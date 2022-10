Qc Terme gestirà Palazzo Arzaga. Si chiamerà Qc Termegarda e aprirà a inizio 2023 Importante novità in casa Qc Terme che acquisisce la gestione del Leading Hotels of the World Palazzo Arzaga Spa & Golf Resort. Situata a Cavalgese della Riviera, non lontano dal lago di Garda. La struttura è un 5 stelle da 84 camere, precedentemente operato dal gruppo Blu Hotels. L’hotel dovrebbe quindi riaprire a inizio 2023 con il nome Qc Termegarda, dopo un’operazione di rinnovamento che riguarderà sia la parte alberghiera, sia il centro benessere. Stando a quanto riportato nel bilancio 2021 del gruppo Qc Terme, il costo d’affitto del ramo d’azienda relativo al complesso alberghiero sarà di 750 mila euro annui e riguarderà, oltra alla parte dedicata all’ospitalità, anche la spa e la ristorazione. Le attività legate al golf rimarranno invece in capo alla proprietà. La nuova apertura si aggiungerà alle attuali due strutture 5 stelle già gestite in Italia dalla compagnia (il Qc Termeroma e il Qc Terme Bagni Nuovi). In totale, il gruppo gestisce nella Penisola sei strutture alberghiere per un totale di 280 camere, a cui si sommano gli indirizzi di Chamonix in Francia e di New York negli Usa.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432731 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità in casa Qc Terme che acquisisce la gestione del Leading Hotels of the World Palazzo Arzaga Spa & Golf Resort. Situata a Cavalgese della Riviera, non lontano dal lago di Garda. La struttura è un 5 stelle da 84 camere, precedentemente operato dal gruppo Blu Hotels. L'hotel dovrebbe quindi riaprire a inizio 2023 con il nome Qc Termegarda, dopo un'operazione di rinnovamento che riguarderà sia la parte alberghiera, sia il centro benessere. Stando a quanto riportato nel bilancio 2021 del gruppo Qc Terme, il costo d'affitto del ramo d'azienda relativo al complesso alberghiero sarà di 750 mila euro annui e riguarderà, oltra alla parte dedicata all'ospitalità, anche la spa e la ristorazione. Le attività legate al golf rimarranno invece in capo alla proprietà. La nuova apertura si aggiungerà alle attuali due strutture 5 stelle già gestite in Italia dalla compagnia (il Qc Termeroma e il Qc Terme Bagni Nuovi). In totale, il gruppo gestisce nella Penisola sei strutture alberghiere per un totale di 280 camere, a cui si sommano gli indirizzi di Chamonix in Francia e di New York negli Usa. [post_title] => Qc Terme gestirà Palazzo Arzaga. Si chiamerà Qc Termegarda e aprirà a inizio 2023 [post_date] => 2022-10-21T12:31:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666355491000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la Spagna la sfida nei prossimi anni sarà quella di far conoscere tutto il turismo culturale del paese. Destinazione sicura, amata dagli italiani, le idee molto chiare e gli obiettivi già definiti. «L’Italia, prima della pandemia, era il quarto mercato- spiega Isabel Garaña Corces, direttrice dell’Ente del Turismo Spagnolo di Milano – In agosto la ripresa è stata ottima. Ora punteremo sulla cultura, sulle eccellenze dell’enogastronomia e sull’ambiente. Vogliamo un turista sensibile ed attento alla natura e alle tradizioni. Confermiamo il rapporto stretto con le adv alle quali continueremo a dedicare una formazione specifica sulla nostra piattaforma». In alcune zone della Spagna i numeri hanno superato il 2019 e anche il nord del paese sta crescendo: la soddisfazione dei turisti è molto alta, soprattutto per le proposte relative al tempo libero, e aumentano i repeaters. Nel 2023 la Spagna celebrerà i 50 anni dalla morte di Picasso: moltissimi gli eventi in programma e le opportunità per conoscere le città che hanno influenzato l’artista. [post_title] => Spagna, valorizzare cultura, eccellenze e ambiente [post_date] => 2022-10-21T11:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666353365000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432720 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_401962" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio[/caption] Si terrà a Tenerife, dal 25 al 30 di ottobre, la Convention annuale di Fiavet Confcommercio organizzata in collaborazione con L’Ente spagnolo del turismo (turespaña) e Turismo di Tenerife. Al centro di dell’incontro le prospettive del 2023 e gli scambi turistici tra Spagna e Italia. La scelta di Tenerife vuole porre l’attenzione sulla destinazione Spagna e sull’isola delle Canarie. La Convention sarà un importante momento di incontro e scambio e con importanti interlocutori del mondo del turismo italiano e internazionale. Tema centrale sarà, dunque, la ripartenza che pone le imprese e le destinazioni di fronte alle sfide dell’internazionalizzazione, l’innovazione, il dialogo e la transizione verso la sostenibilità economica e ambientale. «Fiavet-Confcommercio guarda al futuro nel quadro dei tanti cambiamenti che contraddistinguono il nostro tempo – afferma Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio – in un contesto mutevole, con il bisogno di continui stimoli a un mercato che si fa sempre più competitivo, il dialogo e la collaborazione con gli Enti del turismo, come quello spagnolo che ci ospita, rappresenta per la nostra Federazione un passo in avanti, una voglia di ripartire dalle imprese, con progetti importanti per la nuova complessa economia e la forza di una storia radicata nel territorio, come la nostra, che non ha eguali nel nostro Paese, e non smette di essere, ancora una volta, all’avanguardia». Afferma Gonzalo Ceballos direttore Ufficio spagnolo del turismo a Roma: «Per L’Ente spagnolo del turismo essere membro di Fiavet