale abbiamo operato quest’anno. Siamo stati in grado di confermare la nostra posizione nel settore, rispondendo in maniera proattiva alle difficoltà operative che si possono incontrare nel nostro mestiere. Questa capacità di reazione ci ha consentito di garantire anche quest’anno un tasso di puntualità del 95%. Ci aiutano a guardare con fiducia al futuro i dati del quarto trimestre, periodo in cui registriamo già un trend in positivo con un +15% dei volumi, un segnale importante che conferma la solidità degli investimenti fatti finora", ha commentato Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv. In linea con i numeri del 2023, da giugno a settembre 2024 Gnv ha trasportato circa 1,6 milioni di passeggeri, confermando una tendenza costante e solida. In particolare, le migliori performance sono state registrate nelle tratte per la destinazione Sardegna, che si conferma ancora una volta leader tra le rotte italiane, registrando un incremento del 6% rispetto ai già ottimi risultati del 2023. Anche il Marocco ha registrato buoni risultati, i migliori tra le destinazioni internazionali, con un aumento del 7% nel volume dei passeggeri. Sempre più forte pure il legame della compagnia con il capoluogo partenopeo, dove Gnv copre il 30% circa dei volumi totali del porto. Le agenzie di viaggio (offline e Olta) hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi e si confermano il primo canale di vendita per la compagnia generando oltre il 50% delle prenotazioni, a conferma della vicinanza di Gnv verso questo canale e della continuità del trend positivo già intrapreso negli anni scorsi. "Per questo abbiamo scelto di conferire una commissione addizionale come riconoscimento, alle agenzie Elite ed Elite Premium. Tale premio verrà erogato nel mese di ottobre in occasione dell’apertura delle prenotazioni per l’estate 2025” ha aggiunto Catani. Con una flotta di 25 navi, il gruppo opera con 31 linee in sette Paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta. E il trend positivo registrato nel 2024 conferma il ruolo del gruppo tra le principali compagnie di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel mondo. [gallery ids="475636,475635,475634"] [post_title] => Sardegna e Marocco trainano le performance Gnv [post_date] => 2024-09-30T12:50:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727700628000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475633 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha riaperto i propri battenti alla fine della settimana scorsa dopo un completo restyling il capitolino Hotel d'Inghilterra. Nato come residenza privata per gli ospiti di palazzo Torlonia, situato esattamente di fronte, fin dalla sua trasformazione in albergo a metà dell’Ottocento è divenuto il rifugio dell’élite internazionale, grazie anche alla sua posizione a pochi passi da piazza di Spagna e via Condotti. Ora, dopo un’estesa ristrutturazione della storica facciata tutelata dalle Belle Arti, delle camere e suite, del ristorante Cafè Romano e dei salottini che per secoli hanno accolto artisti, letterati e viaggiatori da tutto il mondo, la struttura romana del gruppo Starhotels è stato riportato al suo splendore originario. Il progetto è stato curato dal team di designer della compagnia fiorentina, coordinato da Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels. Il tutto nel rispetto del patrimonio dell’edificio, grazie a un approccio meticoloso che ha riguardato anche la conservazione di elementi architettonici storici, oltre al restauro di preziosi mobili d’antiquariato e complementi d’arredo. Gli ambienti sono stati in particolare ripensati ispirandosi alle atmosfere che hanno affascinato i viaggiatori all’epoca del Grand Tour. Nella ristrutturazione sono state coinvolte maestranze artigiane, come parte dell’iniziativa la Grande Bellezza – The Dream Factory: il progetto di mecenatismo contemporaneo ideato da Starhotels a sostegno del savoir-faire italiano. Esattamente come in un’accogliente dimora, le camere e suite, ridotte da 84 a 80 per lasciare più spazio agli interni, vantano ognuna un distinto carattere e design, mentre il ristorante Cafè Romano svelerà nelle prossime settimane una rinnovata esperienza gastronomica. A completamento dell’offerta, l’Hotel d’Inghilterra presenterà presto un’inedita spa, ideale per momenti di relax, e un esclusivo rooftop terrace, che permetterà di ammirare la Città Eterna da una prospettiva privilegiata. [gallery ids="475647,475645,475648"] [post_title] => Starhotels riapre il capitolino Hotel d'Inghilterra dopo una completa ristrutturazione [post_date] => 2024-09-30T12:31:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727699493000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rocco forte ufficializza palazzo castelluccio a noto aprira nel 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1448,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Festival ed eventi dedicati ai sapori e alla cultura locali: l'Ungheria d'autunno si tinge dei colori del foliage e conduce i visitatori per mano alla scoperto del ricco patrimonio dove trovano posto i sapori più tradizionali, dalla paprika, dallo street food con i lángos e i kurtoskalacs, e le prestigiose cantine del Tokaj.\r

