Rocco Forte pronto a raddoppiare in Puglia con una nuova masseria a 5 stelle Per ora sono soltanto rumours ma, stando a quanto raccolto recentemente da la Repubblica, il gruppo Rocco Forte sarebbe in trattative avanzate con la proprietà del relais del Cardinale di Fasano, per aggiungere al proprio portfolio la seconda masseria a 5 stelle dopo Torre Maizza. La struttura, chiusa da più di cinque anni, è oggi di proprietà del magnate ceco Radovan Vitek, che l’ha acquisita all’asta nel 2019 per 10,3 milioni di euro. Tra i piani del nuovo titolare c’era anche quello di un suo ampliamento, grazie all’acquisizione di due edifici confinanti. Lo scoppio della pandemia ha però rallentato i piani di Vitek, che ora parrebbe intenzionato a cercare il rilancio del relais affidandone la gestione a Rocco Forte. L’uso del condizionale è d’obbligo anche perché, al momento, non si conosce la natura della trattativa. Se cioè la compagnia alberghiera britannica abbia intenzione di acquisire solo la gestione del complesso, oppure direttamente l’intera proprietà. Il relais, ricavato dalla conversione di una masseria del diciottesimo secolo, include oggi 65 camere, tra cui 30 suite, nonché un ristorante, una piscina, aree wellness con sauna e idromassaggio, sale riunioni, un eliporto e uno spazio da destinare a maneggio. Nel 2021 la struttura di Fasano ha ospitato il matrimonio di Michele Placido, mentre Raul Bova la scelse come location per il film commedia Sei mai stata sulla Luna?. Condividi