Confcommercio ha come obiettivo principale quello di sfruttare tutti gli strumenti disponibili nell’ambito dell’informazione e della formazione, affinché si possa mantenere un rapporto, il più stretto possibile, con il comparto turistico. Entrare a far parte della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo è stato un elemento essenziale della strategia spagnola per sostenere il comparto turistico outgoing. L’organizzazione di questa Convention Fiavet a Tenerife è l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing. La preziosa collaborazione avviatasi con Fiavet Confcommercio già nel 2021, grazie alla disponibilità del suo presidente, Ivana Jelinic, ha consentito anche l’organizzazione nel 2022 di questo evento in Spagna, che si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità». «La Convention Fiavet-Confcommercio si profila anche come un evento di dibattito, discussione e analisi tra i rappresentanti del settore turistico dei nostri Paesi. Un’esperienza di scambio a tutti i livelli: culturale, commerciale e turistico, con lo scopo di creare nuove sinergie, rafforzare i legami e portare nuove opportunità di business sia in Italia che in Spagna». Il ceo di Tenerife Tourism, David Pérez, considera un'opportunità la scelta di Tenerife per la Convention Fiavet Confcommercio 2022. «Questo evento ci consentirà di avere un contatto diretto con agenti di viaggio di grande rilievo con un elevato volume di vendite nel mercato italiano, che avranno anche l'opportunità di conoscere in prima persona la nostra destinazione in tutta la sua diversità». Assicura, infatti, che «dopo la celebrazione di un congresso di settore nell'isola, il mercato incoming del Paese di provenienza cresce. Un incremento che sarebbe in linea con l’andamento attuale che vede l'aumento di oltre l'11% delle presenze dei viaggiatori italiani sull'isola nei primi mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo prima della pandemia, anche con le proiezioni delle compagnie aeree, che quest'inverno hanno programmato più posti dall’Italia rispetto alla stagione 2019 -2020». «In quest’ottica -aggiunge Pérez - sarà molto importante l'impressione che gli agenti di viaggio conserveranno delle esperienze che vivranno sulla nostra isola, una delle destinazioni con più diversità della Spagna, in cui cultura, patrimonio, gastronomia, architettura, natura, turismo attivo e la nostra Riserva Starlight si possono godere durante tutto l’anno grazie ad uno dei migliori climi del mondo». [post_title] => Convention Fiavet Confcommercio a Tenerife dal 25 al 30 ottobre [post_date] => 2022-10-21T11:47:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666352879000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Palazzo Ripetta a Roma, che oggi fa parte della collezione Autentico Hotels portando a 16 le strutture del brand, rinasce dopo un accurato restyling con un nuovo concept che coniuga armoniosamente storia, cultura e design. Le sue 78 camere, di cui 21 suite, sono state realizzate con attenzione al comfort, tecnologie all’avanguardia, tessuti ricercati e creati artigianalmente. Le sue cinque sale sono poi location ideale per eventi: meeting di lavoro, cocktail, incontri privati e su misura, grazie a spazi adattabili a ogni esigenza. La ristorazione è il fiore all’occhiello del nuovo progetto con il ristorante San Baylon e il chiostro all’aperto Piazzetta Ripetta aperti sia agli ospiti dell’hotel sia ai clienti esterni. «Con l’ingresso di Palazzo Ripetta – afferma Mario Cardone co-founder & business development di Autentico Hotels – diventano 16 le nostre strutture in tutta Italia distribuite tra città d’arte, destinazioni di mare e montagna e nei luoghi più suggestivi. L’alto di gamma è la nostra specializzazione e con piacere accogliamo nel nostro club esclusivo Palazzo Ripetta, che sposa appieno la filosofia di Autentico per la proprietà familiare e la passione genuina verso l’arte dell’ospitalità e la cura dell’ospite». [post_title] => Autentico Hotels, Palazzo Ripetta entra nella collezione dopo un accurato restyling [post_date] => 2022-10-21T11:33:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666352005000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una metropoli innovativa e moderna, così Vienna si svela attraverso la nuova campagna promozionale dal tema “visione e ripartenza”. Nel 2023 la capitale dell'Austria celebrerà i 150 anni dall’Esposizione Universale, evento di eccezionale sviluppo per la città e proprio seguendo questo spirito l’Ente del turismo guarda al futuro, forte del suo passato. “Nel 1873 Vienna si è reinventata – spiega Ingrid Friz–Frizberg, market management dell’ente del turismo – e dal 2000 ha ripreso lo stesso ritmo dinamico di allora”. Questo evento sarà al centro delle strategie della valorizzazione turistica. Guardare oltre, guardare al domani e soprattutto osservare i trends in city tourism attraverso il futurologo Andreas Reiter fondatore e capo dello ZTB Zukunftsbüro, l’esperto racconta come sarà la città del futuro: “Un habitat naturale nel quale vivrà il 70% delle persone entro il 2050 – afferma Reiter – in cui le persone producono cibo sui tetti, l’energia viene scambiata tramite blockchain. Occorre ricerca e analisi sul futuro delle persone, sul cambio rigenerativo e tecnologico per disegnare la città del futuro; la visione di un futuro partecipativo. Sono queste le nuove tendenze che influenzeranno anche il turismo del futuro”. A Milano in evento interattivo, il futurologo ha quindi guidato i professionisti del viaggio a disegnare la propria città del futuro. La città del domani sarà smart, un luogo dove abitare e lavorare tra spazio urbano e naturale, un intreccio di digitalizzazione