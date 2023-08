Riapre il prossimo 1° di ottobre completamente ristrutturato il Lux* Belle Mare a Mauritius Dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione riaprirà il prossimo 1° di ottobre il Lux* Belle Mare sulla costa orientale di Mauritius. Il resort, con la sua architettura progettata dal rinomato architetto mauriziano Jean-Francois Adam, si presenta con un nuovo design, pur mantenendo il suo dna family-oriented. I nuovi interni sono stati concepiti in particolare da Jean-Marc Tang, designer mauriziano di fama internazionale. Adagiato su una delle migliori coste dell’oceano Indiano, il complesso è dotato di 174 suite e 12 ville a cui si aggiunge un’ampia offerta culinaria, declinata in cinque ristoranti, tra cui il cinese Duck Laundry e il locale dai sapori indiano-contemporanei, lo stellato Michelin Amari by Vineet. A completare l’offerta una corposa proposta esperienziale e l’oasi benessere Lux* Me Spa. “Ho voluto fondere la mia esperienza e le miei intuizioni con i dettagli locali più autentici per creare un ambiente tropicale unico, che elevi e ispiri – sottolinea lo stesso Tang -. Belle Mare è una zona incredibile in cui la natura è in perfetto equilibrio. Non potevo non esaltare questa caratteristica in tutto il progetto, portando la natura stessa in ogni angolo del resort”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450921 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione riaprirà il prossimo 1° di ottobre il Lux* Belle Mare sulla costa orientale di Mauritius. Il resort, con la sua architettura progettata dal rinomato architetto mauriziano Jean-Francois Adam, si presenta con un nuovo design, pur mantenendo il suo dna family-oriented. I nuovi interni sono stati concepiti in particolare da Jean-Marc Tang, designer mauriziano di fama internazionale. Adagiato su una delle migliori coste dell'oceano Indiano, il complesso è dotato di 174 suite e 12 ville a cui si aggiunge un'ampia offerta culinaria, declinata in cinque ristoranti, tra cui il cinese Duck Laundry e il locale dai sapori indiano-contemporanei, lo stellato Michelin Amari by Vineet. A completare l'offerta una corposa proposta esperienziale e l'oasi benessere Lux* Me Spa. "Ho voluto fondere la mia esperienza e le miei intuizioni con i dettagli locali più autentici per creare un ambiente tropicale unico, che elevi e ispiri - sottolinea lo stesso Tang -. Belle Mare è una zona incredibile in cui la natura è in perfetto equilibrio. Non potevo non esaltare questa caratteristica in tutto il progetto, portando la natura stessa in ogni angolo del resort". [post_title] => Riapre il prossimo 1° di ottobre completamente ristrutturato il Lux* Belle Mare a Mauritius [post_date] => 2023-08-22T12:14:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692706471000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Norwegian Viva ed è la nuova ammiraglia della flotta Norwegian Cruise Line. Una nave futuristica che non passa sicuramente inosservata sia per la sua silhouette non convenzionale sia per i colori vibranti dell’opera d’arte galleggiante raffigurata sul suo scafo ideata dall’artista italiano Manuel di Rita, noto anche con il nome di Peeta. Capace di ospitare al suo interno fino a un massimo di 3250 passeggeri in moderne sistemazioni caratterizzate da un design fresco e dotate di qualsiasi confort, Norwegian Viva è la seconda nave appartenente alla Prima Class ideata da Fincantieri per Norwegian Cruise Line. Oltre alle più classiche cabine interne, esterne e con balcone, Viva propone agli ospiti più esigenti l’enclave privato The Haven, una sorta di ‘nave nella nave’ con suite esclusive, lounge e ristoranti dedicati e un servizio che arriva a sfiorare le note del lusso. Intrattenimento a bordo17 In linea con le altre unità della flotta NCL la nuova ammiraglia offre un’esperienza di crociera denominata Freestyle Cruising, ovvero priva di orari e obblighi di dress code concepita per consentire ai passeggeri di trarre il massimo dalla propria vacanza gestendo al meglio e secondo le singole esigenze la propria permanenza a bordo. L’intrattenimento è una delle punte di diamante delle crociere NCL e in merito a ciò Norwegian Viva non è di certo un’eccezione. A fare da padroni di casa bordo sono i grandi show in stile Broadway che prendono vita presso il Viva Theatre come Beetlejuice, tratto dal pluripremiato capolavoro di Tim Burton, seguiti da tutta una serie di attività pensate per rispondere ai gusti e alle necessità degli ospiti di tutte le età come la Viva Speedway, una vera e propria pista da Go Kart installata sui ponti più alti della nave strutturata su tre livelli e lungo la quale sfrecciano moderni veicoli elettrici, i più ripidi scivoli a secco in mare presenti lungo le fiancate della nave, un ampio casinò, il Galaxy Pavillon un vero e proprio centro virtuale del divertimento e molto altro ancora. Per rinfrescarsi nelle giornate più calde la nuova ammiraglia dispone di svariate piscine e vasche idromassaggio, alcune delle quali in versione infinity con vista panoramica sull’oceano e di un aquapark completo di scivoli per gommoni, un vero e proprio concentrato di divertimento. Gastronomia Altro caposaldo delle navi Norwegian Cruise Line è la gastronomia con numerosi ristoranti a disposizione degli ospiti alcuni a pagamento, molti altri invece inclusi nel prezzo tra cui