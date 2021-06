Rocco Forte Hotels inaugura il Villa Igiea di Palermo

Torna finalmente all’operatività lo storico Villa Igiea di Palermo, dopo un importante progetto di ristrutturazione durato due anni, a seguito dell’acquisizione della struttura da parte del gruppo Rocco Forte e dopo che la sua data di inaugurazione originaria, prevista per giugno 2020, è stata rimandata a causa dell’emergenza Covid.

Progettata dall’architetto Ernesto Basile per volere della famiglia Florio, Villa Igiea rappresenta la sesta destinazione del gruppo in Italia ed è un “un palazzo straordinario, un’icona di eleganza e stile, proprio come lo è stata la sua proprietaria originale, Franca Florio: una dama di grande fascino con uno spiccato senso dell’ospitalità – sottolinea il presidente della compagnia, Sir Rocco Forte -. L’hotel è stato il luogo simbolo della città di Palermo per oltre 100 anni ospitando artisti, imperatori e l’élite hollywoodiana, rapita dalle meraviglie della Sicilia. Sono molto orgoglioso di far parte della storia di questo straordinario hotel e di aver avuto la possibilità di riportarlo al suo originario splendore”.

Completamente ristrutturata da Olga Polizzi, deputy chairman & design director di Rocco Forte Hotels, in collaborazione con gli architetti Paolo Moschino e Philip Vergeylen dei Nicholas Haslam Studios, Villa Igiea vanta oggi 78 camere e 22 suite. A completare l’offerta il ristorante Florio, la Terrazza Bar Igiea e l’Alicetta Pool Bar, guidati da chef Fulvio Pierangelini. La proposta lancio include una riduzione del 20% sul costo della camera, la prima colazione e il transfer gratuito da e per l’aeroporto/la stazione ferroviaria di Palermo, per chi prenota una delle suite George V, Igiea o Donna Franca. Tariffe a partire da 416 euro a camera.