R Collection presenta Marina di Bardi Beach Club: la spiaggia privata del Grand Hotel Bristol E' la novità ligure 2024 della R Collection: vera chicca sulla Portofino Coast, il Marina di Bardi Beach Club è la nuova spiaggia privata del Grand Hotel Bristol, una delle dieci strutture di proprietà del gruppo. Situata tra Rapallo e Zoagli, a pochi passi dal centro e non distante da Santa Margherita, Marina di Bardi consente agli ospiti di raggiungere il beach club sia via mare tramite tender privato, sia via terra. Dispone di un parcheggio, con circa 30 posti auto situato adiacente alla spiaggia. La Marina di Bardi è accessibile sia dagli ospiti del Grand Hotel Bristol con servizio di navetta gratuito per raggiungere la spiaggia, sia dai clienti locali e internazionali. La Marina di Bardi è la Dolce vita in riviera; un beach club che permette ai propri ospiti di godere di una giornata al mare in una spiaggia privata con terrazza e piscina idromassaggio e un'assistenza personalizzata da parte dei beach concierge. La spiaggia è stata concepita come un'esperienza unica, divisa in due zone che offrono agli ospiti la possibilità di scegliere tra due ambienti distinti, entrambi dedicati a un relax di totale privacy. La prima zona, family-friendly, si trova direttamente sulla riva e consente accesso diretto al mare con lettini prendisole e alle attività acquatiche. La seconda zona, posizionata sulla prima terrazza del beach club, è dotata di una piscina idromassaggio. La zona della terrazza con piscina è prenotabile nelle ore serali per eventi esclusivi, cene private e feste personalizzate, nella magica atmosfera della Portofino Coast. La Marina di Bardi Beach Club è pet-friendly. Il Ristorante pieds dans l'eau rappresenta inoltre il cuore gastronomico della Marina di Bardi, offrendo una cucina mediterranea con un'ampia varietà di piatti a base di pesce, tradizionali e rivisitati guidata dall'executive chef stellato Andrea Cannalire. Il Sunset Bar è dedicato a creare atmosfere avvincenti e coinvolgenti, con serate dj set. La sua unicità è data dalla posizione panoramica da cui prende il nome, per vivere un'esperienza sensoriale e ammirare gli spettacolari colori del tramonto sullo sfondo di Portofino. Gli ospiti della Marina di Bardi Beach Club potranno anche godere dei servizi della Erre Spa, con la possibilità di effettuare massaggi in un gazebo su una terrazza a picco sul mare, accanto a collaborazioni con partner rinomati nel mondo del wellness. «Marina di Bardi, che aprirà il 3 maggio – spiega Riccardo Bortolotti, general manager del Grand Hotel Bristol – rappresenta un grande investimento e anche una grande sfida, perché fuori dalle rotte. L'unicità è sicuramente la privacy, l'incanto della location senza rumori».

Il nuovo programma Rcl si chiama Wishes at Sea e si occuperà di raccolte di fondi e donazioni della risorsa più importante di Royal Caribbean: esperienze memorabili per le famiglie. Tra le altre cose, le iniziative includono attività come Walk for Wishes 5K, marce benefiche, aste per esperienze esclusive e altro ancora.\r

\r

\"I ricordi che creiamo con le nostre famiglie e i nostri amici in vacanza sono tra i momenti più speciali e significativi. E per i bambini malati e le loro famiglie, è proprio il loro essere significativi che può cambiare il corso della vita\", spiega Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. Centrali saranno i desideri che diventeranno realtà con una vacanza Royal Caribbean appositamente progettata per i bambini che li hanno espressi e per le loro famiglie. Le avventure in serbo comprenderanno tante emozioni da vivere anche nella destinazione privata della compagnia, Perfect Day at CocoCay, con l'accesso al parco acquatico, una cabana privata e un'esperienza di volo sulla mongolfiera Up, Up & Away. Oltre a questo, trattamento Vip per tutto il giorno, con esperienze esclusive, wifi gratuito, sessioni private di FlowRider e altro ancora.\r

\r

Per essere parte attiva della partnership, i viaggiatori possono effettuare donazioni online e scoprire sul sito www.RoyalCaribbean.com/MakeAWish le differenti modalità in cui possono unirsi a Royal Caribbean in questa iniziativa.\r