svariate opzioni tematiche. Tra i più apprezzati spiccano l’italiano Scarpetta by Onda, la Moderno Churrascaria e la Cagney’s Steakhouse mentre menù d’ispirazione internazionale sono disponibili presso le sale da pranzo principali e l’Indulge food Hall, la piazza gastronomica con stand da tutto il mondo situata a poppa del ponte 8. Dopo la crociera inaugurale di nove notti da Lisbona a Civitavecchia verso il meglio di Spagna, Francia e Italia, Norwegian Viva sarà protagonista di crociere Mediterranee fino all’autunno quando punterà la prua in direzione Miami dove sarà battezzata il prossimo 28 novembre con una cerimonia in grande stile con la popstar internazionale Luis Fonsi nei panni di padrino di cerimonia. [post_title] => Norwegian Viva: debutta da Lisbona il nuovo gioiello della flotta Norwegian Cruise Line [post_date] => 2023-08-22T08:00:27+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => crociera-norwegian-viva [1] => crociere-norwegian-cruise-line [2] => norwegian-cruise-line [3] => norwegian-viva [4] => norwegian-viva-lisbona [5] => viva-speedway ) [post_tag_name] => Array ( [0] => crociera Norwegian Viva [1] => crociere Norwegian Cruise Line [2] => Norwegian Cruise Line [3] => Norwegian Viva [4] => Norwegian Viva lisbona [5] => Viva Speedway ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692691227000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Futura Club Twiga, è situato a Watamu in Kenya, ed è il villaggio di debutto dell'operatore capitolino sul lungo raggio. La struttura, molto nota al mercato, gode di una posizione invidiabile, tra le più belle di tutta la costa. Si affaccia direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia bianca e finissima, all’interno dell’area conosciuta con il nome di Sardegna 2, nel parco naturale marino di Watamu. L’operazione Kenya si inserisce all’interno del processo di sviluppo del prodotto estero, che a oggi include Sharm el-Sheikh con il Futura Club Albatros Palace, Marsa Alam con il Futura Club Brayka Resort e Porto Santo con il Futura Club Vila Baleria. Le vendite del Twiga, con commercializzazione esclusiva sul mercato Italia e un piano voli con partenze settimanali dai principali aeroporti, saranno aperte nei primi giorni di settembre. “L’inserimento di una nuova destinazione come il Kenya conferma la nostra volontà di voler continuare a crescere nella programmazione estera, offrendo alla distribuzione un prodotto di grande qualità, molto conosciuto, apprezzato e performante - spiega il direttore commerciale del to, Belinda Coccia -. Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore tassello, che contestualmente sancisce anche la volontà di soddisfare la sempre crescente richiesta da parte del mercato di Futura Club anche fuori dai confini italiani”. [post_title] => Futura Vacanze atterra in Kenya e apre al lungo raggio con il Twiga di Watamu [post_date] => 2023-08-21T09:49:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692611369000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il via nel picco dell'estate la nuova era dell'MClub Budoni, hotel a 4 stelle precedentemente noto con il nome di Agrustos Village, che riapre ai nuovi ospiti in una veste del tutto originale e integrata nell’autentico territorio sardo. Per il rinnovo della struttura, di proprietà dei fondi di Blackstone e gestita dalla joint venture fra Mangia’s e Hotel Investment Partners (Hip), sono stati investiti 4 milioni di euro. L’apertura di Budoni coincide con il debutto dell'inedita formula MClub: il brand si allontana dal tradizionale “villaggio estivo” e propone una nuova esperienza all’insegna della natura e del relax per tutta la famiglia con focus sull’intrattenimento, con l’aggiunta di design elegante e contemporaneo, servizi moderni ed esperienze gastronomiche. La struttura propone una nuova offerta culinaria, con due ristoranti - Perseo, il buffet restaurant, e Al Grano Pizzeria, ristorante à la carte aperto solo a cena – più tre bar – Lime Pool Bar, Primo Lobby Bar e Chosquito Beach Bar. Ci sono anche dei nuovi servizi leisure: le 2 piscine sono state rinnovate e c’è un nuovo splash park per bambini, oltre ad una nuova palestra, campo da padel e campo da minigolf. Numerose le possibilità per praticare sport acquatici quali vela, canoa, windsurf e Sup; non mancano, infine, Kids Club e Junior Club dedicati ai bambini e ragazzi dai 4 anni in su. Le 150 camere, rinnovate e immerse in una vegetazione mediterranea, sono dotate di servizi e comfort esclusivi per garantire un soggiorno rilassante, inclusi tv e WiFi. I lavori di ristrutturazione dell’MClub Budoni hanno anche un focus sostenibile, in linea con l’impegno di Mangia’s verso la sostenibilità e la protezione dell’ambiente che circonda i resort e club del brand; tra le iniziative in fieri l’installazione di pannelli solari. [post_title] => MClub Budoni entra nel vivo dell'estate dopo il rinnovo da 4 milioni di euro [post_date] => 2023-08-04T11:46:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691149589000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444005" align="alignleft" width="300"] Carlo Sangalli[/caption] Nei primi cinque mesi le presenze turistiche nel complesso delle strutture ricettive sono superiori del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma rispetto a due mesi fa, sia i dati sulle presenze che indagini di mercato indicano un rallentamento della dinamica dei flussi turistici