Tra le kermesse più interessanti della stagione c'è sicuramente The Tokaj Harvest Days (04-06 ottobre 2024): ogni anno dalla sua nascita, nel 1932, il festival propone tematiche sempre diverse che si pongono come obiettivo quello di approfondire il mondo enologo. Quest’anno il tema scelto è “Vini bianchi, cultura colorata” e mira a promuovere la tradizione culturale e a mostrare ai visitatori i valori della regione.\r

Il festival della Natura di Hortobágy si svolge invece il 26 ottobre, giornata simbolo della continuità delle tradizioni ungheresi. Durante il festival i visitatori avranno la possibilità di ammirare il suggestivo spettacolo naturale della migrazione delle gru, che rappresenta uno degli eventi faunistici più affascinanti del parco nazionale di Hortobágy. Il territorio è la più grande pianura dell'Europa dell'Est, che si estende per oltre 800 chilometri quadrati, ed è noto per le sue tradizioni agricole e le tecniche di irrigazione storiche. Le popolazioni locali, tra cui i pastori ungheresi, mantengono vive usanze secolari, come la pastorizia e danze folcloristiche, offrendo un’autentica espressione della cultura ungherese.\r

Non da meno, il Sausage Festival a Csaba (25-27 ottobre 2024), un evento che celebra la ricca tradizione culinaria del territorio. Le salsicce ungheresi si distinguono per il loro sapore intenso e la varietà di spezie utilizzate, come paprika e aglio, che riflettono le tradizioni gastronomiche locali. Questa festa popolare, rinomata in tutta Europa centro-orientale, si pone come un'importante vetrina per queste specialità culinarie, custodendo gelosamente le tradizioni gastronomiche della città.","post_title":"Ungheria d'autunno: primo piano sui festival dedicati ai sapori e alla cultura","post_date":"2024-10-01T14:44:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727793858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza struttura in Sicilia per il gruppo Rocco Forte che ufficializza l'acquisizione di Palazzo Castelluccio a Noto, già anticipata in occasione dell’evento True Sicilia svoltosi nella medesima località. Quando aprirà nel 2026, la nuova struttura sarà dotata di 31 camere, un ristorante, un bar, spazi per meeting ed eventi, spa, palestra e giardino. Questa proprietà di 5 mila metri quadrati andrà a integrare l'offerta delle due strutture della compagnia già esistenti nella regione: il Villa Igiea di Palermo e il Verdura Resort di Sciacca. A curare gli interni, così come è già avvenuto per la Rocco Forte House Milan, saranno la vicepresidente e direttrice del design del gruppo, Olga Polizzi, in collaborazione con gli architetti Paolo Moschino e Philip Vergeylen.\r

\r

Situato nel cuore della città parte del Patrimonio Unesco, Palazzo Castelluccio è una delle più grandi residenze nobiliari della val di Noto. Fu costruito nel 1782 dal marchese di Lorenzo del Castelluccio. Fu uno degli edifici più importanti a essere ricostruito 100 anni dopo il catastrofico terremoto del 1.693 in cui la maggior parte della città venne tragicamente distrutta e, in linea con una nuova ondata di stile architettonico del tempo, venne realizzato in calcare locale compattato, che si trasforma in un bagliore color miele dorato quando colpito dalla luce del sole. A differenza dell’architettura prevalentemente barocca che domina Noto, Palazzo Castelluccio ha però uno stile neoclassico e contava originariamente 105 stanze, fra cui una sala da musica, una cappella e una sala da ballo.\r

\r

La new entry siciliana è parte delle quattro nuove aperture Rocco Forte previste nei prossimi tre anni, incluse Milano, la Sardegna e Napoli.","post_title":"Rocco Forte ufficializza Palazzo Castelluccio a Noto. Aprirà nel 2026","post_date":"2024-10-01T11:28:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727782090000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È morto questa mattina a Milano Luciano Adami. Ci ha lasciato uno che aveva al posto delle idee dei panorami, delle frontiere e ogni volta cercava di raggiungerle, con una fantasia imprenditoriale che non si è più vista nel nostro settore.\r