\r

","post_title":"Rcl sigla una partnership con l'organizzazione non profit Make-A-Wish","post_date":"2024-04-08T13:55:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712584517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ la novità ligure 2024 della R Collection: vera chicca sulla Portofino Coast, il Marina di Bardi Beach Club è la nuova spiaggia privata del Grand Hotel Bristol, una delle dieci strutture di proprietà del gruppo. Situata tra Rapallo e Zoagli, a pochi passi dal centro e non distante da Santa Margherita, Marina di Bardi consente agli ospiti di raggiungere il beach club sia via mare tramite tender privato, sia via terra. Dispone di un parcheggio, con circa 30 posti auto situato adiacente alla spiaggia. La Marina di Bardi è accessibile sia dagli ospiti del Grand Hotel Bristol con servizio di navetta gratuito per raggiungere la spiaggia, sia dai clienti locali e internazionali.\r

\r

La Marina di Bardi è la Dolce vita in riviera; un beach club che permette ai propri ospiti di godere di una giornata al mare in una spiaggia privata con terrazza e piscina idromassaggio e un'assistenza personalizzata da parte dei beach concierge. La spiaggia è stata concepita come un'esperienza unica, divisa in due zone che offrono agli ospiti la possibilità di scegliere tra due ambienti distinti, entrambi dedicati a un relax di totale privacy. La prima zona, family-friendly, si trova direttamente sulla riva e consente accesso diretto al mare con lettini prendisole e alle attività acquatiche. La seconda zona, posizionata sulla prima terrazza del beach club, è dotata di una piscina idromassaggio. La zona della terrazza con piscina è prenotabile nelle ore serali per eventi esclusivi, cene private e feste personalizzate, nella magica atmosfera della Portofino Coast. La Marina di Bardi Beach Club è pet-friendly.\r

\r

Il Ristorante pieds dans l’eau rappresenta inoltre il cuore gastronomico della Marina di Bardi, offrendo una cucina mediterranea con un’ampia varietà di piatti a base di pesce, tradizionali e rivisitati guidata dall’executive chef stellato Andrea Cannalire. Il Sunset Bar è dedicato a creare atmosfere avvincenti e coinvolgenti, con serate dj set. La sua unicità è data dalla posizione panoramica da cui prende il nome, per vivere un'esperienza sensoriale e ammirare gli spettacolari colori del tramonto sullo sfondo di Portofino.\r

\r

Gli ospiti della Marina di Bardi Beach Club potranno anche godere dei servizi della Erre Spa, con la possibilità di effettuare massaggi in un gazebo su una terrazza a picco sul mare, accanto a collaborazioni con partner rinomati nel mondo del wellness. «Marina di Bardi, che aprirà il 3 maggio – spiega Riccardo Bortolotti, general manager del Grand Hotel Bristol – rappresenta un grande investimento e anche una grande sfida, perché fuori dalle rotte. L’unicità è sicuramente la privacy, l’incanto della location senza rumori».","post_title":"R Collection presenta Marina di Bardi Beach Club: la spiaggia privata del Grand Hotel Bristol","post_date":"2024-04-08T12:10:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712578229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry elbana per Th Resorts che raddoppia la propria presenza sull'isola con il Th Capoliveri Grand Hotel Elba International. Situata ai confini del parco nazionale dell’Arcipelago toscano, la struttura dispone di 120 camere, spiaggia privata, due piscine, due ristoranti, tre bar, centro benessere, area fitness e sala meeting.\r

\r

Il gruppo padovano era già presente all'Elba con un complesso composto dal residence Th Ortano Mare da 100 appartamenti, nonché dal 4 stelle da 128 camere Th Ortano Mare – Village. In Toscana la compagnia opera pure un altro 4 stelle da 148 camere: il Th Tirrenia Green Park Resort di Calambrone, nel pisano. Con questa new entry il portfolio Th sale ora a 31 proprietà, per un totale di circa 5.700 camere. ","post_title":"Th Resorts raddoppia all'Elba con il Capoliveri","post_date":"2024-04-08T10:32:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712572345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 31 marzo Hilton ha inaugurato l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection. Costruito nel 1892 è stato uno dei primi alberghi di Firenze. Situato nel centro storico della città, racconta una storia di grandeur e di ospiti illustri. Acquisito nel 2021 dal fondo d’investimento Star II, gestito da Castello sgr, riapre dopo un importante processo di ristrutturazione curato dall’architetto italiano Chiara Caberlon.\r