italiani. Pesano negativamente tre fattori. Una stagione partita in ritardo, con maggio e giugno segnati da condizioni meteorologiche sfavorevoli. Poi le endemiche questioni logistiche che hanno colpito soprattutto i trasporti aerei. Infine l’elevata inflazione che, pure in fase di sensibile riduzione, amplificando il peso delle spese obbligate riduce gli spazi di scelta per i consumi legati al tempo libero, in primis svago, cultura e turismo. “Condizioni meteo avverse e l’aumento del costo della vita potrebbero penalizzare la stagione turistica - ha dichiarato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -. É un rischio da evitare. Il turismo è un settore in forte crescita che va sostenuto. Serve in particolare più fiducia per rilanciare i consumi attraverso un piano credibile di semplificazione e alleggerimento fiscale.” Da giugno a settembre, sono 28 milioni gli italiani propensi ad effettuare almeno una vacanza, per un totale di 60 milioni di partenze, generando una spesa complessiva di circa 41 miliardi di euro. Il mese di agosto, in particolare, è scelto da 16,4 milioni di connazionali, per un totale di 19,3 milioni di partenze – dato che, in alcuni casi, si programma più di un viaggio nel mese – con una spesa complessiva messa a budget di 14 miliardi di euro. Stabile il primato delle mete nazionali anche se si conferma il ritorno, dopo la pandemia, dei viaggi all’estero: 7 italiani su 10 restano comunque, anche ad agosto, entro i confini nazionali. Si sceglie il mare nella metà dei casi, soprattutto per le vacanze di 7 giorni o più. Sul versante della spesa, dove un terzo del campione intervistato percepisce incrementi del costo dei trasporti superiori al 30%, trainati da quelli dei voli per raggiungere le mete prescelte, i viaggiatori reagiscono proponendosi di spendere, in 4 casi su 10, cifre in linea con quelle del 2022: 3 su 10 però sono disposti a spendere più dello scorso anno. Questi i dati principali che emergono dall’Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg e dalle elaborazioni dell’Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat. [post_title] => Sangalli: "Evitare il rischio di penalizzare la stagione turistica" [post_date] => 2023-08-04T10:19:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691144349000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450743 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche l’Hotel Capo d’Orso di Palau è entrato nella classifica dei 10 migliori hotel sul mare stilata dal quotidiano inglese The Telegraph che seleziona “i migliori rifugi sul mare d’Italia, dove le serate miti si estendono ben oltre agosto e la brezza costiera è nell'aria”. La giornalista Kate Bolton, esperta di viaggi, seleziona i migliori indirizzi sul mare per una vacanza nella penisola. Un portafoglio di hotel di charme tra monasteri storici e ville Belle Époque, masserie e resort in cima alla scogliera con spiagge da sogno e piscine thalasso. Unico selezionato in Sardegna col il voto 9 su 10 l'Hotel Capo d'Orso Thalasso & Spa 5 stelle a Palau, il boutique hotel della catena alberghiera gallurese Delphina hotels & resorts. Un rifugio sul mare con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda, con marina privata, campo da golf 9 buche pitch & putt e centro Thalasso. Ai lati dell’hotel le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia, oltre i lettini posizionati su cinque solarium in legno adagiati sull’acqua. Un’oasi di quiete e relax simbolo della naturale bellezza della Sardegna, che non è sfuggita al prestigioso quotidiano inglese che lo descrive così: "L’Hotel Capo d’Orso prende il nome dalla gigantesca roccia a forma di orso che protegge le Bocche di Bonifacio sulla leggendaria costa settentrionale della Sardegna. Il Capo d'Orso si trova tra due graziose insenature dove è possibile crogiolarsi sull'acqua o raggiungere con una passeggiata il promontorio di Capo d’Orso. Gestito dal gruppo Delphina, promotore di un'etica green, questo boutique hotel offre 'cottage' gioiello immersi nel verde tra cui si trovano angoli all’ombra, una piscina con acqua di mare e una SPA, romantici bar e ristoranti che fluttuano sognanti sopra l'acqua." Destinazione di relax e privacy, l’Hotel Capo d’Orso è amato dalle coppie anche per viaggi di nozze e anniversari sul mare nel Nord Sardegna, con la possibilità di scegliere tra proposte ed esperienze dedicate. [post_title] => Il Capo d'Orso di Palau (Gruppo Delphina) scelto da The Telegraph fra i migliori 10 hotel sul mare in Italia [post_date] => 2023-08-03T12:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691064301000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450740 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha riaperto i battenti dopo un significativo rinnovo, il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia. Situata a Tropolach, nel comprensorio sciistico di Nassfeld, la struttura è stata protagonista di un restyling da 9 milioni di euro che ha portato all'upgrade dell'hotel nella categoria 4 stelle superior, grazie alla riprogettazione di camere, spazi del ristorante, sala fitness e centro benessere. L'hotel va così ad arricchire il portfolio Premium Collection del gruppo altoatesino. Grazie al rinnovamento degli ambienti, a cui si uniscono una spa e un concept gastronomico completamente rivisti, l’esperienza di soggiorno si configura ancora più esclusiva, offrendo un rifugio moderno e confortevole per