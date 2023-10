Riapre quest’inverno a Zurigo il Mandarin Oriental Savoy Aprirà quest’inverno a Zurigo dopo una ristrutturazione multimilionaria il Mandarin Oriental Savoy. Fondata da Johannes Baur nel 1838, la struttura ha ospitato il primo grand hotel di Zurigo. Situato sulla famosa Paradeplatz, si trova a pochi passi dalle boutique di alta moda, dal centro storico e dalla passeggiata che conduce al lago. Firmati dal designer parigino Tristan Auer, gli interni fondono dettagli storici e uno stile moderno, utilizzando una tavolozza di colori ispirata all’ambiente circostante. Molte delle 44 camere e 36 suite dell’hotel dispongono di balconi, terrazze o rooftop privati, con affaccio sui monumenti della città e sulle Alpi svizzere. Il Mandarin Oriental Savoy include in particolare alcune delle suite più grandi della città, tra cui un appartamento di 275 metri quadrati con quattro camere da letto. L’offerta f&b si declina nel ristorante Orsini guidato da Antonio Guida, già executive chef del due stelle Michelin Seta, all’interno del Mandarin Oriental, Milan, qui nelle vesti di consultant chef. Il Savoy Brasserie & Bar, di ispirazione francese, propone invece piatti e cocktail tutto il giorno. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi nella Mandarin Lounge o gustare delizie asiatiche al bar sul rooftop 1838, con vista panoramica. Grazie alla posizione in centro città, l’hotel è adatto anche per occasioni speciali come matrimoni, feste ed eventi aziendali. Condividi

