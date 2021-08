Riapre in Sardegna con le insegne Smy Hotels il Sighientu Thalasso & Spa

Si rivolge a un target prevalentemente famiglia e coppie lo Smy Sighientu Thalasso & Spa di Marina di Capitana, appena riaperto dopo un periodo di restyling, che si trova lungo la costa sud della Sardegna, tra Cagliari e Villasimius. Da quest’anno sotto l’insegna di Smy Hotels, l’hotel è inserito nella programmazione estate 2021 di alcuni tra i principali tour operator italiani, tra i quali Eden Viaggi e Futura Vacanze. Dispone di 226 camere di differenti tipologie, incluse sistemazioni ottimali per le famiglie, nonché di due ristoranti curati dallo chef Luca Pintus, conosciuto per il suo innovativo locale cagliaritano Osmosis, di una grande piscina di 1.500 metri quadrati con lettini e ombrelloni, di spiaggia attrezzata, kids e teen club con animazione e intrattenimento. Lo Smy Sighientu accetta i quattro zampe (con supplemento) ai quali offre servizi dedicati.

Uno dei punti di forza e unicità dello Smy Sighientu Thalasso & Spa è il centro benessere Aua Thalasso Spa, che offre un percorso bio marino con acqua di mare riscaldata a 32 gradi, oltre a sauna, bagno turco e trattamenti, anche a base di alghe e di spezie. Per questo motivo la spa e i ristoranti – in particolare il nuovo Shardan, con servizio à la carte – sono aperti anche alla clientela locale, per quale sono stati studiati pacchetti giornalieri, particolarmente accattivanti in bassa stagione, quando si riprende a lavorare e il clima sardo rende ancora più piacevole prolungare i momenti di svago.

La posizione dello Smy Sighientu Thalasso & Spa è davvero strategica: oltre a essere vicino a Cagliari, città che offre molte opportunità di visita, è proprio sul tragitto per raggiungere alcune delle spiagge più belle della Sardegna meridionale – come Villasimius, Santa Margherita di Pula, Chia – mentre gli appassionati di archeologia possono visitare le Tombe dei Giganti e i villaggi nuragici. Sulla pagina dell’hotel all’interno del sito Smy, ci sono numerose idee per arricchire il soggiorno con escursioni, visite e spiagge nei dintorni.

Una struttura quindi adatta sia a chi desidera una vacanza in totale relax – approfittando della spa e dei trattamenti per un percorso di remise en forme e, nel caso di famiglie, dei club di intrattenimento per i più piccoli –, sia a un turista attivo, che desidera abbinare la vacanza mare con la scoperta del territorio. Alla guida dello Smy Sighientu Thalasso & Spa è il direttore Gianluca Nurchis, con anni di esperienza nell’hôtellerie, in Italia e all’estero, avendo ricoperto ruoli importanti presso Viva Wyndham Resorts in Repubblica Dominicana, Meliá di Varadero a Cuba e Delphina Hotels & Resorts.

L’Italia è da sempre mercato prioritario per Smy Hotels. Attualmente, la società con sede a Maiorca sta trattando l’ingresso di nuove strutture che saranno annunciate a breve, incluso destinazioni chiave come Roma. In particolare in Sardegna Smy Hotels ha di recente affiliato il suo primo 5 stelle, lo Smy Carlos V Alghero, 177 camere sulla costa nord occidentale dell’isola, a pochi minuti dalla suggestiva città algueresa. Anche in questo caso la struttura dispone di una spa e, inoltre, di un centro congressuale con possibilità di organizzare differenti tipologie di eventi.