tutti gli ospiti che desiderano una vacanza indimenticabile in montagna, circondati da un suggestivo panorama alpino. Le camere – passate da 160 a 140 - sono state ridisegnate e modernizzate per dare maggiore comfort agli ospiti. Anche gli spazi comuni sono stati pensati per essere più intimi e accoglienti in modo da garantire una maggior qualità agli ospiti. Di nuova concezione è anche il centro benessere Acquapura Spa da 2.400 mq, il cui concept si ispira all’area della regione carnica, dove dinamica, potere della natura e relax si combinano in modo armonico. La rinnovata proposta gastronomica della struttura permette agli ospiti di compiere un vero e proprio viaggio gastronomico lungo il Carnic High Trail, sentiero escursionistico al confine tra Italia, Austria e Slovenia. [post_title] => Riaperto dopo un rinnovo da 9 mln di euro il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia [post_date] => 2023-08-03T11:52:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691063535000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 dell'aeroporto di Perugia non smette di produrre risultati positivi: lo scorso 1° agosto "è stato registrato il nuovo record storico giornaliero con 3.129 passeggeri transitati, superando il precedente picco di traffico di 3.073 passeggeri dell’11 luglio scorso". Sase, la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell’Umbria sottolinea l'ottima performance dello scalo, confermata anche dall'ultimo report dell'Airports Council International. Lo scalo si piazza infatti al secondo posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, nella categoria degli aeroporti con traffico al di sotto dei 10 milioni annui, alle spalle di un altro aeroporto italiano, quello di Trapani. L'analisi evidenzia come gli aeroporti regionali e minori abbiano recuperato completamente, nel primo semestre dell’anno, i volumi di passeggeri precedenti alla pandemia, chiudendo il mese di giugno con un +2,2% medio rispetto al 2019. In particolare Perugia registra un +137%, numeri che sono stati favoriti anche dal boom nel post-pandemia dell’utilizzo da parte dei vacanzieri delle compagnie low cost, che hanno reso più popolari destinazioni diverse rispetto agli anni precedenti. "Stiamo vedendo i frutti di un lavoro portato avanti da tempo, con il supporto di tutto il territorio, e che sta portando l’Umbria ad essere considerata una meta rilevante e desiderata nel panorama italiano ed europeo - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo convinti che ci siano ancora ulteriori margini di crescita e che non verrà a mancare il sostegno necessario per proseguire in questo cammino che ci vede registrare incrementi, a doppia o tripla cifra, da ormai sedici mesi consecutivi”. [post_title] => Il 2023 dell'aeroporto di Perugia incamera nuovi record di traffico [post_date] => 2023-08-03T11:40:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691062846000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rafforza il suo legame con Olbia e si conferma sponsor del Red Valley Festival, l’evento musicale protagonista dal 2015 delle notti sarde. Dal 12 al 15 agosto 2023 numerosi artisti calcheranno il palco dell’Olbia Arena: non solo protagonisti ormai affermati della scena pop nazionale e internazionale, come Black Eyed Peas, Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31 ed Elodie, ma anche cantanti e cantautori emergenti già ai vertici delle classifiche, tra cui Lazza, Tananai, Ernia e Madame. Si preannunciano, quindi, 4 serate adrenaliniche e all’insegna del divertimento, in una delle mete di vacanze più ambite dell’estate. “Per la summer 2023 raggiungere Olbia sarà ancora più semplice - dichiara Valeria Rebasti, international market director della compagnia -. La nostra presenza presso lo scalo sardo si rafforza ulteriormente, grazie a 10 nuovi collegamenti, che si affiancano alle nostre rotte più classiche. La nostra offerta complessiva, a livello locale, è di circa 1,1 milioni di posti in vendita. Non vediamo l’ora di ospitare a bordo dei nostri aeromobili tutti gli appassionati di musica pop, rap ed elettronica, desiderosi di passare qualche giorno all’insegna della musica live più coinvolgente, in una delle destinazioni più belle e affascinanti della Sardegna”. Volotea opera su Olbia dal 2012 e oggi collega lo scalo con 14 destinazioni in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 all’estero (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa in Francia e Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia in Spagna). [post_title] => Volotea su Olbia con 1,1 milioni di posti in vendita e la sponsorizzazione del Red Valley Festival [post_date] => 2023-08-02T09:40:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690969254000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "riapre il prossimo 1 di ottobre completamente ristrutturato il lux belle mare a mauritius" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1420,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo oltre un anno di lavori di ristrutturazione riaprirà il prossimo 1° di ottobre il Lux* Belle Mare sulla costa orientale di Mauritius. Il resort, con la sua architettura progettata dal rinomato architetto mauriziano Jean-Francois Adam, si presenta con un nuovo design, pur mantenendo il suo dna family-oriented. I nuovi interni sono stati concepiti in particolare da Jean-Marc Tang, designer mauriziano di fama internazionale.\r