\r

L’Anglo American conserva quindi i suoi principali elementi storici, arricchiti da un design moderno ed elegante. Il fascino degli anni Venti viene celebrato a fianco di spazi più moderni, come la palestra e le due sale riunioni capaci di ospitare fino a 70 persone. Dotato di 118 camere e suite e due outlet dining, con un’offerta culinaria ispirata alla cucina locale, l'Anglo American Hotel Florence è una struttura dalla vivace personalità.\r

\r

Come ricorda Alan Mantin, vicepresidente sviluppo Sud Europa di Hilton, «la Curio Collection riunisce luoghi unici con una propria storia e identità come l’Anglo American, che riapre le porte alla città e a una clientela internazionale». «L’hotel 5 stelle, parte del patrimonio storico di Firenze, è stato restituito alla destinazione in tutto il suo splendore, dopo un attento lavoro di ristrutturazione, che ha interessato l’intero edificio - racconta Claudia Bisaccioni, sales manager dell'Anglo American -. La proprietà sorge in una posizione strategica: a pochi passi da Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici della città, nonché vicino ai maggiori attrattori turistici di Firenze. L'albergo è anche strategicamente posizionato rispetto a due dei principali contenitori del mondo dell’intrattenimento e dei grandi eventi: il teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la stazione Leopolda. Sono caratteristiche molto importanti nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare il pubblico al quale ci rivolgiamo.\r

\r

«Con il suo eclettismo - prosegue Claudia Bisaccioni -, l'Anglo American rappresenta una sintesi perfetta tra storia e modernità. La sua storia inizia alla fine dell’800, quando l’edificio originale venne trasformato in hotel e diventò una meta privilegiata per gli aristocratici europei che, sull’onda del Grand Tour, visitavano l’Italia e in particolare Firenze. Questi nobili furono i precursori delle comunità di inglesi e americani che scelsero Firenze come la loro casa, arricchendone il tessuto culturale e rendendola un ambiente internazionale, capace di attrarre milioni di visitatori e di essere luogo di studi internazionali. L’Anglo American divenne il loro punto di ritrovo: un salotto letterario. Per ricordare questo ricco passato abbiamo creato un personaggio: Lady Scorpion è la madrina dell’albergo e richiama gli scorpioni, il nome con cui venivano definite le pettegole dame inglesi che, negli anni Trenta, frequentavano quotidianamente l’albergo. Per ricordarle viene celebrato ogni giorno il tè delle 5».\r

\r

[gallery ids=\"464985,464986,464987,464988,464989,464990\"]","post_title":"L'Anglo American Hotel Florence entra nella Curio Collection by Hilton","post_date":"2024-04-05T14:21:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712326904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quali comportamenti adottare per ridurre al minimo il rischio di collisione con cetacei e tartarughe marine. Gnv lancia i corsi di formazione per la “conservazione della biodiversità e rischio di collisione” destinati a oltre 100 tra comandanti e ufficiali delle proprie navi. L'iniziativa è organizzata insieme a fondazione Cima nell’ambito del progetto Life Conceptu Maris.\r

\r

Durante il percorso di training, alcuni ricercatori spiegheranno ai partecipanti come individuare e determinare le specie, fornendo loro gli strumenti per poter segnalare gli avvistamenti all’interno di un’apposita piattaforma volta a condividere l’informazione con capitanerie e altre imbarcazioni in tempo reale. Tramite tali segnalazioni, non solo verrà svolto un lavoro di prevenzione delle collisioni con la fauna marina, ma verrà dato anche un contributo importante alla raccolta di dati per il monitoraggio e il censimento delle specie che abitano il Mediterraneo.\r

\r

“Come Gnv siamo da anni partner della fondazione Cima, impegnati a supporto del progetto Life Conceptu Maris, perché crediamo fermamente nella necessità di tutelare la biodiversità - spiega l'energy & environmental compliance manager della compagnia del gruppo Msc, Mattia Canevari -. Per questo, dal 2019, ospitiamo a bordo delle nostre navi ricercatori e studiosi per il monitoraggio della macro-fauna marina, del traffico marittimo e dei rifiuti marini galleggianti, oltre che per il rilevamento di microscopiche tracce di dna per comprendere al meglio la distribuzione delle specie”.","post_title":"Gnv lancia un corso di formazione per ridurre il rischio collisione con la fauna marina","post_date":"2024-04-05T11:26:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712316382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci ville private con discesa al mare. E' Costa del Capitano, la novità 2024 del Leading Hotels of the World Botania Relais & Spa di Forio, sull'isola di Ischia. La nuova proprietà della famiglia Polito che si trova nel suggestivo borgo di Sant'Angelo d'Ischia, a 9 chilometri dallo stesso Botania Relais, e si propone come un'oasi di riservatezza, estensione dell'ospitalità del relais per coloro che desiderano la massima privacy, con accesso al mare e un soggiorno in una casa privata che racchiude il lifestyle più autentico dell'isola.\r