\r

Uomo dalla simpatia travolgente ma anche severamente gentile. Una chiacchierata con lui ti faceva aprire così tanto il cervello che ad un certo punto dovevi dire: Lucia', basta, sei troppo oltre per per me. Titolare del tour operator Aviomar e tra i fondatori di Astoi Confindustria viaggi, ha portato nel settore un segno di innovazione e coraggio.\r

\r

Quando ci incontravamo era sempre una piccola festa. Mi dispiace molto che se ne sia andato. Uno dei pochi cervelli funzionanti che abbia mai incontrato. E poi quell'assenza totale di vanagloria, quella modestia che è essenzialmente solo di chi coltiva la cultura delle grandi idee.\r

\r

Mi mancava già quando si era ritirato e ne chiedevo sempre notizie a Luca. Adesso sarà un po' più dura.\r

\r

Tutto il gruppo Travel si stringe alla famiglia.","post_title":"Ci ha lasciato il grande Luciano Adami","post_date":"2024-10-01T11:24:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727781892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Una presenta la versatilità della sua proposta in Sicilia: dei 54 hotel della compagnia dislocati in Italia, sei si trovano sull’isola e tre di questi sulla costa orientale, ricca di bellezza naturale e storica, alle pendici della “Muntagna”, l’Etna, che per i siciliani è una generosa genitrice, fonte di acqua potabile, di fertilità e dello scuro basalto con cui si costruiscono strade e case.\r

\r

Si atterra all’aeroporto di Catania (che offrirà presto anche un volo giornaliero per New York) e si visita la città. Fondata dai greci nel 729 a.C., Catania ebbe grande importanza nel corso della storia (nel 1.400 fu capitale del Regno di Sicilia), ma è stata più volte colpita da terremoti ed eruzioni. Oggi le sue strade ampie corrono tra palazzi in stile barocco siciliano: il centro storico - patrimonio Unesco - è stato ricostruito dopo la devastante eruzione del 1.669 e il terremoto del 1.693. E' stata preservata però una parte dell’anfiteatro romano e alcuni edifici delle antiche terme. La vita scorre vivace a partire dal primo mattino, quando apre la Pescheria, il mercato del pesce. Piazze e strade si riempiono di attività di ogni tipo, tra cui l’offerta gastronomica street-food di locali. Per la sua vitalità lavorativa Catania viene definita la Milano della Sicilia.\r

\r

In via Etnea il Palace Catania Una Esperienze, 4 stelle, con 94 camere e un centro congressi, è la location ideale per un turismo leisure e business: spazi ampi e luminosi, camere funzionali dalle fresche tonalità marine, nove ampie sale modulabili per congressi ed eventi e un rooftop con vista sul centro della città e sull’Etna. L’offerta è completata da una ricca proposta f&b con prodotti a chilometri zero e una grande attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Tra le esperienze per gli ospiti, un giro alla scoperta dell’arte fantasiosa e rivolta alla tradizione della bottega Cartura, attiva da 25 anni a Catania.\r

\r

Il percorso verso il mare conduce a Giardini Naxos, dove si trovava la colonia da cui i greci calcidesi partirono per fondare proprio Catania. Qui si trova l’Unahotels Naxos Beach Sicilia. Il resort 4 stelle dispone di 189 stanze d’hotel e 448 camere distribuite in villette all’interno di un vasto parco verde, con cinque ristoranti e sei bar. Anche qui è grande l’attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, con la forza lavoro soprattutto di provenienza locale. La struttura ospita ampie piscine, uno spazio attrezzato per i bambini, un teatro e diversi negozi. Offre anche un ricco programma di attività quotidiane: dallo sport alle escursioni. Tra le esperienze a disposizione degli ospiti, i percorsi alla scoperta dell’Etna con la guida ambientale escursionistica Gaetano Maenza.\r

\r

Con un transfer o con un’imbarcazione si raggiunge poi l'Unahotels Capotaormina: una struttura 4 stelle con 190 camere e tre ristoranti. Si annida sulla cima del promontorio e tutte le camere sono affacciate sul mare, rivolte al profilo della Muntagna, con il suo pennacchio di fumo che si perde all’orizzonte. Ampia l’offerta mice, con la possibilità di riservare la struttura per eventi e matrimoni. Un ascensore scende per oltre 50 metri nella roccia, quindi un tunnel porta alla spiaggia, con piscina e ristorante. Gli amanti del passato potranno anche visitare l’antico teatro di Taormina.\r

