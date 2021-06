Re-start & re-charge! La filosofia del Silena di Valles per una ripartenza “detox alpino”

Mens sana in corpore sano: oggi più che mai per ricaricare le batterie e ritemprare lo spirito, pensare a sé stessi e concedersi momenti di relax e benessere cercando di lasciarsi alle spalle i problemi e lo stress di questi ultimi mesi, non c’è nulla come una bella corsa o un allenamento in montagna che possa rigenerare corpo e mente, consentendo di godersi il silenzio della natura, osservare panorami unici e respirare aria pura mentre ci si mantiene in forma.

Gli effetti benefici di un training in alta quota sono noti: riossigena i polmoni, elimina lo stress, rafforza tutti i muscoli, aumenta la resistenza, brucia calorie e allontana la monotonia.

Al Silena, retreat hotel adagiato sull’altopiano di Valles, a 1.350 mt di quota, la forma fisica è importante. Ecco perché, tra i tanti tipi di workout proposti dai personal trainer dell’albergo, l’outdoor power circle è un vero toccasana per chi desidera raggiungere i propri obiettivi e godere dei benefici anche una volta tornati in città. Training piuttosto impegnativo, che prevede un’organizzazione a percorso cronometrato con stazioni di allenamento “a cerchio”, l’outdoor power circle è ideale per allenare in modo completo tutto il corpo, tonificare i muscoli in profondità, perdere peso, aumentare forza e resistenza ed eliminare quindi tutte le tossine. Praticato outdoor, sfrutta gli elementi della natura come attrezzi ginnici: sassi al posto dei pesi, rocce al posto degli stepper, alberi come pareti da appoggio, rami come sbarre per trazioni, manti erbosi come morbide basi per push-up e addominali.

Per chi invece desidera un workout meno impattante e vuole sfruttare comunque tutti i benefici dello sport all’aria aperta può scegliere tra diverse offerte fitness: Simon, Steffi e Ida sono a disposizione per accompagnare i propri ospiti in piacevoli escursioni a piedi, percorsi in MTB, trail running, sessioni di Qi Gong per controllare il respiro e la mente, lezioni di yoga e acroyoga (da fare in coppia) negli angoli più belli della valle in contatto diretto con la natura.