\r

Le ville scavate nel tufo godono di vista panoramica; gli spazi variano dai 65 ai 100 metri quadrati ed enfatizzato il lifestyle delle case ischitane con grandi finestre dalla forma stondata aperte sui giardini a tutta altezza, per un continuo dialogo con la natura. Il tufo bianco locale esalta i colori vivaci dei pavimenti in ceramica di Vietri; gli arredi in stile tipico mediterraneo sono arricchiti da un twist contemporaneo, con i tessuti in canapa e lino grezzo, dai toni naturali.\r

\r

Costa del Capitano racchiude anche una piscina di acqua sorgiva a 28 gradi circondata dal suo solarium con cabanas e chaise lounges e due campi da tennis. Immancabile un ristorante, La Tuga, guidato dal resident chef Alessandro Iacono che celebra l'isola nelle sue proposte culinarie a base di freschissimo pescato locale, materie prime del territorio e vegetali provenienti dall'Hortus Saporum del Botania. Qui al tramonto la terrazza è ideale per un aperitivo vista mare. Il soggiorno è totalmente personalizzabile anche grazie al servizio di conciergerie.\r

\r

Gli ospiti delle ville, oltre alle facilities interne alla tenuta, hanno accesso completo alle proposte sia di wellbeing sia gastronomiche del Botania Relais: la Garden spa, con le sue aree dedicate al benessere all'interno del bosco Belvedere, costellato da vasche naturali di acqua sorgiva calda; le proposte gastronomiche dell'executive chef Tommaso Luongo alCorbezzolo o da Nonna Marì con una cucina più legata alle tradizioni del territorio e al più noto ristorante 1 stella verde Michelin il Mirto, unico locale vegetariano dell'isola.\r

\r

","post_title":"Le dieci ville Costa del Capitano novità 2024 dell'ischitano Botania Relais","post_date":"2024-04-05T11:16:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712315769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamano Family Aventura, Acqua Deck, Zen Area, Galleria, le Terrazze, Esplanade e Yacht Club le sette aree di cui sarà composta la nuova World America. Msc comincia a svelare i dettagli della sua prossima ammiraglia, che debutterà a Miami il 9 aprile 2025, per itinerari di sette notti i Caraibi orientali e occidentali, con tappe all'isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve.\r

\r

Come si può intuire dal nome, la Family Aventura è un'area dedicata alle famiglie. Si trova nella parte più alta della nave insieme al parco all'aperto The Harbour, che include un percorso avventura e una inedita attrazione, della quale verranno svelati maggiori dettagli nelle prossime settimane. Presente pure uno spazio giochi ispirato al faro dell’isola di Ocean Cay. Family Aventura ospita anche Doremiland: l'area per bambini caratterizzata da strutture pensate per ogni fascia d'età, dai neonati agli adolescenti. E ancora autoscontri, piste da pattinaggio, scivoli anche acquatici ad alta velocità...\r

\r

L'Aqua Deck è invece la destinazione per connettersi con l'oceano e l'acqua, dove si trovano le due principali piscine della nave. A seconda dell’ora del giorno l’Aqua Deck cambia mood: di mattina proposte benessere e un'atmosfera tranquilla; nel pomeriggio intrattenimento per tutti e, infine, feste dopo il tramonto con atmosfere vibranti e scoppiettanti.\r

\r

La zen area è situata in alto, a poppa nave e rappresenta un'oasi progettata per rilassarsi. E’ il luogo ideale per trascorrere ore in piano relax sia di giorno, sia di sera sorseggiando un cocktail accompagnato da un piacevole sottofondo musicale.\r

\r

Il cuore pulsante della nave è la Galleria: un’area vivace dotata di opzioni di ristorazione, giochi e altro ancora. Qui si potrà per esempio fare shopping in una delle tante boutique e fermarsi all'Msc Luna Park Arena: un locale di intrattenimento high-tech che ospita feste a tema e giochi televisive.\r

\r

Le Terrazze sono dotate di nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungono anche da bar pianobar e karaoke notturno.\r