e decarbonizzazione, poli funzionali e micromobilità, eco–friendly mobility e alta velocità, economia circolare, green e sostenibilità. Nel 2023 Vienna dunque celebrerà il suo passato, il presente e il futuro e in previsione di questa ricorrenza nell’area del Prater verrà aperto un nuovo centro espositivo “Panorama Vienna” per ricordare la Rotunde, l’edificio considerato all’epoca il più grande del mondo e simbolo dell’Esposizione dove verranno esposti giganteschi dipinti. Entro il 2024 sarà aperto all’interno del Prater anche un nuovo spazio che mostrerà la storia del Parco di divertimento. Il Mak, aprirà due mostre, una sulla tendenza di arti orientali, già innescata dall’Esposione e uno spazio dedicato alla Lobmeyr, l’azienda celebre per i cristalli che nel 2023 compirà 200 anni. Nel settore musicale, la dinastia Strauss, ha in programma la nuova House of Strauss nel Casinò Zogernitz, museo dedicato al compositore e a spazi per concerti. Ma, soprattutto, nel 2023 si celebrerà l’acqua viennese. Nel 1873 entrò in funzione il primo acquedotto di Vienna, direttamente dalle sorgenti delle Alpi, considerato un contribuito al miglioramento della qualità della vita. Il Wienerwald salvato già negli anni Settanta dalla speculazione edilizia, costituisce oggi l’area ricreativa più importante della città pari al 50% dell’area green. Vienna è stata premiata quest’anno anche dalla rivista britannica Economist come la città più vivibile al mondo. [post_title] => Vienna lancia la nuova campagna che fa perno su "visione e ripartenza" [post_date] => 2022-10-21T11:17:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666351063000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432692" align="alignleft" width="300"] Il Kimpton Fitzroy London dove si terrà la cerimonia di premiazione[/caption] Sono ben 23 gli alberghi italiani finalisti degli Awards for Excellence 2023 di Condé Nast Johansens per l'area Europa e Mediterraneo. Le strutture della nostra Penisola sono quindi presenti in ben 13 delle 18 categorie del concorso, in alcuni casi vantando ben tre finalisti su tre. Le votazioni rimarranno aperte fino al 24 ottobre sul sito www.condenastjohansens.com. I vincitori saranno annunciati in occasione della cena di gala per celebrare il quarantesimo anniversario della guida il 7 novembre 2022 a Londra al Kimpton Fitzroy London Hotel. Queste le categorie per le quali risultano finalisti prestigiosi alberghi italiani: Nella categoria di Best new or recently renovated hotel: Feudi di San Gregorio – Wine Estate; come Best house, villa or serviced apartment ci sono Buonanotte Garibaldi e Castello di Monsignore; fra i nomi in gara per il Best small & exclusive property ci sono Speronari Suites a Milano e Villa Spalletti Trivelli a Roma. Per la Best value experience ci sono l’hotel dei Borgognoni e il Castello di Petroia in Umbria, mentre per il Best waterside hotel ci sono il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, situato sulle coste della Sardegna e il Grand Hotel Fasano & Villa Principe. L’Elizabeth Unique Hotel, a Roma, è invece fra i finalisti per il titolo di Best urban hotel. Ben tre nomi italiani sono quindi in competizione per il Best for green practices & sustainability: Borgo Pignano nella campagna di San Gimignano, la masseria Susafa in Sicilia e il Venissa Wine Resort Hotel nella laguna di Venezia; come Best immersive experience sono candidati il Black Truffle Lodge nelle campagne umbre e il Toscana Resort Castelfalfi. Per i Best for families tra i finalisti ci sono il Punta Molino Beach Resort and Thermal Spa di Ischia e il Color Hotel Style & Design in Veneto. Compare ancora Venezia con il Ca’ Sagredo Hotel fra i finalisti per il Best for weddings, parties & celebrations insieme alla Torre a Cona Wine Estate immersa nelle campagne toscane. Come finalista nella categoria Best breakfast c’è il Madama Garden Retreat sempre a Venezia. Il Palazzo di Varignana Resort & Spa vicino Bologna è quindi finalista nella categoria Best countryside hotel. Infine tra i finalisti italiani nella categoria Best hotel spa ci sono ben due alberghi in nomination: il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa e l'Esplanade Tergesteo – Luxury Retreat. [post_title] => Hotel italiani grandi protagonisti degli Awards for Excellence 2023 di Condé Nast Johansens [post_date] => 2022-10-21T10:14:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666347276000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mauritius ha riaperto dopo il Covid il 1° ottobre 2021, e da allora l’isola dell'oceano Indiano ha recuperato l'80% del suo traffico pre-pandemia, con 655.000 arrivi nei primi nove mesi dell’anno e con un target ambizioso: un milione di arrivi entro fine 2022. "Siamo sempre stato una destinazione euro-centrica", ha detto Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority, presente al Ttg di Rimini - e i nostri principali mercati inbound sono la Francia, seguita dal Regno Unito e dalla Germania. “Anche l'Italia è molto importante per noi. Dalla riapertura a oggi gli arrivi italiani sono stati 15.000. Nonostante la mancanza di voli di linea diretti, da fine dicembre ad aprile 2023 verranno ripristinati i voli settimanali Neos da Roma e Milano, e attualmente ci sono ottime coincidenze attraverso Dubai e Istanbul". Con l'80% delle prenotazione italiane generate dal travel trade italiano, l’ente del turismo sta consolidando le azioni b2b con attività di formazione, campagne congiunte, organizzando webinar e fam trip e coinvolgendo agenzie e tour operator. Per quanto riguarda il b2c “la campagna Mauritius Now ha avuto un grande successo di pubblico con il suo messaggio forte, e ora lo stiamo rinfrescando". [post_title] => Mauritius