Rinasce il Grand Hotel Locarno: farà parte della Luxury Collection di casa Marriott Primo albergo di lusso del Ticino aperto nel 1876, già protagonista della conferenza di pace di Locarno e a lungo sede del celebre festival del cinema locale, il Grand Hotel Locarno è chiuso dal 2005. Ma ora, grazie alla collaborazione tra la proprietà, l’Art Family Office della famiglia Artioli e la società di gestione alberghiera tedesca Arabella Hospitality, che hanno firmato un contratto di locazione lo scorso 13 dicembre, l’albergo rinascerà presto a nuova vita come struttura a 5 stelle a marchio Marriott Luxury Collection. La ristrutturazione, a cura di Artisa Group, è iniziata nell’agosto 2024 con la riapertura dell’hotel prevista per il primo trimestre del 2027. Il progetto prevede l’accurato restauro di elementi storici come gli stucchi originali, il famoso lampadario in vetro di Murano e le decorazioni murali. Inoltre, le 110 camere e suite e le aree comuni saranno ridisegnate nello stile di un palazzo, a ricordo dell’illustre storia dell’hotel, per far rivivere il fascino del Ticino. L’offerta sarà completata da due ristoranti, un bar, un giardino di 4 mila metri quadrati e un’area benessere. Il Grand Hotel Locarno disporrà inoltre di strutture per eventi, in particolare di un complesso di sale da ballo e conferenze che si estenderà sull’intero piano terra e avrà un proprio accesso alla spaziosa terrazza che si apre sul giardino. “Il Grand Hotel Locarno è uno dei pochi alberghi in Svizzera che si è conservato nella sua struttura originale – sottolinea il presidente dell’Art Family Office, Stefano Artioli -. La nostra visione è quella di preservare questa unicità e di restaurarlo in modo professionale. Allo stesso tempo, vogliamo far rivivere lo spirito dell’hotel. Questo è il nostro impegno nei confronti della storia, degli ospiti e della regione”. Condividi