\r

[gallery ids=\"475694,475691,475701,475700,475702,475699\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Sicilia orientale protagonista dell'offerta del Gruppo Una","post_date":"2024-10-01T10:44:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727779466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ricco calendario di appuntamenti autunnali sul territorio riservati ad approfondire le relazioni con il trade italiano. Sono partite una settimana fa da Torino le Glamour nights di Costa Crociere: dodici serate dedicate a oltre mille agenti di viaggio, che toccheranno anche Milano, Brescia, Padova, Cagliari, Firenze, Bari, Bologna, Roma, Palermo, Napoli e Catania. Tutte occasioni non solo per festeggiare un’estate caratterizzata da una crescita costante, ma anche per creare momenti di ascolto e dialogo, al fine di rafforzare sempre di più il rapporto con i partner della distribuzione e condividere risultati, novità e obiettivi futuri.\r

\r

Il piano strategico di iniziative commerciali definito da Costa a supporto delle attività del trade proseguirà quindi senza sosta fino alla fine dell’anno. “Le agenzie di viaggio sono il nostro più importante e strategico canale di vendita – afferma il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni –. Per questo ci piace avere l’opportunità di condividere con loro, di persona, risultati, novità e obiettivi per il nuovo anno e allo stesso tempo raccogliere spunti e comprendere le loro esigenze. Le Glamour nights rappresentano un vero e proprio viaggio strategico attraverso l’Italia, che siamo certi renderà ancora più solida e di valore la collaborazione e l’attività con la rete distributiva”.","post_title":"Partite le Glamour nights Costa: 12 appuntamenti per oltre mille adv coinvolte","post_date":"2024-10-01T10:20:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727778033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Namibia, Sudafrica, Tanzania, Kenya, Marocco e Madagascar: queste le sei destinazioni African Explorer con soluzioni esclusive per il prossimo periodo festivo di fine anno. Un’offerta che spazia dal collaudato abbinamento di safari e relax in Kenya dal Mara al mare, alle atmosfere da tè nel deserto del Marocco e alle dune color albicocca di Namibia Explorer, fino alle meraviglie del Sudafrica (disponibile sia nella versione smart, più economica ed easy, sia nella Explorer, per quanti cercano servizi più ricercati e piccoli gruppi).\r

\r

“Riscontriamo sempre di più – spiega il titolare del to milanese, Alessandro Simonetti – una domanda di esperienze autentiche e sostenibili, di attività legate al turismo responsabile che tengano conto delle comunità locali. Complice, da questo punto di vista, la crescita tra i nostri clienti di un pubblico di Millennials e gen Z, generazioni preparate e sensibili nei confronti di queste tematiche. Una tendenza che si sposa benissimo anche con la nostra proposta per Namibia, Tanzania e Kenya che, insieme a Sudafrica e Madagascar, costituiscono le destinazioni preferite dai nostri clienti anche per i viaggi di Natale e Capodanno”.\r

\r

E per il 2025 arriva anche la novità Tunisia, che andrà ad affiancarsi a Marocco ed Egitto per quanto riguarda l'Africa mediterranea: “Si tratta di una regione sulla quale stiamo puntando molto negli ultimi anni. Nonostante non rientri tra le nostre destinazioni core ci sono ampi margini di crescita e siamo convinti che il nostro approccio explorer all’idea di viaggio, che tante soddisfazioni continua a darci per l’Africa sub-sahariana, possa sposarsi benissimo anche con Egitto, Tunisia e Marocco”.\r

\r

Il to sarà presente alla fiera di Rimini con un desk all'interno dell'African Village del padiglione C2. Nel corso della manifestazione sarà dedicata un’attenzione particolare anche al marchio World Explorer, di cui saranno illustrate al trade tutte le novità relative a destinazioni, tendenze e proiezioni riguardo il prossimo futuro per il continente asiatico. A saltare subito all’occhio è la consistente crescita della destinazione Giappone, la più richiesta quest’anno nelle versioni explorer, best e smart, divenuta, a poco più di un anno dalla reintroduzione post-pandemica nel catalogo World Explorer, una delle destinazioni preferite dalla clientela dell'operatore\r