punta al milione di arrivi entro fine 2022 [post_date] => 2022-10-21T09:00:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666342818000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si profila una possibile causa all'orizzonte di Ita Airways da parte del presidente Alfredo Altavilla, dopo che ieri pomeriggio il consiglio di amministrazione della compagnia aerea "ha pienamente confermato la revoca già disposta con delibera il giorno 12 ottobre delle deleghe del presidente Alfredo Altavilla e l’attribuzione delle stesse all’amministrato delegato Fabio Maria Lazzerini", come già anticipato dal nostro giornale. Con questa nota ufficiale, il cda di Ita ha poi ribadito che "il compito principale dell’azienda è quello di rimanere focalizzata sul piano industriale, proseguendo lungo la strada intrapresa che sta mostrando risultati migliori rispetto alle aspettative, con l’obiettivo di consolidare il rilancio di Ita Airways e tutelare le lavoratrici e i lavoratori della compagnia che hanno accettato la sfida". Intanto, è attesa entro un mese la presentazione al cda dell'operativo di Ita per il 2023, in vista dell’esito della privatizzazione con il fondo Certares che ambisce ad acquisire il 50% più un’azione di Ita. [post_title] => Il cda di Ita Airways conferma la revoca delle deleghe ad Altavilla [post_date] => 2022-10-21T08:35:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666341345000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arrivano i primi dettagli della Icon of the Seas, unità di debutto dell'inedita classe omonima di Royal Caribbean International. La nuova nave sarà consegnata alla fine del 2023, per debuttare a gennaio 2024, ed Rcl inizia a svelare cosa attende i viaggiatori con la prima occhiata agli otto quartieri che si animeranno giorno e notte, tra cui figurano cinque nuovissime avventure e tre classiche. Ognuno di essi rappresenterà una destinazione a sé stante, con una nutrita serie di esperienze, intrattenimento dal vivo e opportunità per mangiare e bere qualcosa. I quartieri nuovi • Thrill Island: questa avventura su un'isola sperduta ospiterà attrazioni come Category 6, il più grande parco acquatico in mare, con sei scivoli da record; il Crown's Edge, in parte skywalk, in parte percorso di corde e in parte percorso da brivido, culminerà inoltre in un momento sorprendente che vedrà i viaggiatori oscillare a 47 metri sopra l'oceano. • Chill Island: tra le sette piscine a bordo, quattro si troveranno in questo angolo a tre ponti. Inoltre, The Lime & Coconut tornerà con quattro location, tra cui il primo bar di frozen cocktails di Royal Caribbean. • Surfside offrirà un quartiere fatto interamente per le giovani famiglie con la Water's Edge Pool, la Splashaway Bay e la Baby Bay. A pochi passi si troveranno poi punti di ristoro, aree relax, un bar, la giostra carosello, una sala giochi, nonché gli spazi Adventure Ocean e Social020 per gli adolescenti. • The Hideaway: questo quartiere a oltre 40 metri sopra il mare combinerà le good vibrations dei beach club di tutto il mondo con la vista ininterrotta sull'oceano che solo una crociera può offrire. • AquaDome: arroccato sulla parte più alta di Icon, di giorno è in un'oasi di tranquillità, gli ospiti potrano godere di un'ampia vista sull'oceano; di notte diventerà un luogo vibrante, ideale per un’uscita serale, con ristoranti, bar e gli spettacoli acquatici della compagnia di crociera presso l'AquaTheater. I classici La compagnia ha inoltre alzato ulteriormente il livello di qualità in ciascuno dei suoi quartieri classici: la Royal Promenade, più grande, offrirà il primo affaccio sull'oceano dal pavimento fino al soffitto, oltre a più di 15 ristoranti, caffè, bar e aree lounge; il Central Park, ancora più lussureggiante e vivace, permetterà di godere di svariate opzioni per cenare e di intrattenimento; l’ampliato Suite Neighborhood si estenderà infine su tre ponti di lusso, offrendo un ponte solarium su più livelli per le suite. Con 28 differenti soluzioni di soggiorno, che si viaggi da soli o in compagnia, le opzioni di scelta saranno davvero numerose, sia per la vista sull'oceano sia per le dimensioni. Ci saranno in particolare nuovi layout per famiglie di tre, quattro, cinque e più persone, come la Family Infinite Balcony e la Surfside Family Suite, nonché la Ultimate Family Townhouse distribuita su tre livelli. Il debutto della classe Icon segnerà anche importante primo e ulteriore passo del viaggio di Royal Caribbean verso un futuro a energia pulita. Icon sarà, infatti, tra le altre cose la prima nave della compagnia di crociere con tecnologia a celle a combustibile e alimentata a gas naturale liquefatto (gnl). Icon offrirà tutto l'anno vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera permetterà di visitare l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas. [post_title] => Royal Caribbean svela i primi dettagli della Icon of the Seas [post_date] => 2022-10-20T14:06:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666274766000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "qc terme gestira palazzo arzaga si chiamera qc termegarda aprira inizio 2023" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2103,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa Qc Terme che acquisisce la gestione del Leading Hotels of the World Palazzo Arzaga Spa & Golf Resort. Situata a Cavalgese della Riviera, non lontano dal lago di Garda. La struttura è un 5 stelle da 84 camere, precedentemente operato dal gruppo Blu Hotels. L'hotel dovrebbe quindi riaprire a inizio 2023 con il nome Qc Termegarda, dopo un'operazione di rinnovamento che riguarderà sia la parte alberghiera, sia il centro benessere.\r

