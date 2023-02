Il Quark Hotel Milano rinasce a nuova vita: apertura il 1° aprile dopo due anni di ristrutturazione Un prodotto che mira a un’offerta trasversale, in cui il business travel e il

mice si uniscono allo svago, al long-stay e al city break. Dopo una ristrutturazione durata due anni, riapre il prossimo 1° aprile il Quark Hotel Milano, retreat urbano a 4 stelle che sorge sulle fondamenta dell’omonimo albergo. A guidare il progetto è Aries Group, che ne cura la gestione, affiancato dallo studio di architettura CaberlonCaroppi per l’interior design e dallo chef stellato Andrea Ribaldone per l’offerta gastronomica. Situato in via Lampedusa, nel cuore del quartiere Vigentino, a due passi dalle sedi dell’università Bocconi e della Iulm, e a pochi minuti dalla fondazione Prada, il Quark Hotel Milano si trova in un’area che sarà protagonista di un’importante riqualificazione, con progetti che spaziano da nuove unità residenziali a grandi complessi per uffici e servizi. La struttura sarà dotata di 283 camere, compresi 12 Apartment family suite da 70 metri quadrati e 52 stanze dello Studios’ Floor al quinto piano, destinate a soggiorni ibridi e long stay. Un ristorante casual dining (Morbido), un salone per eventi, un lobby bar e un Grab&Go comporranno inoltre l’offerta gastronomica dell’hotel che sarà firmata da chef Ribaldone. A tutto ciò si aggiungerà un centro congressi su tre livelli, con una superficie complessiva di 6.200 metri quadrati, dotato di 42 sale meeting tra cui due plenarie da 800 e 1.450 metri quadrati, quest’ultima in grado di ospitare oltre 1.500 persone. Presenti anche un parcheggio esterno da 700 posti auto e un garage con 200 posti. Il Quark Hotel Milano è di proprietà di Colliers Global Investors Italy, società di gestione del risparmio indipendente focalizzata sulla istituzione e gestione di fondi comuni di investimento alternativi immobiliari. Aires Group, che lo gestisce, vanta un portfolio che comprende anche l’hotel Villa Pamphili Roma, il Living Place Hotel Bologna,

il Ripamonti Residence & Hotel Milano, per un totale di 1.640 camere.