\r

Adagiato su una delle migliori coste dell'oceano Indiano, il complesso è dotato di 174 suite e 12 ville a cui si aggiunge un'ampia offerta culinaria, declinata in cinque ristoranti, tra cui il cinese Duck Laundry e il locale dai sapori indiano-contemporanei, lo stellato Michelin Amari by Vineet. A completare l'offerta una corposa proposta esperienziale e l'oasi benessere Lux* Me Spa.\r

\r

\"Ho voluto fondere la mia esperienza e le miei intuizioni con i dettagli locali più autentici per creare un ambiente tropicale unico, che elevi e ispiri - sottolinea lo stesso Tang -. Belle Mare è una zona incredibile in cui la natura è in perfetto equilibrio. Non potevo non esaltare questa caratteristica in tutto il progetto, portando la natura stessa in ogni angolo del resort\".","post_title":"Riapre il prossimo 1° di ottobre completamente ristrutturato il Lux* Belle Mare a Mauritius","post_date":"2023-08-22T12:14:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692706471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Norwegian Viva ed è la nuova ammiraglia della flotta Norwegian Cruise Line. Una nave futuristica che non passa sicuramente inosservata sia per la sua silhouette non convenzionale sia per i colori vibranti dell’opera d’arte galleggiante raffigurata sul suo scafo ideata dall’artista italiano Manuel di Rita, noto anche con il nome di Peeta.\r

\r

Capace di ospitare al suo interno fino a un massimo di 3250 passeggeri in moderne sistemazioni caratterizzate da un design fresco e dotate di qualsiasi confort, Norwegian Viva è la seconda nave appartenente alla Prima Class ideata da Fincantieri per Norwegian Cruise Line.\r

\r

Oltre alle più classiche cabine interne, esterne e con balcone, Viva propone agli ospiti più esigenti l’enclave privato The Haven, una sorta di ‘nave nella nave’ con suite esclusive, lounge e ristoranti dedicati e un servizio che arriva a sfiorare le note del lusso.\r

\r

Intrattenimento a bordo17\r

\r

In linea con le altre unità della flotta NCL la nuova ammiraglia offre un’esperienza di crociera denominata Freestyle Cruising, ovvero priva di orari e obblighi di dress code concepita per consentire ai passeggeri di trarre il massimo dalla propria vacanza gestendo al meglio e secondo le singole esigenze la propria permanenza a bordo.\r

\r

L’intrattenimento è una delle punte di diamante delle crociere NCL e in merito a ciò Norwegian Viva non è di certo un’eccezione. A fare da padroni di casa bordo sono i grandi show in stile Broadway che prendono vita presso il Viva Theatre come Beetlejuice, tratto dal pluripremiato capolavoro di Tim Burton, seguiti da tutta una serie di attività pensate per rispondere ai gusti e alle necessità degli ospiti di tutte le età come la Viva Speedway, una vera e propria pista da Go Kart installata sui ponti più alti della nave strutturata su tre livelli e lungo la quale sfrecciano moderni veicoli elettrici, i più ripidi scivoli a secco in mare presenti lungo le fiancate della nave, un ampio casinò, il Galaxy Pavillon un vero e proprio centro virtuale del divertimento e molto altro ancora.\r

\r

Per rinfrescarsi nelle giornate più calde la nuova ammiraglia dispone di svariate piscine e vasche idromassaggio, alcune delle quali in versione infinity con vista panoramica sull’oceano e di un aquapark completo di scivoli per gommoni, un vero e proprio concentrato di divertimento.\r

\r

Gastronomia\r

\r

Altro caposaldo delle navi Norwegian Cruise Line è la gastronomia con numerosi ristoranti a disposizione degli ospiti alcuni a pagamento, molti altri invece inclusi nel prezzo tra cui svariate opzioni tematiche. Tra i più apprezzati spiccano l’italiano Scarpetta by Onda, la Moderno Churrascaria e la Cagney’s Steakhouse mentre menù d’ispirazione internazionale sono disponibili presso le sale da pranzo principali e l’Indulge food Hall, la piazza gastronomica con stand da tutto il mondo situata a poppa del ponte 8.\r