\r

Stando a quanto riportato nel bilancio 2021 del gruppo Qc Terme, il costo d'affitto del ramo d'azienda relativo al complesso alberghiero sarà di 750 mila euro annui e riguarderà, oltra alla parte dedicata all'ospitalità, anche la spa e la ristorazione. Le attività legate al golf rimarranno invece in capo alla proprietà. La nuova apertura si aggiungerà alle attuali due strutture 5 stelle già gestite in Italia dalla compagnia (il Qc Termeroma e il Qc Terme Bagni Nuovi). In totale, il gruppo gestisce nella Penisola sei strutture alberghiere per un totale di 280 camere, a cui si sommano gli indirizzi di Chamonix in Francia e di New York negli Usa.","post_title":"Qc Terme gestirà Palazzo Arzaga. Si chiamerà Qc Termegarda e aprirà a inizio 2023","post_date":"2022-10-21T12:31:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666355491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la Spagna la sfida nei prossimi anni sarà quella di far conoscere tutto il turismo culturale del paese.\r

\r

Destinazione sicura, amata dagli italiani, le idee molto chiare e gli obiettivi già definiti. «L’Italia, prima della pandemia, era il quarto mercato- spiega Isabel Garaña Corces, direttrice dell’Ente del Turismo Spagnolo di Milano – In agosto la ripresa è stata ottima. Ora punteremo sulla cultura, sulle eccellenze dell’enogastronomia e sull’ambiente. Vogliamo un turista sensibile ed attento alla natura e alle tradizioni. Confermiamo il rapporto stretto con le adv alle quali continueremo a dedicare una formazione specifica sulla nostra piattaforma».\r

\r

In alcune zone della Spagna i numeri hanno superato il 2019 e anche il nord del paese sta crescendo: la soddisfazione dei turisti è molto alta, soprattutto per le proposte relative al tempo libero, e aumentano i repeaters.\r

\r

Nel 2023 la Spagna celebrerà i 50 anni dalla morte di Picasso: moltissimi gli eventi in programma e le opportunità per conoscere le città che hanno influenzato l’artista.","post_title":"Spagna, valorizzare cultura, eccellenze e ambiente","post_date":"2022-10-21T11:56:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666353365000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_401962\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio[/caption]\r

\r

Si terrà a Tenerife, dal 25 al 30 di ottobre, la Convention annuale di Fiavet Confcommercio organizzata in collaborazione con L’Ente spagnolo del turismo (turespaña) e Turismo di Tenerife. Al centro di dell’incontro le prospettive del 2023 e gli scambi turistici tra Spagna e Italia. La scelta di Tenerife vuole porre l’attenzione sulla destinazione Spagna e sull’isola delle Canarie. La Convention sarà un importante momento di incontro e scambio e con importanti interlocutori del mondo del turismo italiano e internazionale.\r

\r

Tema centrale sarà, dunque, la ripartenza che pone le imprese e le destinazioni di fronte alle sfide dell’internazionalizzazione, l’innovazione, il dialogo e la transizione verso la sostenibilità economica e ambientale.\r

\r

«Fiavet-Confcommercio guarda al futuro nel quadro dei tanti cambiamenti che contraddistinguono il nostro tempo – afferma Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio – in un contesto mutevole, con il bisogno di continui stimoli a un mercato che si fa sempre più competitivo, il dialogo e la collaborazione con gli Enti del turismo, come quello spagnolo che ci ospita, rappresenta per la nostra Federazione un passo in avanti, una voglia di ripartire dalle imprese, con progetti importanti per la nuova complessa economia e la forza di una storia radicata nel territorio, come la nostra, che non ha eguali nel nostro Paese, e non smette di essere, ancora una volta, all’avanguardia». \r

\r

Afferma Gonzalo Ceballos direttore Ufficio spagnolo del turismo a Roma: «Per L’Ente spagnolo del turismo essere membro di Fiavet Confcommercio ha come obiettivo principale quello di sfruttare tutti gli strumenti disponibili nell’ambito dell’informazione e della formazione, affinché si possa mantenere un rapporto, il più stretto possibile, con il comparto turistico. Entrare a far parte della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo è stato un elemento essenziale della strategia spagnola per sostenere il comparto turistico outgoing. L’organizzazione di questa Convention Fiavet a Tenerife è l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing. La preziosa collaborazione avviatasi con Fiavet Confcommercio già nel 2021, grazie alla disponibilità del suo presidente, Ivana Jelinic, ha consentito anche l’organizzazione nel 2022 di questo evento in Spagna, che si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità».\r

