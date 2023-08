Riaperto a metà agosto il Riu Gran Canaria dopo un completo restyling Ha riaperto i propri battenti a metà agosto, dopo una ristrutturazione completa, il 4 stelle all inclusive Riu Gran Canaria. La struttura presenta un nuovo design e nuove strutture, incusi ristoranti, bar e servizi, tra cui i Riu Party che arriveranno per la prima volta a fine anno sull’isola. Il processo di restyling del Gran Canaria rientra in un piano generale lanciato nel 2011 da Riu, per la ristrutturazione della sua intera offerta alberghiera: un processo circolare, che non prevede una fine, con gli hotel che vengono riammodernati ogni dieci – dodici anni. Una volta ristrutturati tutti gli hotel di una zona specifica, si ricomincia dai primi. È proprio questo il caso dell’hotel Riu Gran Canaria, che è stato completamente ristrutturato nel 2013 e che oggi è il primo a iniziare questo secondo processo di restyling profondo. L’hotel vanta oggi 639 camere dal design moderno e dalle linee semplici. Uno stile che caratterizza i lavori di ammodernamento dell’intera catena alberghiera. Le principali modifiche interessano tuttavia le aree comuni Per quanto riguarda gli interni, l’intenzione è stata quella di creare spazi freschi e luminosi, giocando con materiali dai toni neutri e dando una grande importanza alle piante e al verde. La lobby è stata quindi rimodellata ampliando l’area della reception e creando enormi lucernari sul soffitto, che garantiscono maggiore luminosità e danno la sensazione di trovarsi all’interno di un giardino botanico. Anche il ristorante principale Las Dunas si ripresenta con un look completamente rinnovato, incluse nuove terrazze sul giardino. Continuano poi a essere presenti il ristorante della piscina Atlántico e l’orientale Kaori, mentre il grill Pepe’s Food ha cambiato collocazione. All’offerta f&b si aggiungono il gourmet Kulinarium e l’italiano Amore Mio. Nella zona dei bar, oltre al caffè bar Moka, c’è un un nuovo Sport Bar e il salone bar Tivoli, all’interno del giardino, che ospita anche un palco per i Riu Get Together Party. I clienti avranno anche a propria disposizione il bar presso la piscina Liquid, il bar chill-out Sunset e il bar sulla terrazza Cocktail. All’esterno, l’hotel vanta infine ora sette piscine, grazie all’ultima appena costruita. Condividi