\r

Dopo la crociera inaugurale di nove notti da Lisbona a Civitavecchia verso il meglio di Spagna, Francia e Italia, Norwegian Viva sarà protagonista di crociere Mediterranee fino all’autunno quando punterà la prua in direzione Miami dove sarà battezzata il prossimo 28 novembre con una cerimonia in grande stile con la popstar internazionale Luis Fonsi nei panni di padrino di cerimonia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Norwegian Viva: debutta da Lisbona il nuovo gioiello della flotta Norwegian Cruise Line","post_date":"2023-08-22T08:00:27+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["crociera-norwegian-viva","crociere-norwegian-cruise-line","norwegian-cruise-line","norwegian-viva","norwegian-viva-lisbona","viva-speedway"],"post_tag_name":["crociera Norwegian Viva","crociere Norwegian Cruise Line","Norwegian Cruise Line","Norwegian Viva","Norwegian Viva lisbona","Viva Speedway"]},"sort":[1692691227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Futura Club Twiga, è situato a Watamu in Kenya, ed è il villaggio di debutto dell'operatore capitolino sul lungo raggio. La struttura, molto nota al mercato, gode di una posizione invidiabile, tra le più belle di tutta la costa. Si affaccia direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia bianca e finissima, all’interno dell’area conosciuta con il nome di Sardegna 2, nel parco naturale marino di Watamu.\r

\r

L’operazione Kenya si inserisce all’interno del processo di sviluppo del prodotto estero, che a oggi include Sharm el-Sheikh con il Futura Club Albatros Palace, Marsa Alam con il Futura Club Brayka Resort e Porto Santo con il Futura Club Vila Baleria. Le vendite del Twiga, con commercializzazione esclusiva sul mercato Italia e un piano voli con partenze settimanali dai principali aeroporti, saranno aperte nei primi giorni di settembre.\r

\r

“L’inserimento di una nuova destinazione come il Kenya conferma la nostra volontà di voler continuare a crescere nella programmazione estera, offrendo alla distribuzione un prodotto di grande qualità, molto conosciuto, apprezzato e performante - spiega il direttore commerciale del to, Belinda Coccia -. Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore tassello, che contestualmente sancisce anche la volontà di soddisfare la sempre crescente richiesta da parte del mercato di Futura Club anche fuori dai confini italiani”.","post_title":"Futura Vacanze atterra in Kenya e apre al lungo raggio con il Twiga di Watamu","post_date":"2023-08-21T09:49:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692611369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via nel picco dell'estate la nuova era dell'MClub Budoni, hotel a 4 stelle precedentemente noto con il nome di Agrustos Village, che riapre ai nuovi ospiti in una veste del tutto originale e integrata nell’autentico territorio sardo.\r

Per il rinnovo della struttura, di proprietà dei fondi di Blackstone e gestita dalla joint venture fra Mangia’s e Hotel Investment Partners (Hip), sono stati investiti 4 milioni di euro.\r

L’apertura di Budoni coincide con il debutto dell'inedita formula MClub: il brand si allontana dal tradizionale “villaggio estivo” e propone una nuova esperienza all’insegna della natura e del relax per tutta la famiglia con focus sull’intrattenimento, con l’aggiunta di design elegante e contemporaneo, servizi moderni ed esperienze gastronomiche. \r

La struttura propone una nuova offerta culinaria, con due ristoranti - Perseo, il buffet restaurant, e Al Grano Pizzeria, ristorante à la carte aperto solo a cena – più tre bar – Lime Pool Bar, Primo Lobby Bar e Chosquito Beach Bar. Ci sono anche dei nuovi servizi leisure: le 2 piscine sono state rinnovate e c’è un nuovo splash park per bambini, oltre ad una nuova palestra, campo da padel e campo da minigolf. Numerose le possibilità per praticare sport acquatici quali vela, canoa, windsurf e Sup; non mancano, infine, Kids Club e Junior Club dedicati ai bambini e ragazzi dai 4 anni in su.\r

Le 150 camere, rinnovate e immerse in una vegetazione mediterranea, sono dotate di servizi e comfort esclusivi per garantire un soggiorno rilassante, inclusi tv e WiFi.\r

I lavori di ristrutturazione dell’MClub Budoni hanno anche un focus sostenibile, in linea con l’impegno di Mangia’s verso la sostenibilità e la protezione dell’ambiente che circonda i resort e club del brand; tra le iniziative in fieri l’installazione di pannelli solari.","post_title":"MClub Budoni entra nel vivo dell'estate dopo il rinnovo da 4 milioni di euro","post_date":"2023-08-04T11:46:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1691149589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Sangalli[/caption]\r