\r

«La Convention Fiavet-Confcommercio si profila anche come un evento di dibattito, discussione e analisi tra i rappresentanti del settore turistico dei nostri Paesi. Un’esperienza di scambio a tutti i livelli: culturale, commerciale e turistico, con lo scopo di creare nuove sinergie, rafforzare i legami e portare nuove opportunità di business sia in Italia che in Spagna».\r

\r

Il ceo di Tenerife Tourism, David Pérez, considera un'opportunità la scelta di Tenerife per la Convention Fiavet Confcommercio 2022. «Questo evento ci consentirà di avere un contatto diretto con agenti di viaggio di grande rilievo con un elevato volume di vendite nel mercato italiano, che avranno anche l'opportunità di conoscere in prima persona la nostra destinazione in tutta la sua diversità». Assicura, infatti, che «dopo la celebrazione di un congresso di settore nell'isola, il mercato incoming del Paese di provenienza cresce. Un incremento che sarebbe in linea con l’andamento attuale che vede l'aumento di oltre l'11% delle presenze dei viaggiatori italiani sull'isola nei primi mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo prima della pandemia, anche con le proiezioni delle compagnie aeree, che quest'inverno hanno programmato più posti dall’Italia rispetto alla stagione 2019 -2020».\r

\r

«In quest’ottica -aggiunge Pérez - sarà molto importante l'impressione che gli agenti di viaggio conserveranno delle esperienze che vivranno sulla nostra isola, una delle destinazioni con più diversità della Spagna, in cui cultura, patrimonio, gastronomia, architettura, natura, turismo attivo e la nostra Riserva Starlight si possono godere durante tutto l’anno grazie ad uno dei migliori climi del mondo».\r

\r

","post_title":"Convention Fiavet Confcommercio a Tenerife dal 25 al 30 ottobre","post_date":"2022-10-21T11:47:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666352879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palazzo Ripetta a Roma, che oggi fa parte della collezione Autentico Hotels portando a 16 le strutture del brand, rinasce dopo un accurato restyling con un nuovo concept che coniuga armoniosamente storia, cultura e design. Le sue 78 camere, di cui 21 suite, sono state realizzate con attenzione al comfort, tecnologie all’avanguardia, tessuti ricercati e creati artigianalmente. Le sue cinque sale sono poi location ideale per eventi: meeting di lavoro, cocktail, incontri privati e su misura, grazie a spazi adattabili a ogni esigenza.\r

\r

La ristorazione è il fiore all’occhiello del nuovo progetto con il ristorante San Baylon e il chiostro all’aperto Piazzetta Ripetta aperti sia agli ospiti dell’hotel sia ai clienti esterni. «Con l’ingresso di Palazzo Ripetta – afferma Mario Cardone co-founder & business development di Autentico Hotels – diventano 16 le nostre strutture in tutta Italia distribuite tra città d’arte, destinazioni di mare e montagna e nei luoghi più suggestivi. L’alto di gamma è la nostra specializzazione e con piacere accogliamo nel nostro club esclusivo Palazzo Ripetta, che sposa appieno la filosofia di Autentico per la proprietà familiare e la passione genuina verso l’arte dell’ospitalità e la cura dell’ospite».","post_title":"Autentico Hotels, Palazzo Ripetta entra nella collezione dopo un accurato restyling","post_date":"2022-10-21T11:33:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666352005000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una metropoli innovativa e moderna, così Vienna si svela attraverso la nuova campagna promozionale dal tema “visione e ripartenza”. Nel 2023 la capitale dell'Austria celebrerà i 150 anni dall’Esposizione Universale, evento di eccezionale sviluppo per la città e proprio seguendo questo spirito l’Ente del turismo guarda al futuro, forte del suo passato. “Nel 1873 Vienna si è reinventata – spiega Ingrid Friz–Frizberg, market management dell’ente del turismo – e dal 2000 ha ripreso lo stesso ritmo dinamico di allora”. Questo evento sarà al centro delle strategie della valorizzazione turistica.\r

\r

Guardare oltre, guardare al domani e soprattutto osservare i trends in city tourism attraverso il futurologo Andreas Reiter fondatore e capo dello ZTB Zukunftsbüro, l’esperto racconta come sarà la città del futuro: “Un habitat naturale nel quale vivrà il 70% delle persone entro il 2050 – afferma Reiter – in cui le persone producono cibo sui tetti, l’energia viene scambiata tramite blockchain. Occorre ricerca e analisi sul futuro delle persone, sul cambio rigenerativo e tecnologico per disegnare la città del futuro; la visione di un futuro partecipativo. Sono queste le nuove tendenze che influenzeranno anche il turismo del futuro”.\r

\r

A Milano in evento interattivo, il futurologo ha quindi guidato i professionisti del viaggio a disegnare la propria città del futuro. La città del domani sarà smart, un luogo dove abitare e lavorare tra spazio urbano e naturale, un intreccio di digitalizzazione e decarbonizzazione, poli funzionali e micromobilità, eco–friendly mobility e alta velocità, economia circolare, green e sostenibilità.\r