\r

L’Esplanade è il viale semicoperto. Anche se situato sul ponte 8, la vista si estende fino alla cima della nave, incorniciata dalla struttura centrale a spirale e dallo scivolo di 11 piani: uno spazio vibrante e dinamico, un parco giochi attivo di giorno e di notte.\r

\r

Infine, ci sarà l'esperienza di nave nella nave di Msc Crociere dedicata solo agli ospiti che soggiornano in questa zona. Lo Yacht Club si trova nel punto più alto a prua: privacy, esclusività e lusso in un'atmosfera ricercata ed elegante, con servizio maggiordomo dedicato 24 ore su 24, imbarco e sbarco prioritario, aree esclusive di lounge e ristorazione e altro ancora.","post_title":"Le sette aree della World America: Msc svela i primi dettagli della sua prossima ammiraglia","post_date":"2024-04-05T10:08:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712311722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ripristinerà i collegamenti con Israele da lunedì 3 giugno: la compagnia aerea ha comunicato la decisione dopo che l’aeroporto internazionale Ben Gurion ha annunciato la riapertura del Terminal 1 low cost.\r

\r

Il vettore irlandese opererà 40 voli settimanali su Tel Aviv da/per Atene, Bari, Berlino, Budapest, Malta, Milano e Paphos, che sono già prenotabili attraverso tutti i canali distributivi.\r

\r

“È una grande notizia che l’aeroporto Ben Gurion stia riaprendo il Terminal 1 - si legge in una nota della low cost -: ciò ha permesso a Ryanair di riprendere le operazioni su Tel Aviv da lunedì 3 giugno, con 40 voli settimanali da/per mercati chiave come Cipro, Germania, Grecia e Italia\".","post_title":"Ryanair riaprirà i collegamenti verso Israele il 3 giugno. Voli anche da Milano","post_date":"2024-04-05T09:39:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712309995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche uno sconto del 10% a partire dal primo noleggio, e altri vantaggi relativi al noleggio auto, tra le novità del programma Avis Preferred, che si arricchisce di nuovi premi e servizi. La versione rinnovata del piano fedeltà di Avis Budget Group include inoltre il servizio prioritario che, grazie al contratto già pronto e alla vettura disponibile, consente di evitare la coda al momento del ritiro dell’auto; l'accesso a offerte esclusive con partner di viaggio selezionati, delle quali poter usufruire anche senza aver mai effettuato un noleggio; raggiunti i cinque noleggi e una spesa annua di mille euro permette inoltre accedere ad Avis Preferred Plus, upgrade di vettura (soggetto a disponibilità) e seconda guida gratuita; raggiunti i dieci noleggi e una spesa annua di 2 mila euro si passa invece al livello President's Club, usufruendo di ulteriori vantaggi, tra cui l'upgrade di vettura garantito e il double upgrade nei weekend (soggetti a disponibilità), oltre alla seconda guida e all'assistenza stradale Plus gratuiti.\r

\r

L'iscrizione ad Avis Preferred include inoltre l’accesso ad alcune offerte dei partner: 10% di sconto sulle avventure Viator: dai tour della città alle gite in barca, dai corsi di cucina agli sport adrenalinici; 12% di sconto sui Lounge Pass per le lounge aeroportuali: prenotabili in anticipo, offrono sconti sull'accesso a 600 lounge in 350 aeroporti; fino al 30% di sconto sull'iscrizione alle lounge aeroportuali con Priority Pass, un abbonamento che dà accesso a 1.300 lounge in tutto il mondo; fino al 55% di sconto su Photobox, per trasformare i ricordi delle vacanze in regali personalizzati e altro ancora.\r

\r

\"Il nostro programma fedeltà, introdotto negli anni '80, è stato sin dall’inizio oggetto di costante innovazione per offrire una sempre migliore esperienza di noleggio ai clienti– commenta Gianluca Testa, managing director, Southern Europe, Uk e European Central operations di Avis Budget Group –. I risultati delle nostra ricerche hanno rivelato alcune difficoltà da parte dei clienti ad accedere a premi e vantaggi se non si noleggia abbastanza frequentemente: da questa evidenza nasce la nostra scelta di ideare una nuova versione del programma, in cui l’accesso ai benefit e ai premi più rilevanti è immediato”.","post_title":"Avis potenzia il proprio programma Preferred con nuovi premi immediati","post_date":"2024-04-04T12:20:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1712233235000]}]}}