Nei primi cinque mesi le presenze turistiche nel complesso delle strutture ricettive sono superiori del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma rispetto a due mesi fa, sia i dati sulle presenze che indagini di mercato indicano un rallentamento della dinamica dei flussi turistici italiani.\r

Pesano negativamente tre fattori. Una stagione partita in ritardo, con maggio e giugno segnati da condizioni meteorologiche sfavorevoli. Poi le endemiche questioni logistiche che hanno colpito soprattutto i trasporti aerei. Infine l’elevata inflazione che, pure in fase di sensibile riduzione, amplificando il peso delle spese obbligate riduce gli spazi di scelta per i consumi legati al tempo libero, in primis svago, cultura e turismo.\r

“Condizioni meteo avverse e l’aumento del costo della vita potrebbero penalizzare la stagione turistica - ha dichiarato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -. É un rischio da evitare. Il turismo è un settore in forte crescita che va sostenuto. Serve in particolare più fiducia per rilanciare i consumi attraverso un piano credibile di semplificazione e alleggerimento fiscale.” \r

Da giugno a settembre, sono 28 milioni gli italiani propensi ad effettuare almeno una vacanza, per un totale di 60 milioni di partenze, generando una spesa complessiva di circa 41 miliardi di euro. \r

Il mese di agosto, in particolare, è scelto da 16,4 milioni di connazionali, per un totale di 19,3 milioni di partenze – dato che, in alcuni casi, si programma più di un viaggio nel mese – con una spesa complessiva messa a budget di 14 miliardi di euro.\r

Stabile il primato delle mete nazionali anche se si conferma il ritorno, dopo la pandemia, dei viaggi all’estero: 7 italiani su 10 restano comunque, anche ad agosto, entro i confini nazionali. Si sceglie il mare nella metà dei casi, soprattutto per le vacanze di 7 giorni o più.\r

Sul versante della spesa, dove un terzo del campione intervistato percepisce incrementi del costo dei trasporti superiori al 30%, trainati da quelli dei voli per raggiungere le mete prescelte, i viaggiatori reagiscono proponendosi di spendere, in 4 casi su 10, cifre in linea con quelle del 2022: 3 su 10 però sono disposti a spendere più dello scorso anno.\r

Questi i dati principali che emergono dall’Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg e dalle elaborazioni dell’Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.","post_title":"Sangalli: \"Evitare il rischio di penalizzare la stagione turistica\"","post_date":"2023-08-04T10:19:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1691144349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche l’Hotel Capo d’Orso di Palau è entrato nella classifica dei 10 migliori hotel sul mare stilata dal quotidiano inglese The Telegraph che seleziona “i migliori rifugi sul mare d’Italia, dove le serate miti si estendono ben oltre agosto e la brezza costiera è nell'aria”. La giornalista Kate Bolton, esperta di viaggi, seleziona i migliori indirizzi sul mare per una vacanza nella penisola. Un portafoglio di hotel di charme tra monasteri storici e ville Belle Époque, masserie e resort in cima alla scogliera con spiagge da sogno e piscine thalasso.\r

\r

\r

Unico selezionato in Sardegna col il voto 9 su 10 l'Hotel Capo d'Orso Thalasso & Spa 5 stelle a Palau, il boutique hotel della catena alberghiera gallurese Delphina hotels & resorts. Un rifugio sul mare con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda, con marina privata, campo da golf 9 buche pitch & putt e centro Thalasso. Ai lati dell’hotel le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia, oltre i lettini posizionati su cinque solarium in legno adagiati sull’acqua.\r

\r

Un’oasi di quiete e relax simbolo della naturale bellezza della Sardegna, che non è sfuggita al prestigioso quotidiano inglese che lo descrive così: \"L’Hotel Capo d’Orso prende il nome dalla gigantesca roccia a forma di orso che protegge le Bocche di Bonifacio sulla leggendaria costa settentrionale della Sardegna. Il Capo d'Orso si trova tra due graziose insenature dove è possibile crogiolarsi sull'acqua o raggiungere con una passeggiata il promontorio di Capo d’Orso. Gestito dal gruppo Delphina, promotore di un'etica green, questo boutique hotel offre 'cottage' gioiello immersi nel verde tra cui si trovano angoli all’ombra, una piscina con acqua di mare e una SPA, romantici bar e ristoranti che fluttuano sognanti sopra l'acqua.\"\r

\r

Destinazione di relax e privacy, l’Hotel Capo d’Orso è amato dalle coppie anche per viaggi di nozze e anniversari sul mare nel Nord Sardegna, con la possibilità di scegliere tra proposte ed esperienze dedicate.\r

\r

","post_title":"Il Capo d'Orso di Palau (Gruppo Delphina) scelto da The Telegraph fra i migliori 10 hotel sul mare in Italia","post_date":"2023-08-03T12:05:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1691064301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450740","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto i battenti dopo un significativo rinnovo, il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia. Situata a Tropolach, nel comprensorio sciistico di Nassfeld, la struttura è stata protagonista di un restyling da 9 milioni di euro che ha portato all'upgrade dell'hotel nella categoria 4 stelle superior, grazie alla riprogettazione di camere, spazi del ristorante, sala fitness e centro benessere.\r