\r

“C’era davvero tanta voglia di Giappone. E siamo soddisfatti di essere riusciti a intercettare questo interesse per il Paese con una proposta all’altezza delle aspettative dei nostri clienti”. Conferme importanti anche per il Sudest asiatico e per l’India: “Bene Indonesia e Bali, dove abbiamo riconfermato tantissimi tour. Il subcontinente indiano si attesta come destinazione cruciale, grazie anche ai nostri viaggi d’autore realizzati in collaborazione con Pierpaolo Di Nardo, travel designer e noto autore delle guide Polaris sull'India. Significativa pure la reintroduzione in catalogo dello Sri Lanka, tornato da quest’anno tra le nostre destinazioni”.","post_title":"Afican Explorer: sei destinazioni per Capodanno e new entry Tunisia per il 2025","post_date":"2024-10-01T10:10:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727777437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways acquisterà una quota del 25% di Virgin Australia dalla società di private equity statunitense Bain Capital: l'operazione andrà a intensificare la competizione con Qantas sulle rotte australiane.\r

\r

L'acquisto della quota di minoranza - l'importo dell'operazione non è stato svelato - dovrà essere approvato dal governo australiano, che l'anno scorso ha negato a Qatar Airways la possibilità di effettuare collegamenti aggiuntivi a Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. \r

\r

«Questa partnership rappresenta il tassello mancante nella strategia a lungo termine di Virgin Australia - ha dichiarato Jayne Hrdlicka, ceo di Virgin Australia -. Significa che abbiamo un importante azionista dalle potenzialità che noi non abbiamo, che ha un'esperienza che noi non abbiamo, che può aiutarci a competere meglio a livello nazionale dandoci accesso a tutta una serie di economie di scala».\r

\r

Nell'ambito dell'accordo con Qatar Airways, Virgin Australia prevede di aprire nuovi voli da Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney verso Doha con aeromobili in leasing entro la metà del 2025, previa approvazione dell'autorità australiana di regolamentazione della concorrenza.\r

\r

Qatar Airways possiede già una partecipazione del 25% nel gruppo Iag, oltre ad una quota del 10% in Latam Airlines e Cathay Pacific Airways, nonché il 3,4% in China Southern Airlines.\r

\r

","post_title":"Qatar Airways entra nel capitale di Virgin Australia con una quota del 25%","post_date":"2024-10-01T09:58:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727776730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A bordo della Suprema, ormeggiata nel porto di Napoli, si è tenuta ieri la quinta edizione dei Gnv Awards, l’evento annuale della compagnia di traghetti del gruppo Msc pensato per rafforzare il proprio legame con i partner commerciali, celebrare il proprio impegno e la propria attenzione verso il settore trade e premiare le migliori agenzie di viaggio. Nel 2024 GNV ha nominato cinque nuovi Elite Partner tra agenzie di viaggio italiane ed estere. Durante la serata sono state inoltre annunciate tre ulteriori agenzie Premium.\r

\r

“Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo abbiamo in agenda il proseguimento e rafforzamento del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni che troverà forte slancio con l'ingresso di quattro nuovi traghetti entro il 2026: il Polaris in arrivo entro il 2024, l'Orion nel 2025, il Virgo e la quarta unità nel 2026. Tutte navi che risponderanno ai più alti standard in termini di efficienza e impatto ambientale. Saranno infatti dotate delle predisposizioni per il cold ironing e due di esse saranno alimentate a dual fuel gnl. Stiamo inoltre concentrando gli investimenti nel rinnovamento delle navi già operative, tra tutti quello appena realizzato sull'Excelsior per il restyling e l’ammodernamento di alcune aree e servizi a bordo. È solo l'inizio di un progetto che vedrà il progressivo coinvolgimento anche di altre unità della flotta” ha dichiarato l’a.d. di Gnv, Matteo Catani, durante la conferenza stampa.\r

\r

Durante la due giorni dei Gnv Awards 2024, sono stati consegnati premi a 200 partner commerciali e nominati appunto gli Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma che garantisce alle top adv di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate. E consolidare così la propria conoscenza dei servizi e dei prodotti Gnv, garantirne massima visibilità e diffusione e offrire al cliente un servizio ancor più completo. La compagnia ha presentato anche i risultati della stagione 2024 con 1,6 milioni di passeggeri trasportati e performance da record in Sardegna (+6%) e Marocco (+7%)\r

\r

[caption id=\"attachment_475638\" align=\"alignright\" width=\"225\"] Matteo Della Valle[/caption]\r

