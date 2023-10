Riapre completamente rinnovato il The Amauris: unico Relais & Châteaux di Vienna Dopo due anni di ristrutturazione, riapre completamente rinnovato l’unico Relais & Châteaux della capitale austriaca: il The Amauris Vienna è un boutique hotel il cui nome trae ispirazione dalla farfalla monarca Amauris, simbolo di eleganza e leggerezza. La proprietà dispone di 45 camere e 17 suite, tra cui l’Opera di 120 metri quadrati e la Loft di 72 mq. A completare l’offerta il ristorante gourmet Glasswing, guidato dall’executive chef Alexandru Simon, a cui si aggiunge l’omonimo bar&bistro gestito dall’head bartender Maximilian Wölle. Al Fresco dining è invece lo spazio outdoor da cui ammirare la città durante una colazione, pranzo, aperitivo o cena. Situata nell’antico chiostro dell’edificio, la Amauris Spa include tra le altre cose una piscina coperta, il cui tetto di vetro apribile lascia filtrare la luce naturale, un’area umida e una palestra equipaggiata Technogym. La proprietà che ospita l’hotel, un tempo residenza nobiliare, fu costruita nel 1860 dagli architetti Flattich e Schumann ed è tornata a splendere grazie alla firma dello studio di architettura viennese Hoppe + Partners Zt e dell’architetto croato Nikola Arambasic dello studio Ocd Arhitekti (per i dettagli di interior). Oggi intende incarnare la grandiosità e la grazia di Vienna, in un indirizzo dove il glamour dello stile del diciannovesimo secolo incontra l’eleganza contemporanea. Condividi