L'hotel va così ad arricchire il portfolio Premium Collection del gruppo altoatesino.\r

Grazie al rinnovamento degli ambienti, a cui si uniscono una spa e un concept gastronomico completamente rivisti, l’esperienza di soggiorno si configura ancora più esclusiva, offrendo un rifugio moderno e confortevole per tutti gli ospiti che desiderano una vacanza indimenticabile in montagna, circondati da un suggestivo panorama alpino.\r

Le camere – passate da 160 a 140 - sono state ridisegnate e modernizzate per dare maggiore comfort agli ospiti. Anche gli spazi comuni sono stati pensati per essere più intimi e accoglienti in modo da garantire una maggior qualità agli ospiti.\r

Di nuova concezione è anche il centro benessere Acquapura Spa da 2.400 mq, il cui concept si ispira all’area della regione carnica, dove dinamica, potere della natura e relax si combinano in modo armonico.\r

\r

La rinnovata proposta gastronomica della struttura permette agli ospiti di compiere un vero e proprio viaggio gastronomico lungo il Carnic High Trail, sentiero escursionistico al confine tra Italia, Austria e Slovenia.","post_title":"Riaperto dopo un rinnovo da 9 mln di euro il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia","post_date":"2023-08-03T11:52:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1691063535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 dell'aeroporto di Perugia non smette di produrre risultati positivi: lo scorso 1° agosto \"è stato registrato il nuovo record storico giornaliero con 3.129 passeggeri transitati, superando il precedente picco di traffico di 3.073 passeggeri dell’11 luglio scorso\". Sase, la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell’Umbria sottolinea l'ottima performance dello scalo, confermata anche dall'ultimo report dell'Airports Council International.\r

\r

Lo scalo si piazza infatti al secondo posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, nella categoria degli aeroporti con traffico al di sotto dei 10 milioni annui, alle spalle di un altro aeroporto italiano, quello di Trapani.\r

\r

L'analisi evidenzia come gli aeroporti regionali e minori abbiano recuperato completamente, nel primo semestre dell’anno, i volumi di passeggeri precedenti alla pandemia, chiudendo il mese di giugno con un +2,2% medio rispetto al 2019. In particolare Perugia registra un +137%, numeri che sono stati favoriti anche dal boom nel post-pandemia dell’utilizzo da parte dei vacanzieri delle compagnie low cost, che hanno reso più popolari destinazioni diverse rispetto agli anni precedenti.\r

\r

\"Stiamo vedendo i frutti di un lavoro portato avanti da tempo, con il supporto di tutto il territorio, e che sta portando l’Umbria ad essere considerata una meta rilevante e desiderata nel panorama italiano ed europeo - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo convinti che ci siano ancora ulteriori margini di crescita e che non verrà a mancare il sostegno necessario per proseguire in questo cammino che ci vede registrare incrementi, a doppia o tripla cifra, da ormai sedici mesi consecutivi”.","post_title":"Il 2023 dell'aeroporto di Perugia incamera nuovi record di traffico","post_date":"2023-08-03T11:40:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691062846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rafforza il suo legame con Olbia e si conferma sponsor del Red Valley Festival, l’evento musicale protagonista dal 2015 delle notti sarde.\r

Dal 12 al 15 agosto 2023 numerosi artisti calcheranno il palco dell’Olbia Arena: non solo protagonisti ormai affermati della scena pop nazionale e internazionale, come Black Eyed Peas, Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31 ed Elodie, ma anche cantanti e cantautori emergenti già ai vertici delle classifiche, tra cui Lazza, Tananai, Ernia e Madame. Si preannunciano, quindi, 4 serate adrenaliniche e all’insegna del divertimento, in una delle mete di vacanze più ambite dell’estate.\r

“Per la summer 2023 raggiungere Olbia sarà ancora più semplice - dichiara Valeria Rebasti, international market director della compagnia -. La nostra presenza presso lo scalo sardo si rafforza ulteriormente, grazie a 10 nuovi collegamenti, che si affiancano alle nostre rotte più classiche. La nostra offerta complessiva, a livello locale, è di circa 1,1 milioni di posti in vendita. Non vediamo l’ora di ospitare a bordo dei nostri aeromobili tutti gli appassionati di musica pop, rap ed elettronica, desiderosi di passare qualche giorno all’insegna della musica live più coinvolgente, in una delle destinazioni più belle e affascinanti della Sardegna”.\r

Volotea opera su Olbia dal 2012 e oggi collega lo scalo con 14 destinazioni in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 all’estero (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa in Francia e Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia in Spagna).\r

\r

","post_title":"Volotea su Olbia con 1,1 milioni di posti in vendita e la sponsorizzazione del Red Valley Festival","post_date":"2023-08-02T09:40:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690969254000]}]}}