\r

Nel 2023 Vienna dunque celebrerà il suo passato, il presente e il futuro e in previsione di questa ricorrenza nell’area del Prater verrà aperto un nuovo centro espositivo “Panorama Vienna” per ricordare la Rotunde, l’edificio considerato all’epoca il più grande del mondo e simbolo dell’Esposizione dove verranno esposti giganteschi dipinti. Entro il 2024 sarà aperto all’interno del Prater anche un nuovo spazio che mostrerà la storia del Parco di divertimento. Il Mak, aprirà due mostre, una sulla tendenza di arti orientali, già innescata dall’Esposione e uno spazio dedicato alla Lobmeyr, l’azienda celebre per i cristalli che nel 2023 compirà 200 anni. Nel settore musicale, la dinastia Strauss, ha in programma la nuova House of Strauss nel Casinò Zogernitz, museo dedicato al compositore e a spazi per concerti.\r

\r

Ma, soprattutto, nel 2023 si celebrerà l’acqua viennese. Nel 1873 entrò in funzione il primo acquedotto di Vienna, direttamente dalle sorgenti delle Alpi, considerato un contribuito al miglioramento della qualità della vita. Il Wienerwald salvato già negli anni Settanta dalla speculazione edilizia, costituisce oggi l’area ricreativa più importante della città pari al 50% dell’area green. Vienna è stata premiata quest’anno anche dalla rivista britannica Economist come la città più vivibile al mondo.","post_title":"Vienna lancia la nuova campagna che fa perno su \"visione e ripartenza\"","post_date":"2022-10-21T11:17:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666351063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432692\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Kimpton Fitzroy London dove si terrà la cerimonia di premiazione[/caption]\r

\r

Sono ben 23 gli alberghi italiani finalisti degli Awards for Excellence 2023 di Condé Nast Johansens per l'area Europa e Mediterraneo. Le strutture della nostra Penisola sono quindi presenti in ben 13 delle 18 categorie del concorso, in alcuni casi vantando ben tre finalisti su tre. Le votazioni rimarranno aperte fino al 24 ottobre sul sito www.condenastjohansens.com. I vincitori saranno annunciati in occasione della cena di gala per celebrare il quarantesimo anniversario della guida il 7 novembre 2022 a Londra al Kimpton Fitzroy London Hotel.\r

Queste le categorie per le quali risultano finalisti prestigiosi alberghi italiani:\r

Nella categoria di Best new or recently renovated hotel: Feudi di San Gregorio – Wine Estate; come Best house, villa or serviced apartment ci sono Buonanotte Garibaldi e Castello di Monsignore; fra i nomi in gara per il Best small & exclusive property ci sono Speronari Suites a Milano e Villa Spalletti Trivelli a Roma. Per la Best value experience ci sono l’hotel dei Borgognoni e il Castello di Petroia in Umbria, mentre per il Best waterside hotel ci sono il Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, situato sulle coste della Sardegna e il Grand Hotel Fasano & Villa Principe. L’Elizabeth Unique Hotel, a Roma, è invece fra i finalisti per il titolo di Best urban hotel. Ben tre nomi italiani sono quindi in competizione per il Best for green practices & sustainability: Borgo Pignano nella campagna di San Gimignano, la masseria Susafa in Sicilia e il Venissa Wine Resort Hotel nella laguna di Venezia; come Best immersive experience sono candidati il Black Truffle Lodge nelle campagne umbre e il Toscana Resort Castelfalfi. Per i Best for families tra i finalisti ci sono il Punta Molino Beach Resort and Thermal Spa di Ischia e il Color Hotel Style & Design in Veneto. Compare ancora Venezia con il Ca’ Sagredo Hotel fra i finalisti per il Best for weddings, parties & celebrations insieme alla Torre a Cona Wine Estate immersa nelle campagne toscane. Come finalista nella categoria Best breakfast c’è il Madama Garden Retreat sempre a Venezia. Il Palazzo di Varignana Resort & Spa vicino Bologna è quindi finalista nella categoria Best countryside hotel. Infine tra i finalisti italiani nella categoria Best hotel spa ci sono ben due alberghi in nomination: il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa e l'Esplanade Tergesteo – Luxury Retreat.\r

\r

","post_title":"Hotel italiani grandi protagonisti degli Awards for Excellence 2023 di Condé Nast Johansens","post_date":"2022-10-21T10:14:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666347276000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mauritius ha riaperto dopo il Covid il 1° ottobre 2021, e da allora l’isola dell'oceano Indiano ha recuperato l'80% del suo traffico pre-pandemia, con 655.000 arrivi nei primi nove mesi dell’anno e con un target ambizioso: un milione di arrivi entro fine 2022.\r

\r

\"Siamo sempre stato una destinazione euro-centrica\", ha detto Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority, presente al Ttg di Rimini - e i nostri principali mercati inbound sono la Francia, seguita dal Regno Unito e dalla Germania.\r

\r

“Anche l'Italia è molto importante per noi. Dalla riapertura a oggi gli arrivi italiani sono stati 15.000. Nonostante la mancanza di voli di linea diretti, da fine dicembre ad aprile 2023 verranno ripristinati i voli settimanali Neos da Roma e Milano, e attualmente ci sono ottime coincidenze attraverso Dubai e Istanbul\".\r