\r

“Possiamo ritenerci soddisfatti della stagione appena trascorsa considerando il difficile contesto di mercato entro il quale abbiamo operato quest’anno. Siamo stati in grado di confermare la nostra posizione nel settore, rispondendo in maniera proattiva alle difficoltà operative che si possono incontrare nel nostro mestiere. Questa capacità di reazione ci ha consentito di garantire anche quest’anno un tasso di puntualità del 95%. Ci aiutano a guardare con fiducia al futuro i dati del quarto trimestre, periodo in cui registriamo già un trend in positivo con un +15% dei volumi, un segnale importante che conferma la solidità degli investimenti fatti finora\", ha commentato Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv.\r

\r

In linea con i numeri del 2023, da giugno a settembre 2024 Gnv ha trasportato circa 1,6 milioni di passeggeri, confermando una tendenza costante e solida. In particolare, le migliori performance sono state registrate nelle tratte per la destinazione Sardegna, che si conferma ancora una volta leader tra le rotte italiane, registrando un incremento del 6% rispetto ai già ottimi risultati del 2023. Anche il Marocco ha registrato buoni risultati, i migliori tra le destinazioni internazionali, con un aumento del 7% nel volume dei passeggeri. Sempre più forte pure il legame della compagnia con il capoluogo partenopeo, dove Gnv copre il 30% circa dei volumi totali del porto.\r

\r

Le agenzie di viaggio (offline e Olta) hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi e si confermano il primo canale di vendita per la compagnia generando oltre il 50% delle prenotazioni, a conferma della vicinanza di Gnv verso questo canale e della continuità del trend positivo già intrapreso negli anni scorsi. \"Per questo abbiamo scelto di conferire una commissione addizionale come riconoscimento, alle agenzie Elite ed Elite Premium. Tale premio verrà erogato nel mese di ottobre in occasione dell’apertura delle prenotazioni per l’estate 2025” ha aggiunto Catani.\r

\r

Con una flotta di 25 navi, il gruppo opera con 31 linee in sette Paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta. E il trend positivo registrato nel 2024 conferma il ruolo del gruppo tra le principali compagnie di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel mondo.\r

\r

[gallery ids=\"475636,475635,475634\"]","post_title":"Sardegna e Marocco trainano le performance Gnv","post_date":"2024-09-30T12:50:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727700628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto i propri battenti alla fine della settimana scorsa dopo un completo restyling il capitolino Hotel d'Inghilterra. Nato come residenza privata per gli ospiti di palazzo Torlonia, situato esattamente di fronte, fin dalla sua trasformazione in albergo a metà dell’Ottocento è divenuto il rifugio dell’élite internazionale, grazie anche alla sua posizione a pochi passi da piazza di Spagna e via Condotti. Ora, dopo un’estesa ristrutturazione della storica facciata tutelata dalle Belle Arti, delle camere e suite, del ristorante Cafè Romano e dei salottini che per secoli hanno accolto artisti, letterati e viaggiatori da tutto il mondo, la struttura romana del gruppo Starhotels è stato riportato al suo splendore originario.\r

\r

Il progetto è stato curato dal team di designer della compagnia fiorentina, coordinato da Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels. Il tutto nel rispetto del patrimonio dell’edificio, grazie a un approccio meticoloso che ha riguardato anche la conservazione di elementi architettonici storici, oltre al restauro di preziosi mobili d’antiquariato e complementi d’arredo. Gli ambienti sono stati in particolare ripensati ispirandosi alle atmosfere che hanno affascinato i viaggiatori all’epoca del Grand Tour.\r

\r

Nella ristrutturazione sono state coinvolte maestranze artigiane, come parte dell’iniziativa la Grande Bellezza – The Dream Factory: il progetto di mecenatismo contemporaneo ideato da Starhotels a sostegno del savoir-faire italiano. Esattamente come in un’accogliente dimora, le camere e suite, ridotte da 84 a 80 per lasciare più spazio agli interni, vantano ognuna un distinto carattere e design, mentre il ristorante Cafè Romano svelerà nelle prossime settimane una rinnovata esperienza gastronomica. A completamento dell’offerta, l’Hotel d’Inghilterra presenterà presto un’inedita spa, ideale per momenti di relax, e un esclusivo rooftop terrace, che permetterà di ammirare la Città Eterna da una prospettiva privilegiata.\r

\r

[gallery ids=\"475647,475645,475648\"]","post_title":"Starhotels riapre il capitolino Hotel d'Inghilterra dopo una completa ristrutturazione","post_date":"2024-09-30T12:31:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727699493000]}]}}