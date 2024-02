Recruiting day per il gruppo Fh55 Hotels: appuntamento a Firenze il 16 febbraio Sono 40 le posizioni aperte nei reparti cucina, sala ristorante e bar, housekeeping, reception, booking, eventi e congressi del gruppo Fh55 Hotels, che organizza per il prossimo 16 febbraio un recruiting day ad hoc. L’appuntamento è dalle 10 alle 13, nonché dalle 14 alle 18, presso il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze: una delle quattro strutture della compagnia, insieme al Villa Fiesole, che ha appena affidato la guida del suo ristorante Serrae allo chef stellato Antonello Sardi, nonché all’hotel Calzaiuoli nel cuore della città del giglio e al Grand Hotel Palatino di Roma. I candidati sono invitati a presentarsi presso il Grand Hotel Mediterraneo con il loro curriculum vitae in una delle due fasce orarie previste. Il gruppo punta ad accogliere personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato. Un caffè di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti, Condividi

"Nell’ambito di una valutazione macro di cifre e andamenti, sono risultate premianti e in linea con le attese le forti collaborazioni con i brand Bluvacanze e Gattinoni - conclude Dusi -, partner centrali nell’attività congiunta di promozione della destinazione". [post_title] => CaboVerdeTime chiude il 2023 oltre i 5 milioni di euro: +18% sull'anno pre-Covid 2019 [post_date] => 2024-02-09T12:35:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707482115000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 40 le posizioni aperte nei reparti cucina, sala ristorante e bar, housekeeping, reception, booking, eventi e congressi del gruppo Fh55 Hotels, che organizza per il prossimo 16 febbraio un recruiting day ad hoc. L'appuntamento è dalle 10 alle 13, nonché dalle 14 alle 18, presso il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze: una delle quattro strutture della compagnia, insieme al Villa Fiesole, che ha appena affidato la guida del suo ristorante Serrae allo chef stellato Antonello Sardi, nonché all’hotel Calzaiuoli nel cuore della città del giglio e al Grand Hotel Palatino di Roma. I candidati sono invitati a presentarsi presso il Grand Hotel Mediterraneo con il loro curriculum vitae in una delle due fasce orarie previste. Il gruppo punta ad accogliere personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato. Un caffè di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti, [post_title] => Recruiting day per il gruppo Fh55 Hotels: appuntamento a Firenze il 16 febbraio [post_date] => 2024-02-09T11:44:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707479073000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461203" align="alignleft" width="300"] Maurizio Biasuzzi[/caption] Nuovo masterplan da 40 milioni di euro per BiHoliday, che punta in questo modo a rinnovare i propri villaggi dopo un 2023 da risultati record. L'operatore open air del gruppo Biasuzzi ha infatti chiuso l'anno appena trascorso con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro, per una crescita del 15% sul 2022 e un giro d'affari superiore di ben il 43% ai livelli pre-Covid del 2019. 