\r

Con l'80% delle prenotazione italiane generate dal travel trade italiano, l’ente del turismo sta consolidando le azioni b2b con attività di formazione, campagne congiunte, organizzando webinar e fam trip e coinvolgendo agenzie e tour operator. Per quanto riguarda il b2c “la campagna Mauritius Now ha avuto un grande successo di pubblico con il suo messaggio forte, e ora lo stiamo rinfrescando\".\r

\r

","post_title":"Mauritius punta al milione di arrivi entro fine 2022","post_date":"2022-10-21T09:00:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666342818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si profila una possibile causa all'orizzonte di Ita Airways da parte del presidente Alfredo Altavilla, dopo che ieri pomeriggio il consiglio di amministrazione della compagnia aerea \"ha pienamente confermato la revoca già disposta con delibera il giorno 12 ottobre delle deleghe del presidente Alfredo Altavilla e l’attribuzione delle stesse all’amministrato delegato Fabio Maria Lazzerini\", come già anticipato dal nostro giornale. \r

Con questa nota ufficiale, il cda di Ita ha poi ribadito che \"il compito principale dell’azienda è quello di rimanere focalizzata sul piano industriale, proseguendo lungo la strada intrapresa che sta mostrando risultati migliori rispetto alle aspettative, con l’obiettivo di consolidare il rilancio di Ita Airways e tutelare le lavoratrici e i lavoratori della compagnia che hanno accettato la sfida\".\r

\r

Intanto, è attesa entro un mese la presentazione al cda dell'operativo di Ita per il 2023, in vista dell’esito della privatizzazione con il fondo Certares che ambisce ad acquisire il 50% più un’azione di Ita.","post_title":"Il cda di Ita Airways conferma la revoca delle deleghe ad Altavilla","post_date":"2022-10-21T08:35:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666341345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arrivano i primi dettagli della Icon of the Seas, unità di debutto dell'inedita classe omonima di Royal Caribbean International. La nuova nave sarà consegnata alla fine del 2023, per debuttare a gennaio 2024, ed Rcl inizia a svelare cosa attende i viaggiatori con la prima occhiata agli otto quartieri che si animeranno giorno e notte, tra cui figurano cinque nuovissime avventure e tre classiche. Ognuno di essi rappresenterà una destinazione a sé stante, con una nutrita serie di esperienze, intrattenimento dal vivo e opportunità per mangiare e bere qualcosa.\r

\r

I quartieri nuovi\r

\r

• Thrill Island: questa avventura su un'isola sperduta ospiterà attrazioni come Category 6, il più grande parco acquatico in mare, con sei scivoli da record; il Crown's Edge, in parte skywalk, in parte percorso di corde e in parte percorso da brivido, culminerà inoltre in un momento sorprendente che vedrà i viaggiatori oscillare a 47 metri sopra l'oceano.\r

• Chill Island: tra le sette piscine a bordo, quattro si troveranno in questo angolo a tre ponti. Inoltre, The Lime & Coconut tornerà con quattro location, tra cui il primo bar di frozen cocktails di Royal Caribbean.\r

• Surfside offrirà un quartiere fatto interamente per le giovani famiglie con la Water's Edge Pool, la Splashaway Bay e la Baby Bay. A pochi passi si troveranno poi punti di ristoro, aree relax, un bar, la giostra carosello, una sala giochi, nonché gli spazi Adventure Ocean e Social020 per gli adolescenti.\r

• The Hideaway: questo quartiere a oltre 40 metri sopra il mare combinerà le good vibrations dei beach club di tutto il mondo con la vista ininterrotta sull'oceano che solo una crociera può offrire.\r

• AquaDome: arroccato sulla parte più alta di Icon, di giorno è in un'oasi di tranquillità, gli ospiti potrano godere di un'ampia vista sull'oceano; di notte diventerà un luogo vibrante, ideale per un’uscita serale, con ristoranti, bar e gli spettacoli acquatici della compagnia di crociera presso l'AquaTheater.\r

\r

I classici\r

\r

La compagnia ha inoltre alzato ulteriormente il livello di qualità in ciascuno dei suoi quartieri classici: la Royal Promenade, più grande, offrirà il primo affaccio sull'oceano dal pavimento fino al soffitto, oltre a più di 15 ristoranti, caffè, bar e aree lounge; il Central Park, ancora più lussureggiante e vivace, permetterà di godere di svariate opzioni per cenare e di intrattenimento; l’ampliato Suite Neighborhood si estenderà infine su tre ponti di lusso, offrendo un ponte solarium su più livelli per le suite.\r

\r

Con 28 differenti soluzioni di soggiorno, che si viaggi da soli o in compagnia, le opzioni di scelta saranno davvero numerose, sia per la vista sull'oceano sia per le dimensioni. Ci saranno in particolare nuovi layout per famiglie di tre, quattro, cinque e più persone, come la Family Infinite Balcony e la Surfside Family Suite, nonché la Ultimate Family Townhouse distribuita su tre livelli. Il debutto della classe Icon segnerà anche importante primo e ulteriore passo del viaggio di Royal Caribbean verso un futuro a energia pulita. Icon sarà, infatti, tra le altre cose la prima nave della compagnia di crociere con tecnologia a celle a combustibile e alimentata a gas naturale liquefatto (gnl).\r

\r

Icon offrirà tutto l'anno vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera permetterà di visitare l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas.","post_title":"Royal Caribbean svela i primi dettagli della Icon of the Seas","post_date":"2022-10-20T14:06:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666274766000]}]}}